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Телефоны
Опубликовано 04 марта 2024, 04:30
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Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем

Будьте к этому готовы
Ещё не так давно во всех телефонах был разъём для наушников и съёмный аккумулятор, сейчас же в современных смартфонах они встречаются довольно редко. С развитием технологий существует вероятность, что устаревшими окажутся и некоторые другие функции.

Вырез для фронтальной камеры. Уже сейчас есть такие модели смартфонов, у которых фронтальный объектив находится под дисплеем. По качеству снимков всё же эти модули уступают объективам с обычным вырезом, но наверняка в дальнейшем это улучшат. Похожая ситуация была с подэкранными сканерами отпечатков.

Сканер отпечатков, расположенный на корпусе. Его заменит аналог сканера, который находится под дисплеем.

Поддержка физических SIM-карт. Всё больше операторов сейчас поддерживают eSIM. Эта технология удобна тем, что вам не нужно посещать офис провайдера связи для её подключения и пользоваться вы можете одновременно несколькими номерами (больше двух).

Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем
© iXBT.com

Поддержка карт памяти. Дорогие модели сейчас оснащаются как минимум 512 ГБ постоянной памяти. К этому же вся информация может загружаться на облачные сервисы.

Управление громкостью физическими кнопками. Регулировать громкость в наушниках вы сможете при помощи самих наушников, а громкость вызовов — в настройках.

Разъём для зарядки. Со временем беспроводная зарядка по мощности приблизится к проводной.