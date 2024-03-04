Названы функции, которые, скорее всего, исчезнут в смартфонах в будущем

Вырез для фронтальной камеры. Уже сейчас есть такие модели смартфонов, у которых фронтальный объектив находится под дисплеем. По качеству снимков всё же эти модули уступают объективам с обычным вырезом, но наверняка в дальнейшем это улучшат. Похожая ситуация была с подэкранными сканерами отпечатков.

Сканер отпечатков, расположенный на корпусе. Его заменит аналог сканера, который находится под дисплеем.

Поддержка физических SIM-карт. Всё больше операторов сейчас поддерживают eSIM. Эта технология удобна тем, что вам не нужно посещать офис провайдера связи для её подключения и пользоваться вы можете одновременно несколькими номерами (больше двух).