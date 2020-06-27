Названы функции новой Android 11, которые производителям разрешат не включать

Это значит, что некоторые функции новой версии операционной системы являются просто-напросто необязательными для использования. Производители смартфонов сами могут решить, включать их или нет.

Это, в частности, объединённая секция для мессенджеров в уведомлениях, кнопки управления устройствами «умного» дома в меню питания и инструмент для безопасного хранения паспортов и водительских удостоверений (API IdentityCredential).

В XDA Developers эти функции назвали одними из лучших в новой Android 11. Скорее всего, Google решила сделать их необязательными по просьбе OEM-производителей. Внедрение этих функций может требовать денег и усилий, что просто задержит выход некоторых Android-устройств.