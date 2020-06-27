Телефоны
Сегодня 17:05
Названы функции новой Android 11, которые производителям разрешат не включать
Не все смартфоны получат одинаковые «фишки»
Авторы ресурса XDA Developers назвали функции новой Android 11, которые производителям разрешат не включать. То есть они будут доступны не на всех смартфонах.
Это значит, что некоторые функции новой версии операционной системы являются просто-напросто необязательными для использования. Производители смартфонов сами могут решить, включать их или нет.
Это, в частности, объединённая секция для мессенджеров в уведомлениях, кнопки управления устройствами «умного» дома в меню питания и инструмент для безопасного хранения паспортов и водительских удостоверений (API IdentityCredential).
В XDA Developers эти функции назвали одними из лучших в новой Android 11. Скорее всего, Google решила сделать их необязательными по просьбе OEM-производителей. Внедрение этих функций может требовать денег и усилий, что просто задержит выход некоторых Android-устройств.