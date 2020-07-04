Названы главные производители смартфонов с четырьмя камерами

В целом, в первом квартале 2020 года смартфоны с четырёхмодульными камерами составили почти 20% в общем объёме поставок мобильных телефонов. Всего в период с января по март было реализовано 60 млн устройств с четырьмя камерами.

Большую часть из них поставила китайская Oppo: она заняла 25,3-процентную долю на рынке аппаратов с квадрокамерой. На втором месте расположилась Xiaomi с долей 21,5%. На третьем — Samsung с 20,9-процентной долей и на четвёртом — Huawei с 15,3-процентной долей. Далее следуют Realme, Vivo и другие производители.