Названы качественные смартфоны в пределах 8000 рублей

Tecno SPARK GO 2024. Неплохой смартфон за свою цену. Он оснащён довольно хорошим процессором Unisoc Tiger T606, который набирает в AnTuTu почти 200 тысяч баллов. Также вы получите 128 ГБ постоянной памяти и 4 ГБ оперативной. Также частота обновления экрана 90 Гц, хотя разрешение HD, матрица IPS. В комплекте с этим телефоном вы также получите силиконовый чехол.

Infinix SMART 8. Это брат-близнец Tecno Spark GO 2024. У него тоже аккумулятор на 5000 мА*ч, процессор Tiger T606, память 4/128 ГБ, те же самые характеристики камер.