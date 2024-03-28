Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 28 марта 2024, 17:15
1 мин.

Названы качественные смартфоны в пределах 8000 рублей

Можете смело заказывать любой из них
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, какие телефоны стоимостью до 8 тысяч рублей стоят покупки.

Tecno SPARK GO 2024. Неплохой смартфон за свою цену. Он оснащён довольно хорошим процессором Unisoc Tiger T606, который набирает в AnTuTu почти 200 тысяч баллов. Также вы получите 128 ГБ постоянной памяти и 4 ГБ оперативной. Также частота обновления экрана 90 Гц, хотя разрешение HD, матрица IPS. В комплекте с этим телефоном вы также получите силиконовый чехол.

Infinix SMART 8. Это брат-близнец Tecno Spark GO 2024. У него тоже аккумулятор на 5000 мА*ч, процессор Tiger T606, память 4/128 ГБ, те же самые характеристики камер.

Названы качественные смартфоны в пределах 8000 рублей
© DimaViper Live

Realme Note 50. По экрану он лучше, чем Tecno Spark GO 2024 и Infinix SMART 8. Работает он также более мощном Tiger T612, объём памяти - 4/128 ГБ. Камеры за свои деньги у него снимают вполне достойно.

Realme C51. У него задняя камера немного лучше, чем у Note 50, но при этом доступно всего 4/64 ГБ памяти.