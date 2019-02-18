Названы характеристики доступного смартфона Xiaomi Mi 9 Lite

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi 9 Lite, пока не представленном производителем официально.

По данным китайских источников, более доступная версия Xiaomi Mi 9 Lite не сильно отстанет от флагмана Xiaomi Mi 9 и появится в продаже в марте 2019 года.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей, 24-мегапиксельной фронтальной и двойной основной на 32 Мп камерами, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 710.

Смартфон предложат в вариантах 4+64 ГБ, 6+64 ГБ, 6+128 ГБ и трёх градиентных цветах — золотистом, синем и сером. Цена составит около 236 долларов.