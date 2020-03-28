Названы компании-лидеры на рынке смартфонов в условиях эпидемии коронавируса

Согласно их данным, глобальные продажи смартфонов в феврале снизились не слишком сильно — на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Что касается конкретно китайского рынка, то там наблюдалось более серьёзное падение — на 38%. Особенно пострадали розничные продажи — на 50%. При этом немного выросли онлайн-продажи.

Лидером мирового рынка в феврале стала компания Samsung с долей 21,9%. Второе место заняла Apple (14,4%), третье — Huawei (13,2%). Популярнее всего последний производитель оказался в Китае.

На четвёртом месте расположилась Xiaomi, затем следуют Oppo, Vivo и Realme.