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Названы компании-лидеры на рынке смартфонов в условиях эпидемии коронавируса
Падение продаж в феврале оказалось не таким большим
Названы компании-лидеры на рынке смартфонов в условиях эпидемии коронавируса. Аналитики из Counterpoint представили отчёт за февраль.
Согласно их данным, глобальные продажи смартфонов в феврале снизились не слишком сильно — на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Что касается конкретно китайского рынка, то там наблюдалось более серьёзное падение — на 38%. Особенно пострадали розничные продажи — на 50%. При этом немного выросли онлайн-продажи.
Лидером мирового рынка в феврале стала компания Samsung с долей 21,9%. Второе место заняла Apple (14,4%), третье — Huawei (13,2%). Популярнее всего последний производитель оказался в Китае.
На четвёртом месте расположилась Xiaomi, затем следуют Oppo, Vivo и Realme.