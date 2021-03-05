Названы крупнейшие в мире производители смартфонов

Как пишут аналитики, в 2021 году в топ-6 производителей смартфонов вошли компании Samsung, Apple, Xiaomi, Transsion, OPPO и Vivo. Именно на эти шесть компаний приходится как минимум 85% всех произведённых в мире смартфонов за год.

Huawei из-за санкций США в этом рейтинге упала с третьей позиции на седьмую. На результат также повлиял тот факт, что компания продала свой бренд Honor. Производство 5G-смартфонов Huawei в 2020 году составило 240 млн единиц.

Аналитики напомнили, что в четвёртом квартале 2020 года Apple обошла Samsung по мировым поставкам смартфонов. За весь 2020 год однако южнокорейская компания сохранила лидерство.