Названы лидеры по скорости работы среди недорогих смартфонов

В отличие от флагманского списка среднебюджетный не изменился с февраля. Первое место в нём занимает Redmi 10X 5G, а за ним следует, на удивление, Redmi 10X Pro 5G. Оба смартфона построены на процессоре MediaTek Dimensity 820.

За ними следуют Vivo S7t, Huawei Nova 7 Pro и Nova 7. С 6-го по 10-е место расположились Huawei Nova 8 Pro, Honor 30, Huawei Nova 8, Honor X10 и Honor 30S.