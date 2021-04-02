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Сегодня в 16:37
Названы лидеры по скорости работы среди недорогих смартфонов
Здесь царят Redmi и Honor
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала не только рейтинг наиболее производительных Android-смартфонов, но и список самых быстрых среди недорогих моделей.
В отличие от флагманского списка среднебюджетный не изменился с февраля. Первое место в нём занимает Redmi 10X 5G, а за ним следует, на удивление, Redmi 10X Pro 5G. Оба смартфона построены на процессоре MediaTek Dimensity 820.
За ними следуют Vivo S7t, Huawei Nova 7 Pro и Nova 7. С 6-го по 10-е место расположились Huawei Nova 8 Pro, Honor 30, Huawei Nova 8, Honor X10 и Honor 30S.
В основном в рейтинге находятся аппараты на фирменных платформах Huawei Kirin. Ни одного Snapdragon мы тут не видим.