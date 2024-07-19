Телефоны
Опубликовано 19 июля 2024, 20:36
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Названы лучшие бюджетные, с хорошей камерой и лучшей автономности смартфоны на рынке РФ

Выбор в этом году
Выбор подходящего смартфона в 2024 году может оказаться непростой задачей, учитывая огромное количество вариантов и технологический жаргон. В руководстве «Российской Газеты», подготовленном вместе с главным редактором Ferra.ru Евгением Харитоновым, представлены лучшие смартфоны года с учетом различных потребностей пользователей.
Названы лучшие бюджетные, с хорошей камерой и лучшей автономности смартфоны на рынке РФ

© Google / Honor / Realme / Xiaomi / Vivo

На что обратить внимание при выборе смартфона?

Размер дисплея: хотя большие экраны потребляют больше энергии, в такие смартфоны часто устанавливаются более емкие аккумуляторы, что позволяет сбалансировать время автономной работы.

Мощность зарядки: если вы не используете зарядное устройство производителя, большинство китайских смартфонов будут заряжаться медленнее, чем заявлено в рекламе.

Объем оперативной памяти (ОЗУ): больший объем ОЗУ обеспечивает более плавную работу. Для выполнения основных задач ориентируйтесь на объем не менее 4 ГБ, а для бесперебойной работы идеально подойдет 8 ГБ или больше.

Модули камеры: пусть вас не вводит в заблуждение количество камер в модуле. Сосредоточьтесь на характеристиках основной камеры, чтобы получить лучшее качество.

В половине китайских бюджетных смартфонов (до 20 тысяч рублей) есть только одна нормально снимающая тыльная камера и именно на ее характеристики надо смотреть. Все остальные модули нередко — маркетинговая бутафория, которая вряд ли понадобится.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Качество камеры: размер матрицы и оптическая стабилизация имеют большее значение, чем количество мегапикселей, а новые флагманы могут иметь более короткий оптический зум, полагаясь на искусственный интеллект для улучшения качества при приближении.

Китай: чтобы избежать проблем с совместимостью с сервисами Google, выбирайте глобальные версии, а не внутренние китайские.

Технология дисплея: AMOLED-экраны обеспечивают более эффективную работу аккумулятора по сравнению с IPS-дисплеями с аналогичными характеристиками.

Версии Android: «Чистый» Android обеспечивает более высокую производительность, но может быстрее разряжать аккумулятор по сравнению с пользовательскими оболочками.

Такие аппараты спустя 2−3 года работы и обновлений прошивок работают на той же скорости, что и новые, в отличие от смартфонов с «тяжелыми» фирменными оболочками поверх Android, которые со временем могут начать работать медленнее.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Лучшие варианты по мнению издания и Харитонова?

- Смартфон с лучшей камерой: Google Pixel 8 Pro

  • Лучшее время автономной работы: Honor X9b — Массивный аккумулятор емкостью 5800 мАч с эффективной производительностью.

  • Лучший бюджетный вариант: Realme Note 50 — отличная цена с хорошей производительностью и функциями.

  • Лучшая цена: Xiaomi 13T — высококлассные характеристики для своей цены.

  • Лучший в целом: Vivo X100 Pro — премиальная производительность и качество камеры по конкурентоспособной цене.

Более подробное раскрытие темы вы можете прочитать в источнике.