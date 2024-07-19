Названы лучшие бюджетные, с хорошей камерой и лучшей автономности смартфоны на рынке РФ

Названы лучшие бюджетные, с хорошей камерой и лучшей автономности смартфоны на рынке РФВыбор в этом году
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На что обратить внимание при выборе смартфона?
- Размер дисплея: хотя большие экраны потребляют больше энергии, в такие смартфоны часто устанавливаются более емкие аккумуляторы, что позволяет сбалансировать время автономной работы.
- Мощность зарядки: если вы не используете зарядное устройство производителя, большинство китайских смартфонов будут заряжаться медленнее, чем заявлено в рекламе.
- Объем оперативной памяти (ОЗУ): больший объем ОЗУ обеспечивает более плавную работу. Для выполнения основных задач ориентируйтесь на объем не менее 4 ГБ, а для бесперебойной работы идеально подойдет 8 ГБ или больше.
- Модули камеры: пусть вас не вводит в заблуждение количество камер в модуле. Сосредоточьтесь на характеристиках основной камеры, чтобы получить лучшее качество.
В половине китайских бюджетных смартфонов (до 20 тысяч рублей) есть только одна нормально снимающая тыльная камера и именно на ее характеристики надо смотреть. Все остальные модули нередко — маркетинговая бутафория, которая вряд ли понадобится.
- Качество камеры: размер матрицы и оптическая стабилизация имеют большее значение, чем количество мегапикселей, а новые флагманы могут иметь более короткий оптический зум, полагаясь на искусственный интеллект для улучшения качества при приближении.
- Китай: чтобы избежать проблем с совместимостью с сервисами Google, выбирайте глобальные версии, а не внутренние китайские.
- Технология дисплея: AMOLED-экраны обеспечивают более эффективную работу аккумулятора по сравнению с IPS-дисплеями с аналогичными характеристиками.
- Версии Android: «Чистый» Android обеспечивает более высокую производительность, но может быстрее разряжать аккумулятор по сравнению с пользовательскими оболочками.
Такие аппараты спустя 2−3 года работы и обновлений прошивок работают на той же скорости, что и новые, в отличие от смартфонов с «тяжелыми» фирменными оболочками поверх Android, которые со временем могут начать работать медленнее.
Лучшие варианты по мнению издания и Харитонова?
- Смартфон с лучшей камерой: Google Pixel 8 Pro
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Лучшее время автономной работы: Honor X9b — Массивный аккумулятор емкостью 5800 мАч с эффективной производительностью.
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Лучший бюджетный вариант: Realme Note 50 — отличная цена с хорошей производительностью и функциями.
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Лучшая цена: Xiaomi 13T — высококлассные характеристики для своей цены.
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Лучший в целом: Vivo X100 Pro — премиальная производительность и качество камеры по конкурентоспособной цене.
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