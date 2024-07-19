Названы лучшие бюджетные, с хорошей камерой и лучшей автономности смартфоны на рынке РФ

На что обратить внимание при выборе смартфона?

- Размер дисплея: хотя большие экраны потребляют больше энергии, в такие смартфоны часто устанавливаются более емкие аккумуляторы, что позволяет сбалансировать время автономной работы.

- Мощность зарядки: если вы не используете зарядное устройство производителя, большинство китайских смартфонов будут заряжаться медленнее, чем заявлено в рекламе.

- Объем оперативной памяти (ОЗУ): больший объем ОЗУ обеспечивает более плавную работу. Для выполнения основных задач ориентируйтесь на объем не менее 4 ГБ, а для бесперебойной работы идеально подойдет 8 ГБ или больше.

- Модули камеры: пусть вас не вводит в заблуждение количество камер в модуле. Сосредоточьтесь на характеристиках основной камеры, чтобы получить лучшее качество.