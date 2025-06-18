Названы лучшие бюджетные смартфоны на маркетплейсах в июне 2025 года

Названы лучшие бюджетные смартфоны на маркетплейсах в июне 2025 годаВыбираем недорогие модели
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Маркетплейсы предлагают широкий ассортимент, но цены могут сильно колебаться. Например, на Ozon алгоритмы повышают стоимость товара, если его осталось мало, а на AliExpress продавцы нередко завышают курс доллара. Кроме того, есть риск нарваться на подделку или б/у устройство, поэтому важно проверять отзывы и рейтинг продавца. В отличие от сетевых магазинов, где цены стабильны, но высоки, маркетплейсы требуют внимательности, зато позволяют сэкономить.
В ценовом диапазоне 6−8 тысяч рублей выделяются Realme Note 60 и Xiaomi Poco C75. Эти смартфоны подходят для базовых задач: звонки, мессенджеры, просмотр видео. Realme Note 60 можно найти за 5,5−6,5 тысяч рублей в версии 4/128 ГБ, что делает его одним из самых доступных вариантов. Xiaomi Poco C75 чуть дороже — около 7−7,7 тысяч за 8/256 ГБ, но предлагает NFC для бесконтактных платежей и более функциональную начинку. Оба устройства не поражают скоростью или качеством камер, но для своей цены вполне надежны. Если маркетплейсы в вашем регионе завышают цены, эти модели можно рассмотреть и в сетевых магазинах.
В категории 8−10 тысяч рублей внимания заслуживают Xiaomi Redmi 13 и Infinix Hot 50. Xiaomi Redmi 13 за 7,5−8,5 тысяч рублей (128/256 ГБ) радует камерой, которая снимает на уровне более дорогих моделей, например Samsung Galaxy A26. Быстрая зарядка (около 77 минут до 100%) добавляет удобства. Однако по скорости работы и автономности это типичный бюджетник. Infinix Hot 50 с процессором на 30% мощнее стоит около 9 тысяч за 6/256 ГБ, но цены иногда подскакивают до 11 тысяч, что снижает его привлекательность. Камера у него неплохая, но уступает Redmi 13 в ночной съемке.
За 10−15 тысяч рублей можно выбрать между Xiaomi Redmi Note 14 4G и CMF Phone 1. Redmi Note 14 4G за 10,5 тысяч рублей оснащен камерой на 108 Мп и процессором Helio G99, обеспечивающим приемлемую скорость. CMF Phone 1 за 12,5−13 тысяч предлагает более современный процессор и камеру Sony, которая лучше передает цвета и снимает качественное видео. Однако у него нет NFC, а пластиковая съемная крышка может показаться не всем удобной. Оба смартфона работают примерно одинаково долго, несмотря на разницу в емкости аккумуляторов.
В сегменте 15−20 тысяч рублей лидирует Redmi Note 13 Pro+. Этот смартфон за 17−19 тысяч рублей предлагает характеристики среднего уровня: яркий экран, водозащиту, стереодинамики и зарядку за 19 минут. Камера снимает качественно, а процессор справляется с большинством задач. В сетевых магазинах эта модель стоит 28−31 тысячу, что делает покупку на маркетплейсе особенно выгодной. Альтернатива — Realme 12 Pro+ с еще лучшей камерой, но без водозащиты и с китайской прошивкой, требующей настройки.
Покупка на маркетплейсах требует осторожности. Выбирайте продавцов с рейтингом не ниже 4,7 и множеством положительных отзывов. Это снизит риск получить подделку или китайскую версию смартфона, требующую сложной настройки. Если сомневаетесь, подробно читайте все отзывы к товару и спрашивайте советов на форумах любителей смартфонов.