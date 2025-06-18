Названы лучшие бюджетные смартфоны на маркетплейсах в июне 2025 года

Маркетплейсы предлагают широкий ассортимент, но цены могут сильно колебаться. Например, на Ozon алгоритмы повышают стоимость товара, если его осталось мало, а на AliExpress продавцы нередко завышают курс доллара. Кроме того, есть риск нарваться на подделку или б/у устройство, поэтому важно проверять отзывы и рейтинг продавца. В отличие от сетевых магазинов, где цены стабильны, но высоки, маркетплейсы требуют внимательности, зато позволяют сэкономить.

В ценовом диапазоне 6−8 тысяч рублей выделяются Realme Note 60 и Xiaomi Poco C75. Эти смартфоны подходят для базовых задач: звонки, мессенджеры, просмотр видео. Realme Note 60 можно найти за 5,5−6,5 тысяч рублей в версии 4/128 ГБ, что делает его одним из самых доступных вариантов. Xiaomi Poco C75 чуть дороже — около 7−7,7 тысяч за 8/256 ГБ, но предлагает NFC для бесконтактных платежей и более функциональную начинку. Оба устройства не поражают скоростью или качеством камер, но для своей цены вполне надежны. Если маркетплейсы в вашем регионе завышают цены, эти модели можно рассмотреть и в сетевых магазинах.