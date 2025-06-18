Лучшие бюджетные смартфоны июня 2025 г. (Ozon, AliExpress, WB и др.)Хорошие мобильники по цене «каких-нибудь» мобильников в оф.рознице
Если вам нужны только модели смартфонов — можете просто вычитать их из оглавления (выше). Если вам нужна аргументация, почему ИМЕННО ЭТА модель смартфонов и её плюсы/минусы — тоже можете нажимать на оглавление, а не читать это здоровенную статью со всеми вводными и разъяснениями.
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ: ЛЕНЬ ВНИКАТЬ — ПРОСТО БЕРЁТЕ СПИСОК СМАРТФОНОВ ИЗ ОГЛАВЛЕНИЯ И ИДЁТЕ ПОКУПАТЬ. И не читаете простыню.
Если вас интересуют цены не на маркетплейсах, а в сетевых магазинах РФ (DNS, М.Видео/Эльдорадо, Ситилинк и т.д.) — вот статья про лучшие бюджетные смартфоны июня 2025 г. в сетевой рознице РФ, там чуть другие смартфоны-кандидаты и актуальные для сетевых магазинах цены на них.
Что нужно знать перед покупкой на маркетплейсах
Раньше такие статьи назывались «серая розница», потому что были «официалы» (DNS, М.Видео/Эльдорадо, МТС/Билайн/МегаФон/Tele2, Ситилинк и т.д.) — сетевые магазины с высокими ценами, которые везли смартфоны напрямую от производителей, а потом задирали цены в космос и сговаривались об одних и тех же ценниках (сговаривались даже не магазины-продавцы, а российские представительства производителей смартфонов цены диктовали и отзывали статус партнёра тем, кто этот диктат цен нарушал).
И была «серая розница» — мелкие не сетевые магазины-продавцы смартфонов со своими отдельными сайтами и маркетплейсы: AliExpress, как прародитель движения «купи смартфон дешевле напрямую у китайца» + всякие магазины-челноки на Я.Маркете, Ozon, Wildberries, Мегамаркете и т.д.
После 2022 г. «официалы» начали тоже местами возить смартфоны «против воли производителя» (на самом деле производители в доле и в курсе, просто не афишируют это, потому что деньги любят тишину и санкций с запретом Google-сервисов, запретом продавать смартфоны в «европах» или штрафами, если это Apple, никто не хочет). А на Ozon, WB и Я.Маркете теперь торгуют и производители напрямую — у Tecno, Vivo, Realme и Infinix там есть официальные магазины с официально привезенными в РФ смартфонами, но дешевле, чем у DNS/Ситилинк/М.Видео и др.
Ну и Ozon с WB и Я.Маркетом теперь тоже понемногу, но возят смартфоны и компьютерные запчасти из Китая, а AliExpress наоборот, пытается перед барином выслужиться и то убирает возможность для россиян покупать у себя товары, то возвращает обратно.
Поэтому чёткими остались критерии только сетевой федеральной розницы, то есть «официалов»: там по-прежнему дорого, по-прежнему с гарантией, по-прежнему одинаковые цены почти по всей стране. Если вы живёте в Калининграде или восточнее Уральских гор, цены на Ozon, AliExpress, Wildberries и Яндекс Маркете для вас будут намного менее приятными, чем для жителей европейской части России, но с этим ничего не поделать, к сожалению. На всякий случай в этой статье будут сравнения цен в маркетплейсах с ценами в оф.рознице, чтобы было понятнее.
А ещё маркетплейсы не любят за засилье подделок, скачущие цены (в Ozon буквально есть алгоритм, который повышает цену на товар тем больше, чем меньше штук товара осталось в наличии, Яндекс Маркет вообще «подкручивает» цены, похоже, исходя из своих соображений в стиле «этот мужик заказывал такси на прошлой неделе, а значит может заплатить за смартфон и больше!», китайцы на AliExpress беснуются с накруткой курса доллара на своей площадке туда-сюда (продавцы из Китая торгуют смартфонами в доллара, не в юанях и не в рублях, это только мы в России видим цены в рублях на их товары).
Поэтому, если вы не нашли какой-то из смартфонов в статье по цене, которая указана в статье, или просто боитесь купить подделку/неподходящую для РФ китайскую версию смартфона — пишите в комментариях на Ferra.ru (не в комментариях Дзена, а на сайте Ferra.ru!) — постараюсь помочь и подкину ссылки. Сейчас самый большой ассортимент на Ozon, следом за ним есть смысл шерстить AliExpress (но там, зачастую, дороже), можете поискать смартфон на Price.ru (там торгуют российские перекупы, но цены всё равно веселее, чем в оф.рознице). Я.Маркет и WB менее приоритетны, хотя и там случаются бриллианты изредка.
Ну и, наконец, сами смартфоны-кандидаты на покупку. От более дешёвых к более дорогим:
До 5 тысяч рублей
Meizu Mblu 21
В 2014-2017 гг. Meizu были по качеству на уровне Xiaomi и Huawei, потом зачем-то полезла открывать оффлайновые сотовые салоны, отстала от конкурентов в смартфонах, обанкротилась, была перекуплена китайцами, выпускающими электромобили (но зачем, Холмс?). И уже после этого выпустила несколько дешёвеньких моделей смартфонов, которые на этот раз проектировала не самостоятельно, а лицензировала (купила готовые и поклеила свой шильдик) то ли у Blackview, то ли у Oukitel, то ли у какого-то ещё смартфонного производителя из цикла «вы не судите строго, что пока смартфон не очень — ещё пара лет и догоним Xiaomi!». И вот эти «пара лет» длятся уже лет 8 подряд.
Но суть не в этом, а в том, что новые смартфоны Meizu по цене Xiaomi и Realme публике катастрофически «не зашли» и покупать их ни в РФ по 10 тысяч рублей, ни за рубежом по более вменяемым ценам желающих почти не нашлось.
В итоге магазины вывалили эти смартфоны по цене… от 3500 до 5600 рублей. И это хлам с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, как иногда попадаются смартфоны «российских брендов», завалявшиеся на складах с убитым аккумулятором — это вполне современные 4/64 ГБ, 4900 мАч и процессор Unisoc T606/MediaTek Helio G81 у них такой же, как в смартфонах за 10 тысяч из российской сетевой розницы. В них есть русский язык и Google-сервисы, ловит сеть, работает Bluetooth и Wi-Fi.
Просто количество брака у них настолько велико, что вам может приехать новый экземпляр, у которого задняя крышка отваливается, потому что была плохо проклеена с завода. А у кого-то смартфоны зависать умудряются. А у кого-то всё нормально работает. Лотерея.
«Какой же это тогда лучший смартфон для покупки», — спросите вы? За 3500-5000 рублей — всё-таки лучший. Потому что насколько низкую стартовую цену на смартфон ни возьми, пенсионеры в комментариях к статье в Дзене всё равно напишут, что «7 тысяч — это дороговато вообще-то! Вы там в Москве своей вообще обнаглели!». Ну вот вам не за 7, а даже за 3500-5000 рублей, только с эффектом лотереи. Альтернативные смартфоны по такой цене — только битые б/у или с мёртвым аккумулятором.
Ещё раз — вот эти Meizu берите НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Если вам повезёт, получится просто смартфон с «терпимым» качеством изготовления для звонков и медленного использования WhatsApp/Telegram (причём периодически придётся память чистить). Если не повезёт, то и на брак нарваться недолго.
Но это единственный способ купить более-менее современный смартфон до 5 тысяч рублей — в некоторых комплектациях, правда, без зарядного устройства в коробке. А лучше копите на смартфоны за 6-8 тысяч (будут дальше по списку в этой статье) — там уже с качеством будет всё в порядке.
|Сколько стоит
|От 3.5 до 5.5 тысяч рублей (4/64 ГБ)
|Сколько за такой же смартфон просят в оф.рознице РФ
|6.5 тысяч рублей (4/64 ГБ)
|Чем хорош
|Единственный исправный новый смартфон до 5 тысяч рублей с нормальными характеристиками
|Нормально ловит 4G/Wi-Fi/Bluetooth
|Долго работает от аккумулятора
|Современный Android 14, русский язык, Google-сервисы (за эти деньги такое не у всех)
|Чем плох
|Дисплей тускловат
|Супер-медленно заряжается (примерно 2 часа 50 минут с 0% до 100%)
|Камеры «просто есть», то есть пapшивые
|Периодически попадается брак
|Скорость работы всего лишь «терпимая»
|Характеристики вкратце + подробности
|6.79” IPS 90 Гц 1640x720, Unicoc T606, 13 Мп, 4900 мАч
|Характеристики Meizu Mblu 21
6 – 8 тысяч рублей
Realme Note 60 или Xiaomi Poco C75
Вот с этого ценового рубежа уже начинается не выживание, а жизнь — это уже бюджетные, но хорошие смартфоны со средними по уровню яркости экранами, более-менее нормальными камерами, нормальной скоростью работы. Не «хорошей» или «отличной», но и не «так себе». Условно говоря, если вы разбили дорогой смартфон и перешли на время на какой-то из этих смартфонов, даже и страдать особо не будете.
Потому что среди смартфонов это как… ну, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo Sedan — по мировым меркам не люкс, а бюджетники, но уже не стыдные. Meizu Mblu21 — это такая Lada Granta.
А вот Redmi A3, Redmi A5, Tecno Spark Go 1, Realme Note 60x, Poco C61 и другие смартфоны с комплектацией 3/64 ГБ — это уже «Запорожец» отреставрированный. Кому-то и кобыла невеста, но в целом лучше до такого уровня не опускаться в середине 2025 г.
В случае с Realme Note 60 и Poco C75, само собой, всегда стоит выбирать версии с 4/128 или 6/128 ГБ памяти, не меньше. Из этих двоих Realme немного дешевле (можно найти 4/128 Гб даже за 5500 рублей иногда, но в целом рассчитывайте на 6-6.5 тысяч), а Poco C75 функциональнее (у него есть NFC для оплаты с телефона в магазинах и есть вариант с 8/256 ГБ, тоже весьма недорогой и вообще почти идеальный). Какой по карману, тот и берите — разочарованы не будете. В некоторых случаях есть даже смысл покупать эти смартфоны в оф.рознице, если маркетплейсы в вашем регионе продают их дороже. Потому что урвать Poco C75 8/256 с доставкой из Китая за 7200-7700 рублей вместо 11500 рублей в оф.рознице — это приятная покупка, а вот между Realme Note 60 4/128 за 5500 руб. из Китая и им же за 6400 рублей по акции в российском магазине Realme на Ozon или в DNS разница не существенная.
|Сколько стоят
|Realme Note 60 4/128 ГБ — от 5.5 до 6.5 тысяч рублей
|Poco C75 6/128 ГБ — от 6.4 тысяч рублей
|Poco C75 8/856 ГБ — 6.7 тысяч рублей
|Сколько за такой же смартфон просят в оф.рознице РФ
|Realme Note 60 4/128 ГБ — 6.5 тысяч рублей
|Poco C75 6/128 ГБ — 9.5 тысяч рублей
|Poco C75 8/256 ГБ — 11.5 тысяч рублей
|Чем хороши
|Нормальное (не «летает», но норм) быстродействие
|Неплохое (за эти деньги) качество дисплеев
|Прочные
|«Более-менее» камеры в сравнении с остальными смартфонами за 6-8 тысяч рублей
|Чем плохи
|Если по углам обзора дисплеи неплохие, то яркости… не мало, но впритык
|Очень долгая зарядка (2 часа 10 минут у Poco, 2 ч 45 минут у Realme) с 0% до 100%
|В Realme отсутствует NFC (нельзя пополнять проездные или проводить оплату со смартфона на кассах в супермаркетах)
|Не тянут почти никакие игры
|Характеристики вкратце + подробности
|Realme: 6.74” IPS 1600x7200 90 Гц, Unisoc T612, 32 Мп f/1.8, 5000 мАч, 10 Вт
|Poco: 6.88” IPS 1640x720 120 Гц, MediaTek Helio G81, 50 Мп f/1.8, 5160 мАч, 18 Вт
|Характеристики Realme Note 60
|Характеристики Poco C75
8 – 10 тысяч рублей
Xiaomi Redmi 13 или Infinix Hot 50
Вроде бы и смешно говорить такое о смартфонах до 10 тысяч рублей, но вот эта пара Сяомы и Инфиникса — она для тех, кому в Realme Note 60 и Poco C75 не хватало… повышенного комфорта, что ли.
Redmi 13 — это когда (утрирую) взяли Poco C75 с таким же процессором и примерно таким же аккумулятором, но ускорили зарядку (теперь с 0% до 100% не за 2 ч 10 минут, а за 1 ч 17 минут; ну а не с нуля процентов и того шустрее) и главное — установили хорошую, как для смартфона «до 10к», основную камеру.
Насколько хорошую? Ну, по качеству она примерно как камера у Samsung Galaxy A26, который сетевики с 256 ГБ продают за 23 тысячи рублей, а маркетплейсы — за 16-19 тысяч рублей. Только Redmi 13 можно взять за 7500-8500 рублей (128/256 ГБ) с доставкой из Китая. Ну или за 9-10 тысяч в худшем случае, если берёте на маркетплейсе не Global из Китая, а «Ростест» (ЕАС), то есть смартфон для российского рынка. Только будьте осторожны и читайте отзывы перед покупкой — если продавцы-китайцы честно указывают, где восстановленные или б/у экземпляры, то среди российских перекупов на маркетплейсе по этой модели полно мразей, которые продают отремонтированный б/у под видом новья.
И да, вы тут не подумайте из этих сравнений, что Redmi 13 ровня Самсунгу A26. Нет, по яркости дисплея, автономности и скорости работы это такой же бюджетный смартфон, как и Poco C75/Realme Note 60 выше по списку. В некоторых версиях могут даже прислать вариант без NFC (в российской ЕАС-версии NFC, кстати, есть).
Но главное, что фоткает приятненько, вот тут можете поклацать на пример фото с его камеры и убедиться, что даже ночью качество вполне себе, в бюджете до 10 тысяч рублей лучше уж точно не бывает.
|Сколько стоит
|От 7.5 тысяч рублей (6/128 ГБ) до 9.5 тысяч рублей (8/256 ГБ). В среднем при доставке из Китая — 8.8 тысяч рублей
|Сколько за такой же смартфон просят в оф.рознице РФ
|10-12 тысяч рублей (128/256 ГБ)
|Чем хорош
|Качественная (в этом бюджете) камера
|Достаточно быстро (с 0% до 100% за 1 ч 17 мин.) заряжается
|В целом всё в порядке с качеством
|Чем плох
|По скорости работы не отличается от смартфонов за 5-6 тысяч рублей — терпимо, но в сравнении с моделями на процессоре G99 медленновато
|Из Китая может запросто приехать глобальный Redmi 13, но без NFC (без возможности оплаты касанием со смартфона на кассах супермаркетов)
|Огромное количество российских торгашей на маркетплейсах, торгующих отремонтированными б/у Redmi 13 под видом новых (эту модель у перекупов с доставкой из России на маркетплейсах лучше не брать)
|Слот совмещённый — либо две SIM, либо одна SIM + microSD
|Характеристики вкратце + подробности
|6.79” IPS 2460x1080 90 Гц, MediaTek Helio G91 Ultra (переименованный Helio G80), 108 Мп f/1.8 1/1.67” (Samsung HM6), 5000 мАч, 33 Вт
|Характеристики Xiaomi Redmi 13
Как близкий по качеству камеры и гораздо более быстрый в работе (на +30% более мощный процессор) можете рассмотреть Infinix Hot 50. Вот наш обзор и примеры дневных/ночных фоток на камеру Infinix Hot 50, можете сами поглядеть и оценить.
И я его планировал даже в качестве основного варианта добавить в список, потому что какое-то время Hot 50 с 6/256 ГБ можно было урвать за 9 тысяч рублей ровно (!). Но прошло несколько дней, Infinix «переобулся» и теперь в основном что за 128 ГБ, что за 256 ГБ продавцы хотят за него 11+ тысяч рублей. А по такой цене в «серой» рознице он нaфиг не нужен, это уже цена, близкая к его цене в сетевых магазинах и есть за 11+к варианты получше. Но если найдёте Infinix Hot 50 с 128 или 256 ГБ дешевле 10 тысяч рублей на Ozon/WB/Я.Маркете — покупайте, хороший вариант.
10-15 тысяч рублей
Redmi Note 14 4G или CMF Phone 1
Тут прям как в анекдоте про «размер против умения»:
- Xiaomi Redmi Note 14 4G вооружён неплохой камерой — всё тем же 108 Мп Samsung HM6, как и Redmi 13 выше по списку. Только теперь уже с более-менее бодрым процессором Helio G99, который из этой камеры выжимает чуть больше качества, ну и смартфон уже неплохой по скорости работы.
- CMF Phone 1 (это мобильник от Nothing — отпочковавшихся создателей OnePlus, косвенно причастных когда-то и к созданию Realme) — это камера чуть хуже по характеристикам (1/1.95” против 1/1.67” у Xiaomi), зато это уже камера Sony, а не Samsung, у Соней качество обычно чуть выше при прочих равных. А главное — у CMF процессор более мощный и гораздо более современный, как для смартфона 12-14 тысяч рублей, а камеру настраивали не на отлюбись, как Xiaomi, а с вниманием и любовью. Поэтому, хоть и качество качество съёмки не запредельное, но… приколитесь, на уровне iPhone 16e или Samsung Galaxy A56. Xiaomi не то чтобы космически хуже снимает, но цветопередача у камеры CMF менее «ядрёная», тупостей наподобие высветления чёрного неба на ночных фото до синего неба CMF Phone 1, в отличие от Xiaomi, тоже не делает. Видео CMF снимает НАМНОГО качественнее Сяомы. Короче, более приятное впечатление по камерам оставляет.
- Ещё большая ржомба заключается в том, что Xiaomi с 5500 мАч и CMF Phone 1 с 5000 мАч работают от аккумулятора… одинаковое количество времени. Отчасти из-за процессора, отчасти потому, что Xiaomi с их количеством моделей смартфонов и рекламой внутри оболочки системы печально славится прожорливостью своей модификацией Андроида в последнее время.
И вроде бы напрашивается вопрос «А зачем ты влепил в список кандидатов на выбор Сяоми, если он во всём хуже?». Дело в том, что не во всём: Xiaomi можно заказать за 10.5 тысяч рублей, CMF Phone 1 в основном продают за 12.5-13 тысяч рублей. В Xiaomi есть NFC, в CMF Phone 1 нет NFC. Ну и, в общем-то, если сравнивать фотки на эти два смартфона не с экрана ноутбука/настольного ПК/телевизора, с экранов смартфонов, то разница вроде бы и невелика. А три тыщи рублей экономии — это три тыщи рублей экономии…
Да и пластиковая съёмная крышка (не аккумулятор, а крышка, чтобы цвета телефона менять под настроение) в CMF Phone 1 — это хипстерство и нам, угрюмым российским подпивасам, конечно, неприятно. Но смартфон объективно хороший — гораздо больше к Samsung и iPhone по восприятию качества, чем любые другие «китайцы» за эти же деньги. Так что решать вам.
|Сколько стоят
|Redmi Note 14 4G 6/128 ГБ — от 10 тысяч рублей
|Redmi Note 14 4G 8/256 ГБ — в среднем 11.5 тысяч рублей
|CMF Phone 1 8/128 или 8/256 ГБ — от 12.5 до 14 тысяч рублей (да, иногда 128 ГБ и 256 ГБ неиронично продают по одинаковой цене)
|Сколько за такие же смартфоны просят в оф.рознице РФ
|Redmi Note 14 4G 6/128 — от 13 тысяч рублей (напр. DNS) до 17 тысяч рублей (напр. Ситилинк)
|Redmi Note 14 8/256 ГБ — от 16.7 тысяч рублей (напр. DNS) до 21 тысяч рублей (напр. М.Видео)
|Чем хороши
|Сканер отпечатков пальцев в экране, а не в боковой кнопке
|Камеры с уже «не стыдным» уровнем качества
|Сочные, яркие, с запасом даже для солнечного дня AMOLED-дисплеи
|Время работы от аккумулятора — выше среднего
|Быстрые
|Чем плохи
|Нет NFC (CMF Phone 1)
|Так себе качество записи видео (Redmi Note 14)
|Характеристики вкратце + подробности
|CMF Phone 1: 6.67” AMOLED 2400x1080 120 Гц, MediaTek Dimensity 7300, 50 Мп f/1.8 Sony IMX882 1/1.95”, 5000 мАч, 33 Вт
|Redmi Note 14 4G: 6.67” AMOLED 2400x1080 120 Гц, MediaTek Helio G99, 108 Мп f/1.7 Samsung HM6 1/1.67”, 5500 мАч, 33 Вт
|Характеристики CMF Phone 1
|[Характеристики Redmi Note 14 4G](https://www.kimovil.com/ru/where-to-buy-xiaomi-redmi-note-14
15-20 тысяч рублей
Redmi Note 13 Pro+
Всеобщее клоунство, когда толпы не очень умных людей (ладно бы богатых, а то кто-то и в кредит) бегут покупать новый смартфон, потому что «прошлогодний уже не тот» — это не только плохо, но и хорошо. Потому что люди с головой на плечах сохраняют самообладание, а вот продавцы, когда видят, что «модель прошлого сезона» и видят, что спрос падает (это вы тут теперь разбираетесь в мобильниках теперь, а люди в основном берут смартфон, у которого циферка поновее) — начинают сплавлять-распродавать «морально устаревшие прошлогодние» смартфоны.
Я сейчас не про российских продавцов из сетевых магазинов (оф.розницы) — эти ребята костьми лягут, но накрученные цены будут держать до последнего. Отчасти из-за природной жадности (а кто-то и откатов), а отчасти потому, что Xiaomi-то, хоть и прячется за шторкой и делает вид, что в России деятельность приостановила («это не мы продаём, это российские продавцы сами параллельно импортировали смартфоны из Китая и привезли!», но де-факто именно российский филиал Xiaomi диктует цены для оф.розницы в РФ. И накажет прекращением прямых поставок те сети магазинов, которые слишком резко уронят цены (а следом и «престиж мундира») на ходовые смартфоны. С учётом того, как россияне гребут смартфоны Xiaomi с полок по буквально любой цене, потому что «ну, я слышал, что у Xiaomi минимальная наценка в сравнении с другими производителями», никто из сетевиков ссориться с Сяомой и снижать цены не будет.
А вот китайцам, которые торгуют на AliExpress, Ozon Global и WB — фиолетово. Берут у себя на родине подешевле, продают в Россию с небольшой наценкой и всё равно остаются в плюсе, потому что не оплачивают пошлины/поборы, аренду красивых торговых центров и работу ребят-консультантов в фирменной одежде.
Вот и получается, что офигенный (я не преувеличиваю) смартфон среднего уровня Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ с 256 ГБ у российских официалов стоит 28-31 тысячу рублей, а китайцы продают его же за 17-19 тысяч рублей. Да-да, новый, с русским языком, с Google-сервисами и даже зарядным устройством с европейской, а не китайской вилкой. Из всего рейтинга в этой статье Redmi Note 13 Pro+ — самый универсальный и клёвый смартфон ВООБЩЕ ДЛЯ ВСЕГО. Есть, конечно, Poco X7 по такой же цене с более «жирным» игровым процессором, но менее качественной камерой. Я думаю, что для вас, как и для меня, средний процессор + хорошая камера более предпочтительны, чем «ух, как летает и игры тянет!» процессор и камера, фотографирующая ночью с воот такой перхотью на месте неба.
При этом Redmi Note 13 Pro+ ещё и свои 5000 мАч заряжает с 0% до 100% за 19 минут (без вреда аккумулятору!). И водозащита у него есть, и экран яркий, и стереодинамики.
Я вам напомню, что в феврале 2024 г. за этот смартфон официалы в России просили от 52 тысяч рублей (за версию 256 ГБ). Осенью 2024 г. — от 48 тысяч рублей. И даже сейчас просят 30+ тысяч. По такой цене Redmi Note 13 Pro+ не особо-то нужен, есть варианты много интереснее.
Но в пределах 20 тысяч рублей на маркетплейсах это сейчас объективно лучший смартфон по всем параметрам. Есть у него достойный конкурент в виде realme 12 Pro+ или 13 Pro+ (один и тот же смартфон с небольшими отличиями), у него основная камера ЕЩЁ лучше, уровня iPhone 16. Нет водозащиты, ну да и бог с ней.
Но до 20 тысяч рублей такой Realme вы купите только в китайской версии. А это зарядник с китайской вилкой (мелочи) и… вам придётся переключить его с китайского языка на русский, удалить приложения с иероглифами, поставить Google Play.apk, RuStore и Gboard — и только потом можно пользоваться. На любителя удовольствие: ради отличной камеры можно и осилить, но те, кто умеет, эту статью не читает. А если вы простой человек, который в Android не на 100% опытен, то вам проще взять Redmi Note 13 Pro+ и горя не знать.
|Сколько стоит
|Redmi Note 13 Pro+ 8/256 ГБ — от 17 до 20 тысяч рублей
|Redmi Note 13 Pro+ 8/512 и 12/512 ГБ — от 20 до 22.5 тысяч рублей
|Сколько за такой же смартфон просят в оф.рознице РФ
|Redmi Note 13 Pro+ 8/256 ГБ — 28 тысяч рублей
|Redmi Note 13 Pro+ 8/512 и 12/512 ГБ — 32-35 тысяч рублей
|Чем хорош
|Классная основная 200 Мп камера
|Водозащита
|Зарядка с 0% до 100% за полчаса
|Скорость работы и качество дисплея тоже хорошие
|Чем плох
|Автономность не ужасная, но и не классная — обычная для 5000 мАч, бывает и получше
|Процессор достаточно быстрый, но для игр лучше берите Poco X7 или какой-нибудь Vivo iQOO с доставкой из Китая в этом же бюджете
|Характеристики вкратце + подробности
|6.67” AMOLED 2712x1220 120 Гц, MediaTek Dimensity 7200, 200 Мп f/1.7 Samsung HP3 1/1.4”, оптостаб, 5000 мАч, 120 Вт
|Подробный обзор Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
20-25 тысяч рублей
Сколько обзорщика не пинай комментариями «20-24 тысячи — это бюджетные смартфоны?! Да ты совсем берега попутал, козёл московский!», он всё равно норовит пропихнуть варианты и под эту цену в статью. Ну ладно, считайте это «спойлером» к статье о лучших смартфонах среднего класса на маркетплейсах (которая за июнь-то уже вряд ли выйдет на сайте, возможно, только в июле уже…).
А ещё это уже ценовая категория, в которой вы будете не просто довольны смартфоном, а кайфанёте от того, насколько он хорош. Правда, придётся выбирать из двух приоритетов:
iQOO Z10 и Poco X7 Pro для любителей мощности + супер-автономности
По качеству камер эти смартфоны находятся где-то на уровне Redmi Note 14 4G (10+ тысяч рублей на маркетплейсах): днём-то всё в порядке, ночью часть фоток, а на части — небо «рыхлое» или здания размытые, будто вы алкаш с трясущимися руками. Короче, в ночной съёмке нужно иногда «потеть», чтобы фотографии получились нормальными по качеству. До камер уровня Redmi Note 13 Pro+ этим смартфонам далеко.
«И зачем тогда это всё надо?», — спросите вы? А дело в том, что есть у этих двух смартфонов выдающиеся способности:
- Vivo iQOO Z10 — это 7300 мАч (только вдумайтесь!) в корпусе размером со смартфоны с 5000 мАч. И в общем-то бывают смартфоны и с 10000 мАч, и больше, но в основном это какой-то хлам от малоизвестных производителей, в котором древний прожорливый процессор и тусклый экран. И если этот тусклый экран крутить на максимум (чтобы хоть что-то видеть), а процессор нагружать серьёзно (маломощный процессор серьёзно нагружается даже в банальном Telegram), то при 10000 мАч вы получится от силы автономность уровня породистых смартфонов с 6000 мАч.
А у iQOO Z10 и аккумулятор крутой, и процессор современный-экономичный-быстрый, и дисплей AMOLED экономичный-новенький. В Китае его преподносят как «игровой смартфон», в России, я бы сказал, это просто самый крутой по автономности КАЧЕСТВЕННЫЙ и БЫСТРЫЙ (а не как Tecno Pova 6 Pro) смартфон… не только за 20 тысяч рублей, которые он стоит на маркетплейсах (на WB и Ozon ищите в оф.магазине iQOO), а вообще среди всех продающихся смартфонов.
За это ему можно простить и «хотелось бы получше» ночное качество фото, и моно-динамик (по такой цене обычно в корпус лепят стереодинамики). Если вы фотографируете почти всегда днём, но хотите купить быстрый-качественный и не огромный по габаритам смартфон с самой долгой работой от аккумулятора — покупайте этот, не пожалеете. Есть, кстати, iQOO Neo 10 с 7000 мАч и ажно Snapdragon 8s Gen 4 (моща!) за 22 тысячи рублей, но он есть только в китайской версии и требует возни-донастройки отчасти.
- Poco X7 Pro — это немного меньше аккумулятора (6000 мАч), зато тоже НУ ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ процессор + водозащита IP68/IP69, то есть можете хоть в ванную его кидать, хоть из-под крана мыть, хоть видео во время плавания снимать.
Опять же, качеством камеры не блещет, за качественными камерами вам выше по списку к Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, но Poco X7 Pro с момента его появления в продаже в России облучён любовью и молодых агрессивных старшеклассников/студентов, для которых это «мощный и долго работающий смартфон чтобы в онлайн-игры рубиться и со сверстницами переписываться параллельно», и любовью «мужиков за 40 более-менее при бабле» — всяких там вахтёров, держателей магазинчиков и прочих, которым крутизна камеры в силу возраста и малоподвижности в смартфоне не очень важна, а вот водозащита (ведь мало ли) и долгая, при этом быстрая работа с акумулятором 6000 мАч и мощный процессор «летающий не хуже этих ваших айфонов для понторезов!» — бальзам на душу.
Шуточки шуточками, а смартфон неплохой. Как и любой Poco, с перекосом между качеством камеры и мощностью процессора более в сторону процессора, но по всем остальным фронтам, кроме ночной фото/видеосъёмки, он «отличник», а камера не всем критично важна. Если вы из такой аудитории, берите — кайфанёте от его скорости и времени работы и вообще будете под впечатлением, что за 22 тысячи рублей уже можно брать настолько брутальные смартфоны!
|Сколько стоят
|iQOO Z10 8/256 ГБ — 20.6 тысяч рублей (Ростест, ЕАС)
|iQOO 12/512 ГБ — 26 тысяч рублей (Ростест, ЕАС)
|Poco X7 Pro 8/256 ГБ — 21.5 тысяч рублей
|Poco X7 Pro 12/512 ГБ — 25 тысяч рублей
|Сколько за такие же смартфоны просят в оф.рознице РФ
|Poco X7 Pro 8/256 ГБ — 36 тысяч рублей
|Poco X7 Pro 12/512 ГБ — 42 тысячи рублей
|Чем хороши
|Лучший по автономности современный смартфон в обычных размерах корпуса (iQOO Z10)
|Скорость работы (в том числе в играх) + классная автономность + водозащита + «норм» камера по минимальной цене (Poco X7 Pro)
|Чем плохи
|За эти деньги есть менее мощные/менее автономные смартфоны с камерами получше
|У iQOO Z10 всего лишь одна тыльная камера, поскупились даже на сверхширокоугольный модуль
|Характеристики вкратце + подробности
|iQOO Z10: 6.77” AMOLED 2392x1080 120 Гц, Snapdragon 7s Gen 3, 50 Мп f/1.8 Sony IMX882 1/1.95”, оптостаб, 7300 мАч, 90 Вт
|Poco X7 Pro: 6.67” AMOLED 2712x1220 120 Гц, MediaTek Dimensity 8400, 50 Мп f/1.5 Sony IMX882, 1/1.95”, оптостаб, 6000 мАч, 90 Вт
|Характеристики iQOO Z10
|Характеристики Poco X7 Pro
Honor 200 для любителей качественных камер, Realme P3 Ultra для «всего понемногу»
Honor 200 — это, грубо говоря, основная камера как у Redmi Note 13 Pro+, но ещё есть 2.5x оптический зум (чтобы при фотках с приближением изображение не размывало в кашу, как на смартфонах, у которых нет отдельной камеры для зума). И ещё процессор менее прожорливый + аккумулятор 5200 мАч вместо 5000 мАч, как у Xiaomi. Не прям бог весть какой отрыв от Сяома за 18 тыщ при цене Гонора в 22 (256 ГБ) и 24 (512 ГБ) рублей, но если вам постоянно пригождается фотографирование кого-то с приближением (зумом) с расстояния, а денег платить за совсем уж дорогой смартфон нет, это как раз хороший вариант. Вот наш подробный обзор, можете поглядеть на фотки с него при желании.
Realme P3 Ultra — это такой «мутант», что-то среднее между Xiaomi Poco X7 Pro (смартфоном с мощным процессором и 6000 мАч) и Realme 12 Pro+ (смартфон с крутой основной камерой, чуть получше чем у расхваленного мной Redmi Note 13 Pro+, но слабым процессором и 5000 мАч). У Realme P3 Ultra и основная камера клёвая — знаменитый своим качеством сенсор Sony IMX896, который стоит в обычно в смартфонах за 50-70 тысяч рублей — и 6000 мАч в наличии, и процессор практически уровня Xiaomi Poco X7 Pro, и цена на уровне Xiaomi.
С чего такая щедрость? А просто Realme выпустила этот смартфон не для россиян, а для индусов — ребятам из Realme там было критически важно «замочить» (в конкуренции, а не буквально) Xiaomi, потому что у Индии огромное количество населения и там такие тиражи продаж смартфон, что производители не наглеют с наценкой, как в России.
Ну а индусы тоже пронюхали, что эксклюзивный для них и выгодный смартфон можно «толкнуть» куда-то за рубеж. Вот вам и результат — Realme P3 Ultra на Ozon Global и AliExpress за 23-25 тысяч, причём это сразу «правильная» глобальная версия без всяких иероглифов и подвохов (потому что в Индию поставляют сразу глобальные версии смартфонов).
В сравнении с Honor 200 этот Realme фоткает либо на равных, либо качественнее (на основную камеру), а вот отдельной камеры под зум у него нет, да и видео снимает менее качественно. Зато он при хорошем качестве съёмки ещё и быстрый, ещё и работает долго — ну просто кайф. Между Poco X7 Pro и этим Realme я бы брал таки Realme, сколько бы церковь свидетелей Сяоми не агитировала в комментариях по всему интернету поступать наоборот.
|Сколько стоят
|Honor 200 12/256 ГБ — 22 тысячи рублей
|Honor 200 12/512 ГБ — 24 тысячи рублей
|Realme P3 Ultra 12/256 ГБ — 23 тысячи рублей
|Realme P3 Ultra 12/512 ГБ — 25 тысяч рублей
|Сколько за такие же смартфоны просят в оф.рознице РФ
|Honor 200 8/256 ГБ — от 29 до 34 тысяч рублей
|Honor 200 12/512 ГБ — от 34 до 40 тысяч рублей
|Чем хороши
|Классная основная камера
|Оптический зум 2.5x для фото с приближением (Honor 200)
|Мощный процессор и 6000 мАч для долгой работы (Realme P3 Ultra)
|Чем плохи
|По качеству съёмки видео до Самсунгов по аналогичной на маркетплейсах не дотягивают
|Гораздо более дешёвый (менее мощный, без зума, но всё же) Redmi Note 13 Pro+ фотографирует на основную камеру почти на таком же уровне качества
|Характеристики вкратце + подробности
|Honor 200: 6.7” AMOLED 2664x1200 120 Гц, Snapdragon 7 Gen 3, 50 Мп f/2.0 Sony IMX906, 1/1.56”, оптостаб, 5200 мАч, 100 Вт
|Realme P3 Ultra: 6.83” AMOLED 2800x1272 120 Гц, MediaTek Dimensity 8350, 50 Мп f/1.8 Sony IMX896 1/1.56”, оптостаб, 6000 мАч, 80 Вт
|Обзор Honor 200
|Характеристики Realme P3 Ultra
А как же Самсунги для тех, кто ненавидит всё китайское?
Ох… давайте на этот раз не буду расписывать подробно — и так статья огромная. Хотите Самсунги — берите Galaxy A36 (из-за границы можно найти за 21 тысячу версию с 8/128 ГБ и за 23 тысячи версию с 8/256 ГБ), либо Galaxy M55/M55s (во многом повторяет Galaxy A55, только сделанный для индусов и с Snapdragon вместо Exynos, но с таким же быстродействием) — эти можно взять за 22-25 тысяч.
Какой-то супер-изюминки в них нет, это примерно то же самое, что Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ за 17-18 тысяч рублей, но и плохими их не назовёшь — это вам не A26 или, тем более A16/A06, тут и камеры качественные, и автономность в порядке, и быстродействие ok. Не супер-быстрые, с 5000 мАч всего лишь, но всё равно приятные в использовании смартфоны, за которые не стыдно, если вы готовы переплатить за них 7-8 тысяч рублей в сравнении с аналогичными «китайцами».
Лучше перебдеть, спрашивайте
Как я и предупредил в начале статьи — на маркетплейсах всегда остаётся риск купить б/у под видом нового, либо китайскую версию вместо глобальной (не так страшно, но придётся долго возиться с настройкой при первом запуске), либо подделку. Покупайте смартфоны с заказом из Китая ТОЛЬКО у продавцов, у которых к этому смартфону, который вы покупаете, МНОГО (не меньше 15) положительных развёрнутых отзывов с хорошей оценкой, а рейтинг товара по отзывам не ниже 4.7 баллов. Если отзывов нет или рейтинг ниже — не покупайте.
А если так и не уверены в том, что выбрали порядочного продавца, лучше приходите в комментарии на сайт Ferra.ru и спрашивайте — по возможности буду стараться отвечать и подкидывать проверенных китайских торгашей, чтобы вы не нарвались на мошенников или б/у.