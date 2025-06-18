Лучшие бюджетные смартфоны июня 2025 г. (Ozon, AliExpress, WB и др.)

Если вас интересуют цены не на маркетплейсах, а в сетевых магазинах РФ (DNS, М.Видео/Эльдорадо, Ситилинк и т.д.) — вот статья про лучшие бюджетные смартфоны июня 2025 г. в сетевой рознице РФ, там чуть другие смартфоны-кандидаты и актуальные для сетевых магазинах цены на них.

Что нужно знать перед покупкой на маркетплейсах

Раньше такие статьи назывались «серая розница», потому что были «официалы» (DNS, М.Видео/Эльдорадо, МТС/Билайн/МегаФон/Tele2, Ситилинк и т.д.) — сетевые магазины с высокими ценами, которые везли смартфоны напрямую от производителей, а потом задирали цены в космос и сговаривались об одних и тех же ценниках (сговаривались даже не магазины-продавцы, а российские представительства производителей смартфонов цены диктовали и отзывали статус партнёра тем, кто этот диктат цен нарушал).

И была «серая розница» — мелкие не сетевые магазины-продавцы смартфонов со своими отдельными сайтами и маркетплейсы: AliExpress, как прародитель движения «купи смартфон дешевле напрямую у китайца» + всякие магазины-челноки на Я.Маркете, Ozon, Wildberries, Мегамаркете и т.д.

После 2022 г. «официалы» начали тоже местами возить смартфоны «против воли производителя» (на самом деле производители в доле и в курсе, просто не афишируют это, потому что деньги любят тишину и санкций с запретом Google-сервисов, запретом продавать смартфоны в «европах» или штрафами, если это Apple, никто не хочет). А на Ozon, WB и Я.Маркете теперь торгуют и производители напрямую — у Tecno, Vivo, Realme и Infinix там есть официальные магазины с официально привезенными в РФ смартфонами, но дешевле, чем у DNS/Ситилинк/М.Видео и др.

Ну и Ozon с WB и Я.Маркетом теперь тоже понемногу, но возят смартфоны и компьютерные запчасти из Китая, а AliExpress наоборот, пытается перед барином выслужиться и то убирает возможность для россиян покупать у себя товары, то возвращает обратно.