Смартфон уровня «выше среднего» с голливудским качеством съёмки людей

Дисплей, правда, заметно менее яркий (примерно 860 нит против 1150 у HONOR 200) — на улице в солнечную погоду летом почувствуете разницу, в помещении — не почувствуете. Зато изначально нагловатая цена в 60 тысяч рублей за такой Tecno уже утрамбовалась до 50 тысяч рублей за комплектацию 12/512 ГБ.

Наконец, не забывайте про Xiaomi 13T, у которого основная камера даже лучше, чем у HONOR 200, зум немного хуже (2x без стабилизации против 2.5x со стабилизацией в HONOR 200), зато селфи-камера и сверхширокоугольная не хуже, в настройках камеры есть прикольные режимы цветопередачи Leica для пафосных фоток, дисплей тоже очень яркий и качественный и даже есть водозащита. Процессор, правда, как и у Tecno, Dimensity 8200, нещадно поедающий 5000 мАч в аккумуляторе, а цена примерно вровень с HONOR 200 — те же 50 тысяч рублей в оф.рознице.

Выводы

Получился очень быстрый, очень долгоиграющий не склонный к нагреву/перегреву смартфон с качественными динамиками, хорошей основной камерой и «изюминкой» в виде крутой цветопередачи портретного режима Harcourt. Ещё и Wi-Fi очень быстр — скорость подключения к роутеру уровня 2.4 Гбит/с обычно встречается в Самсунгах S21 Ultra/S22 Ultra/S23 Ultra/S24 Ultra, а не «китайцах» уровня чуть выше среднего.

У смартфонов Realme с таким же процессором хуже камера. А у смартфонов с такой же камерой хуже автономность и быстродействие. У Xiaomi есть что-то подобное, но, опять же, MediaTek (чуть менее качественные фотографии в сложных условиях, чуть хуже автономность). Либо, если вы прицениваетесь к Redmi Note 13 Pro 5G с Snapdragon 7s Gen 2, у вас не будет вообще никакого оптического зума. То есть любое приближение — резкая потеря качества фото. И ощутимо хуже качество съёмки видео.