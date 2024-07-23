Смартфон уровня «выше среднего» с голливудским качеством съёмки людей

Смартфон уровня «выше среднего» с голливудским качеством съёмки людейHONOR 200
Всё, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению. А всё прорывное, что появилось в смартфонах, появилось не столько благодаря какому-то радикально новому «железу», сколько благодаря «поумневшим» алгоритмам.
В своё время в Huawei P20 Pro научились быстро «склеивать» несколько фотографий за пару-тройку секунд — так в смартфонах появился ночной режим и возможность снять что-то красивое во тьме. Новые LTPO-дисплеи смартфонов (ладно, тут были изменения и в «железе» тоже) научились регулировать частоту, поэтому 120 Гц AMOLED больше не высаживают аккумуляторы с турбо-скоростью. А в процессорах мало того, что ядра уже сто лет как подразделяются на мощные и экономичные, так ещё появилась новая компоновка с «самым мощным», «тоже мощными, но не настолько» и «экономичными» ядрами (в Snapdragon 888 и более новых).
А теперь в HONOR 200 нам обещают такой же прорыв по качеству портретной съёмки (по качеству фотографий людей, если переводить на человеческий язык). Ну и в целом смартфон претендует на звание «выше среднего» в иерархии мобильников 2024 года. Забегая наперёд — HONOR дорогой, конкуренты дорогие, а в сумме получается, что у конкурентов в оф.рознице смартфоны «такие же, но хуже». Впрочем, поговорим и об алиэкспрессах-озонглобалах, как обычно.
Характеристики
|Смартфон
|HONOR 200
|Операционная система
|Android 14, оболочка MagicOS 8
|Экран
|6.7”, 2664x1200, OLED, 120 Гц, 436 ppi
|Процессор
|Snapdragon 7 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-A715 2.63 ГГц + 4x Cortex-A715 2.4 ГГц + 3x Cortex-A510 1.8 ГГц), 4 нм
|Графика
|Adreno 720
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|Постоянная память
|256/512 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, сенсор IMX906, диафрагма f/1.95, размер сенсора 1/1.56”, съёмка видео 3840x2160 30 к/с
|дополнительная (телефото): 50 Мп, зум 2.5x, диафрагма f/2.4
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 50 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора
|Аккумулятор
|5200 мАч, несъемный, мощность зарядки 100 Вт
|Размеры
|161.5x74.6x7.7 мм
|Масса
|187 г
|Цена в официальной рознице
|50 тысяч рублей (8/256 ГБ), 55 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|Цены в «серой» рознице
|От 35 (8/256 ГБ) до 42 тысяч рублей (12/512 ГБ)
Да, людей крупным планом он фоткает отлично
Не хочу в очередной раз заводить старую песню про GCam, но это самый наглядный пример того, как умная автоматика в смартфонах Google Pixel заставляет отлично фотографировать даже при не особо дорогих камерах на борту. А когда приложение выкорчевали из прошивки Pixel в другие смартфоны — то и другие мобильники начали фотографировать отлично. Потому что производители этих мобильников (то ли из-за криворукости, то ли по подлым соображениям «хорошо настраиваем камеры только дорогих смартфонов — в дешёвых смартфонах настраиваем съёмку тяп-ляп, чтобы не мешать продажам старших моделей») этого не сделали.
HONOR 200 — это не флагманский смартфон (флагманский — Magic6 Pro), и даже не субфлагманский (200 Pro за него), но ради него HONOR запартнёрились с парижанами из фотостудии Harcourt, которые прославились своими фотографиями звёзд кино, и совместно «родили» фоторежим для особенно красивой портретной съёмки.
Меня тоже заколебало слушать про всякие партнёрства с Leica, Hasselblad, JBL и прочими, которые нужны только для пафосного шильдика на корпусе смартфона, а на деле означают «просто нормальную камеру/звук, как у конкурентов». Но у HONOR 200/200 Pro снимки и правда получаются особенными — ни с каким другим смартфоном не спутаешь.
Идея, если откинуть маркетинговые приторные лозунги, заключалась вот в чём:
-
Сделать фотографии как можно больше похожими на фотографии с зеркальной/беззеркальной камеры, и как можно меньше — на фотографии со смартфона.
-
Переделать цветопередачу в портретном режиме — в цветном её сделали похожей на оттенки в бумажных фотографиях. В чёрно-белом режиме — цветопередачу подтянули в формат «голливудских снимков с бликом на заднем фоне».
Поэтому, если стандартный портретный режим в смартфоне — это «щи крупным планом + размытие фона», то здесь у нас и правда что-то большее, даже когда снимает не фотограф, а криворукий обзорщик, наподобие меня. А когда снимает фотограф, получается ещё круче, но такие примеры я накидаю уже в обзоре HONOR 200 Pro, потому что фотограф снимал именно на него. А портреты 200 Pro, при якобы одинаковой по характеристикам телефото-камере с HONOR 200, снимает ощутимо качественнее.
Всего в новом портретном режиме Harcourt («простого» портретного режима больше нет, новый его заменяет полностью) три настройки:
-
Harcourt Vibrant. Что-то похожее на «просто портретный режим», как в остальных смартфонах. С насыщенными цветами и размытым фоном.
-
Harcourt-цвет. Мягкая цветопередача в стиле глянцевых журналов (или кинофильмов), полутона тоже уже «голливудские».
-
Harcourt Classic. Режим съёмки в стиле фотокарточек кинозвёзд/певцов, который начали активно использовать в 1940-х гг. (спросите у бабушки, у неё полно фотокарточек звёзд эстрады где-нибудь в альбоме) и он остался символом «люксовой звёздной» фотографии по сей день.
В общем, это тот смартфон, для раскрытия потенциала камеры в котором нужно обзавестись друзьями или девушкой, пацаны. Но для обсуждения этих проблем есть другие сайты, а я пока расскажу про:
Нюансики технические
В отличие от ночного режима, где «стоишь, желательно, не дышишь, автоматика делает всё сама», портретный режим всё равно требует немного понимания, что вы творите. А именно:
-
Тот случай, когда HDR в камере лучше отключать. HDR хорош для фотографирования пейзажей, чтобы небо не было выцветшим, но в фото людей он слишком подчёркивает дефекты кожи и высветляет фон, а это нам не надо.
-
Размытие у вас есть. Можно с ним, можно без него — получается одинаково хорошо.
-
Для «голливудского портрета», в идеале, нужна полутёмная комната и два фонарика. Одним фонариком (на малой мощности, конечно) светим в лицо тому, кого фотографируем, вторым — на стену за ним, чтобы был тот самый блик. И всё, этого достаточно.
Чем в таком случае отличаются между собой HONOR 200 Lite, 200 и 200 Pro? Качеством конечных фото (у 200 Pro камера такая же, как и у 200, но фото более гладкие; у 200 Lite камеры ближе к бюджетным, фотографии нормально смотрятся на экране смартфонов, но недостаточно круто — на больших мониторах компьютеров) и необходимостью сопутствующих «танцев» во время съёмки.
Если на HONOR 200 Pro «навёлся — сфотографировал — всё сразу готово», то на HONOR 200 с менее мощным процессором «навёлся — ткнул на экран, чтобы смартфон точно не потерял фокус на лице — сфотографировал — на секунду должен замереть и ты, и тот, кого фотографируешь во тьме, чтобы снимок не размазался».
Как там смартфон в общем и в целом
- 5200 мАч в аккумуляторе радуют. В будущий обзор HONOR 200 Pro добавим и графики автономности «простого HONOR 200», но субъективно — очень выносливый смартфон. Не только на фоне паршивых по работе от аккумулятора Google Pixel 8a или iPhone 15 Pro, но и на фоне любых смартфонов с такой же ёмкостью аккумулятора (не говоря о тех, у которых 5000 мАч или меньше).
Кстати, это один из немногих китайских смартфонов, способных заряжаться от Power Bank при 40 Вт — обычно «китайцы» потребляют 18 Вт и от переносного аккумулятора заряжаются целую вечность. Правда, 40-ваттный Power Bank — это почти всегда 20000 мАч, от 30-ваттного на 10000 мАч смартфон берёт стандартные 18 Вт, увы. Но уже лучше, чем было раньше.
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность зарядки
|Толщина
|Вес
|Водозащита
|HONOR 200
|5200 мАч
|100 Вт
|7.7 мм
|187 г
|Нет
|Realme GT 6T
|5500 мАч
|120 Вт
|8.7 мм
|191 г
|Нет
|Tecno Camon 30 Premier
|5000 мАч
|70 Вт
|7.9 мм
|210 г
|Нет
|Xiaomi 13T
|5000 мАч
|67 Вт
|8.5 мм
|193 г
|IP68
|Samsung Galaxy A55
|5000 мАч
|25 Вт
|8.2 мм
|213 г
|IP67
|Apple iPhone 13
|3240 мАч
|15 Вт
|7.7 мм
|174 г
|IP68
|Samsung Galaxy S23 FE
|4500 мАч
|25 Вт
|8.2 мм
|209 г
|IP68
|Google Pixel 8a
|4500 мАч
|18 Вт
|8.9 мм
|188 г
|IP67
- Основная камера основана на сенсоре Sony IMX906 — у Samsung Galaxy A55 она такая же, если что. Но, что интересно, в сравнительном тесте камер (ниже) Самсунг сплоховал. Чтобы сэкономить вам время: на первом месте по суммарному качеству всех камер оказался Pixel 8a, на втором OnePlus Nord 4, на третьем — HONOR 200, на четвёртом — Oppo Reno 12 Pro и только на пятом — Samsung Galaxy A55.
© Сравнение HONOR 200, Google Pixel 8a, Oppo Reno 12 Pro и Samsung Galaxy A55 по качеству камер
© В 4k при 30 кадрах в секунду HONOR 200 снимать умеет. Но хотелось бы и при 60 кадрах в секунду. При 30, когда поворачиваешься на видео, получается эффект «пьяной» камеры из-за недостатка частоты кадров
© В темноте качество съёмки на основную камеру нормальное, а вот на телефото (зум-камеру) — так себе. Но оно такое у всех конкурентов за 50 тыщ рублей, к сожалению
- Дисплей офигительный. В маркетинговые 4000 нит (угу, при 1% заполнении белым цветом на чёрном фоне) верить, конечно, не надо, но 1150 нит при идеальной цветопередаче вам гарантированы. Читаемость отличная, отзывчивость тоже.
|Смартфон
|Максимальная яркость дисплея (авто)
|HONOR 200
|1150 нит
|Realme GT 6T
|1600 нит
|Tecno Camon 30 Premier
|860 нит
|Xiaomi 13T
|1260 нит
|Samsung Galaxy A55
|1010 нит
|Apple iPhone 13
|800 нит
|Samsung Galaxy S23 FE
|1010 нит
|Google Pixel 8a
|1500 нит
-
Процессор очень быстрый и экономичный. Snapdragon 7 Gen 3 по производительности — это что-то уровня Snapdragon 888/888+ (Samsung Galaxy S21 Ultra, realme GT2) или MediaTek Dimensity 8050 (Tecno Camon 20 Premier, Infinix Note 30 VIP), Samsung Exynos 1480 (Samsung Galaxy A55). Но, в отличие от них всех, гораздо современнее (ядра A715/A510 против A78/A55 у Dimensity 8050, SD888 или Exynos 1480) и экономичнее. У Samsung Exynos 1480, кстати, тоже 4 нм, но более старые ядра кушают больше при одной и той же производительности с новыми.
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Неожиданно хорошие динамики. Громкие и даже средние частоты вещают. Жаль, что перенастроить их под «кинотеатральный» объём, как в Realme/OnePlus/Oppo, нельзя — эквалайзер звука есть, но работает только при подключенных наушниках.
А теперь давайте пройдёмся по претензиям YouTube-блогеров к этому смартфону. Потому что часть из них — истинная правда, а часть — враньё из-за некомпетентности или по какому-то умыслу.
В чём YouTube-блогеры вам наврали об этом смартфоне
До того, как смартфон попал ко мне на тест, я «обмазывался» уже вышедшими YouTube-обзорами этой модели, чтобы иметь общее представление. И после того, как начал крутить HONOR 200 в руках уже сам, обнаружил, что часть претензий ютьюберов к нему — враньё или некомпетентность. А часть — вполне обоснованы. Сейчас перечислю их все и прокомментирую, где правда, а где — враньё:
- Пластиковая рамка корпуса. Согласен, есть такое. На вид ещё ничего, а на ощупь чувствуется, что это не металл — руку не холодит. С другой стороны, может отчасти поэтому смартфон с 5200 мАч получился компактнее, чем конкуренты с 5000 мАч при той же мощности зарядки.
-
Подтупливающий ультразвуковой датчик приближения в экране. Не то, чтобы невыносимо ужасный, но недостаточно быстрый в сравнении с флагманскими смартфонами. Такого маразма, как в некоторых смартфонах Xiaomi, когда подносишь смартфон к уху и ухом выключаешь разговор, потому что дисплей не успел погаснуть, нет. Но если вам
престарелыеродственники диктуют голосовые сообщения, вы эти голосовухи включаете и подносите смартфон к уху (чтобы с громкого режима переключиться на разговорный динамик и у уха их прослушать), то экран гаснет не сразу и успеет пару секунд «квакнуть» голосом вашего родственника, прежде чем переключится на разговорный динамик. Мелочь, а неприятно.
-
Wi-Fi старой версии, обожемой. Вот это уже клоунство, будем откровенны. Ну да, здесь Wi-Fi 6, а не 6E или 7. Но это самая быстрая реализация Wi-Fi 6 со скоростью подключения до 2400 Мбит/с! Это во-первых. Во-вторых, в китайских смартфонах Wi-Fi 6 и 6E и даже 7 отличаются минимально, потому что по законам КНР вайфаю не положены 6 ГГц (одно из главных новшеств стандартов 6E и 7, помимо программных примочек). Остальные новшества 6E и 7 в смартфонах воплощают, но решающего значения они не имеют. В-третьих, много у кого из вас роутеры с 2.4-гигабитной скоростью подключения по воздуху? Я уже не говорю о скорости тарифов интернета.
- «Always-on-display урезан». Тоже враньё. Если вам нужно круглосуточное отображение часов на дисплее, оно тут есть. Если вам нужно, чтобы на всегда включенном экране отображался фоновый рисунок, то этого нельзя сделать (а где можно в Android-смартфонах? Даже в iPhone 15 нельзя, только в 15 Pro), это айфоновская фишка и… в Galaxy S24 и HONOR Magic6 Pro такой Always on можно включить, разве что. Но не нужно, потому что он съедает аккумулятор повышенными темпами и ускоряет выгорание дисплея из-за одной и той же отображаемой картинки часами напролёт.
© В Always on Display нельзя вывести круглосуточно затемнённые обои экрана, но часы и уведомления можно отображать постоянно
- Троттлинг процессора (перегрев и падение производительности). Опять приходится выступать адвокатом HONOR, но что поделать. Во-первых, почти все обзоры, которые делались до 20 июля 2024 г., делались по китайской версии смартфона. После 20 июля начали появляться обзоры глобальной версии. Любой, кто хоть раз покупал китайские версии смартфонов Huawei, HONOR, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus и др. знает, что даже при одинаковом «железе» эти смартфоны работают иначе и склонны «глушить-душить» не-китайские приложения (а ещё с уведомлениями приложений постоянные проблемы, но это ладно). Короче, в глобальных HONOR 200 процессор настроен иначе.
Во-вторых, у HONOR есть и своя специфика. Суть в том, что в смартфонах HONOR есть стандартный режим производительности (который активируется «из коробки») и есть «производительный» режим в настройках Android — настройках аккумулятора. HONOR исходят из того, что между максимальной мощностью «почти максимальной» мощностью, но большей экономичностью люди выбирают второй вариант.
Поэтому, если вы включаете Throttling Test в стандартном режиме, то видите дикие просадки производительности из-за того, что смартфон «осаживает» слишком прожорливый софт, который разряжает аккумулятор без вашей активности (без касания к дисплею). Обзорщики на YouTube делают скриншот и говорят «вы только посмотрите, какой дикий перегрев и просадки мощности! Ужасная система охлаждения!».
Если включить производительный режим и запустить тот же тест, просадок мощности не будет. Как же так, неужели в смартфоне внутри в этот момент пересобирается система охлаждения процессора? Конечно нет, с охлаждением было и есть всё в порядке. Всё наоборот: «принуждение к экономичности» слишком прожорливых приложений в стандартном режиме включено по умолчанию. И это не только в HONOR 200 — так же устроен HONOR Magic6 Pro и другие модели.
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Слота microSD нет, разъёма 3.5 мм для проводных наушников нет, передача файлов по USB идёт по стандарту 2.0, к сожалению. Правда, у всех равных по цене конкурентов (взять тот же недавний Realme GT 6T) всё будет аналогично.
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По поводу ШИМ (мерцания) дисплея ничего сказать пока не могу — я к этой штуке не восприимчив. Визуально, если оно и есть, то на 1-5% яркости, вряд ли больше.
Конкуренты
В российских магазинах к стартовой цене вам «подсластят пилюлю» — HONOR 200 с 8/256 ГБ за 50 тысяч рублей и 12/512 ГБ за 55 тысяч рублей будут комплектоваться довольно-таки хорошими умными часами HONOR Watch 4. Отдельно такие часики стоят 15 тысяч рублей в DNS и… а почти столько же (12-13 тысяч) на Ozon, потому что китайцы оттуда сбежали. Дорого? Да просто жесть как дорого, честно говоря. А потом вы начинаете изучать цены на похожие смартфоны и открываете для себя много нового…
|Смартфон
|HONOR 200
|Realme GT 6T
|Tecno Camon 30 Premier
|Операционная система
|Android 14, оболочка MagicOS 8
|Android 14, оболочка Realme UI 5.0
|Android 14, оболочка HIOS 14
|Экран
|6.7”, 2664x1200, OLED, 120 Гц, 436 ppi
|6.78”, 2780x1264, AMOLED, 120 Гц, 450 ppi
|6.77”, 2780x1264, AMOLED, 120 Гц, 451 ppi
|Процессор
|Snapdragon 7 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-A715 2.63 ГГц + 4x Cortex-A715 2.4 ГГц + 3x Cortex-A510 1.8 ГГц), 4 нм
|Snapdragon 7 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 2.8 ГГц + 4x Cortex-A720 2.6 ГГц + 3x Cortex-A520 1.9 ГГц), 4 нм
|MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 8 ядер (1x Cortex-A78 2.2 ГГц + 3x Cortex-A78 3.0 ГГц + 4x Cortex-A55 2.0 ГГц), 4 нм
|Графика
|Adreno 720
|Adreno 732
|Mali-G610 MC6
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|8/12 ГБ
|12 ГБ
|Постоянная память
|256/512 ГБ, без слота microSD
|256 ГБ, без слота microSD
|512 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, сенсор IMX906, диафрагма f/1.95, размер сенсора 1/1.56”, съёмка видео 3840x2160 30 к/с
|основная : 50 Мп, сенсор LYT-600, диафрагма f/1.88, размер сенсора 1/1.2”, съёмка видео 3840x2160 30 к/с, оптическая стабилизация
|основная : 50 Мп, IMX890, диафрагма f/1.9, размер сенсора 1/1.56”, съёмка видео 3840x2160 30/60 к/с, оптическая стабилизация
|дополнительная (телефото): 50 Мп, зум 2.5x, диафрагма f/2.4, оптическая стабилизация
|дополнительная (телефото): 50 Мп, сенсор JN1, зум 3x, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.76”, оптическая стабилизация
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, сенсор IMX355, диафрагма f/2.2, размер сенсора 1/2.8”
|дополнительная (сверхширокоугольная): 50 Мп, сенсор JN1, диафрагма f/2.15, размер сенсора 1/2.76”
|фронтальная : 50 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора
|фронтальная : 32 Мп, сенсор IMX615, диафрагма f/2.45, размер сенсора 1/2.74”
|фронтальная : 50 Мп, сенсор Hi5022Q, диафрагма f/2.45, размер сенсора 1/2.8”
|Аккумулятор
|5200 мАч, несъемный, мощность зарядки 100 Вт
|5500 мАч, несъемный, мощность зарядки 120 Вт
|5000 мАч, несъемный, мощность зарядки 70 Вт
|Размеры
|161.5x74.6x7.7 мм
|162x75.1x8.6 мм
|162.7x76.2x7.9 мм
|Масса
|187 г
|191 г
|210 г
|Цена в официальной рознице
|50 тысяч рублей (8/256 ГБ), 55 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|60 тысяч рублей (8/256 ГБ), 65 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|50 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|Цены в «серой» рознице
|От 35 (8/256 ГБ) до 42 тысяч рублей (12/512 ГБ) с учётом пошлины
|От 35 (8/256 ГБ) до 40 (12/256 ГБ) тысяч рублей с учётом пошлины
|От 40 до 50 тысяч рублей (с учётом пошлины)
Realme GT 6T
Идеологически очень близкий смартфон. Ощутимо более быстрый процессор (7+ Gen 3 — это не разогнанная версия 7 Gen 3, а вообще конструктивно другой процессор, примерно на 25% быстрее), ощутимо хуже основная камера, нет оптического зума (никакого), хуже селфи-камера, но 5500 мАч вместо 5200 мАч у HONOR и более быстрая зарядка 120 Вт вместо 100 Вт.
И… он ещё при этом дороже! В том же DNS такой Realme GT 6T стоит 60 (!) тысяч рублей за 8/256 ГБ и 65 тысяч рублей (!!) за 12/256 ГБ. Ладно, спустимся на уровень ниже и рассмотрим менее мощный Realme 12 Pro+:
-
У него дисплей с яркостью 800 нит против 1150 нит у HONOR
-
Такая же по качеству основная камера
-
Оптический зум 3x вместо 2.5x
-
Хуже селфи-камера
-
Ниже качество съёмки видео
-
5000 мАч вместо 5200 мАч у HONOR, при этом зарядка с 0% до 100% занимает примерно столько же времени (43 минуты против 48 у HONOR, у которого аккум крупнее)
-
Процессор на 10% слабее.
И он стоит… дешевле на 8 тысяч рублей на вариант с 256 ГБ.
На AliExpress Realme 12 Pro+ 8/256 можно было в разное время выцепить за 28-30 тысяч рублей. Но сейчас китайцы ломят за него 40 тысяч рублей с учётом пошлины (всего на 2 тысячи дешевле, чем в DNS, Ситилинке и др.). На Ozon
Global у российских перекупов ещё остались варианты за 32-35 тысяч рублей. И вот это уже реально выгодное предложение — даже с учётом, что глобальный HONOR 200 тоже начнут таскать из Китая (а не стран ЕАС, как это будет поначалу) по более низкой цене, он не подешевеет до такого же уровня.
Всяческие Xiaomi Poco X6 Pro, Poco F6 Pro, Infinix GT 20 Pro, OnePlus Nord 3 заведомо хуже по качеству камер, а толковый и мощный Vivo iQOO 12 с Snapdragon 8 Gen 3 и более крутой камерой за 45 тысяч, как было в июне, уже не урвёшь (напоминаю — потому что китайские продавцы сбежали с Ozon Global).
Но достойных конкурентов у HONOR 200 полно даже в оф.рознице.
Tecno Camon 30 Premier 5G
Годом раньше это был бы вообще не конкурент — Tecno Camon 20 Premier ни до Realme, ни до Xiaomi не дотягивал и по качеству фото был где-то между бюджетным и среднем уровне. В Camon 30 Premier «африканские китайцы» довели алгоритмы съёмки до ума. Понятное дело, что никакой голливудской цветопередачи в портретном режиме тут не будет, а автономность намного хуже (и потому что 5000 мАч вместо 5200 у HONOR, и потому что Dimensity 8200 радикально прожорливее, чем Snapdragon 7 Gen 3). Но в целом на основную камеру этот Tecno фотографирует почти так же, оптический зум у него 3x против 2.5x у HONOR, скорость работы на таком же уровне. И это первый смартфон Tecno, который красиво и с неплохой стабилизацией (не хуже, чем у HONOR снимает видео что в 1080p, что в 4K).
Дисплей, правда, заметно менее яркий (примерно 860 нит против 1150 у HONOR 200) — на улице в солнечную погоду летом почувствуете разницу, в помещении — не почувствуете. Зато изначально нагловатая цена в 60 тысяч рублей за такой Tecno уже утрамбовалась до 50 тысяч рублей за комплектацию 12/512 ГБ.
Наконец, не забывайте про Xiaomi 13T, у которого основная камера даже лучше, чем у HONOR 200, зум немного хуже (2x без стабилизации против 2.5x со стабилизацией в HONOR 200), зато селфи-камера и сверхширокоугольная не хуже, в настройках камеры есть прикольные режимы цветопередачи Leica для пафосных фоток, дисплей тоже очень яркий и качественный и даже есть водозащита. Процессор, правда, как и у Tecno, Dimensity 8200, нещадно поедающий 5000 мАч в аккумуляторе, а цена примерно вровень с HONOR 200 — те же 50 тысяч рублей в оф.рознице.
Выводы
Получился очень быстрый, очень долгоиграющий не склонный к нагреву/перегреву смартфон с качественными динамиками, хорошей основной камерой и «изюминкой» в виде крутой цветопередачи портретного режима Harcourt. Ещё и Wi-Fi очень быстр — скорость подключения к роутеру уровня 2.4 Гбит/с обычно встречается в Самсунгах S21 Ultra/S22 Ultra/S23 Ultra/S24 Ultra, а не «китайцах» уровня чуть выше среднего.
У смартфонов Realme с таким же процессором хуже камера. А у смартфонов с такой же камерой хуже автономность и быстродействие. У Xiaomi есть что-то подобное, но, опять же, MediaTek (чуть менее качественные фотографии в сложных условиях, чуть хуже автономность). Либо, если вы прицениваетесь к Redmi Note 13 Pro 5G с Snapdragon 7s Gen 2, у вас не будет вообще никакого оптического зума. То есть любое приближение — резкая потеря качества фото. И ощутимо хуже качество съёмки видео.
«Голливудский» портретный режим — штука прикольная и залипательная, если вам есть, кого фотографировать. Но это, как любят писать создатели компьютерных программ, всё-таки «essentials», а не «Pro edition» — что в переводе «на попробовать и потом купить концентрат». Хоть на бумаге телефото (зум) камеры HONOR 200 и 200 Pro одинаковы, «прошка» с первого раза выдаёт крутое качество в портретах там, где на «просто HONOR 200» нужно сделать 2-3 дубля.
И цены пока кусачие. Но, как видите, прошлогодний Xiaomi примерно такого уровня не дешевле, аналогичный Realme дороже, а OnePlus 12 с такой же основной камерой, но без оптического зума и с SD 8 Gen 2… да, можно взять за 55-60 тысяч рублей, но кроме автономности (5500 мАч вместо 5200 мАч у HONOR) прироста вы ни в чём не почувствуете. С российскими перекупскими ценами на Ozon и без нормальной гарантии — так себе вариант. А «Китай схлопнулся» и хороших альтернатив пока не видать. Поправьте меня, если я что-то упустил.
В общем, смартфон получился в балансе — и выносливы, и для поиграть, и для пофотографировать. В комплекте с часами HONOR Watch 4 по предзаказу своих денег стоит, а дальше ждите устаканивания цены, либо спускайтесь на уровень ниже к Realme 12 Pro+ — для тех, кому не важно качество портретной съёмки и «запас мощности под игры», это по-своему хорошая альтернатива по чуть меньшей цене.
- Очень быстрый и не склонный к перегреву
- Хорошая автономность и зарядка с 0% до 100% (5200 мАч) за 48 минут
- Яркий дисплей с хорошей цветопередачей
- Громкие качественные стереодинамики
- Портретный режим с «голливудской» цветопередачей прикольный «на поиграться»
- Выдаёт зрелищные фотки «как раз для соцсетей», неплохо снимает видео
- Тонкий
- Скользкая маркая пластиковая рамка корпуса
- Медленный датчик приближения в дисплее
- Примерно такие же по качеству камеры (без учёта портретного режима) можно получить в менее мощном смартфоне на 8-10 тысяч рублей дешевле