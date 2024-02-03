Смартфон с лучшей камерой до 15 тысяч рублей: Realme C67

На это обратили внимание любители глубоко «ковырять» прошивки и в итоге. выскребли из прошивки Google Pixel приложение камеры со всеми его алгоритмами, а потом начали заставлять его работать на самых разных смартфонах — от дешёвых до дорогих. В итоге смартфоны, в которых по маркетинговым подлым соображениям, либо из-за лени камера фотографировала хуже, чем должна бы при своих характеристиках, начинали снимать резко качественнее.

За счёт того, что Pixel почти всю свою историю работают на процессорах Qualcomm (и только совсем недавно на модифицированных Exynos), алгоритмы Google Камеры адекватно «приклеивались» в сторонних смартфонах в основном на смартфоны с Snapdragon. Сейчас GCam начали переносить и на MediaTek, но там «магия» почти не работает и прирост качества не так заметен.

С чего вдруг я назвал Realme C67 лучшим бюджетным камерафоном

Сразу главная информация — в этот, в общем-то ничем больше не впечатляющий смартфон установили основную камеру на сенсоре Samsung HM6. Если вы более-менее разбираетесь в смартфонах, вот список моделей, которые вышли на её базе:

Модель смартфона на базе камеры Samsung HM6 Цена в феврале 2024 г. Xiaomi 12T 40 тысяч рублей Infinix Note 30 VIP 30 тысяч рублей Realme 10 Pro+ 22 тысячи рублей Realme 10 Pro 18 тысяч рублей Realme 9 4G 18 тысяч рублей (уже не продаётся) Samsung Galaxy M54 32 тысячи рублей OnePlus Nord CE 3 Lite 20 тысяч рублей Honor Magic 6 Lite 35 тысяч рублей Huawei Nova 11 SE 30 тысяч рублей

Смекаете? В основном эту камеру использовали (и используют) в смартфонах стоимостью от 20 до 30 тысяч рублей. Тут только не тешьте себя иллюзией, что это камера из «лучших по качеству съёмки смартфонов за 20−30 тысяч» — бывают покруче. И, само собой, эти смартфоны из таблички стоят дороже не только за счёт камеры — в них процессоры мощнее, дисплеи AMOLED вместо IPS и т. д.

Но суть в том, что в дешёвых смартфонах эта камера почти никогда не встречалась (Realme 10 и 10 Pro+ изначально продавали за 23 и 33 тысячи рублей, если чё). И вот эта камера впервые в смартфоне, цена которого начинается с… 13.5 тысяч рублей на данный момент.

Какие камеры стоят в других смартфонах по такой же цене