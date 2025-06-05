Лучшие бюджетные смартфоны июня 2025 г. (сетевые магазины РФ)

Но зато у людей, которые присматривают смартфоны ИМЕННО у российских «сетевиков», появится хоть какой-то ориентир кроме рекламных видео от блогеров и ответов в стиле «Да ты крышей тронулся в федеральных сетях покупать? На Озоне или Алике из Китая закажи!» от форумчан-4пдашников.

Ждите статью про лучшие смартфоны из маркетплейсов, там будет намного дешевле

И да, если вы присматриваете смартфон в федеральных магазинах, но морально готовы покупать его и на маркетплейсах с доставкой из Китая или в мелких магазинах — НЕ ПОКУПАЙТЕ смартфон в федеральных магазинах и ждите второй статьи с подборкой цен из маркетплейсов. Уж очень бессовестно накручивают сетевые магазины цены на мобильники (потому что в ценах у них заложены бюджеты на красную икру и «уважаемым людям пошлины/налоги» в немеряных количествах). Покупайте там, только если до ужаса боитесь брака в смартфонах (напрасно, это редкость уже) и хотите «железобетонную» местную гарантию, чтобы была возможность принести смартфон обратно в конкретный магазин и там громко стоять-ругаться.

Ладно, это лирика, вот вам конкретика:

Хороших новых смартфонов дешевле 7 тысяч рублей в июне 2025 г. в России НЕТ

Я сам не в восторге от таких реалий, но для того, чтобы вы не облажались при покупке, зарубите себе на носу: НОВЫЕ СМАРТФОНЫ ДО 7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ РФ — ХЛАМ. Я пролистал абсолютно все варианты, которые есть, и всё это мусор, к сожалению: медленный, зависающий, в котором памяти даже под приложения толком не хватает уже «из коробки». Новые смартфоны, которые работают долго (5000 мАч всё-таки, процессоры маломощные и кушают тоже мало), но настолько плохо, что вы будете ненавидеть смартфон и ненавидеть себя за его покупку.