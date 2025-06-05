Лучшие бюджетные смартфоны июня 2025 г. (сетевые магазины РФ)Из тьмы моделей Xiaomi выбираем нормальные + немного «подтанцовки» из других брендов
«Почему так дорого? Я знаю за эти цены смартфоны и получше!»
Раньше статей по лучшим бюджетным смартфонам месяца было две: одна по официальной рознице — с её «рекомендованными российскими представительствами производителей смартфонов» ценами. И вторая статья — вторая, с ценами из маркетплейсов + мелких магазинов. Первая для тех, кто любитель «приличных солидных магазинов, хоть на подделку не нарвусь или на брак! Ногами схожу в магазин и заберу!», вторая — для тех, кто продавцов-консультантов и торговые центры ненавидит и готов даже долгую доставку ждать, лишь бы смартфон был без накрутки сетевого магазина и с характеристиками как можно круче.
После 2022 года вроде бы официальная и «серая» розница перемешались — например, Samsung, Apple и некоторые другие производители мобильников «как бы ушли» (не ушли, а торгуют из-под полы и договариваются с продавцами, чтобы те отвечали «не-не, производитель нам это не отгружал, мы сами подпольно провезли параллельным импортом из-за границы!»), а на Ozon, WB и Я.Маркете, наоборот, начали появляться фирменные российские магазины производителей смартфонов, ну либо РСТ (ЕАС) версиями торгуют сами маркетплейсы. Настала ли пора вместо двух статей выпускать одну, потому что все «типа не официалы» уже?
Но всё-таки статей будет две, потому что и вы сами, небось, догадывались, да и на практике из этой статьи увидите, что цены в федеральных интернет-магазинах наподобие DNS, Ситилинка, М.Видео/Эльдорадо, МТС/Билайна/МегаФона/Т2, ОнлайнТрейда и т.д. прям ОЩУТИМО выше, чем если покупать те же смартфоны на Ozon/WB/Я.Маркете/AliExpress. Это по-прежнему два почти не пересекающихся по ценам мира, в который захаживают разные люди — ну не покупают у сетевиков те, кто хотя бы раз заказывал мобильник из AliExpress/Ozon Global из Китая. И те, кто в сотовый салон/торговый центр с ДНСом/Ситилинком ходят «у ребят-консультантов спросить, руками пощупать смартфон», тоже, в свою очередь, интернет-покупок «вслепую» боятся как огня. Так что будет одна статья для первых и одна — для вторых. Конкретно эта статья будет для любителей «официалов» — федеральной розницы — крупных сетевых российских магазинов, называйте как хотите. Так что от завышенных цен этих магазинов в любителей заказывать смартфоны из Китая или обсуждать их на форуме 4PDA гарантированно случится инсульт. Мы вас предупредили.
Бюджетный смартфон из Китая с накрутками российских продавцов превращается...
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...в смартфон среднего уровня (по цене). Поэтому для оф.розницы и доставки из Китая будут отдельные статьи
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Но зато у людей, которые присматривают смартфоны ИМЕННО у российских «сетевиков», появится хоть какой-то ориентир кроме рекламных видео от блогеров и ответов в стиле «Да ты крышей тронулся в федеральных сетях покупать? На Озоне или Алике из Китая закажи!» от форумчан-4пдашников.
Ждите статью про лучшие смартфоны из маркетплейсов, там будет намного дешевле
И да, если вы присматриваете смартфон в федеральных магазинах, но морально готовы покупать его и на маркетплейсах с доставкой из Китая или в мелких магазинах — НЕ ПОКУПАЙТЕ смартфон в федеральных магазинах и ждите второй статьи с подборкой цен из маркетплейсов. Уж очень бессовестно накручивают сетевые магазины цены на мобильники (потому что в ценах у них заложены бюджеты на красную икру и «уважаемым людям пошлины/налоги» в немеряных количествах). Покупайте там, только если до ужаса боитесь брака в смартфонах (напрасно, это редкость уже) и хотите «железобетонную» местную гарантию, чтобы была возможность принести смартфон обратно в конкретный магазин и там громко стоять-ругаться.
Ладно, это лирика, вот вам конкретика:
Хороших новых смартфонов дешевле 7 тысяч рублей в июне 2025 г. в России НЕТ
Я сам не в восторге от таких реалий, но для того, чтобы вы не облажались при покупке, зарубите себе на носу: НОВЫЕ СМАРТФОНЫ ДО 7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ РФ — ХЛАМ. Я пролистал абсолютно все варианты, которые есть, и всё это мусор, к сожалению: медленный, зависающий, в котором памяти даже под приложения толком не хватает уже «из коробки». Новые смартфоны, которые работают долго (5000 мАч всё-таки, процессоры маломощные и кушают тоже мало), но настолько плохо, что вы будете ненавидеть смартфон и ненавидеть себя за его покупку.
И критерий тут, конечно, не цена — иные продавцы и на шлак цену в 10 тысяч рублей заломят. Критерий — мощность процессора (подробно расписывать модели плохих процессоров муторно, как-нибудь в другой раз) и, что гораздо проще — объём памяти. Грубо говоря, не покупайте НИКАКИЕ смартфоны с менее 4 ГБ оперативной и менее 128 ГБ постоянной памяти. Все вот эти варианты с 3/64 ГБ памяти — это «смартфоны бомжа». Только бездомный человек с нулём денег в кармане будет рад ими пользоваться. Ну или стоит их покупать как телефон для входящих звонков по телефонной связи, если вы вахтёр на КПП, либо как смартфон с установленным ОДНИМ лишь Telegram/WhatsApp, чтобы принимать на номер заказы в вашем интернет-магазине. Для всей остальной деятельности они непригодны, будете очень жалеть о потраченных деньгах, если купите этот мусор.
А теперь переходим к смартфонам, которые наоборот, очень хороши в рамках своего бюджета (но, как вы понимаете, дороже 7 тысяч рублей).
До 10 тысяч рублей
Realme Note 60 или Xiaomi Poco C75
Наиболее приличные смартфоны за 7-8 тысяч, которые продают в сетевых магазинах повсеместно — это по одному представителю от Xiaomi и Realme: Poco C75 6/128 ГБ (примерно за 7.8 – 8 тысяч рублей) и Realme Note 60 (6.5 тысяч рублей за 4/128 ГБ и 8 тысяч рублей за 6/128 ГБ). Лучше всё же раскошеливаться на версии 6/128, потому что, хоть Андроиду и хватает 4 ГБ для какой-никакой работы (вот 3 ГБ уже не хватало бы), с 6 ГБ оперативной памяти он «дышит» свободнее.
А ещё у Poco есть NFC для оплаты в магазинах со смартфона, на который Realme почему-то зажмотились. А ещё Poco заряжается быстрее (2 ч 10 минут с 0% до 100% против 2 ч 45 минут у Realme). В остальном — по факту почти одно и то же. Никакого шика ни по качеству камер, ни по скорости работы, но «с этим уже можно жить» — вполне цивилизованные и качественные смартфоны, можете брать любой из них смело.
|Сколько стоят в среднем
|Poco C75 — 7800 рублей (6/128 ГБ)
|Realme Note 60 — от 6500 рублей (4/128 ГБ) до 8000 рублей (6/128 ГБ)
|Чем хороши
|Надёжные
|Долго работают от аккумулятора
|Скорость работы, уровень приёма 4G/Wi-Fi/Bluetooth, качество камер — на достойном (за эти деньги) уровне
|Чем плохи
|Очень долго заряжаются (2 часа 10 минут у Poco, 2 ч 45 минут у Realme) с 0% до 100%
|В Realme отсутствует NFC (нельзя пополнять проездные или проводить оплату со смартфона на кассах в супермаркетах)
|Для игр практически не пригодны
|Все подробности
|Характеристики Poco C75
|Характеристики Realme Note 60
Vivo Y04
Встречается в продаже реже и чаще всего по завышенной цене (оф.магазин Vivo ломит за него 12 тысяч рублей, чего он явно не стоит), но на момент публикации статьи Vivo Y04 4/128 ГБ фигурировал за 9 тысяч рублей в DNS, и вот если встретите его в продаже по такой цене — есть смысл присмотреться.
«Да нaфиг он кому нужен, если есть Xiaomi и Realme?», — спросите вы? Ну, у него есть свои плюсы. За 12 тысяч рублей он и правда не нужен, а за 9 тысяч вы получаете примерно то же, что у Xiaomi, только не 5160 мАч, а уже 5500 мАч — это очень долго работающий от аккумулятора бюджетный смартфон.
Скорость работы тоже в порядке, из «приколов» — помимо стандартной вспышки есть вторая вспышка СПЕЦИАЛЬНО для «фонарика». И у динамика громкой связи есть режим громкости «200%» — пригодится, если вам важно купить смартфон до 10 тысяч рублей, но чтобы он прям орал в необходимые моменты (не знаю, себе ли, или бабушке плохо слышащей, например). В остальном — та же ботва, что и в Xiaomi, и если на таблицы характеристик наяриваете, то я вас уверяю, что между 13 Мп и 50 Мп в плохой камере, или 90 Гц и 120 Гц в дешёвом дисплее фактической разницы нет. Просто Vivo «такой же, но дольше работает», если в сухом остатке. А Poco C75, в свою очередь, чуть быстрее работает, если установите больше приложений, потому что 6 ГБ оперативной памяти. Всё, на этом различия заканчиваются.
10-15 тысяч рублей
Есть вариант получше (с технической точки зрения), которого вы будете бояться — я ж вас знаю, ходунов в DNSы/Эльдорады, вам бы «самсунг какой-нибудь, а не это непонятное», даже если Самсунг за эти деньги будет беспощадно убогим.
И есть вариант с технической точки зрения похуже, но более знакомый-милый вашему несведущему в смартфонах сердцу. Начну с первого.
Infinix Hot 50
Он же Infinix Hot 50 4G. За 12.5 тысяч рублей вы получаете мало того, что 8/256 ГБ памяти (это-то ладно, это и у конкурентов бывает по такой же цене), но и процессор Helio G100 (переименованный G99) — а это уже аргумент! Потому что да, можно взять упомянутый выше Poco C75 256 ГБ, Redmi 14C или Tecno Spark 30C 256 ГБ за 11.5 тысяч рублей. Или Poco M6/Redmi 13 256 ГБ за 12.5-13.5 тысяч рублей. Но у них процессоры слабее на 30-40%. Это я сейчас не про «поигрунькать» или «запас мощности» (да какой, блин, за 12 тысяч рублей может быть запас вообще?).
Это я о том, что вот эти менее мощные конкуренты работают на скорости «ну ладно, за такие деньги потерплю», а смартфоны на процессорах Helio G99/G100 — это уже быстродействие уровня «вполне нормальный по скорости смартфон, жаловаться особо не на что». Для игр уже не непригоден, а просто слабоват, но вот для приложений — в самый раз, уже приятно пользоваться и никаких страданий от быстродействия.
Да и в целом мы его обозревали подробно — вот статья, можете взглянуть-полистать. Каких-то подвохов-недоработок в нём нет, на момент того обзора он стоил 15 тысяч и мы говорили «вот тысяч за 13 можно было бы уже брать». И вот он за 12.5 тысяч — таки да, есть смысл купить его вместо остальных вариантов за эти деньги. И по качеству экрана неплох, и по внешности, и по времени работы от аккумулятора, и по скорости работы. Камера, конечно, не шик, ночью снимает «через не могу». Всё равно снимает лучше, чем камеры в смартфонах до 10 тысяч рублей, просто за свои 12.5 тысяч рублей Infinix Hot 50 по камере от конкурентов в лучшую сторону не отличается. А вот по скорости работы — отличается и ничем не жертвует взамен. Так что приглянитесь, хороший недорогой вариант (на маркетплейсах ещё дешевле стоит, но об этом, как я и говорил, в отдельной статье и в сравнении с другими смартфонами на маркетплейсах).
|Сколько стоит
|10500 рублей (8/128 ГБ), 12500 рублей (6/256 и 8/256 ГБ)
|Чем хорош
|Лучшая (за эти деньги) скорость работы
|Яркий дисплей
|Хорошая автономность
|Свой запоминающийся дизайн
|Чем плох
|Ночью качество съёмки фото всего лишь уровня «сойдёт»
|Мощность зарядки всего лишь 18 Вт (2 часа с 0% до 100%), за эти деньги бывает и быстрее
|Все подробности
|Подробный обзор Infinix Hot 50
Есть ещё Itel RS4 (как Audi, но Itel, фьють-ха!) — примерно то же самое, что Infinix Hot 50, только на тысячу дешевле, но с другим дизайном и «плавающим» (не в косметическом плане, а в том, что брак встречается) качеством сборки, поэтому его имейте в виду как вариант на случай «безрыбья» и «я точно проверю всё до 14 дней, чтобы успеть вернуть», если надумаете брать.
А пока — вариант со смартфоном из «старых добрых» брендов, в этом же бюджете:
Poco M6
Ехала Сяома через Сяому. Ну, оно и не удивительно — дешёвых моделей Xiaomi до 20 тысяч рублей просто в разы больше, чем моделей других производителей. Отличий между дешёвыми Xiaomi примерно столько же, сколько между «Жигулями-классикой» (то есть отличия есть, но символические, просто для объёма рынок наводнили смартфонами-почти-«клонами», чтобы у вас складывалось впечатление, что кроме Xiaomi ничего среди дешёвых мобильников и не продают.
Но даже при всём при этом Poco M6 выглядит привлекательно. Цены на него ломят разные — где-то продают 6/128 ГБ за 10.5 тысяч рублей, а 8/256 ГБ за 12.5 тысяч, где-то за 128 ГБ просят 12 тысяч, а за 256 — 14 тысяч (это уже как-то дороговато). Всё зависит от того, как Xiaomi сторговались с конкретным магазином (Xiaomi, кстати, теперь тоже делают вид, что официально ушли из России, после «наезда» украинцев). Но политика политикой, а смартфон хороший — тут уже и быстрая зарядка 33 Вт, и 108 Мп камера, ну и дисплей тоже, как и у Инфиникса, ДОСТАТОЧНО яркий, а не «ещё бы чуть больше яркости для работы в солнечный день», как у смартфонов до 10 тысяч рублей. Если увидите 256 ГБ-вариант дешевле 14 тысяч — есть смысл брать.
Хотя есть и недостатки, конечно — иначе я бы никакие Инфиниксы выше по тексту не упоминал. Да, хоть памяти тут и вагон, но процессор тут такой же, как в смартфонах за 7-8 тысяч рублей. Поэтому, хоть камера и 108 Мп (и хорошая по характеристикам «на бумаге»), снимает она из-за слабого процессора «не на все деньги» — по фото днём всё хорошо, фото ночью так себе (Infinix фоткает ночью лучше), видео Poco M6 снимает дёрганное и не особо чёткое. Да и в целом по скорости работы не особо быстр — если за 8 тысяч это нормальное быстродействие, то за 12-14 тысяч хотелось бы и побыстрее.
Если чё, Samsung Galaxy A06 такой же тормоз, даже хуже, и с 128 ГБ за эти же деньги, так что в его сторону даже не смотрите.
Ну а Xiaomi Poco M6… да нормален, в целом. Не метеор, но, опять же, ощутимо быстрее за 12-14 тысяч рублей в оф.рознице только Infinix Hot 50 и Itel RS4, остальные смартфоны по скорости работы примерно на уровне Poco M6, только ещё и, в основном, уступают по качеству дневных фото, либо яркости дисплея, либо скорости зарядки. Так что Сяому можете брать, принимая во внимание и осознавая, что не такая уж она быстрая, как хотелось бы.
|Сколько стоит
|11000 рублей (6/128 ГБ), 12000-13000 рублей (8/256 ГБ)
|Чем хорош
|Яркий качественный дисплей
|Долго работает и быстро заряжается (с 0% до 100% за 1 ч 15 минут)
|Качественные фото на камеру днём
|Чем плох
|Медленный
|Низкое качество съёмки видео
|Ночью зачастую выдаёт размытые фото
|Все подробности
|Характеристики Poco M6 4G
15-18 тысяч рублей
Tecno Camon 30 4G, Infinix Zero 30 4G
Ещё сюда же можете приплюсовать Tecno Camon 30 5G, Infinix Note 30 или Infinix Note 40 — все они «одинаковы с лица»: довольно хорошо (лучше, чем Xiaomi, Samsung или Realme за эти же деньги, потому что эти производители уже делают накрутку «за шильдик») фотографируют, вполне быстро работают, быстро заряжаются… и быстро разряжаются.
Если в категории до 15 тысяч рублей смартфоны Infinix и Tecno никак не выделяются по времени работы на фоне смартфонов других производителей, то с 15+ тысяч наблюдаем одно и то же — ТекноИнфиниксы с 5000 мАч работают на уровне 4400-4500 мАч у конкурентов. То есть ещё не «караул, страшно из дома выйти без Power Bank», но и не расслабишься с таким жором заряда.
Но я всё-таки оставил их в рекомендациях, потому что… ну, хотелось бы за 15-18 тысяч нормальной фотосъёмки уже, так ведь?
Infinix Note 30 и Note 40, к слову, дороже — за них официалы ломят 22 тысячи рублей. Но отличий в них — поддержка беспроводной зарядки (можно кинуть смартфон на магнитный кругляш, а не втыкать кабель зарядки), да и всё на этом, по большому счёту. И Tecno Camon 30 5G дороже, чем Camon 30 4G, хотя кроме той самой поддержки 5G смартфон ничем не выделяется — и работает от аккумулятора столько же, и экран такой же, и быстродействие такое же. Можете из этой толпы однообразных смартфонов брать любой, который найдёте по разумной (до 18 тысяч рублей) цене. Разве что Tecno Camon 30S Pro не берите — он и разряжается всё ещё быстро, но у него вдобавок ещё и камеру ухудшили в сравнении с Camon 30 4G и Camon 30 5G (вот обзор Camon 30S Pro, если вдруг интересно).
Ну и, понятное дело, есть варианты и для тех, у кого на ИнфиниксоТекны аллергия. Но уже не за 17 тысяч, а немного дороже (см. дальше по тексту).
|Сколько стоят
|Tecno Camon 30 4G 8/256 ГБ — 16500 рублей
|Infinix Zero 4G 8/256 ГБ — 17000 рублей
|Чем хороши
|Достаточно быстрые
|С этого бюджета и дороже смартфоны уже не с IPS, а с AMOLED-дисплеями — ярче, красивее, читабельнее под лучами солнца
|Хорошие камеры
|Зарядка с 0% до 100% за 45-50 минут
|Чем плохи
|Довольно быстро, как для смартфонов с 5000 мАч, разряжаются
|Качество съёмки видео — уровня «не ужасное, но так себе».
|Все подробности
|Обзор Infinix Zero 30 4G
|Обзор Tecno Camon 30 5G (Camon 30 4G такой же, только 5G не ловит)
Poco M7 Pro или Redmi Note 14S
Вы-таки будете смеяться, но у нас опять тут две модели Xiaomi. Я бы был рад разбавить подборку другими производителями, но у Huawei в этом бюджете довольно «дубовые» смартфоны для долгой работы от аккумулятора (а хотелось бы не только долгой работы, но и камер получше, экрана не 720p, а 1080p и т.д.), у Realme есть любопытный C75 с водозащитой за 15-17 тысяч рублей, но при своих 5800 мАч от разряжается как смартфон с 5000 мАч, а процессор в нём — как у более дешёвых Poco M6 или Infinix Hot 50 стоимостью в 11-12 тысяч рублей. В общем, кроме водозащиты изюминки-то и нет.
Vivo и Oppo лепят в этом бюджете что-то невнятное и дешманское, нормальные Самсунги тоже начинаются с 20+ тысяч рублей, так что имеем то, что имеем.
Но в целом и грех жаловаться — Xiaomi заготовила сразу два смартфона с чуть разными рецептами. У Сяом в целом вся продукция, кроме сверхдешёвой (до 10 тысяч рублей) подразделяется на:
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Redmi Note — недорогие смартфоны, в которых бюджет под комплектующие потратили в основном на камеру, а остальное — на сдачу.
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Poco — тоже бюджетные смартфоны, в которых больше потратились на быстрый процессор, а камеру поставили «просто какую-нибудь не совсем позорную».
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Смартфоны, которые «просто
МарияXiaomi» (без всяких Redmi и Poco в названии) — это то, что «сделали как для себя», то есть не стыдно людям показать и не стыдно «материнским» главным брендом назвать (в названиях с Redmi и Poco сяомисты слово Xiaomi стараются не использовать, чтобы не позорить родительскую компанию, если смартфон вышел неудачным).
И вот тут, по классике, Poco M7 Pro — новенький смартфон с быстрым (как для такого бюджета) процессором, а Redmi Note 14S — не новенький (переиздание Redmi Note 13 Pro 4G под другим названием) смартфон с «сойдёт» скоростью процессора (процессор тут уровня смартфонов за 12-17 тысяч выше по тексту), но с самой крутой за эти деньги по характеристикам камерой.
В чём конкретно отличие между этими двумя? Poco M7 Pro на 15-20% быстрее: это означает, во-первых, что «уже можно более-менее поиграть на таком смартфоне». И даже если вы не играете, то это просто самый быстрый и приятный в работе смартфон до 20 тысяч рублей — все приложения бодро открывает, быстро между ними переключается, нервы не треплет в плане быстродействия никогда. При этом ещё и работает дольше смартфонов на всяких Helio G99/G100, потому что процессор на более КПДшных ядрах нагревается меньше.
Но Redmi Note 14S лучше фоткает. И чем темнее, тем больше заметна разница, НАСКОЛЬКО он лучше фоткает. По видео, правда, разницы нет — и он, и Poco M7 Pro снимают видео так себе. Но по фотографиям Redmi Note 14S предпочтительнее.
Я бы при этом не сказал, что Redmi Note 14S фотографирует лучше, чем тот же Tecno Camon 30 4G — качество съёмки у них примерно на одном уровне. Но Xiaomi хотя бы от аккумулятора протянет дольше, чем Tecno, процентов так на 10-15. Вот за это Сяома и хочет доплату в 2.5 – 3 тысячи рублей.
|Сколько стоят
|Poco M7 Pro — 19000 тысяч рублей (8/256 ГБ), 21000 рублей (12/256 ГБ)
|Redmi Note 14S — 19500 рублей (8/256 ГБ), 25000 рублей (12/512 ГБ)
|Чем хороши
|Всё хорошо и с яркостью/цветопередачей дисплеев, и с автономностью, и со скоростью работы (Poco даже игры тянет неплохо)
|Быстро заряжаются (Redmi Note 14S — 46 минут с 0% до 100%, Poco M7 Pro — 1 ч 8 минут)
|Мощный процессор (Poco M7 Pro)
|Качественная по фотосъёмке камера (Redmi Note 14S)
|Чем плохи
|Качество записи видео по-прежнему дешманское
|Цена под 20 тысяч, а это всё ещё бюджетные смартфоны
|Периодически Xiaomi с оф.продаванами наглеет и рисует цену порядка 22-25 тысяч рублей
|Все подробности
|Характеристики Redmi Note 14S
|Характеристики Poco M7 Pro
20-22 тысячи рублей
CMF Phone 1
Ни разу не бюджетно уже, конечно, даже несмотря на то, что «а вы видели время какое? а цены видели, как выросли?» и всё такое. Но просто на этом рубеже «свыше 20 тысяч рублей» и начинаются не просто «дешёвые конструктивно, но современные и поэтому в целом нормальные» смартфоны, а какие-то уже замашки, прости господи, на «неплохие» смартфоны.
Вот, например, CMF Phone 1, который от создателей Nothing Phone, которые выходцы из OnePlus, то есть это почти «люксовое исполнение Realme» косвенно… в доме, который построил Джек.
Если вы опытный смартфоно-фанатик, то вы и так знаете, что это за смартфон (и вряд ли читаете эту статью-руководство по выбору), а если вы в смартфоны не особо вникали, то просто знайте, что CMF и Nothing Phone — это такая китайская попытка построить то ли iPhone на Android, то ли Google Pixel. В общем, не запредельный по характеристикам, но качественный по исполнению мобильник с неплохими камерами и… «душой», что ли.
Плевать на душу, честно говоря, нам в этой ситуации гораздо интереснее, что, вон, DNS припёр 128 ГБ версию CMF Phone 1 за 20 тысяч рублей и 256 ГБ версию за 23 тысячи рублей, и за эти деньги это лучший по качеству камер (в том числе и по качеству записи видео, в отличие от остальных «китайцев»!) смартфон. При этом ещё и с хипстерским дизайном (то есть с нам с вами, ребята в возрасте 30+, не понравится), сканером отпечатков не в боковой кнопке, как у смартфонов выше по списку, а в дисплее, как у дорогих приличных смартфонов. Со съёмной задней крышкой, чтобы менять ей цвет самостоятельно (аккумулятор несъёмный всё равно), классным ярким дисплеем, быстрым процессором и одной из лучших, среди смартфонов с 5000 мАч, автономностью.
Приторно, да? Но в целом я бы советовал обратить внимание — недостатков, кроме отсутствия NFC (какие-то идиотские выкрутасы под Европу что ли, где NFC не в ходу до сих пор), по сути, и нет, мобильник очень приятный в использовании и где-то уровня более дорогого Samsung Galaxy A35, за который (у Самсунга, правда, NFC есть и водозащита) ломят уже 27 тысяч рублей.
За 23 тысячи рублей 256 ГБ-версию CMF Phone 1 я бы покупал поскупился, а вот если вам хватит 128 ГБ основной памяти + потом влепить microSD и взять его за 20 тысяч рублей, будете очень довольны качеством смартфона.
|Сколько стоит
|20 тысяч рублей — 8/128 ГБ, 23 тысячи рублей — 8/256 ГБ
|Чем хорош
|Отличное качество съёмки фото и видео
|Быстрый
|Очень долго работает от аккумулятора
|Сканер отпечатков внутри дисплея, а не в боковой клавише
|Чем плох
|Нет NFC
|В 256 ГБ-версии дороговат, за 23 тысячи можно поискать смартфоны и покруче
|Все подробности
|Характеристики CMF Phone 1
Самый дешёвый Самсунг из тех, которые есть смысл покупать
Samsung Galaxy A25
По заявкам трудящихся, так сказать. Самсунги серии A05/A06 — паршивые Самсунги. Серий A15/A16 — вроде бы и ничего так, но стоят 16-21 тысячу рублей, по характеристикам равны Инфиниксу за 11 тысяч, только ещё и камеры хуже… (но лучше дисплеи). И даже водозащиты нет.
Самсунги серий A25/A26 — уже «нормальные Самсунги». Видео снимают отлично, фотографируют — «ну, так себе», днём ещё ничего, а ночью на уровне китайских смартфонов за 11-12 тысяч рублей. Зато достаточно быстрые, экраны качественные, а Samsung Galaxy A25 с 6/128 ГБ памяти можно иной раз найти в продаже за 19-20 тысяч рублей — он ничем, кроме как качеством съёмки видео, не лучше «китайцев», но, если уж вам позарез нужен недорогой и достаточно хороший Самсунг — берите этот. А ещё лучше — Galaxy A34 6/128 Гб за 22 тысячи рублей, вот он уже «без страха и упрёка» хорош, только уже редко встречается в продаже.
|Сколько стоит
|19000 – 20000 рублей (6/128 ГБ), 22000 – 23500 рублей (8/256 ГБ)
|Чем хорош
|В меру компактный
|Качественно снимает видео
|Достаточно быстро заряжается (5000 мАч наполняет с 0% до 100% за 1.5 часа)
|По скорости работы всё в рамках приличия
|Чем плох
|Китайцы за эти же деньги фотографируют лучше
|Автономность всего лишь «более-менее», как для 5000 мАч — Poco M7 Pro или CMF Phone 1 протянут от аккумулятора намного дольше
|Сканер отпечатков в боковой клавише, как в дешёвых смартфонах
|Нет зарядного устройства в комплекте («Покупаешь Самсунг — значит ты готов платить больше» —, как бы говорят нам корейцы)
|Все подробности
|Характеристики Samsung Galaxy A25
Если есть вопросики...
То задавайте их в комментариях. Но не в Дзене, а напрямую на сайте Ferra.ru к этой статье. Я тот ещё помощник (кому-то успеваю ответить, а кто-то ждёт ответа и так и не дожидается, потому что я проворонил вопрос или было некогда), но лучше так, чем в неведении покупать новый смартфон :)