Если вам в бюджетном смартфоне важна главная камера, без зумов и шириков, но хорошая — берите этот

Если вам в бюджетном смартфоне важна главная камера, без зумов и шириков, но хорошая — берите этотTecno Camon 30 5G
Если вы по нашей заманухе в заголовке и вступлении аж кушать не можете и ждёте срыва покровов, листайте сразу к выводам, а мы пока расскажем всё по порядку. Чтобы, если кто всерьёз задумается о покупке, сразу все нюансы прочитал здесь же.
Внешний вид
Начало это традиции или нет, но за три года уже второе поколение смартфонов Camon от Tecno выходит в коллаборации с брендами, которые никак не связаны с миром технологий. И даже не всегда брендами: Camon 19 Pro например, появлялся в совместной версии с Музеем изящных искусств в Бостоне (Mondrian).
Вообще, Camon 30 5G бывает и в стандартной версии (равномерно чёрный/белый корпус), но к нам на обзор его прислали в более необычном варианте, где с внешностью помогли дизайнеры из Loewe — старейший модный дом не только Европы, но и мира. Собственно, за саму концепцию «модного дома» мы обязаны именно этим испанцам.
Если предыдущее поколение основновной номерной линейки хоть немного, но отличалось от модели к модели внешне, то в серии «30» таких различий почти не осталось — даже у смартфонов за 19−20 тысяч рублей дизайн сегодня такой же, как и у Premier-линейки (за исключением совсем малозаметных деталей). Чесгря, смартфон с такой внешкой симпатичнее даже многих флагманов. Вы можете со мной не согласиться, но смещенный вбок кружочек камеры все еще выглядит интереснее, чем «страх трипофоба» в последних А-смартфонах от Samsung. Единственное, что смущает в дизайне камеры — отступы между модулями и границами «блинчика». Им явно не хватает пропорциональности.
Телефон получился тяжелым. Он не перешагнул психологическую отметку в 200 грамм, но находится буквально на ее грани со своим весом 199 г. И это всё несмотря на то, что боковая рамка тут сделана из пластика, а спинка (именно в нашей версии) — из переработанной кофейной гущи. Tecno говорят, что на каждую такую текстурированную панель приходится 0,8 г кофейных отходов, а при её производстве не требуются растворители и дополнительное потребление воды. Это всё, конечно, здорово, но из биоразлагаемого материала тут сделана только четверть панели.
Кроме того, что новый материал позволяет трубить производителю о своей экологичности и и действовать на неокрепшие умы, реальные плюсы от его использования всё же есть. Tecno обещают, что он не будет выцветать на солнце под действием ультрафиолета. А ещё он лучше справляется с перепадами температур и повышенной влажностью.
Из необычного тут — красный светодиод на тыльной поверхности смартфона, который загорается во время зарядки устройства, работы таймера отсчета внутри камеры и записи видео. До светодиодных глифов из Nothing как до луны пешком, но здорово, что это не бутафория, а полезный в части случаев индикатор.
Физические кнопки на своих местах (все на правой грани), на разных торцах корпуса есть пара динамиков. Где миниджек? Его здесь нет — линейка Camon, в отличие от той же Pova, обходится без него. И поддержку карт памяти тоже выкорчевали — никаких microSD не вставишь, слот отформован под две nano-SIM. Какое-то издевательство, перед нами же недорогой смартфон! Вам что, жалко было?
Дисплей
Если вы сегодня покупаете обычный смартфон-моноблок, то у вас есть, казалось бы, два варианта для покупки с разной конструкцией экрана. У одних смартфонов есть экран-водопад, другие выпускаются с плоскими экранами.
Однако последние можно поделить еще на два дополнительных лагеря: на те смартфоны, у которых стекло над экраном сразу же примыкает к боковой рамке, и на те, где между этими двумя элементами находится дополнительная пластиковая вставка, которая сразу выдает принадлежность к бюджетному сегменту, как здесь. Выглядит… на любителя.
По стеклом Tecno Camon 30 5G находится OLED-экран с диагональю 6.8″ и разрешением Full HD, которое слегка адаптировано под местное соотношение сторон экрана. Итого — 2436×1080 пикселей с плотностью 393 точки на дюйм.
|Tecno Camon 30 5G
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|1000/520/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7700K
Яркость неплохая. И в ручном режиме, и в авто (например, у более дорогого Realme 12 Pro+ дисплей выдаёт 800 кд/м2 в авто-яркости).
С калибровкой все тоже в полном порядке: экран соответствует цветовому профилю DCI-P3 — не синюшный и не жёлтый, удивительно! Будем считать, что Tecno победила свою «детскую болезнь» с высокой цветовой температурой дисплейных панелей. И теперь тут можно запросто получить такую же цветоперадачу, как у iPhone, Samsung, Pixel и прочих небожителей. Нужны более кислотные оттенки? Переключаете экран в режим «Яркий», и вот по вашим глазам катятся слезы ностальгии по ядрёным дисплеям какого-нибудь Galaxy S4 и S5.
Оболочка
Сегодня оболочка в смартфонах Tecno представляет собой приятную внешне систему с большими возможностями по настройке, однако так было не всегда. Ещё пару лет назад к ее дизайну надо было привыкать, а теперь же это — что-то очень похожее по дизайну на ColorOS из Realme. Плохо ли это? Ну, как посмотреть: копируют все и у всех. Тут идентичные настройки внешнего вида, схожее оформление шторки. Эдакий комбайн, в котором оказалось лучшее от других китайских пользовательских интерфейсов.
Единственное, что меня смутило — невозможность сделать иконки на рабочем столе и в меню приложений круглыми. Для этого придется ставить сторонние лаунчеры. Зато иконки можно сделать почти такими же, как и в Sailfish (которая впоследствии стала «Авророй»). Как говорится, найдите десять отличий.
Производительность
Думаете, что Camon 30 5G отличается от обычного Camon 30 только поддержкой сетей пятого поколения? Не тут-то было. У Camon 30 5G ещё и процессор другой. Вместо морально устаревшего Helio G99 Ultimate, в Tecno решили использовать Dimensity 7020. Вместе с Dimensity 7030 и 7050 это одного поля ягоды, такие процессоры вы могли видеть в Infinix Note 40/Note 40 Pro, Realme 11 Pro+, Realme 12+ 5G и Oppo Reno10.
По быстродействию это что-то наподобие Samsung Exynos 1380/1480 (Samsung Galaxy A54/A55), Snapdragon 6 Gen 1, (Realme 12 Pro, Vivo V40 Lite 5G) и, в целом, ещё не средний класс, но уже заметно быстрее зaкoлeбaвших всех дешёвых Helio G99, Snapdragon 695 (и, тем более, 685) и прочего ископаемого мусора.
Есть ли подвох? Есть, конечно. Тут очень странно сочетается хорошая современная процессорная часть на ядрах A78 (у G99, например, A76, у Snapdragon 695 — тошнотворно древние A73 образца 2016 г.) с... очень сомнительным графическим ускорителем.
Потому что вместо привычного Mali-G57 MP2 Производительными ядрами тут являются Cortex-A78, а не Cortex-A76 из G99. Вроде бы, все здорово? А вот и нет. В Dimensity 7020 выбрали сомнительный в плане оптимизации видеочип IMG BXM-8−256 от Power VR вместо привычного Mali-G610 MP3, как в Dimensity 7030, медиатековцы зaфигaчили сюда... IMG BXM-8−256 от Power VR.
Впервые видите такое в смартфоне? Я тоже. По производительности он не блещет, честно говоря — примерно уровня видеоускорителя из Helio G99, которому сто лет в обед. Но это ладно, это вроде бы норма для смартфона до 20 тысяч рублей, просто никакого прогресса.
Гораздо хуже, что в 3D-играх можно наткнуться на артефакты при рендеринге графики (ох, лол, такие глюки сегодня разве что в драйверах дискретных видеокарт Intel ARC встречаются).
В общем, графика — «затычка» настолько, что для «хоть как-нибудь поиграть» лучше вообще не покупать Camon 30 5G, даже смартфоны на Helio G99 будут предпочтительнее. Ну, если вы только не играете в игры уровня «три в ряд», там разницы не будет.
При этом, несмотря на то, что MediaTek распинается, будто IMG BXM-8-256 создан на «новой архитектуре, которая до 30% энергоэффективнее старой», процессор ещё и жрёт будь здоров. Ну или Tecno просто не умеют настраивать процессоры в сторону экономичности, но это вряд ли — Pova 6 же с Helio G99 держится вполне неплохо, пусть и не с супер-КПД, посмотрите на него вверху таблички. А вот Camon 30 5G с 5000 мАч работает на уровне смартфонов с... 4500 мАч. Жить можно, но немного грустно.
Смягчает этот факт то, что смартфон заряжается очень быстро — с 0% до 100% за 45 минут (70 Вт зарядка рулит). Это круто, но всё равно выходить из квартиры желательно с Power Bank.
Камера
2007 год вернуть тяжело, но Tecno попыталась вернуть хотя бы 2015 год, когда смартфоны почти поголовно выпускались с одной основной камерой. Да, вы все поняли правильно, в Camon 30 5G используется только один модуль. Но хороший.
Tecno как всегда мутит воду и не называет конкретную модель сенсора камеры, но, судя по разрешению 50 Мп, диафрагме f/1,9 и размеру сенсора 1/1.57″ это ISOCELL GN5 производства Samsung (диафрагму в f/1.85 разные производители округляют по-разному). Между прочим, как в Samsung Galaxy S23+, Meizu 21 Note и в Tecno Camon 20 Premier 5G! Ну, разве что в этом исполнении без инфракрасного автофокуса.
Можно ли выжить без отдельного зум-модуля? Как показали полевые испытания сенсора — вполне. И выживать получается даже без 108 Мп сенсоров вроде Samsung HM6 (Infinix Note 40 Pro/Zero 40, Poco M6, Xiaomi Redmi Note 13 4G, HONOR X9b, Realme C67 и т.д.), которые часто лепят в бюджетные смартфоны с расчётом того, что вырезанием кадра из 108 Мп сенсора можно компенсировать физическое отсутствие зум-камеры.
В основном я снимал с двукратным увеличением, чтобы «выжать» из камеры максимум в каждом снимке. Ведь если кадры выглядят здорово даже с «кропом», то и с изначальным фокусным расстоянием проблем быть не должно. А вот выглядят ли они здорово? Спойлер: да!
«Кропы» не рассыпаются на отдельные пиксели, на снимках нет следов дорисовывания деталей при помощи алгоритмов.
Днем получаются отличные кадры, а вот вечером камере становится явно сложнее работать. В условиях с недостатком освещения придется немного снижать экспозицию, иначе вы получите кривой эффект HDR, который и текстуры «съест», и высветит картинку донельзя.
Короче говоря, камера хорошая, а автоматика туповатая и при съёмке ночью высвечивает кадры. Поэтому при ночном фото смотрите на видоискателе (экране), где у вас там лампы, тыкаете на них (или фокусируетесь, куда надо, и там ползунок экспозиции двигаете вниз, чтобы картинка казалась темноватой). Фотографируете так, чтобы картинка выглядела темноватой на момент съёмки — смартфон делает фото и, как обычно её чуть высветляет — получаете отличную по качеству (за эти деньги) картинку, не тёмную и не пересвеченную.
Тупо? Да, но зато какой результат!
Фронтальная камера получила такое же разрешение, как и основная — 50 Мп. И вот она не особо качественная. Такое себе — уровня «с пивом пойдёт». Под яркими лампами результат более чем терпимые, а вот ночью склонна и размазывать физиономии на фотках, и размазывать фон. Если собрались снимать себя не под мощным источником освещения, то придется замереть и не шевелиться пару секунд.
От старших моделей Camon 30 5G получил поддержку записи видео в 4K на основной модуль и оптическую стабилизацию, которая хорошо справляется со своей задачей при съемке. И в этом смартфон не уступает, например, ни свежему Realme 13 5G, и превосходит более старый Realme 12 4G/5G, который может предложить лишь Full HD-разрешение при съемке видео. Правда, и сама стабилизация нормально работает лишь при разрешении Full HD. В 4K съемку придется вести из неподвижного положения, либо терпеть попытки автоматики выровнять изображение прямо здесь и сейчас. Итог: сильная дрожь картинки. Снимайте в Full HD и будет вам счастье.
Конкуренты
|Tecno Camon 30 5G
|Realme 12+
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
|Операционная система
|Android 14 + HIOS 14
|Android 14 + Realme UI 5.0
|Android 14 + HyperOS
|Экран
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 21:9, AMOLED 120 Гц
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,67’’, 1220х2712 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 446 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 7020, 2х Cortex-A78 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Dimensity 7050, 2х Cortex-A78 2,6 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Helio G99 Ultra, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|IMG BXM-8-256
|Mali-G68 MC4
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|6/8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,9 + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 50 Мп
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп ("макро") f/2,4, качество видео: до 1080p@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|70 Вт
|67 Вт
|67 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|165,4х75,9х7,8 мм
|163x75,5x7,9 мм
|161,1х75х8 мм
|Масса
|199 г
|190 г
|188 г
|Класс защиты
|нет
|IP54
|IP54
|Цена
|от 16 тысяч рублей (оф.магазин Tecno на WB и Ozon), от 22 тысяч рублей (сетевые магазины РФ)
|от 27 тысяч рублей
|от 30 тысяч рублей (оф.розница), от 16 тысяч рублей (маркетплейсы)
Realme 12+
По такой же цене, как и у героя обзора (в официальной рознице), вы сможете купить Realme 12 4G. Однако в этом случае за 20+ тысяч рублей вы получите совсем уж медленный Qualcomm Snapdragon 685 вместо Dimensity 7020 и IPS-экран вместо OLED-панели. А вот набор камер будет почти такой же: 50 МП в основном модуле, еще 2 МБ в бутафорском сенсоре глубины, от которого покупателю ни горячо, ни холодно. Поэтому проще немного доплатить и получить Realme 12+.
В нем можно и OLED-экран найти, и даже местный процессор будет чуть мощнее. Чудо, а не смартфон? Все не так просто. Realme на российском рынке чувствует себя замечательно, поэтому компания может себе позволить «рисовать» цены выше, чем у конкурентов. Да, Realme 12+ дороже, но переплата должна окупиться более приятными характеристиками.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
В официальной рознице за Redmi Note 13 Pro 4G ломят бешеные 30 тысяч рублей (добро пожаловать в культ Xiaomi в России и накрученные цены для прихожан).
Но суть Redmi Note 13 Pro 4G в том, что вы можете урвать его с Ozon Global или AliExpress в глобальной версии за 15-18 тысяч рублей и даже не попасть под таможенные пошлины (они начинаются с 20+ тысяч рублей).
И вот это уже будет смартфон, который фотографирует не хуже, чем Tecno Camon 30 5G (а если включить режим съёмки в 200 Мп, то, внезапно, и получше будет по качеству съёмки), и сверхширокоугольная камера у него есть. Работает от аккумулятора, правда, почти столько же, зато позволяет нарастить память за счёт microSD. Да, не шедевр в целом — процессор медленнее, в 4K снимать видео не умеет, но плюсов тоже хватает.
Итого
За официальные 23 тысячи рублей в DNS, Ситилинке, М.Видео, МТС и прочей сетевой рознице — ну-у-у, такое себе. Лучше, чем базовый Xiaomi Redmi Note 13 с 108 Мп камерой, за который официалы просят 21 тысячу рублей. Лучше чем Samsung Galaxy A25 128 ГБ за 21 тысячу рублей. Но если выпадают скидки на Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G 256 ГБ и он стоит 25 тысяч рублей у официалов (вот как сейчас), то Сяома-то поинтереснее будет.
Но Tecno из этой ситуации выкручиваются открытием собственных магазинов на Wildberries и Ozon. И вот там этот смартфон можно купить за 17 тысяч рублей на данный момент. Посмотрим, реально ли это временные скидки, либо долгосрочная цена, но за 17 тысяч это объективно лучший по качеству съёмки смартфон, который ещё и по производительности лучше всяких вариантов на Helio G99/G100 за эти же деньги.
И мы не наврали в заголовке: если вам нужна одна, но хорошая камера для фото, за 16-17 тысяч Camon 30 5G — лучший вариант среди смартфонов с гарантией (без гарантии можете и Redmi Note 13 Pro 4G заказывать из Китая). Зума нет, сверхширокоугольной камеры нет, селфи-камера — так себе, но та основная, которая есть — хороша, за эти деньги даже очень.
Минусы тоже в наличии и не особо приятные: в играх смартфон и не быстр, и глючноват из-за нестандартного видеоускорителя взамен привычных Mali и Adreno. Автономность — ниже среднего, при своих 5000 мАч работает на уровне смартфонов с 4400 - 4500 мАч.
Но, опять же, в приложениях довольно быстр, камера хороша, дисплей классный и даже с хорошей цветопередачей. Цена умеренная. Если вы готовы заряжать его чуть чаще, чем ожидаете от смартфона с 5000 мАч взамен на хорошие фотки и по цене за 16-17 тысяч с гарантией в РФ — покупайте, будете довольны.
- Хорошее (за эти деньги) качество фото
- Запись видео в 4K
- Яркий дисплей с хорошей цветопередачей
- Быстро заряжается
- Разряжается тоже быстро
- Нет ни зум-камер, ни сверхширокоугольной камеры
- В 3D-играх иногда «моргают» артефакты из-за нестандартного видеоускорителя