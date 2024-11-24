Если вам в бюджетном смартфоне важна главная камера, без зумов и шириков, но хорошая — берите этот

Яркость неплохая. И в ручном режиме, и в авто (например, у более дорогого Realme 12 Pro+ дисплей выдаёт 800 кд/м2 в авто-яркости).

С калибровкой все тоже в полном порядке: экран соответствует цветовому профилю DCI-P3 — не синюшный и не жёлтый, удивительно! Будем считать, что Tecno победила свою «детскую болезнь» с высокой цветовой температурой дисплейных панелей. И теперь тут можно запросто получить такую же цветоперадачу, как у iPhone, Samsung, Pixel и прочих небожителей. Нужны более кислотные оттенки? Переключаете экран в режим «Яркий», и вот по вашим глазам катятся слезы ностальгии по ядрёным дисплеям какого-нибудь Galaxy S4 и S5.

Оболочка

Сегодня оболочка в смартфонах Tecno представляет собой приятную внешне систему с большими возможностями по настройке, однако так было не всегда. Ещё пару лет назад к ее дизайну надо было привыкать, а теперь же это — что-то очень похожее по дизайну на ColorOS из Realme. Плохо ли это? Ну, как посмотреть: копируют все и у всех. Тут идентичные настройки внешнего вида, схожее оформление шторки. Эдакий комбайн, в котором оказалось лучшее от других китайских пользовательских интерфейсов.

Единственное, что меня смутило — невозможность сделать иконки на рабочем столе и в меню приложений круглыми. Для этого придется ставить сторонние лаунчеры. Зато иконки можно сделать почти такими же, как и в Sailfish (которая впоследствии стала «Авророй»). Как говорится, найдите десять отличий.

Производительность

Думаете, что Camon 30 5G отличается от обычного Camon 30 только поддержкой сетей пятого поколения? Не тут-то было. У Camon 30 5G ещё и процессор другой. Вместо морально устаревшего Helio G99 Ultimate, в Tecno решили использовать Dimensity 7020. Вместе с Dimensity 7030 и 7050 это одного поля ягоды, такие процессоры вы могли видеть в Infinix Note 40/Note 40 Pro, Realme 11 Pro+, Realme 12+ 5G и Oppo Reno10.

По быстродействию это что-то наподобие Samsung Exynos 1380/1480 (Samsung Galaxy A54/A55), Snapdragon 6 Gen 1, (Realme 12 Pro, Vivo V40 Lite 5G) и, в целом, ещё не средний класс, но уже заметно быстрее зaкoлeбaвших всех дешёвых Helio G99, Snapdragon 695 (и, тем более, 685) и прочего ископаемого мусора.