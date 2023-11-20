Что вы теряете, когда покупаете смартфон с «4G» вместо «5G» в названии

Кажется, мы все зря шутили над длинными названиями смартфонов. Производители поняли, что их мало кто запоминает в таком формате, поэтому совсем уж убогих наименований вроде Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE вокруг стало ощутимо меньше. А вот потребность хотя бы как-то обозначать «облегченные» модели у производителей осталась. Теперь же о задушенных характеристиках нам сообщает не индекс Lite, SE, и прочиее, а скромная отметка 4G в названии, про которую раньше вспоминали едва ли.

Кстати, не всегда отметка 5G обозначает, что смартфон упрощённый. Иногда бывает наоборот — Xiaomi Redmi Note 10 5G был хуже, чем «просто Xiaomi Redmi Note 10»; Realme 9 5G был хуже, чем стандартный Realme . Но это было раньше, когда 5G означал «Нам тут пришлось поставить процессор с поддержкой сетей пятого поколения. Такие процессоры дорогие, но китайцы не берут мобильники без 5G, поэтому 5G-версию мы сделали, но сэкономили на качестве экрана и камере». Сейчас 5G наоборот означает «Это смартфон в том виде, в котором мы его задумывали продавать изначально», а 4G-версия — это либо что-то, что собрали из старья (привет Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G, который слепили из Redmi Note 10 Pro), либо то, что раньше выходило бы с индексом Lite.

И сегодня у нас на обзоре Infinix, который среди производителей смартфонов вроде бы и без того на ультра-дорогой и люксовый сегмент не претендовал. И вот мы обозревали его флагманскую модель 2023 года в варианте 5G (флагманскую для Инфиникса — так-то это смартфон среднего класса). А теперь посмотрим на его 4G-вариант, который, если сравнивать две модификации по табличкам в магазине, только процессором-то и отличается. Или нет?

Внешний вид

Спустя восемь лет с момента выхода LG G4, одного из немногих кожаных смартфонов, до дизайнеров снова дошло, что кожа и прочие нестандартные материалы в смартфонах — это здорово. Ну, во-первых, никто и никогда не осмелится сказать, что у вас скучный смартфон. Во-вторых, текстурированные материалы в использовании приятнее и практичнее, чем глянцевые поверхности, которые собирают царапины на раз-два. Глядишь, так и когда-нибудь и к металлическим корпусам вернемся. Эх, мечты...