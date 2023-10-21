Какими у Infinix получаются его самые дорогие смартфоны

Какими у Infinix получаются его самые дорогие смартфоныНа примере Zero 30 5G
О том, что в бюджетных смартфонах Infinix превратились из «догоняющих» в уже «догнавших», иногда более выгодных вариантах, чем Xiaomi и Realme, вы уже слышали. Но это не означает автоматически, что в смартфонах за 30 тысяч рублей Infinix до сих пор смотреться выгоднее остальных «китайцев». Или всё-таки сможет?
За последние несколько лет мы плавно поменяли отношение к смартфонам Infinix от: «Ну фиг знает что за странный китаец...» до: «Хм, он и правда неплох!». По-настоящему конкурентоспособные смартфоны без всяких оговорок Infinix начал выпускать совсем недавно — первым настолько удачным смартфоном оказался Note 30 Pro, который вышел летом 2023 года. У него и автономность хорошая, и зарядка быстрая, и в кои-то веки экран не синюшный, а с правильной цветопередачей и яркий. Конкуренты были либо дороже, либо, при равной цене, значительно хреновее. Можете почитать ту статью, там сравнений полно. Ну а мы сегодня вникаем, стал ли более дорогой и как бы флагманский (по инфиниксовым меркам, а не в целом — смартфон-то за 33 тысяч рублей, а не за 100) Infinix ZERO 30 5G.
|Infinix Zero 30 5G
|Операционная система
|Android 13 + XOS 13
|Экран
|AMOLED 6.78", 1080x2400, 388 ppi, 144 Гц, 21:9
|Процессор
|МеdiаТеk Dimеnsity 8020, 6 нм, 8 ядер (4х Cortex A78 2.6 ГГц + 4х Cortex A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|12 ГБ (с возможностью расширения до 21 ГБ)
|Накопитель
|256 ГБ (без возможности расширения через слот microSD)
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Строенный модуль: основная 108 Мп + широкоугольный и макро объектив 13 Мп, f/2.2 + портретный режим 2 Мп, f/2.4. Съёмка видео в 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps
|Фронтальная: 50 Мп, вспышка, автофокус
|Аккумулятор
|5000 мАч + адаптер на 68 Вт
|Размеры
|164.5х75х7.9 мм
|Вес
|189 грамм
|Цена
|33 тысячи рублей
Внешний вид
Перед разбором внешнего вида смартфона надо сделать дисклеймер о том, что мнение автора в этом разделе может не совпадать с вашими представлениями о прекрасном и это замечательно! Обзорщиков без мнения, у которых «каждый по-своему молодец!» идите на другие сайты.
Infinix всё ещё один из тех немногих китайских производителей, кто ещё пытается в фирменный дизайн всех своих устройств. И распространяется он на все модели в разных ценовых сегментах, посмотрите сами! Вот эта вот «варочная панель» с конфорками и золотой цвет в отдельных элементах устройств — это точно не недосмотр, а так и задумано. У бренда есть какая-то тактика и он её придерживается. Но я не могу сказать, что мне это однозначно нравится.
Во-первых, меня раздражает ассиметричное расположение модулей камеры. Зачем делать выпирающую из корпуса «подложку» такой большой, а по итогу занимать около половины всей её площади. Кто-то скажет, что из-за этого телефон не будет дребезжать, если вы решите набирать текст, положив его на стол. Ну, наверное такое объяснение кому-то и зайдёт. Только вот дизайн из-за таких мелочей выглядит незавершенным и возникает ощущение, что в последний момент с панели камер какой-то элемент попросту убрали. У того же Infinix Note 30 Pro, о котором я уже упоминал, задняя крышка с симметричными камерами получилась в разы гармоничней.
Во-вторых, меня напрягает любовь Инфиникса к золотому цвету. Приятно, что хоть кто-то ещё выпускает мобилы в цвете iPhone Rose Gold из 2016 года, но давайте сделаем хотя бы одну темную вариацию раскраски? К примеру, у ZERO 30 5G есть три разных вида цветов (к слову, с не менее странными названиями): римский зеленый, золотой час и пурпурная фантазия. И две (!) из расцветов — это когда у смартфона и рамка золотистая, и золотистый блок камер.
И такая ситуация примерно у всех моделей Infinix среднего уровня, хотя при этом бюджетные Infinix выглядят скромнее и, за счёт этого, симпатичнее.
На этом моё офигевание роскошью и престижем золотых Infinix предлагаю закончить и перейти к рассказу о самом смартфоне.
На правой грани расположилась качелька регулировки громкости и клавиша блокировки. Сами грани тут непривычно тонкие, держать телефон без чехла не очень комфортно психологически, но это проблема всех моделей с закругленными по бокам дисплеями. Слева же вообще ничего нет.
Сверху пропало упоминание звука от JBL (неужели коллаб закончился?), да и вообще кроме стереодинамика, микрофона и неброской гравировки «Powered by INFINIX» смотреть там не на что.
А вот если вы рассчитывали найти 3.5 мм разъём для наушников, то, увы, не в этот раз. Как и у других смартфонов среднего класса, вам тут за доплаты предлагаются тяготы и лишения: помимо лишения разъёма для наушников корпус лишили и слота для карт памяти microSD. Вроде так уже у всех (даже у Redmi Note 13 Pro+, и у Tecno Camon 20 Premier, и у Realme 11 Pro+), но такими темпами через пару обновлений модели ещё и зарядник перестанут в коробку класть, как уже Apple и Samsung практикуют.
Кстати, время полной зарядки несъёмной батареи на 5000 мАч через упомянутый мною адаптер «с нуля до сотни» всего 50 минут. За это Инфиникс я и правда люблю.
Дисплей
В Infinix ZERO 30 5G установлен 6.78" AMOLED-дисплей с закругленными гранями и стеклом Gorilla Glass 5. И, если я и могу к чему-то полноценно докопаться, то только к этим самым граням. Едва заметные серые полоски по бокам экрана это неизбежное следствие самого форм-фактора подобных экранах. Нет, при обычном использовании смартфона вы не будете задевать дисплей ладонью, но вот реальной пользы от «закруглений» ведь тоже не добавилось: никаких новых функций или ощущений в приложениях или при перелистывании сайтов, либо просмотре видео.
А дальше начинаются только одни плюсы, смотрите сами:
Частота обновления в 144 Гц
Симметричные рамки и аккуратный вырез камеры
Пиковая яркость в авторежиме до 950 нит (нам «поймать» её не удалось, но у нас и колориметр периодически занижает показатели, а вот в сравнении с тем же S22 на глаз экран ни чуть не тусклее, а может даже и наоборот)
Неплохая цветовая температура в режиме «По умолчанию» в 7700К (для Инфиниксов это очень хорошо). Никакой синюшности или красных рож из-за перенасыщенных цветоа, цветопередача нейтральная
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|474/1.1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|120%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.40
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7700K
Получается, сюда поставили весьма неплохой дисплей с прекрасным цветовым охватом sRGB, отсутствием синевы «из коробки», высокой герцовкой, которая повышает общую плавность системы. При этом имеется возможность выбрать частоту обновления экрана между 144, 120 и 60 Гц, в том числе и в автоматическом режиме. Как минимум парочку процентов заряда в конце рабочего дня вы этой функцией сохраните.
Производительность и автономность
В ZERO 30 5G установлен чип MediaTek Dimensity 8020, анонсированный в апреле этого года. Восьмиядерный процессор изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу и имеет 4 ядра Cortex A78 на 2.6 МГц и 4 ядра Cortex A55 на 2.0 МГц. «Комплектом» идёт графическое ядро Mali-G77 MC9 и встроенный модем 5G. Это процессор примерно уровня Snapdragon 780G, 855+/860 (Xiaomi Poco X3 Pro, Mi 11 Lite), Exynos 990 (Samsung Galaxy S20 FE, S20 Ultra, Note 20 Ultra), Tensor G2 (Google Pixel 7) и Snapdragon 7 Gen 1 (Honor 90, Xiaomi 13 Lite, Oppo Reno 8 Pro). В общем, в пересчёте на цену смартфон получился довольно мощным.
Частоту обновления экрана в 144 Гц смартфон тянет отлично. Никаких притормаживаний или зависаний вы тут не увидите (в первый год-полтора точно, а там уже как Инфиникс решит поддерживать свои девайсы).
Игры от старенького Subway Surfers до современного и требовательного Genshin Impact он тоже тянет без особых усилий и нагрева. Посмотрите сами — графика здесь прям крутая, если позволяют деньги, это один из лучших недорогих игровых смартфонов для ребёнка... ну или для вас лично.
Помнится мне, что в моём прошлом обзоре Infinix Note 30 Pro я жаловался на притормаживания в игрушках, а вот батарейку хвалил. Так вот тут ситуация сложилась наоборот! Процессор мощный и крутой, но без подзарядки автономность будет... средненькой, шесть часов максимум. Но это типичная картинка для современных Медиатеков 8020, 8050 и остальных — быстрые, но уж очень охотно жрут заряд аккумулятора.
С другой стороны, если не обмазываться онлайн-играми с огромным открытым миром и требовательной графикой (всякими Genshin Impact и подобными), в чтении книг и просмотре фильмов смартфон разряжается уже не особо интенсивно. На сутки хватит точно.
Камеры
Основной модуль камеры тройной: объектив на 108 мегапикселей, широкоугольный и макро на 13 Мп с апертурой 2.2 и 2-мегапиксельный портретный с апертурой 2.4. Поддерживается съёмка видео в 4K@30/60fps и 1080p@30/60fps, а ещё сеть физическая вспышка. Оптическую стабилизацию сюда завезли. Правда, только на основной модуль камеры, но ZERO 30 5G всё ещё может им хвастаться, потому что далеко не на всех девайсах этого класса стоит хоть какой-то оптическая стабилизация.
И вот если общее качество съёмки на основную камеру мне нравится, то вот с цветопередачей происходит что-то непонятное. Она какого-то хрена разная на разных камерах, будто алгоритмы настраивали какие-то стажёры в компании. Посмотрите, как исказился рыжий фасад дома на широкоугольном модуле и скорее ушёл куда-то в сторону зелёного. А вот сохранение мелких деталей во всех режимах — прям клёво, Инфиникс понемногу прогрессируют в качестве съёмки, чего во всяких Doogee и Oukitel мы ждём уже лет семь, а этого не происходит.
А вот ночной режим мне, честно говоря, совсем не понравился. Фотографии получаются засвеченными и менее чёткими, что вообще удивительно. Вот как можно было на большей выдержке и при помощи склеивания нескольких фотографий софтом потерять в чёткости букв на контрастном черно-белом табло автобуса? Не понимаю. Да и вообще тут везде так: то лампочки стали просто желтым пятном, то стена стала сильно светлее, чем в реальности.
Но с другой стороны может нужно и похвалить Инфиникс? У них получилось сделать камеру, которая при слабом освещении основном режиме снимает ничуть не хуже (а главное, ещё и быстрее), чем все эти навороченные «Night mode AI cam bla-bla-bla».
Качество съемки на фронтальную камеру тоже порадовало. Фронталка здесь 50-мегапиксельная, с встроенной в рамку светодиодной вспышкой и автофокусом.
В дневное время цвета передаются реалистично, волосы остаются волосами, а кирпич на фоне кирпичом. Никаких сильных искажений или «пиксельной каши» в отдельных частях снимка. Мне бы хотелось видеть «вытягивание» отдельных тёмных участков кадра (например, у глаз), но это уже мои персональные сверхзапросы.
А вот со съёмкой в ночное время всё снова неоднозначно. Как и на основной камере специальный режим не вывозит: фотография теряет в чёткости и становится какой-то блеклой. В авторежиме качество снимка снимка нравится, но вот существенной разницы между ним и «Портретом» я так и не заметил.
А вот что касается записи видео, то тут всё интересно.
Во-первых, поддержка 4К при 60 кадрах в секунду звучит всё ещё круто, но вот стабилизация (а она здесь оптическая+цифровая) работает только при записи видео в 1080p и 30 fps. Такая фигня сейчас у многих смартфонов за 30 тысяч рублей, но я всё равно не считаю это нормальным — почему в старом Samsung Galaxy A52 таких проблем нет, а здесь есть? По итогу картинка хоть и выглядит хорошо, но её постоянно шатает и болтает, поэтому удовольствие от просмотра ваших роликов из путешествий потеряется очень быстро. Посмотрите сами:
Оболочка системы
Работает смартфон на базе 13-го Андроида и фирменной оболочки XOS 13. Мне она нравится за свой минималистичный дизайн и отсутствие лишней загруженности. Если у телефона есть мощная «начинка», яркий и шустрый дисплей, то всё будет работать крайне приятно для глаз (а тут именно такой случай).
Понравился и обновленный игровой режим XArena. Выглядит не слишком стрёмно в сравнении с конкурентами, ведь обычно это просто набор самых ярких цветов из RGB-палитры, куча лишних свистоперделок и «уникальный иГрОвОй» дизайн. Тут даже напоминание о вреде игр сделали после двух часов непрерывного геймплея, которое гордо обозвали «Борьба с зависимостью от игр». Правда, борьба эта отключается нажатием одного ползунка в настройках.
А ещё нас очень часто спрашивают про наличие режима Always On Display на телефонах с AMOLED-дисплеями. Он здесь есть, но с небольшим... кхм... нюансом.
Включить статичные часы на заблокированном экране не получится, но вот если взять телефон в руки или прикоснуться к дисплею рукой, то время отобразится. Конечно, есть пользователи для которых это важно, но вот я как хронической самсунговод никогда этим не пользовался как минимум для того, чтобы немного зарядки к концу дня осталось
(спойлер: с Самсунгом это не помогло). И при этом не видел людей, которые без AOD жить не могут.
Но вот разнообразие часов или фигур для этого режима порадовало. Вы только посмотрите!
А вот что меня всё ещё продолжает огорчать в оболочке системы, так это кривая локализация. Например, тут всё ещё осталась «Марафонская выносливость», которая на самом деле просто системная утилита для оптимизации батареи. В настройках очень часто натыкаешься на всякие «Ультра Тач» или «Режим В кармане». Могу только процитировать классика:
Ну да ладно, это обзорщецкие придирки уже. Но вот два фирменных магазина приложений всё ещё вгоняют в ступор большинство пользователей.
Кто может мне объяснить, нахрена здесь и Palm Store, и AHA Games?!
«Первый стор только для программ, а второй для игр!», — вскрикните вы. А вот и нет! В первом тоже игры есть, при этом ориентироваться там тоже очень сложно из-за единого региона для всех инфиниксоведов и убогого машинного перевода названий (в худших традициях АлиЭкспресса). И не забывайте, что у вас ещё есть Google Play, которым вы скорее всего и будете пользоваться. А ещё небось и RuStore начнут предустанавливать по требованию Минцифры. Короче, вот это лишнее дублирование прям бесит из обзора в обзор!
Конкуренты и выводы
Samsung Galaxy A54
Если вдруг вам не понравился дизайн ZERO 30 5G, то всегда можно присмотреться к телефонам от Samsung. Да, они сделали телефон а-ля флагман (и судя по всему продолжат это делать) и продают его за примерно те же 32 тысячи за версию на 8/256 Гбайт. Но вот только во всем остальном он не сказать что лучше, посмотрите сами:
- Жирные рамки дисплея и толстый, как у любительниц бургеров, подбородок
- Экран с частотой обновления 120 Гц против 144 Гц
- Скудная комплектация даже без адаптера питания
- Запись видео максимум в 4К при 30 fps, зато со стабилизацией
- Более слабый процессор. Exynos 1380 по производительности примерно на уровне Dimesity 7050 (в тестах всей системы это примерно -25%)
А ещё не забывайте, что с февраля-марта прошлого года Самсунг официально ушел с российского рынка и теперь он в списке «ихтамнетов», поэтому никаких официальных сервисов вроде Samsung Pay и «белой» поддержки. Только гарантия от магазина на Яндекс.Маркете (а скорее всего от ИП Сидоров), который вы не факт, что просуществует хотя бы 8-10 месяцев с даты вашей покупки.
При этом снимки фото и видео на камеры А54 всё-таки получаются чуть более качественными, мастерство корейцы не пропили. А ещё доведенная до ума фирменная оболочка OneUI, обещание многолетней поддержки девайсов (правда никто не обещает, что после пары апдейтов телефон не превратится в заторможенный горячий разряжающийся к обеду хлам, обычно так и бывает), можно поставить microSD карточку вместо одной из SIM-карт и есть защита по стандарту IP67!
Realme 11 Pro+
Летом Денис делал обзор Realme 11 Pro и Pro+, в котором выдал девайсу награду Ферры за дизайн и характеристики в 2023 году. Кому-то нравится дизайн смартфона в кожзаме, кого-то будет бесить. Но если по внешности ещё можно дискутировать, то то вот с точки зрения железа и стоимости выглядит на их фоне он точно не хуже.
Во-первых, и вы, и представители Infinix мне предъявят, что сравнивать надо было с Realme 11 Pro, а не 11 Pro+, ведь Pro+ дороже. Да. А Realme 11 Pro хреновее (камера там никакущая просто, хоть и хорошая в теории).
Но да, с долларом по 100 рублей цены улетели в космос и скачут на такой Realme на 10 тысяч рублей туда-сюда постоянно. Так что либо берите его на Ozon Global за 30 тысяч рублей, либо охреневшие официалы впарят вам его же за 40 тысяч, зато не нужно будет ждать доставки три-четыре недели. В общем, в среднем получается дороже Инфиникса с работающим подразделением в России и продающимся в любой крупной сети магазинов.
Во-вторых, по части расхваленных на Realme камер визуально разница, в действительности, не такая серьезная. Да, мегапикселей меньше, но «в них ли счастье»? Конфигурация стабилизатора (OIS + EIS) камеры такая же, при ходьбе видео так же шатается, поэтому 4К вы будете использовать пару раз в жизни для статичной съёмки. Отличия по селфи совсем уж минимальны. Ну, разве что глубокой ночью Realme 11 Pro+ будет фотографировать качественнее.
А вот процессор Dimesity 7050 у этого Realme я уже упоминал. И да, он будет слабее более нового 8020 в Infinix. Хотя вот оболочка Realme UI 4.0 мне кажется более завершенной и лаконичной.
Выводы
Смартфон получился удачным. Уже сам тот факт, что мы его сравниваем по официальной цене в сетевой рознице РФ с Realme с доставкой из Китая как бы намекает, что при сравнении двух смартфонов по ценам в том же DNS Инфиникс будет выглядеть выгоднее.
Почти всё в нём клёво: яркий быстрый дисплей с хорошей цветопередачей, неплохие камеры, полноценная комплектация с плёнкой-чехлом (хотя у Инфиникса это всё ещё скорее правило, а не исключение) и свежий достаточно мощный процессор Dimensity 8020. Но вот дизайн задней крышки и золотые рамки мне вообще не заходят: слишком уж неинтересно и свистоперделочно. Не нравится и ограничение памяти в 256 Гбайт, всё ещё кривая локализация оболочки и сомнительные скругления у экрана — но это уже вкусовщина.
Да, автономность не рекордная, а средняя, но зато процессор прям быстр и хорош! За мощность всегда нужно платить, а тут плата не очень высока. И, если днём Infinix научил смартфоны в нормальное качество съёмки, то ночью зачастую получается всё ещё хуже, чем даже в старом Huawei P30 Pro, например. Но хорошие фото ночью сейчас вообще выдают в среднем уровне только Samsung Galaxy A54 и Google Pixel 7A. У Xiaomi они уже "нормальные", а у Realme/Tecno почти на таком же уровне, как у этого ZERO 30 5G.
Чёт я стал замечать, что мы часто хвалим Инфиниксы в последних обзорах, но не раскаиваюсь — есть за что: работают над своими ошибками и прогрессируют с каждым новым телефоном. Когда-то и Huawei, и Xiaomi, и даже OnePlus выглядели клоунами на побегушках у Samsung, HTC, LG и Sony. А сейчас сами видите, кого рыночек порешал.
- Яркий дисплей с хорошей цветопередачей
- Частота обновления в 144 Гц
- Мощный процессор
- Неплохая камера
- Очень быстрая зарядка
- Беспощадный дизайн с золотыми расцветками (вкусовщина)
- Перегруженная излишествами оболочка с (иногда) дефектами перевода
- Нет стабилизации видео в 4K
- Фото в ночном режиме теряют в детализации (а должно быть наоборот)