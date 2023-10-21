Какими у Infinix получаются его самые дорогие смартфоны

Летом Денис делал обзор Realme 11 Pro и Pro+, в котором выдал девайсу награду Ферры за дизайн и характеристики в 2023 году. Кому-то нравится дизайн смартфона в кожзаме, кого-то будет бесить. Но если по внешности ещё можно дискутировать, то то вот с точки зрения железа и стоимости выглядит на их фоне он точно не хуже.

Во-первых, и вы, и представители Infinix мне предъявят, что сравнивать надо было с Realme 11 Pro, а не 11 Pro+, ведь Pro+ дороже. Да. А Realme 11 Pro хреновее (камера там никакущая просто, хоть и хорошая в теории).

Но да, с долларом по 100 рублей цены улетели в космос и скачут на такой Realme на 10 тысяч рублей туда-сюда постоянно. Так что либо берите его на Ozon Global за 30 тысяч рублей, либо охреневшие официалы впарят вам его же за 40 тысяч, зато не нужно будет ждать доставки три-четыре недели. В общем, в среднем получается дороже Инфиникса с работающим подразделением в России и продающимся в любой крупной сети магазинов.

Во-вторых, по части расхваленных на Realme камер визуально разница, в действительности, не такая серьезная. Да, мегапикселей меньше, но «в них ли счастье»? Конфигурация стабилизатора (OIS + EIS) камеры такая же, при ходьбе видео так же шатается, поэтому 4К вы будете использовать пару раз в жизни для статичной съёмки. Отличия по селфи совсем уж минимальны. Ну, разве что глубокой ночью Realme 11 Pro+ будет фотографировать качественнее.

А вот процессор Dimesity 7050 у этого Realme я уже упоминал. И да, он будет слабее более нового 8020 в Infinix. Хотя вот оболочка Realme UI 4.0 мне кажется более завершенной и лаконичной.

Выводы

Смартфон получился удачным. Уже сам тот факт, что мы его сравниваем по официальной цене в сетевой рознице РФ с Realme с доставкой из Китая как бы намекает, что при сравнении двух смартфонов по ценам в том же DNS Инфиникс будет выглядеть выгоднее.

Почти всё в нём клёво: яркий быстрый дисплей с хорошей цветопередачей, неплохие камеры, полноценная комплектация с плёнкой-чехлом (хотя у Инфиникса это всё ещё скорее правило, а не исключение) и свежий достаточно мощный процессор Dimensity 8020. Но вот дизайн задней крышки и золотые рамки мне вообще не заходят: слишком уж неинтересно и свистоперделочно. Не нравится и ограничение памяти в 256 Гбайт, всё ещё кривая локализация оболочки и сомнительные скругления у экрана — но это уже вкусовщина.

Да, автономность не рекордная, а средняя, но зато процессор прям быстр и хорош! За мощность всегда нужно платить, а тут плата не очень высока. И, если днём Infinix научил смартфоны в нормальное качество съёмки, то ночью зачастую получается всё ещё хуже, чем даже в старом Huawei P30 Pro, например. Но хорошие фото ночью сейчас вообще выдают в среднем уровне только Samsung Galaxy A54 и Google Pixel 7A. У Xiaomi они уже "нормальные", а у Realme/Tecno почти на таком же уровне, как у этого ZERO 30 5G.

Чёт я стал замечать, что мы часто хвалим Инфиниксы в последних обзорах, но не раскаиваюсь — есть за что: работают над своими ошибками и прогрессируют с каждым новым телефоном. Когда-то и Huawei, и Xiaomi, и даже OnePlus выглядели клоунами на побегушках у Samsung, HTC, LG и Sony. А сейчас сами видите, кого рыночек порешал.