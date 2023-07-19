Лучшие смартфоны среднего класса в 2023 году. Всяко круче дешманских iPhone или остальных «китайцев»Realme 11 Pro и 11 Pro+
Если вы не следите за китайскими смартфонами и предпочитаете наскрести денег на «зато это Айфон!» или «а в целом-то Galaxy S23 — это уже как Ultra», вы даже и не догадывались, что примерно то же самое можно получить не за 65, а за 30-35 тысяч рублей. Не в каждом подряд смартфоне за тридцатку, конечно, но примерно пять хороших моделей на российском рынке для этого найдётся. И у нас сегодня на обзоре, в общем-то, два самых лучшех смартфона-середняка, способных заменить младшие флагманы.
Внешний вид
В этот раз смартфоны серии Realme 11 Pro (да, компания их выделяет именно в отдельную серию, базовый Realme 11 живёт отдельно) выглядят буквально близнецами.
Разница только в надписях с количеством мегапикселей под блоком камер. При этом расцветки обоих смартфонов, Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+, тоже одинаковые, но к нам на тест попали зелёный Realme 11 Pro+ и бежевый Realme 11 Pro. Хорошо, что так, а то можно было бы совсем запутаться.
Главная фишка дизайна, разработанного дизайнером Маттео Менотто (между прочим, бывший дизайнер Gucci) — спинки смартфонов из экокожи. Идея очень напоминает старый-добрый LG G4, хотя исполнение всё же отличается.
Вообще, если вы полистаете фотки смартфонов других фирм, сразу заметите, насколько Realme сейчас вкладывается в красивую внешность своих смартфонов — уж среди китайских производителей так точно. При этом без всякой субординации — если обычно у производителей самый дорогой смартфон = самый красивый, то у нас тут даже более навороченный Realme GT выглядел скромнее, тогда как его менее мощная версия Master Edition обладала интересным дизайном «под чемодан».
Короче, Realme 11 Pro/11 Pro+ выглядят офигительно, фотографии этого в полной мере не передают. Я бы придрался только к закруглённым краям экрана — производитель так-то тоже позиционирует это как «фишку из дорогих смартфонов», но лично я не любитель такого. Я предпочитаю экраны без закруглений, пусть даже они выглядят менее безрамочными.
В руке держать смартфоны удобно, все кнопки находятся справа, сканер отпечатков пальцев — под экраном, а в нижней части — порт USB-C.
Не то чтобы я давно подключал к смартфону проводные наушники (как-то, знаете ли, AirPods'образные TWS чаще использую), но как обзорщик должен напомнить — 3,5-мм разъёма для проводной гарнитуры в Realme 11 Pro и Pro+ нет. Как и слота для карт памяти. Поэтому сразу определяйтесь, хватит ли вам 128 ГБ или нужно покупать с 256 ГБ.
Экран
Оба смартфона оборудованы AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюймов, разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 950 кд/м2 (в авто-режиме).
И-и-и... больше комментировать тут особо нечего — экраны отличные, очень яркие, с идеальной цветопередачей. Просто за 30-40 тысяч рублей в смартфонах 2023 модельного гда это уже норма — разве что у Infinix, Tecno или TCL иногда попадаются «синюшные» оттенки белого цвета (уж очень азиаты такое любят), да и то редко. А у всех остальных дисплеи примерно на одном высоком уровне.
|Realme 11 Pro
|Realme 11 Pro+
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|478/1,82 кд/м2
|484/1,85 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,16-5,30
|3,12-5,54
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7600К
|6500-7600К
Так-то «на бумаге» экран у смартфонов одинаковый. В моих замерах 11 Pro+ всё же оказался чуть ярче, но глазами вы этого не заметите.
Из приятных бонусов — частота ШИМ у экранов составляет аж 2160 Гц, и у них около двух тысяч градаций яркости. Это означает наименьшее напряжение для глаз, и то, что плавное изменение яркости (когда смартфоны подстраиваются под окружающее освещение) вы вообще не заметите. Если вы были среди избегаторов AMOLED/OLED из-за того, что «мерцает, зараза — глаза болят от такого», Realme 11 Pro могут стать первыми смартфонами с OLED, которые вам подойдут.
Производительность и автономность
Удивительное дело: смартфоны 11 Pro и 11 Pro+ не только выглядят одинаково и имеют одинаковый экран, но и “железо” в них тоже идентичное. Есть различия по максимальному объёму памяти, но это не так критично для тестов.
Вот и результаты в бенчмарках тоже получились одинаковыми. В каком-то смысле это даже хорошо — наконец-то будет проще сделать выбор и сосредоточиться на главном. Ведь главное различие у смартфонов — что? Правильно — камера. О ней поговорим в следующем параграфе.
По автономности особой разницы тоже нет — да, 11 Pro+ работает чуть меньше, но и это в пределах погрешности. В целом же оба смартфона, как обычно бывает у Realme, на редкость выносливы в пересчёте на количество мАч в аккумуляторов, мощность процессора и диагонали дисплея.
Правда, если уж мы ищем отличия, то Realme 11 Pro+ ещё и быстрее заряжается. Он поддерживает 100-ваттную зарядку, а Realme 11 Pro — «всего лишь» 67 Вт. На деле, и той, и другой мощности более чем достаточно. Старшая модель заряжается с 0% до 100% чуть менее, чем за полчаса, а младшая — за 50 минут. Что в переводе на житейский означает — «не держу смартфон заряженным зря, 11 Pro+ ставлю на заряд перед выходом из квартиры, когда отправляюсь в душ», а 11 Pro — «перед завтраком, когда проснулся». Если чё, Samsung Galaxy S23 Ultra заряжается с 0% до 100% тоже за час (как Realme 11 Pro), а iPhone 14 Pro Max наполняет свои жалкие 4323 мАч в 3.7 (!) раза дольше, чем Realme 11 Pro Plus — за 1 час 52 минуты.
Музыка
Раз уж на презентации смартфонов 11 Pro-серии Realme показали и свои новые наушники, Realme Buds Air 5 Pro, то давайте и о них поговорим заодно. Тем более, наушники поддерживают кодек LDAC, что, вообще говоря, в маленьких «затычках» всё ещё большая редкость.
Если вы вдруг не в курсе, LDAC — это лучший Bluetooth-кодек для передачи музыки, работающий на высоком битрейте до 990 Кбит/с и пригодный для воспроизведения Hi-Res Audio. Его разработала компания Sony, в том числе поэтому практически все наушники Sony так круто звучат, но они при этом неприлично дорогие, а Realme просит за свои флагманские TWS-наушники 9 тысяч рублей. Что тоже некисло, но вроде как бы максимальная модель в линейке...
При этом тут, помимо повышенного качества звука, обещают и улучшенное активное шумоподавление (ликвидирует шум громкостью до 50 дБ). Кстати, у наушников есть и другая фишка продукции Sony — аудио 360, хотя работает это, конечно, совсем иначе, и не требует настройки. Просто некий «сферический в вакууме» объёмный звук. Кому-то понравится, кому-то будет слишком «борщ». Лично я любитель исходного по объёму звука, а не расширенного.
Наушники работают с фирменным приложением Realme Link, которое на смартфонах компании доступно «из коробки», и только при настройке через приложение раскрывается вся их функциональность. В частности, поддержка LDAC включается именно в приложении, там же можно переключать профиль шумодава, создавать свои профили шамоподавления и звука (в программе есть проверка слуха) и переключать режимы работы динамического эквалайзера.
Я, например, включил пресет «оригинальный звук», потому что по умолчанию в наушниках было слишком много басов. С другой стороны, это был довольно качественный бас, глубокий и без искажений.
Realme Buds Air 5 Pro умеют работать с рекордно низкой задержкой, всего 40 мс (пригодится для любителей игр, чтобы звуки игры долетали своевременно, а не с задержкой относительно того, что вы наблюдаете на экране) и способны подключаться к двум устройствам. Разумеется, не для одновременного воспроизведения звука, а просто чтобы не приходилось каждый раз переподключаться кнопкой на кейсе. К примеру, можно выполнить сопряжение наушников со смартфоном и с ноутбуком, и Realme Buds Air 5 Pro будут сами понимать, откуда воспроизводить звук. Поработали за ноутом, перевели его в режим сна, включили музыку на смартфоне — и она заиграла в наушниках.
Общее время воспроизведения звука, учитывая подзарядку в чехле, составляет 40 часов — не рекорд, но очень прилично.
Из минусов наушников отмечу только то, что их неудобно доставать из чехла. Если руки даже слегка засалились или запотели, то придётся долго ковыряться — подцепить наушники буквально не за что. Ну и если выключить LDAC, то качество звука ощутимо снижается. А иногда вам захочется его выключать.
Дело в том, что в режиме LDAC, когда в наушники льётся звук с более высоким «напором», соединение менее надёжное. То есть, если вы слушаете музыку со смартфона и ходите по квартире, лучше отключить LDAC, чтобы в соседней комнате звук не начинал «квакать» и хватало дальнобойности Bluetooth. С другой стороны, вы будете почти всегда слушать наушники либо когда у вас смартфон в кармане, либо когда вы сидите перед ноутбуком/телевизором, так что это не совсем актуальная проблема.
Камера
Подытожим, что мы знаем по первой половине статьи: Realme 11 Pro и Realme 11 Pro+ выглядят одинаково, у них одинаковый экран, одинаковые процессоры… А в чём тогда отличия?
В камере. По сути, выбирая между этими двумя моделями вы выбираете именно камеру — какая вам больше по душе. Потому что абсолютно все модули камер в этих смартфонах разные, даже селфи.
Прежде всего надо отметить, что у Realme 11 Pro отсутствует сверхширик. То есть для фотографирования чего-нибудь здоровенного или чтобы впихнуть невпихуемое в кадр в тесных стенах комнаты квартиры, лучше покупать 11 Pro+.
А теперь к главному: основная камера у Realme 11 Pro+ — аж на 200 мегапикселей (сенсор Samsung ISOCELL HP3), тогда как у Realme 11 Pro — «всего лишь» на 100 Мп (сенсор Omnivision OVA0B40). Зато у обоих смартфонов есть оптический стабилизатор, а значит — более качественные фото ночью и в пасмурную погоду, меньше тряски при съёмке видео.
Сенсор Samsung лучше не только из-за того, что разрешение выше, он в любых сценариях снимает лучше, чем Omnivision: выше чёткость, точнее цветопередача, шире динамический диапазон.
Селфи-камера у Realme 11 Pro+ тоже лучше, хотя разница и не такая большая. Отличия приходится буквально искать с лупой. Тут гораздо важнее, что у селфи-камеры 11 Pro+ шире угол обзора — больше людей поместится в кадр на том же расстоянии.
Впрочем, из двухсот мегапикселей основной камеры Realme 11 Pro+ производитель решил сделать отдельную фишку: суперзум. По сути, это привычный цифровой зум, только за счёт огромного запаса разрешения он может работать с чёткостью, близкой к оптическому. В теории.
На практике хотя снимки даже с 2х зумом на Realme 11 Pro+ более детализированные, чем на Realme 11 Pro (или даже на Realme GT3, где сама матрица лучше — Sony IMX 890, но её разрешение в 4 раза ниже), они всё же не заменяют отдельную камеру с отдельной оптикой под увеличение 2x. Возможно, с новыми прошивками качество подтянут, но пока это полумера.
© Realme 11 Pro, дневная видеосъёмка в 1080/60
© Realme 11 Pro+, дневная видеосъёмка в 1080/60
Качество съёмки видео у смартфонов почти не отличается. Режимы тоже одинаковые: в Full-HD можно снимать и в 30 к/с, и в 60 к/с, а вот в 4K — только 30 к/с.
© Realme 11 Pro, ночная видеосъёмка в 1080/60
© Realme 11 Pro+, ночная видеосъёмка в 1080/60
Однако у Realme 11 Pro+ во время съёмки вдобавок к оптическому работает и электронный стабилизатор, получающий данные от гироскопа, а потому картинка получается более плавной. На Realme 11 Pro в режиме 4K снимать можно только не двигаясь, иначе при просмотре от подёргиваний может и укачать.
Конкуренты
|Realme 11 Pro
|Realme 11 Pro+
|Poco X5 Pro 5G
|Tecno Camon 20 Premier
|Операционная система
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 12 + MIUI 14
|Android 13 + HIOS 13
|Экран
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,57’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|Mediatek MT6877V Dimensity 7050, 2х Cortex-A78 2,6 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek MT6877V Dimensity 7050, 2х Cortex-A78 2,6 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 778 5G, 1x Cortex-A78 2,4 ГГц + 3х Cortex-A78 2,2 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek Dimensity 8050, 1x Cortex-A78 3,0 ГГц + 3x Cortex-A78 2,6 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Mali-G68 MC4
|Adreno 642L
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|6/8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|256/512 Гбайт
|128/256 Гбайт
|512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная двойная: 100 Мп f/1,8 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (макро) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 108 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|161,7x73,9x8,2 мм
|161,7x73,9x8,2 мм
|162,9x76x7,9 мм
|161,9x74,3x7,8 мм
|Масса
|183 г
|183 г
|181 г
|202,5 г
|Цена
|~ 29 тысяч рублей
|~ 35 тысяч рублей
|~ 29 тысяч рублей
|~ 34 тысячи рублей
Poco X5 Pro 5G
Сяомовская альтернатива 100-мегапиксельному Realme 11 Pro. Сравнимая производительность, но на процессоре Qualcomm, зарядка при тех же 67 Вт, похожий по характеристикам экран, но не изогнутый при этом. Автономность при таких же 5000 мАч в аккумуляторе хуже, сканер отпечатков размещён по-дешмански — в боковой кнопке питания (у Realme 11 Pro — в дисплее), корпус на вид и на ощупь более дешёвый (пластиковый пластик).
Зато, в отличие от Realme, есть сверхширокоугольная камера. Но основная 108 Мп-камера обделена оптической стабилизацией — днём это не особо влияет на качество съёмки (оно сопоставимое с Realme), ночью у Xiaomi иногда случаются неприятные сюрпризы. Ну или, чтобы они не случались, приходится иной раз фотографировать с задержкой дыхания.
Tecno Camon 20 Premier
Смартфон от Tecno — это уже наиболее вероятный противник для Realme 11 Pro+. У него тоже процессор MediaTek, но немного более быстрый, а цена при этом ниже. Из минусов: зарядка в два с лишним раза медленнее (1 час 15 минут с 0% до 100% против 28 минут у Realme), экран менее яркий в авто-режиме (процентов эдак на 15), чуть-чуть хуже автономность.
А вот по камере — надо смотреть и сравнивать, честно говоря. Теоретически, Tecno проиграет: сенсор чуть менее качественный, да и умением настраивать алгоритмы камер с оптической стабилизацией Tecno/Infinix исторически не блистали (Camon 19 Pro был единственным исключением), в отличие от Realme с их легендарным уже Realme 9 Pro+. А на практике — посмотрим, вдруг случится чудо? Раздобудем оба мобильника и сравним. Тем более, Tecno Camon 20 Premier тоже в корпусе «типа кожа» по последнему писку моды.
Сюда же ещё можно приплюсовать Xiaomi Redmi Note 12 Pro+. Которым Сяома активно торгует в России, но обзорщикам в руки смартфон не даёт — якобы чтобы американский барин не заметил и санкции не наложил.
Но если вам нужно сравнение, то...
Процессоры одинаковы по производительности, сверхширокоугольные и макро-камеры — абсолютно одинаковы, селфи-камера лучше в Realme, основная тыльная камера — в обоих случаях 200 Мп-Самсунги, но какая лучше — сложно сказать, нужно сравнивать.
По яркости дисплея плюс-минус одинаково (в некоторых случаях Redmi Note 12 Pro+ в авто-яркости чуть впереди), а вот автономность лучше на Realme. Причём ощутимо так — примерно на 20%. В отместку, Xiaomi заряжается с 0% до 100% за 23 минуты, а Realme — за 28 минут (какой же ерундой я тут занимаюсь с подсчётом этих мелочей...).
Ну и по качеству корпуса, конечно, Realme 11 Pro+. Как говорится, «все бабы как бабы, а я — королева!». Тогда как Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus — просто очередной пластиковый смартфон. Всё бы ничего, но за 30-35 тысяч хотелось бы материалов корпуса получше.
Итого
Номерные смартфоны Realme (Realme 6/6 Pro, Realme 7, Realme 8, Realme 9, Realme 10) всегда были «лицом бренда». Если в флагманских смартфонах обычно конструируют «бесконечно много наворотов за бесконечно много денег», а в бюджетных «ну вот что влезло в эту цену, то и впихнули», то в смартфонах среднего уровня уже и железо на уровне, и хороший вкус можно проявить.
Из новейшей истории, как вы помните, Realme 9 Pro+ был сенсационно крут по качеству тыльной камеры. Настолько, что смартфоны на 10-15 тысяч рублей фотографировали либо так же, либо хуже. Но был невзрачен внешне.
Realme 10 Pro и Pro+ стали супер-тонкими, супер-безрамочными и ещё более быстрыми по качеству зарядки. Но камеры у них стали... как у всех, сенсации уже не было.
В Realme 11 Pro и 11 Pro+, во-первых, в камеры вернули оптическую стабилизацию (залог хороших фото при недостатке света). Во-вторых, сохранили все плюсы компактности и безрамочности от 10 серии. И в-третьих, украсили всё это кожзамом с узором на крышке корпусов. Ну офигительно же!
При этом у более дорогих смартфонов... ну, а что у них радикально круче? Разве что водозащита и оптический зум, если они вам нужны. В остальном за 30-35-40 тысяч рублей вы получаете два смартфона с одинаково классными экранами, одинаково быстрыми процессорами и почти одинаковой автономностью. А главная разница — степень максимализма в качестве камеры (ну, вам или «просто что-нибудь иногда фотографировать», или «все фотки выставляю в интернет, поэтому камеру заверните на все бабки!») и в скорости зарядки. При том, что зарядка даже в младшем Realme 11 Pro по скорости такая, как у Самсунга за 100+ тысяч рублей.
И, наконец, всё это достойно выглядит на фоне конкурентов — Xiaomi либо предлагает плюс-минус то же самое, но в более дешёвом корпусе, Samsung предлагает... ну, так-то в России он ничего не предлагает, но так-то в России за 43 тысячи у официалов продавался Galaxy A73 такой же размерности. В дешманском корпусе, с камерой примерно между Realme 11 Pro и 11 Pro+ по качеству (окей, видео Самсунг снимает лучше), хуже по автономности и быстрой зарядке, зато с водозащитой. А Galaxy A54, хоть и более быстрый, с водозащитой, хорошей камерой и автономностью, как у Realme 11 Pro+, но... экран мельче, зарядка дольше. В «серой» рознице Samsung Galaxy A54 8/256 ГБ можно найти за 32 тысячи рублей — да, выгодно. Ну дык Realme 11 Pro+ 8/256 ГБ за 30 тысяч на AliExpress и Ozon (глобальная версия, китайские будут ещё дешевле) никто не отменял. Только Realme ещё будут дешеветь (модель новая, Ali обнаглел и торгует доллар по 100 рублей), а Samsung уже вряд ли, потому что вышел раньше и все возможные уценки уже произошли.
Tecno — ну, что-то пытаются, но в целом всё ещё по чуть-чуть отстают. Honor — ну, банально дороже при аналогичных характеристиках, увы.
А уж если установить на новые Realme Google-Камеру, м-м-м-м...
Для полного счастья не хватает настоящего и крутого оптического зума, да и всё, наверное. Потому что водозащита приводит к троттлингу (перегреву) процессора и мене громким динамикам, а беспроводная зарядка в смартфоне, который в любой момент зарядится от кабеля до 100% за минут десять, не особо нужна.
Но даже то, что в серии Realme 11 Pro есть сейчас, уже не хуже лучших конкурентов. А отчасти и лучше — пощупайте эти кожаные спинки вживую, ну! Будете впечатлены, я гарантирую!