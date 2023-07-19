Лучшие смартфоны среднего класса в 2023 году. Всяко круче дешманских iPhone или остальных «китайцев»

При этом у более дорогих смартфонов... ну, а что у них радикально круче? Разве что водозащита и оптический зум, если они вам нужны. В остальном за 30-35-40 тысяч рублей вы получаете два смартфона с одинаково классными экранами, одинаково быстрыми процессорами и почти одинаковой автономностью. А главная разница — степень максимализма в качестве камеры (ну, вам или «просто что-нибудь иногда фотографировать», или «все фотки выставляю в интернет, поэтому камеру заверните на все бабки!») и в скорости зарядки. При том, что зарядка даже в младшем Realme 11 Pro по скорости такая, как у Самсунга за 100+ тысяч рублей.

И, наконец, всё это достойно выглядит на фоне конкурентов — Xiaomi либо предлагает плюс-минус то же самое, но в более дешёвом корпусе, Samsung предлагает... ну, так-то в России он ничего не предлагает, но так-то в России за 43 тысячи у официалов продавался Galaxy A73 такой же размерности. В дешманском корпусе, с камерой примерно между Realme 11 Pro и 11 Pro+ по качеству (окей, видео Самсунг снимает лучше), хуже по автономности и быстрой зарядке, зато с водозащитой. А Galaxy A54, хоть и более быстрый, с водозащитой, хорошей камерой и автономностью, как у Realme 11 Pro+, но... экран мельче, зарядка дольше. В «серой» рознице Samsung Galaxy A54 8/256 ГБ можно найти за 32 тысячи рублей — да, выгодно. Ну дык Realme 11 Pro+ 8/256 ГБ за 30 тысяч на AliExpress и Ozon (глобальная версия, китайские будут ещё дешевле) никто не отменял. Только Realme ещё будут дешеветь (модель новая, Ali обнаглел и торгует доллар по 100 рублей), а Samsung уже вряд ли, потому что вышел раньше и все возможные уценки уже произошли.

Tecno — ну, что-то пытаются, но в целом всё ещё по чуть-чуть отстают. Honor — ну, банально дороже при аналогичных характеристиках, увы.

А уж если установить на новые Realme Google-Камеру, м-м-м-м...

Для полного счастья не хватает настоящего и крутого оптического зума, да и всё, наверное. Потому что водозащита приводит к троттлингу (перегреву) процессора и мене громким динамикам, а беспроводная зарядка в смартфоне, который в любой момент зарядится от кабеля до 100% за минут десять, не особо нужна.

Но даже то, что в серии Realme 11 Pro есть сейчас, уже не хуже лучших конкурентов. А отчасти и лучше — пощупайте эти кожаные спинки вживую, ну! Будете впечатлены, я гарантирую!