Смеялись над «ворующими» дизайн китайцами? Теперь именно китайский смартфон — образец красоты и оригинальности

Еще есть возможность выбора цветовой гаммы: нежность, яркие цвета и великолепно. Первый — классическая палитра sRGB с хорошей заводской калибровкой (ΔЕ 2.7). Пользователям, привыкшим к ярким смартфонным экранам картинка покажется скучной. Режим «яркие цвета» охватывает профессиональную палитру P3 и выбран производителем по умолчанию. Его мы и советуем оставить. Но если хочется большего — а точнее, программно повышенной насыщенности — переключитесь в режим «великолепно». Он легко вернет в те времена, когда матрицы Amoled считались неприлично цветастыми и кислотными.

Snapdragon 778G — второе пришествие вашего любимого флагманского процессора

Если говорить по-простому, Snapdragon 778 — это почти полная копия Snapdragon 855 (на котором вышли Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 в некоторых регионах...), только на современный лад. Вместо ядер A76 и A55 влепили A78 (которые работают быстрее, если брать одинаковые мегагерцы в сравнении с A77) и A55, а чтобы уровень быстродействия стал вровень с Snapdragon 855, снизили частоты. И техпроцесс в новом процессоре среднего класса теперь 6 нм вместо прежних 7 нм, которые в 2019 году считались «круче некуда». Поэтому процессор, условно говоря, работает далеко не на пределе, кушает мало, почти никогда не нагревается.

И это прекрасно, скажу я вам! Потому что мы получаем смартфон, который быстрее вот этих всех ваших Redmi Note 10 Pro, Poco X3 NFC, Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A72 и остальных «просто» смартфонов среднего класса, не превращается в «тюнингованный корч», как Xiaomi Poco F3 или Realme GT в базовой версии, где «брат, мы тут взяли недорогой смартфон и засунули в него мощнейший процессор, а сейчас попробуем заставить всё это не перегреваться!». Всего в меру, всё летает, большего захочется только фанатичным любителям максимальной графики в играх или «щас я тут установлю все приложения из Google Play, которые только могут в жизни пригодиться».