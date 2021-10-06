Смеялись над «ворующими» дизайн китайцами? Теперь именно китайский смартфон — образец красоты и оригинальности

Смеялись над «ворующими» дизайн китайцами? Теперь именно китайский смартфон — образец красоты и оригинальностиRealme GT Master Edition в кожаном корпусе с дизайном чемодана
В этом году на рынке смартфонов мы наблюдаем много интересных находок в плане экстерьера продуктов, нестандартных расцветок, сотрудничества со сторонними дизайнерами и даже модными домами. Сейчас потенциал экспериментов и коллабораций явно раскрыт даже не на половину, но круто, что производители начинают прикладывать усилия к тому, чтобы делать продукты менее утилитарными и однотипными.
Примерно об этом был наш гид по смартфонам для модников про пять моделей в необычном дизайне. Если палец потянулся нажать на ссылку — не спешите. Добыть те смартфоны в наше стране проблематично, а если хочется взять стильный гаджет здесь и сейчас, лучше посмотрите на стартовавший в России Realme GT Master Edition. Его дизайн разработан в партнерстве с японским дизайнером Наото Фукусавой. Фишка продукта в использовании серой экокожи на спинке, а еще в ощутимом рельефе, напоминающем отделку чемоданов. Звучит странно, выглядит отлично.
Технические характеристики
|Realme GT Master Edition
|Операционная система
|Android 11 (Realme UI 2.0)
|Экран
|Super AMOLED, 120 Гц, 6.43’’, 2400x1080 пикселей, 20:9, 409 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778G (6 нм) восьмиядерный (4x2.4 ГГц Kryo 670 + 4x1.9 ГГц Kryo 670)
|Графика
|Adreno 642L
|Оперативная память
|6/8 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|Поддержка microSD
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|NFC
|Есть
|Камеры
|Основная: 64 Mп, f/1.8, 25мм, 1/2’’, 0.7µm, PDAF
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 16mm, 119˚, 1/4.0’’, 1.12µm
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 32 Mп, f/2.5, 26 мм, 1/2.74’’, 0.8µm
|Разъемы
|USB Type-C, 3.5 мм
|Защита от воды и пыли
|Нет
|Аккумулятор
|4300 мАч, комплектное зарядное устройство на 65 Вт
|Размеры
|159.2 x 73.5 x 8.0/8.7 мм (в зависимости от расцветки)
|Вес
|174/180 г (в зависимости от расцветки)
Про дизайн и эргономику
Скажу честно, я — фанат эстетики этого смартфона. С моей работой сложно не стать избалованным флагманскими моделями и не начать воротить нос от среднего класса и бюджетников, однако обычно я стараюсь быть объективным и оценивать продукты с точки зрения совершенно разных покупателей. Но тут — попадание в самое сердечко. Дело в том, что помимо гаджетов и технологий мне еще очень нравятся всякие модные и стильные штуки, а с этим амплуа Realme GT Master Edition справляется идеально. Смартфон выглядит не скучно, в нем использованы необычные материалы, и в целом дизайн отличается от большинства других смартфонов среднего класса.
Realme GT Master Edition подкупает эргономикой. Кожаное покрытие не скользит и держится в ладони максимально уверенно. Корпус кажется тоньше, чем есть на самом деле. С диагональю дисплея не перестарались и размер получился очень комфортный. Вес — в самый раз, чтобы ощущать в руке достаточно дорогую вещь, но без избыточной тяжести. Рельеф, имитирующий покрытие чемодана, добавляет удобство хвата и дополнительно разбавляет дизайн. Ну, и конечно, изюминку добавляет автограф Наото Фукусавы рядом с лого Realme.
Сложно сказать, как экокожа покажет себя в плане практичности после нескольких месяцев использования (будет интересно понаблюдать за этим), но «чемоданная» версия Realme GT Master Edition выпущена в расчете на тех, кто хочет получить необычный корпус и готов чем-нибудь за это поплатиться. Фанатам практичных покупок доступны версии в белом цвете и популярном, однако порядком уже надоевшем, градиенте аврора. Из любопытного еще стоит сказать о «подбородке» под экраном и выступе модуля камеры — вещах, на которые покупатели часто обращают внимание. Первого практически нет, рамка внизу экрана хоть и толще верхней, но разница минимальная. За это плюсик. А площадка камеры почти на одном уровне с корпусом и закрыта прозрачным стеклом. Выглядит такое решение отлично и по эстетике значительно выигрывает у классических черных вставок.
Дисплей хорош, есть на что посмотреть
По качеству экрана Realme GT Master Edition не лучший в своем классе, но показывает результаты выше среднего среди конкурирующих моделей. Здесь используется Super AMOLED матрица с диагональю 6.43 дюйма. Довольно компактное решение на фоне актуальных флагманов, но поскольку обеспечивает комфорт в использовании одной рукой — сочтем за преимущество. Разрешение составляет 2400x1080 пикселей или 409 ppi в пересчете точек на дюйм. Пропорции — стандартные по нынешним временам 20:9. Вырез под фронтальную камеру расположен в левом верхнем углу.
Пиковая яркость, по утверждению производителя, составляет до 1000 нит, но при реальном использовании это недостижимо. Такие замеры хоть и используются повсеместно для указания возможностей дисплея, однако речь идет про кратковременное свечение одного диода с максимальной яркостью. Как следствие, на самом деле характеристики могут быть совсем иными. При ручной регулировке удается получить до 440 кд/м2. Этот показатель выше среднего в аналогичном ценовом сегменте. Автояркость дает до 635 нит, и это значение немного опускает Realme GT Master Edition в рейтинге одноклассников. Например, экран Samsung Galaxy A52 «разгоняет» свечение экрана до 790 нит, впрочем, сильно проигрывая в яркости при ручной регулировке
Дисплей смартфона поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц. В настройках есть возможность выбрать наилучший сценарий: либо ограничить до 60 Гц и сэкономить заряд аккумулятора, поставить адаптивный режим с автоматическим выбором частоты, либо пожертвовать автономностью и активировать всегда 120 Гц. Кстати, стоит учитывать, что в играх (даже тех, что поддерживают высокую герцовку) дисплей всегда работает на шестидесяти. Как и в других смартфонах Realme.
Еще есть возможность выбора цветовой гаммы: нежность, яркие цвета и великолепно. Первый — классическая палитра sRGB с хорошей заводской калибровкой (ΔЕ 2.7). Пользователям, привыкшим к ярким смартфонным экранам картинка покажется скучной. Режим «яркие цвета» охватывает профессиональную палитру P3 и выбран производителем по умолчанию. Его мы и советуем оставить. Но если хочется большего — а точнее, программно повышенной насыщенности — переключитесь в режим «великолепно». Он легко вернет в те времена, когда матрицы Amoled считались неприлично цветастыми и кислотными.
Snapdragon 778G — второе пришествие вашего любимого флагманского процессора
Если говорить по-простому, Snapdragon 778 — это почти полная копия Snapdragon 855 (на котором вышли Xiaomi Mi 9, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S10 в некоторых регионах...), только на современный лад. Вместо ядер A76 и A55 влепили A78 (которые работают быстрее, если брать одинаковые мегагерцы в сравнении с A77) и A55, а чтобы уровень быстродействия стал вровень с Snapdragon 855, снизили частоты. И техпроцесс в новом процессоре среднего класса теперь 6 нм вместо прежних 7 нм, которые в 2019 году считались «круче некуда». Поэтому процессор, условно говоря, работает далеко не на пределе, кушает мало, почти никогда не нагревается.
И это прекрасно, скажу я вам! Потому что мы получаем смартфон, который быстрее вот этих всех ваших Redmi Note 10 Pro, Poco X3 NFC, Realme 8 Pro, Samsung Galaxy A72 и остальных «просто» смартфонов среднего класса, не превращается в «тюнингованный корч», как Xiaomi Poco F3 или Realme GT в базовой версии, где «брат, мы тут взяли недорогой смартфон и засунули в него мощнейший процессор, а сейчас попробуем заставить всё это не перегреваться!». Всего в меру, всё летает, большего захочется только фанатичным любителям максимальной графики в играх или «щас я тут установлю все приложения из Google Play, которые только могут в жизни пригодиться».
В AnTuTu Realme GT Master Edition набрал 535579 баллов. Конечно, далеко до флагманского Realme GT, который занимает третью строку мирового рейтинга, но для середнячка — прекраснейшие показатели. В соседях сверху по результатам «синтетики» у него стоят некогда флагманские Huawei P40 (5G) и Mate 30, а ниже оказались Xiaomi Mi11 Lite (5G) и Samsung Galaxy Note 10.
В повседневных сценариях быстродействие Realme GT Master Edition вопросов не вызывает. В играх тоже показатели хорошие. На текущий момент одна из самых требовательных — Genshin Impact с открытым миром и неплохой графикой. По умолчанию она запускается на «низких», но это перестраховка разработчиков, а не показатель возможностей смартфона. Меняем графику на «среднюю», игнорируем предупреждение о возможном перегреве и подтормаживании — спокойно играем с 30 fps. В других популярных играх, например Call of Duty Mobile и League of Legends: Wild Rift ситуация аналогичная. Можно смело ставить средние или выше средних настройки качества.
Заряжается за полчаса. Разряжается не так быстро
Сорян, мы пока не успели влепить сюда точные графики автономности — детальные цифры и проценты появятся в этом параграфе чуть позже. А пока имейте в виду вот что:
В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4300 мАч. Не самый выдающийся показатель на фоне средних по рынку батареек на 4500-5000 мАч в моделях этого класса, но это расплата за тонкий и эргономичный корпус. Впрочем, аппаратная конфигурация и оптимизация софта спасают. Настолько, что Realme GT Master Edition работает не меньше (а в некоторых сценариях даже дольше) конкурентов с более емкими аккумуляторами: OnePlus Nord 2 (4500 мАч), Poco X3 GT (5000 мАч) и Samsung Galaxy A52 (4500 мАч). При непрерывном воспроизведении видео Realme выигрывает у них от 4 до 6 часов. В реальном использовании при умеренной нагрузке — а это регулярные мессенджеры и соцсети, немного разноплановых приложений, музыки и около часа игр — смартфон спокойно работает полный день на одном заряде.
Для хардкорных пользователей, кто много играет и не готов экономить заряд в течение дня, спасением станет комплектный адаптер SuperDART мощностью 65 Вт. Производитель обещает зарядку батареи от нуля до ста всего за 33 минуты. В реальности Realme GT Master Edition заряжается ровно за то время, которое обещано. Ему достаточно полчаса повисеть на проводе — и аккумулятор полон энергии. Разумеется, при условии, что все это время им не пользоваться. Настолько быстрая зарядка действительно выручает, потому что даже при самом насыщенном использовании смартфона, когда его буквально не выпускаешь из рук, пары десятиминутных «сессий» подключения к розетке в течение дня хватит, чтобы до вечера не было опасений насчет заряда. Кстати, уже упомянутый OnePlus Nord 2 заряжается за то же время (адаптеры одинаковые), Poco X3 GT за полчаса наберет 75% заряда, а Galaxy A52 — чуть больше половины, и да то если докупить к нему адаптер на 25 Вт.
Две с половиной основные и фрональная камеры
Ворчал и, кажется, не перестану ворчать на бесполезную третью камеру в недорогих смартфонах. Причины популярности этого явления мне неизвестны. То ли дело в стремлении маркетологов привлечь покупателей большим числом «отверстий» на спинке, то ли ответ инженеров на желание людей даже в доступных девайсах получить то же количество камер, что и у флагманов. Суть от этого не меняется: макрокамеры и черно-белые сенсоры практически бесполезны в реальных сценариях использования и почти не используются на длинной дистанции владения смартфоном.
Кто часто пробует разные модели смартфонов при виде дизайна Realme GT Master Edition, невольно снизит ожидания насчет качества съемки. Известный факт, что даже при всех имеющихся достижениях вычислительной (ну, или алгоритмической) фотографии законы оптики и вместе с ними физические размеры модулей камеры все равно сильно влияют на то, что мы видим после нажатия кнопки спуска виртуального затвора. Поэтому камеры заметно (а иногда — неприлично сильно) выпирают из корпусов флагманов не по прихоти дизайнеров, а из-за необходимости поставить сенсор большого размера, упаковать систему оптической стабилизации или хорошую многокомпонентную оптику.
Realme GT Master Edition оказался одним из немногих, у кого площадка камер находится почти на одном уровне с корпусом. На удивление это не привело к неудовлетворительному качеству съемки. Единственный серьезный компромисс — пришлось отказаться от оптической стабилизации. Придется в ночное время крепче держать смартфон. Впрочем, как я уже сказал, не все камеры в Realme GT Master Edition одинаково хороши.
Начнем с печального, затем скрасим впечатление положительными моментами. В Realme GT Master Edition третьей камерой в модуле стоит сенсор 2 Мп для макросъемки с диафрагмой f/2.4 и без автофокусировки. В соцсети результатом ее работы едва ли захочешь делиться, снимать себе на память суперкрупные планы — а для чего? Даже переключатель в режим СуперМакро и тот запрятан в меню второго уровня так, что нелюбознательные пользователи рискуют вообще не узнать о наличии этой опции. На всякий случай мы решили показать, на что способна третья камера Realme GT Master Edition. Сняли значок Burberry в ярком холодном освещении, монограмму Gucci на картхолдере при тусклой лампе с теплым оттенком, а также динозаврика из Kinder Сюрприз почти в темноте, дворовые листочки и цветочки при идеальном дневном освещении. Показали? А больше этим режимом пользоваться не собираемся.
Полудюймовый сенсор основной камеры имеет разрешение 64 Мп с размером пикселя 0.7µm, фазовым автофокусом и диафрагмой объектива f/1.8. Производитель модуля неизвестен. При съемке происходит объединение четырех соседних пикселей в один, на выходе получается фото с разрешением 16 Мп. Это если снимать в авторежиме, но можно принудительно переключиться на полное разрешение. Еще несколько лет назад такой подход с объединением пикселей был очень эффективным и помогал решать задачу повышения качества снимков Однако сейчас среди флагманов спросом пользуются сенсоры с низким разрешением, но большим размером пикселя. А съемка 4-в-1 перекочевала в средний класс и субфлагманы.
С оглядкой на ценовой сегмент смартфона могу сказать, что Realme GT Master Edition хорошо снимает днем и приемлемо ночью. Фотографии получаются с высокой детализацией, адекватным балансом белого и цветопередачей. Энтузиасты мобильной съемки запросто смогут вытягивать из них очень приличный результат с помощью VSCO, Lightroom и других топовых мобильных редакторов. В галерее собрал примеры фотографий на этот смартфон, правда, без претензий на какую-либо художественную ценность. Осенняя простуда никого не щадит, так что снимал в радиусе пары-тройки сотен метров от дома.
Ультраширик обычный. Звезд с неба не хватает (в прямом и переносном смысле), но в хороших условиях съемки может быть полезен. Автофокусировки нет, светосила f/2.2 приемлемая, разрешение сенсора составляет 8 Мп. В плохом освещении камера снимает средне, теряет детали и начинает шуметь, но мало в каком смартфонах сейчас стоят действительно крутые ультраширокоугольники. Поэтому в среднем по рынку (и особенно в своем классе) результаты нормальные. Чего ждали — то и получаем.
Селфи камера представлена сенсором Sony IMX615 с разрешением 32 Мп и диафрагмой f/2.4. Такая же используется в флагманском Realme GT. По качеству съемки она вполне соответствует уровню даже топовых смартфонов на рынке. Очевидно, чтобы угодить молодой аудитории производитель не стал экономить на аппаратных возможностях фронталки и закатав рукава поработал над алгоритмической составляющей съемки. Днем получаются очень хорошие кадры, ночью и в сложном освещении с тусклыми желтоватыми лампами — приемлимые. Кроме того, фронтальная камера неплохо справляется с портретным режимом, отделяя человека от фона и размывая задний план. Если уж целенаправленно искать к чему придраться и попытаться найти хоть что-нибудь — я бы проголосовал за меньший угол обзора камеры. Чем более широкоугольный объектив, тем больше фона влезает в кадр, однако тем менее привлекательными могут становиться черты лица на снимке. Из-за оптических искажений правило простое: с большим фокусным расстоянием ты красавчик, на ширик — грустный окунь.
Звук, разъемы и прочие мелочи
Динамик один. Моно. За это отправляем смартфону лучи легкого редакционного порицания. Продукт всё-таки молодежный, а значит, для игр и Ютуба. И не всегда в наушниках. Впрочем, уравновесим недовольство позитивным моментом. Хоть динамик и пашет в одиночку, зато звук выдает на хорошей громкости и с очень приличным качеством. Включили лайф Jorja Smith X Preditah, выкрутили на максимум — больно не стало. Для тех, кто все еще ходит с проводными наушникам, есть мини-джек. Вроде уже не маст-хэв для массового пользователя, но кому-то наверняка будет полезно. А значит, не зря.
Модуль NFC на месте, смартфоном можно оплачивать покупки, пополнять «Тройку». Поддержки карт памяти нет (лоток только на две SIM), так что перед покупкой советуем оценить потребности и сделать взвешенный выбор между конфигурациями 6/128 или 8/256 ГБ. Защиту от воды и пыли не предусмотрели, в смартфоне среднего класса производитель обошелся без изоляционных прокладок в конструкции и не стал платить за сертификацию IPXХ. Беспроводной зарядки Qi тоже нет.
Дисплей традиционно прикрыт качественной заводской защитой, однако перфекционисты могут расстроиться. В нашем смартфоне пленка наклеена со смещением выреза под фронталку относительно центра самой камеры примерно на 1 мм. На некоторых фото в обзоре можно заметить. Впрочем, не исключено, что это — недостаток именно нашего образца. Будет раздражать? Тогда не тяните со своевременной заменой и возьмите новую пленку при первых же заметных царапинах на предустановленной. А еще не лишнем будет упомянуть в качестве приятного бонуса комплектный защитный чехол серого цвета. Чем хорош? Хотя бы тем, что в отличие от распространенных прозрачных, он не пожелтеет.
Кто, если не Realme? Смотрим на конкурентов
В среднем ценовом сегменте, а в данном случае это акционные цены 29 990 или 32 990 с 5 октября по 7 ноября, выбор смартфонов большой. Есть хорошие новинки нынешнего года, успели скинуть цену и прошлогодние субфлагманы. На возрастных обращать внимание не будем, ограничимся тремя актуальным моделями 2021.
|Realme GT Master Edition
|Samsung Galaxy A52
|Xiaomi Mi11 Lite (4G)
|OnePlus Nord 2
|Операционная система
|Android 11 (Realme UI 2.0)
|Android 11 (One UI 3.1)
|Android 11 (One UI 3.1)
|Android 11 (OxygenOS 11.3)
|Экран
|Super AMOLED, 120 Гц, 6.43’’, 2400x1080 пикселей, 20:9, 409 ppi
|Super AMOLED, 90 Гц, 6.5’’, 2400x1080 пикселей, 20:9
|AMOLED, 90 Гц, 6.55’’, 2400x1080 пикселей, 20:9 402 ppi
|Fluid AMOLED, 90 Гц, 6.43’’, 2400x1080 пикселей, 20:9, 409 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778G (6 нм) восьмиядерный (4x2.4 ГГц Kryo 670 + 4x1.9 ГГц Kryo 670)
|Qualcomm Snapdragon 720 (8 нм) восьмиядерный (2x2.3 ГГц Kryo 465 Gold + 6x1.8 ГГц Kryo 465 Silver)
|Qualcomm Snapdragon 732G (8 нм) восьмиядерный (2x2.3 ГГц Kryo 465 Gold + 6x1.8 ГГц Kryo 465 Silver)
|MediaTek Dimensity 1200 (6 нм) восьмиядерный (1x3.0 ГГц Cortex-A78 + 3x2.6 ГГц Cortex-A78 + 4x2.0 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 618
|Adreno 618
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|6/8 ГБ
|4/6/8ГБ
|4/6/8ГБ
|6/8/12 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|128/256 ГБ
|64/128 ГБ
|128/256 ГБ
|Поддержка microSD
|Нет
|Да, комбинированный слот
|Да, комбинированный слот
|Нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
|NFC
|Есть
|Есть
|Есть
|Есть
|Камеры
|Основная: 64 Mп, f/1.8, 25мм, 1/2’’, 0.7µm, PDAF
|Основная: 64 Мп, f/1.8, 26 мм, 1/1.7X"
|0.8µm
|PDAF
|OIS"
|Основная: 64 Мп, f/1.8, 26 мм, 1/1.97"
|0.7µm
|PDAF"
|Основная: 50 Мп, f/1.9, 24 мм, 1/1.56"
|1.0µm
|PDAF
|OIS"
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 16mm, 119˚, 1/4.0’’, 1.12µm
|Широкоугольная: 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12µm
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2, 119, 1/4.0"
|1.12µm"
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.3, 119˚
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Макро: 5 MP, f/2.4
|Макро: 5 MP, f/2.4), AF
|Монохромная: 2 Мп, f/2.4
|Сенсор глубины: 5 MP, f/2.4
|Сенсор глубины: 5 MP, f/2.4
|Фронтальная: 32 Mп, f/2.5, 26 мм, 1/2.74’’, 0.8µm
|Фронтальная: 32 Ма, f/2.2, 26 им, 1/2.8"
|0.8µm"
|Фронтальная: 32 Ма, f/2.2, 26 им, 1/2.8"
|0.8µm"
|Фронтальная: 32 Mп, f/2.5, 1/28’’, 0.8µm
|Разъемы
|USB Type-C, 3.5 мм
|USB Type-C, 3.5 мм
|USB Type-C
|USB Type-C
|Защита от воды и пыли
|Нет
|IP67
|IP53
|Нет
|Аккумулятор
|4300 мАч, комплектное зарядное устройство на 65 Вт
|4500мАч
|4250 мАч комплектное зарядное устройство на 33 Вт
|4500 мАч, комплектное зарядное устройство на 65 Вт
|Размеры
|159.2 x 73.5 x 8.0/8.7 мм (в зависимости от расцветки)
|159.9 x 75.1 x 8.4 мм
|160.5 x 75.7 x 6.8 мм
|158.9 х 73.2 х 8.3 мм
|Вес
|174/180 г (в зависимости от расцветки)
|189 г
|157 г
|189 г
Samsung Galaxy A52
Цена вопроса 29 990 или 34 990 в зависимости от объема памяти. Выигрывает у Realme GT Master Edition по качеству съемки (особенно видео, потому что оптическая стабилизация в камере рулит!), в защите экрана стеклом Gorilla Glass 5 и сертификацией IP67, наличием стереодинамиков и гибридного слота с поддержкой microSD. Зато существенно уступает в производительности, скорости зарядки 25 ваттным адаптером и еще он не поддерживает Wi-Fi 6.
Xiaomi Mi11 Lite (4G)
За него просят 30 990 рублей в конфигурации 8+128 ГБ. Преимущество над Realme в качестве съемки (незначительное), стереодинамиках, стекле Gorilla Glass 3, защите от брызг IP53, поддержке карт памяти и наличии ИК-порта. Зато ниже частота обновления экрана, меньше производительность, нет поддержки Wi-Fi 6, медленнее зарядка (33 Вт), отсутствует мини-джек. Сканер отпечатков не подэкранный, а в кнопке включения. Для кого-то это окажется недостатком.
OnePlus Nord 2
В «серой» рознице стоит примерно 32 000 рублей с 8/128 ГБ памяти. Очень сильный конкурент Realme GT Master Edition с мощным процессором Mediatek Dimensity 1200, хорошей камерой с оптической стабилизацией, такой же быстрой зарядкой, стереодинамиками, поддержкой aptX HD и новейшими модулями беспроводных подключений.
В минусы запишем только меньшую частоту экрана (90 против 120 Гц) и отсутствие разъема для проводных наушников. Впрочем, если бы Nord 2 официально продавался в России, то по значительно более высокой цене. Поскольку не все готовы брать смартфоны в «серых» поставках, считать его конкурентом можно лишь условно.
А вот, какой итог получается
Realme GT Master Edition — хороший выбор по производительности, качеству экрана и скорости зарядки в своем ценовом сегменте. Привлекает внимание необычным дизайном и материалами корпуса. В список достоинств также можно добавить хорошее качество съемки, функциональную и визуально привлекательную оболочку Realme UI 2.0. С таким набором есть все шансы стать востребованным у молодежи, а ведь именно в эту аудиторию и целится середнячок от Realme.
Впрочем, традиционно для этого класса приходится идти на компромиссы. Нет защиты экрана от Corning, что намекает на непредсказуемую устойчивость к повреждениям, отсутствуют стереодинамики, оптическая стабилизация основного модуля камеры, нет защиты от воды и беспроводной зарядки.
Короче говоря, без жертв не обошлось. Но, тем не менее, если перефразировать классический мем, «Очень красивый смартфон. Я опасался, что намного хуже всё это будет».
Хотелось бы, чтобы мобильников, которые выделяются среди одинаковых обмылков, было больше, и чтобы они при этом не стоили неадекватных денег. Realme GT Master Edition в эти два критерия вписывается — однообразные конкуренты уйдут в историю, как массовые «Android-трубки», а этот смартфон останется особенным и годы спустя. За это считаем нужным его наградить, чтобы мобильники в стальном, кожаном, деревянном, да каком угодно корпусах с нестандартной внешностью перестали быть диковинкой, а у нас появилась возможность выбирать не только количество мегапикселей и ли мегагерц в процессоре.
- Выглядит необычно
- Подходит для игр
- Качественный экран
- Зарядка до 100 за 33 минуты
- Неплохое качество съемки
- Непрозрачный чехол в комплекте
- Нет стереодинамиков
- Нет защиты от воды
- Нет беспроводной зарядки
- Нет данных о защите экрана
- Нет поддержки карт памяти
- Нет оптической стабилизации