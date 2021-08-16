В России есть три смартфона с супер-мощными процессорами по умеренной цене. Мы протестировали новейший

Кто бы что ни говорил, а 2021 гг. — период расцвета смартфонов. Мало того, что у нас теперь есть даже в бюджетном (!) классе смартфоны с AMOLED, мощным процессором и 5000 или даже 6000 мАч, так ещё и малопопулярную в прошлом концепцию "волка в овечьей шкуре" (экстремально мощного процессора в недорогом по всем остальным характеристикам смартфоне) не просто воскресили, а ещё и дали возможность выбирать среди таких моделей.

Какие смартфоны с этой концепцией были у нас раньше? В 2018 году — Huawei Nova 3 и законодатель мод, Xiaomi Pocophone F1 (тут мы их, кстати, сравнили). А затем "А упала, Б пропала" — Xiaomi выпустила новый Poco F2 Pro с мощным процессором только в 2020 году, Хуавей тоже очнулся только в 2020 году с Honor Play4 Pro 5G, но уже было поздно, да и смартфон без Google-сервисов, продающийся только в Китае, мало кому был нужен.

Но в 2021 году удешевлённые смартфоны с супер-мощными процессорами перестали быть экзотикой: сначала Xiaomi привезла в Россию на выбор целых два таких смартфона попроще и покруче. А теперь свершилось то, о чём так давно говорили большевики смартфонные энтузиасты — Realme привёз, если верить слухам, "всесторонне доведённого до ума" убийцу флагманов, который превзойдёт Poco — Realme GT. И не забывайте, что в "серой" рознице у вас есть возможность купить Realme GT Neo (аналог Xiaomi Poco X3 Pro, более простой и дешёвый смартфон со всё ещё флагманским процессором), да и OnePlus 9R с его Snapdragon 870 не менее крут, хотя и, как водится, не так уж дёшев.

В общем, выбрать есть из чего. Вопрос остаётся только в том, сколько в таких моделях флагманских качеств (помимо процессора), а сколько — бюджетных. И что в итоге стоит покупать, а что уже вышло за рамки концепции. Но обо всём по порядку:

Внешний вид

Ещё в обзоре Realme 8 и 8 Pro я отмечал странную стандартизацию внешнего вида смартфонов компании — упомянутые модели выглядели практически одинаково, и их комплектные силиконовые чехлы подходили от одного к другому и наоборот. Realme GT, по сути, тех же размеров, что и 8/8 Pro, и с лицевой стороны выглядит точно так же.