В России есть три смартфона с супер-мощными процессорами по умеренной цене. Мы протестировали новейший

В России есть три смартфона с супер-мощными процессорами по умеренной цене. Мы протестировали новейшийRealme GT
Кто бы что ни говорил, а 2021 гг. — период расцвета смартфонов. Мало того, что у нас теперь есть даже в бюджетном (!) классе смартфоны с AMOLED, мощным процессором и 5000 или даже 6000 мАч, так ещё и малопопулярную в прошлом концепцию "волка в овечьей шкуре" (экстремально мощного процессора в недорогом по всем остальным характеристикам смартфоне) не просто воскресили, а ещё и дали возможность выбирать среди таких моделей.
Какие смартфоны с этой концепцией были у нас раньше? В 2018 году — Huawei Nova 3 и законодатель мод, Xiaomi Pocophone F1 (тут мы их, кстати, сравнили). А затем "А упала, Б пропала" — Xiaomi выпустила новый Poco F2 Pro с мощным процессором только в 2020 году, Хуавей тоже очнулся только в 2020 году с Honor Play4 Pro 5G, но уже было поздно, да и смартфон без Google-сервисов, продающийся только в Китае, мало кому был нужен.
Но в 2021 году удешевлённые смартфоны с супер-мощными процессорами перестали быть экзотикой: сначала Xiaomi привезла в Россию на выбор целых два таких смартфона попроще и покруче. А теперь свершилось то, о чём так давно говорили
большевики смартфонные энтузиасты — Realme привёз, если верить слухам, "всесторонне доведённого до ума" убийцу флагманов, который превзойдёт Poco — Realme GT. И не забывайте, что в "серой" рознице у вас есть возможность купить Realme GT Neo (аналог Xiaomi Poco X3 Pro, более простой и дешёвый смартфон со всё ещё флагманским процессором), да и OnePlus 9R с его Snapdragon 870 не менее крут, хотя и, как водится, не так уж дёшев.
В общем, выбрать есть из чего. Вопрос остаётся только в том, сколько в таких моделях флагманских качеств (помимо процессора), а сколько — бюджетных. И что в итоге стоит покупать, а что уже вышло за рамки концепции. Но обо всём по порядку:
Внешний вид
Ещё в обзоре Realme 8 и 8 Pro я отмечал странную стандартизацию внешнего вида смартфонов компании — упомянутые модели выглядели практически одинаково, и их комплектные силиконовые чехлы подходили от одного к другому и наоборот. Realme GT, по сути, тех же размеров, что и 8/8 Pro, и с лицевой стороны выглядит точно так же.
Отличие — в переливающейся блестящей спинке, хотя на мой взгляд Realme 8 Pro выглядит гораздо интереснее и аккуратнее. А тут — как-то аляповато (но вполне в духе Realme XT).
Силиконовый чехол, впрочем, уже не подойдёт — кнопки на других местах, да и вырез под камеру другой, но в целом, ещё раз, габариты примерно такие же.
Более того — производитель не забыл про разъём 3,5-мм. Пожалуй, теперь только у Realme и Asus есть актуальный флагман с этим разъёмом. По крайней мере, из популярных брендов.
В руке Realme GT, впрочем, лежит не так удобно, как Realme 8 Pro — сказывается чуть бОльшие вес и толщина.
Слот для симок поддерживает установку двух nano-SIM, а вот карту памяти поставить нельзя. Например, у Realme 8 Pro такая возможность есть, а тут — нет. Жаль.
Экран
Главная фишка экрана Realme GT — поддержка высокой частоты обновления 120 Гц. Это, впрочем, не какая-то мегафича — у Xiaomi даже более дешёвые модели это поддерживают. Выглядит-то эффектно и круто, но скорее потому, что тот же Realme 8 Pro решили ограничить на 60 Гц, хотя ещё в Realme 7 было 90 Гц.
|Realme GT
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|416/1,89 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,69
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Но с Realme 8 Pro вообще смешно получается, т.к. экран там… ярче! И Realme 8 и 8 Pro могут отрабатывать пиковую яркость в 1000 кд/м2. Конечно, замерить в “лабораторных условиях” такое значение крайне сложно, поэтому мы замеряем лишь номинальное (повседневное) значение. И тут Realme GT слегка проигрывает обеим “восьмёркам”. Однако GSMArena удалось найти пик аж в 650 кд/м2 у Realme GT, что всё равно ниже, чем у 8/8 Pro. Но зато 120 Гц.
В целом к экрану претензий нет, он отличный. Но какая-то всё-таки неразбериха у Realme со спецификациями экрана.
Производительность и автономность
Итак, впервые от Realme вышел смартфон с самым топовым процессором на сегодняшний день — Qualcomm Snapdragon 888. Тут, конечно, они вообще молодцы, учитывая, что ближайшие конкуренты с таким процессором стоят гораздо дороже.
Ну а так как смартфон — ”на все деньги”, то и производительность у него топовая, дополнительно можно её увеличить активировав “режим GT” в быстром меню. Впрочем, тротлинг — тоже включён в обязательную программу, даже не надейтесь его избежать.
Тем не менее, если смотреть на автономность, то Realme GT обходит по этому параметру всех остальных китайцев с таким же Snapdragon 888 — Asus Zenfone 8, и Oppo Find X3 Pro. Ну Asus-то понятно — там и ёмкость аккумулятора меньше (хотя на самом деле не в этом, а в том, что оптимизация питания не входит в список достоинств мобильного подразделения компании), а у Oppo — те же 4500 мАч.
Кстати в комплекте с Realme GT поставляется блок питания 65 Вт, который с нуля до 100% заряжает смартфон за 35 минут.
Дополнительно нам в пресс-кит обзорщика положили и фирменный мини-адаптер на 50 Вт, который, впрочем, имеет лишь американскую вилку, а с адаптером для европейских розеток — не такой уж мини. За те же 35 минут этому блоку питания удаётся зарядить смартфон лишь на 75%, а полная зарядка требует 70-75 минут (т.е. больше часа).
Вообще, этот зарядный блок — довольно странный аксессуар. Во-первых, у него на коробке и в инструкции все слова — только на китайском. Во-вторых, как я уже сказал, с адаптером он не такой уж маленький. Было бы, наверное, очень кстати, будь там ещё и аккумулятор, но увы.
Ещё одна важная вещь — оперативная память. Смартфон Realme GT поставляется в двух вариантах (RAM/флеш-память): 8/128 Гбайт и 12/256 Гбайт. Однако! В настройках есть возможность расширить RAM за счёт флеш-памяти и получить дополнительно два, три или аж пять гигабайт RAM.
Вообще говоря, количество RAM напрямую на производительность не влияет (в отличие от типа и частоты памяти), однако чем больше RAM — тем больше фоновых процессов может “держать в уме” смартфон, что косвенно сказывается на скорости запуска приложений.
Камера
Как истинный флагман, Realme GT пытается предложить всё лучшее, что есть у компании (кроме экрана, как мы выяснили). Во всяком случае, снимает Realme GT даже лучше, чем Realme 8 Pro, который сам по себе был очень неплох (особенно ночью), разве что “фантазировал” на тему цветов, будто рисуя акварелью.
Realme GT тоже тот ещё “фантазёр”, но уже не в такой степени. Особенно если снимать без режима AI — тогда прям почти то, что видишь глазами. До Asus Zenfone 8 в дневной съёмке не дотягивает, но тот же Xiaomi Poco F3 заметно опережает.
Оптического зума здесь нет, но благодаря запасу разрешения при дневном освещении с зуммированием 2х можно реально разглядеть дополнительные детали на снимке.
Селфи-камера здесь, судя по спецификациям, точно такая же, как в Realme 8 Pro, да и по картинке тоже. В общем, прилично, но бывает и лучше (Samsung).
Сверхширик стабильно мылит, но это для многих норма, кроме Samsung и Asus (если говорить о флагманах).
Ночью… Снова всё неоднозначно. С одной стороны — картинка чёткая, шумов мало (тут Xiaomi Poco F3 вчистую проигрывает), и в отличие от Asus Zenfone 8 — не требуется специальный ночной режим, т.е. можно фоткать “на ходу”. Более того! При съёмке на основную камеру "ночной режим" вообще никак не улучшает снимок, только если снимаешь на сверхширик, тогда "мыла" значительно меньше.
С другой стороны — что с цветопередачей, Realme? Мало того, что экспозиция зашкаливает (как любит делать Xiaomi в своих флагманах), так ещё и всё чересчур жёлтое. Поправить в редакторе можно, да, но хочется автоматики.
Что касается видео, то именно по качеству здесь всё просто отлично — сказывается поддержка 4K/60 к/с с оптической стабилизацией (да, одновременно!). Такое до сих пор не везде встретишь, а от Realme и вовсе не ожидаешь.
Однако беда пришла откуда не ждали. Уж не знаю почему, но видео снимается с очень узким углом — будто кто-то включил зум. По сути, чтобы снимать видео с таким же углом обзора по горизонтали, как и фото, нужно снимать на сверхширик, но это уже совсем другое качество. Либо… Нужно снимать в 30 к/с.
Да, вы не поверите, но при съёмке в 30 к/с угол при съёмке видео уже более-менее нормальный. То есть, переключая съёмку между значениями 60 к/с и 30 к/с вы заодно переключаете и угол обзора, что вообще как-то в голове не укладывается. При этом, переключение разрешения (4К, 1080p, 720p) на угол обзора никак не влияет. Зачем так сделали? Может быть, дополнительная обрезка кадра в 60 к/с нужна для улучшенной стабилизации? Кто ж этих китайцев разберёт…
Конкуренты
А теперь смотрим на цену Realme GT в табличке и офигеваем. Как вам бюджетный смартфон с флагманским процессором по цене не менее мощного Samsung Galaxy S21 в "серой" рознице? Только у Самсунга ещё и водозащита + компактность + беспроводная зарядка + более качественные камеры. Да, Realme GT всё равно уделает его по автономности и качеству охлаждения, а ещё по скорости зарядки. Но мы тут сравниваем младший флагман "зажравшегося" якобы Самсунга с "продающим без наценки" (опять же, согласно народным мифам и легендам) китайским брендом Realme. И разница получается "на тоненького".
Впрочем, мы сами притянули это некорректное сравнение официальной розницы с "серовозами". Но вот вам конкуренты у официалов:
|Realme GT
|Xiaomi Poco F3
|Asus Zenfone 8
|Операционная система
|Android 11 + Realme UI 2.0
|Android 11 + MIUI 12.5 POCO
|Android 11 + ZenUI 8
|Экран
|6,43’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 409 ppi, 120 Гц
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 395 ppi, 120 Гц
|5,9'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 870, Cortex-A77 3,2 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 650
|Adreno 660
|Оперативная память
|8 Гбайт
|6 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|128 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,3 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная 15 Мп f/2,5
|Основная тройная: 48 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 5 Мп f/2,4 (макро), качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: 20 Мп f/2,5
|Основная двойная: 64 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS, фронтальная 12 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4520 мАч
|4000 мАч
|Размеры
|158,5x73,3x8,4 мм
|163,7x76,4x7,8 мм
|148x68,5x8,9 мм
|Масса
|186 г
|196 г
|169 г
|Класс защиты
|нет
|IP53
|IP68
|Цена
|55 тысяч
|33 тысячи
|63 тысячи рублей
Asus Zenfone 8
Да, смартфон от Asus дороже, но там тот же Snapdragon 888 и 120 Гц экран. Чуть поярче, чем у Realme GT, но не сильно. Главное преимущество Zenfone 8 — его эргономика, тут он прям идеал для любителей компактов, да и в целом смартфон смотрится дорого, тогда как Realme GT — типичный аляповатый китаец (у Realme вообще смартфон чем дешевле — тем лучше выглядит, и наоборот, за редким исключением вроде удачной спинки 8 Pro).
Дополнительно, Asus гораздо лучше снимает днём — отличная, при этом естественная цветопередача. Однако и ночная съёмка, и селфи уже гораздо лучше у Realme GT. Ну и автономность — тут Zenfone 8 проигрывает очень сильно, а Realme GT держится молодцом, даже несмотря на очень “капризный” процессор. И не забывайте, что у Asus хуже селфи-камера, а корпус при малейшей нагрузке становится тёплым (то есть, 80% времени у вас в руках смартфон с температурой кружки, в которой чуть остыл чай).
Xiaomi Poco F3
Другой конкурент уже выйдет даже дешевле, чем Realme GT, поэтому тоже интересен, но как бы с другой стороны. У этого покофона схожая производительность, при этом заметно лучше автономность. То есть, так-то Snapdragon 870 у Poco F3 похуже будет, чем Snapdragon 888 у Realme GT, но из-за жуткого тротлинга (перегрева с вынужденным снижением производительности из-за защиты процессора) итоговая разница в производительности не такая уж большая, плюс, автономность не в пользу Realme.
Также у Poco F3 более яркий экран (с поддержкой тех же 120 Гц), и только камера заметно хуже, чем у Realme, причём, во всех режимах. На ней, собственно, и экономили. То есть, даже Realme 8 Pro снимает лучше, чего уж про Realme GT говорить.
В то же время энтузиасты любят жаловаться, что Poco F3 в предельных режимах снижает яркость дисплея, и что датчик приближения в дисплее у него зачастую барахлит. Возможно, обзорщикам привозят какие-то отборные экземпляры смартфонов на тест, но мы таких страхов-ужасов за две недели использования смартфона не заметили.
Итого
Вообще, Realme GT уже какое-то время вполне успешно продаётся на Алиэкспрессе по цене около 30–35 тысяч рублей. Это очень хорошая цена за такое “железо”, особенно процессор Snapdragon 888. Но сколько же Realme GT будет стоить в российской рознице?
Первоначально мы с главным редактором ожидали от этого смартфона российскую цену порядка 40 тысяч. С ней и дистрибьюторы бы "наварились" (китайцы на Aliexpress продают Realme GT 8/128 явно не в убыток себе, так что закупочная цена ещё ниже), и уделать Xiaomi Poco F3 за счёт более стабильной работы в пределе, "более максимального" процессора и более качественной камеры Realme GT смог бы наверняка. Но в итоге... 55, нафиг, тысяч рублей!
Это, конечно, всё ещё дешевле, чем Asus Zenfone 8 (хотя один из фирменных магазинов Asus продаёт этот смартфон в конфигурации 8/128 Гбайт за 58 тысяч рублей), но я напомню, что Zenfone 8 — это идеальный компакт, плюс у него экран всё-таки лучше, да и камера в дневное время — тоже. Плюс, есть защита от пыли и воды по стандарту аж IP68. В конце концов, “сила бренда” у Asus совсем другого уровня, хотя не то чтобы их смартфоны популярны у нас.
Что будет ловить Realme с такой ценой — я не знаю. При всей своей любви к данному бренду я за такие деньги скорее куплю "серый" Samsung — даже прошлогодние флагманы корейцев будут снимать лучше в любых режимах, а экран будет как минимум не хуже. То есть, единственная причина взять именно Realme — процессор, но… Зачем? Сегодня всё 3D-игры неплохо работают даже на Snapdragon 7хх серии, что отлично доказывает тот же Realme 8 Pro. С другой стороны, Snapdragon 888 — горячий, склонен к тротлингу, и в целом вызывает больше дискомфорта для пользователя, нежели приносит реальную пользу.
Исходя из этого кажется, что в выборе экстремально мощного смартфона по низкой цене Xiaomi Poco X3 Pro за 22-24 тысячи оправдывает своё существование вполне. Да, у вас там будет дисплей не AMOLED, а IPS, но с этим можно жить, и вы получаете огромный запас производительности почти без переплаты на фоне обычных смартфонов среднего класса. Такое же будущее ждало бы Realme GT Neo (с MediaTek Dimensity 1200+, процессором уровня Snapdragon 870), если он выйдет в России по адекватной (а не накрученной почти в 2 раза, как у Realme GT) цене, аналогичной "ракамакафону".
Существование Xiaomi Poco F3 оправдать уже сложнее. С одной стороны, всё в нём есть, и в нужных количествах. С другой — он уже не так дёшев, как Poco X3 Pro, но хуже переносит предельную нагрузку в сравнении с Realme GT, да и фотографирует хуже.
То есть Realme GT стоит брать и покупать по российской цене? Ох, я что-то не уверен: одно дело купить смартфон с топовой производительностью за 35 тысяч (по такой цене Realme GT продают на Алиэкспрессе) — это само по себе интересно, ощущение, будто “обманул систему”.
А за 55 тысяч российские покупатели предпочтут не "бюджетный смартфон с супер-процессором", а "младший флагман с процессором на 15% слабее, но хорошими камерами". Или я не прав?
- Высочайшая производительность
- Хорошее охлаждение процессора
- 120 Гц AMOLED-дисплей
- NFC, 5G, 3,5-мм
- Качественная стабилизация видео
- Нет водозащиты
- Узкий угол при видеосъёмке в 60 к/с
- Нет поддержки карт памяти
- Нет беспроводной зарядки
- Катастрофически завышенная официальная цена в РФ