Этот малоизвестный смартфон — лучший вариант для покупки до 25 тысяч рублей

Этот малоизвестный смартфон — лучший вариант для покупки до 25 тысяч рублейКак ни странно, это Infinix Note 30 Pro
То, что у Infinix вышла новая «жирная» новая модель с 8/256 ГБ памяти, 120 Гц AMOLED, 108 Мп в камере и аж 68 Вт зарядки аккума на 5000 мАч, никого не удивляет. Удивляет то, что это первая его модель, где все функции наконец-то работают должным образом. И в таких обстоятельствах Инфиникс внезапно начинает выглядеть на фоне конкурентов совсем иначе...
В любых смартфонах есть «золотая середина», выше которой вы получаете почти ту же скорость работы, автономность и чуть-чуть лучше камеру, но уже с неадекватной переплатой. Обозначить какую-то конкретную цену для официальной и серой розницы сразу — сложно. Тут, вон, сетевые магазины продают дешманский (по характеристикам) Samsung Galaxy A34 за тридцать тысяч рублей, оxpeнеть вообще... А на AliExpress, кто бы как его ни ругал, по такой цене можно респектабельный Realme GT Neo 3 с крутой камерой и флагманским процессором взять... но мы отвлеклись.
В общем, мы, обзорщики, говоря о цене «золотой середины», всегда будем оговариваться, мол, зависит от того, в России или в Китае покупаете, в крупных магазинах или у мелких лавочников за нал, и т.д. Но народ, по отчётам интернет-магазинов, чаще всего покупает смартфоны стоимостью от 18 до 22 тысяч рублей. То есть не самый дешман, который иной раз сам по себе тормозит, даже без установленных приложений, но и не «водозащиты, суперзум, беспроводные зарядки, изогнутые экраны» и вот это всё.
И на этом фоне, если не смотреть отдельные варианты «ИП Васечкин привёз десять штук Realme 10 8/256 ГБ на Озоне, налетай!», которые постят на Pepper.ru, а ориентироваться на более-менее постоянную цену и сетевые магазины (DNS, Ситилинк, Эльдовидео и прочие), у Инфиниксов за искомые 20 тысяч рублей очень крутые характеристики. Вот как вы объясните простому трудящемуся, почему Infinix Note 30 Pro с 8/256 ГБ, зарядкой 68 Вт, AMOLED 120 Гц и 108 Мп камерой стоит 22 тысячи рублей, а Xiaomi Poco X5 Pro с... 8/256 ГБ, зарядкой AMOLED 120 Гц и 108 Мп камерой стоит 31 тысячу рублей? В одном и том же DNS.
Но нюансы и подвохи, конечно, есть. И этот обзор выходит в том числе с целью о них рассказать.
|Infinix Note 30 Pro
|Операционная система
|Andoid 13 + XOS 13
|Экран
|AMOLED 6.67", 2460x1080, 395 ppi, 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G99, 6 нм, 8 ядер (2x Cortex A76 2.2 ГГц + 6x Cortex A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 ГБ (с возможностью расширения до 16 ГБ)
|Накопитель
|256 ГБ, слот microSD
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основная: строенный модуль 108 Мп, f/1.75 + 2 Мп, f/2.4 + 0,08 Мп, автофокус и четверная вспышка
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.0, вспышка, без автофокуса
|Аккумулятор
|5000 мАч + адаптер на 68 Вт
|Размеры
|168,5х76,5х8,5 мм
|Вес
|205 грамм
|Цена
|около 22 тысяч рублей
Внешний вид
Вы ждёте что-нибудь особенного от корпуса смартфона, у которого половину площади занимает экран? Лет десять-пятнадцать назад выпендриться можно было бы выдвижной антенной (и чем длиннее, тем лучше), раскладной qwerty-клавитатурой, огромной камеры от мыльницы на задней стенке и ещё какой-нибудь ерунды. Но теперь все мобилки вне зависимости от цены выглядят примерно одинаково и, за редким исключением, их внешность можно описать словами «похоже на iPhone, но не совсем»: никаких закруглённых экранов-водопадов (даже Samsung отпустила эта наркомания), острые грани корпуса и квадратная «подставка» под несколько круглых объективов камеры на задней крышке.
Смартфон-хамелеон. Но есть и чёрная расцветка для солидных господ
И в этот раз очередная модель от Инфиникса практически не выбивается из этих негласных правил гаджетостроения. Единственное, что может вызвать некоторые вопросы — расцветка задней крышки.
Во-первых, в предыдущих обзорах я писал про удачные цвета «младших» моделей: глубокий синий или не привлекающий лишнего внимания белый. Но в этот раз, как гласит надпись на коробке, к нам на обзор попал аж золотой смартфон! Согласитесь, давненько такие модели не выпускают, ещё со времён, когда смартфоны были алюминиевыми.
Во-вторых, не спешите радоваться (ну или расстраиваться), представляя себя цыганским бароном или утонченным любителем армянского барокко, который сможет «обкашлять» любые вопросики по настоящему золотому слитку у своего уха. Просто посмотрите на то, как на самом деле выглядит телефон в обычной жизни.
Прикол Note 30 Pro в том, что его окрас вообще не описывается каким-то одним словом из палитры, и даже выдумками маркетологов с их уникальными названиями вроде «космического серого» и «магического перламутрового» тут не обойтись. Под разными углами телефон меняет свой цвет аки хамелеон. И хоть я скорее не фанат таких жёлто-розово-персиково-бирюзово-золотых цветов, то вот для любителей ярких красок явно крутое решение.
Но если вам нужна неумирающая классика в виде чёрного, то он тут тоже есть и выглядит... ну, по-своему хорошо.
Расположение кнопок стандартное: качелька регулировки громкости на правой грани, под ней клавиша разблокировки телефона со встроенным в неё отпечатком пальца. Лоток для двух SIM-карт и microSD карточки расположен слева, а на верхней и нижней гранях есть стереодинамики. Заряжается телефон через уже классический разъем Type-C (без него остались прямо совсем дешманфоны и, конечно же, продукция Apple) и всё ещё бережно сохраняемый 3.5 мм разъем для наушников.
Кстати, Инфиникс попросили JBL довести динамики до ума (не инженерно, а настройкой) и звук получился хорошим: во время проигрывания музыки нет никаких хрипов и лишнего пердежа, а сам звук по ощущениям громче, чем у Айфона последней модели.
Но что я всё про цвет, кнопки и дырки, когда и комплектация здесь несказанно радует. Вот что лежит вместе с Note 30 Pro в одной коробке:
- Приятный прозрачный пластиковый (не силиконовый!) чехол
- Заводская плёнка на экране смартфона
- Дополнительное защитное стекло
- Адаптер питания на 68 Ватт, которым нереально удобно быстро заряжаться
- Подарочные купоны на голду в онлайн-играх для первых покупателей (в России это Standoff 2, такая смартфонная пародия на Counter-Strike. Но на Ютубе я натыкался на анбоксинги от индусов и там были мобильные MMORPG)
Много ли конкурентов за те же деньги предложат вам аналогичный набор «плюшек»? Как тут не вспомнить, что Samsung в своём Galaxy A54 даже зарядник жмотится вложить в комплект.
Дисплей
Infinix научился нормально настраивать дисплеи. Пойду открою шампанское
Хм-м... Я бы сказал, что на сегодняшний день это лучший по качеству экрана смартфон Infinix. Да, цвета немного перенасыщенные (поэтому и DeltaE настолько высокая), но кто из вас переключает цветопередачу в ваших Самсунгах, Хуавеях и Рилми с «яркой» на «естественную», а? Не врите, я знаю, что 90% ходят с «ядрёными» цветами на экране, потому что выглядит дорого-богато.
Ну а в остальном-то — отлично же всё! Экран яркий (в авто-режиме обещают до 900 кд/м2, но и в ручном не хуже, чем у конкурентов), быстрый (честные 120 Гц), чёткий.
И даже белый цвет в пределах приличия! Хоть разработчики Инфиниксов и огрызались на критику обзорщиков из-за «синевы» белых оттенков в экранах — мол, «люди пользуются и не жалуются» и «почти у всех конкурентов то же самое» — выводы сделали и ситуация изменилась к лучшему. Так что не будем хейтерами и признаем, что Infinix меняется к лучшему.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|450/0,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|~95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|8.32
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7200K
А ещё тут наконец-то нет убогого подбородка (толстой нижней чёрной рамки-отступа для экрана в сравнении с верхней). Как и на флагманских смартфонах, из «лишних» деталей тут одна изящная точка под камеру по центру дисплея и больше ничего. У многих конкурентов вроде Realme 9 Pro+ или более дорого Galaxy A54 рамки толще (а чем они больше, тем крупнее смартфон при той же диагонали), а отступ снизу шире.
Производительность и автономность
Note 30 Pro построен на прошлогоднем процессоре MediaTek Helio G99. На графиках вы сами всё можете наблюдать: это нормальный современный процессор для смартфонов от 15 до эдак 23 тысяч рублей в официальной росийской рознице (не нужно вашими дядюшками Ляо тыкать с АлиЭкспресса, о нём отдельный разговор).
Достаточно быстрый, чтобы не обламываться в стиле «что-то я продешевил, смартфон слабоват», но не для любителей максимальной графики в играх (среднюю или высокую потянет, а дальше уже не).
Соответственно, из продающихся в России сейчас мобильников Realme 10, Xiaomi Poco M5, Samsung Galaxy A24 4G, Oppo Reno 8T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro на одном уровне. А вот Realme 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Samsung Galaxy A53, Honor X9a незначительно быстрее (процентов на 5-10). И дороже, потому что у них, помимо всего прочего, нафиг не нужный в российских реалиях 5G-диапазон.
Что-то ощутимо более мощное — это уже Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G (будь проклят тот, кто придумывает такие названия), Xiaomi Poco X5 5G, Xiaomi 12 Lite.... да и, в пределах 35 тысяч у официалов, всё, пожалуй. Ну а если вам нужен прям зверски быстрый смартфон без зверских затрат, ищите Xiaomi Poco F5 на Snapdragon 7 Gen2. Но, опять же, даже у неофициалов он влетит в 33 тысячи минимум, то есть на 11 тысяч дороже Инфиникса.
В общем, это я к тому, что процессор у Infinix Note 30 Pro — в рамках «средней температуры по больнице». Ни в лучшую, ни в худшую стороны от большинства смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей не отличается.
Процессор как процессор. Вы не заметите разницу в сравнении с другими смартфонами за 18-25 тысяч рублей
Чтобы было понятней, то смартфон потянет мобильные PUBG и Call of Duty в 40-45 FPS без особых проблем. В чуть более требовательном Genshin Impact будет уже 30 кадров в секунду и слегка мыльноватое изображение.
Учитывая то, что производитель в разных регионах упорно кладет бонусные купоны на игровую валюту, его прям собирались продавать любителям игр на смартфонах. Может быть ещё будущими обновами системы подтянут общую производительность (так, например, любит делать Самсунг в течение года после старта продаж топовых моделей) и проблемы вообще отпадут. Но если вас интересует конкретный ответ по вопросу задротства, то играть комфортно однозначно можно.
И если к небольшим притормаживаниям в играх ещё можно докопаться, то вот сделать этого с автономностью у меня не получается. Телефон выдержал 15 часов просмотра видео, 17 часов чтения книг и 8 часов игры в требовательный Геншин. По нынешним меркам это очень крутой результат, но... как я уже сказал, в комплекте есть блок питания на 68 Ватт. И это снимает все хотя бы гипотетические претензии к автономности.
Признаюсь, что на время тестов адаптер от Note 30 Pro стал моим основным зарядным устройством для всех гаджетов. Такая мощность мало того, что всё ещё может впечатлить аборигена вроде меня (да, я всё ещё пользуюсь стандартными старыми зарядками на 25 Ватт в своём Самсунге), но и заряжает телефон с 0% до 50% за 16 минут, а полностью (5000 мАч) — за 45 минут! Ну офигительно же, за 22 тысячи-то!
Да ещё и беспроводная зарядка есть! Я вам тут напомню, что у современных Самсунгов такой роскоши нет даже у Galaxy A54! То есть для беспроводной зарядки в Гнусмасах нынче нужно покупать Galaxy S21 FE как минимум. Среди Айфонов — iPhone 11 за 45 тысяч. Среди остальных смартфонов — ну, Xiaomi 12, тоже за 40+ тысяч рублей в сетевой рознице.
Камера
Что касается съемки фото и видео, то за это отвечает тройной модуль камеры. Основным является Samsung ISOCELL HM6 на 108 мегапикселей с диафрагмой 1.75. Хоть он и вышел не так давно, но телефонов среднебюджетного сегмента с ним уже предостаточно. Например, Xiaomi 12T (не путать с 200-мегапиксельным 12T Pro), Realme 10 Pro+, Samsung Galaxy M54, Realme 9 4G и др.
Что о нём можно сказать? Ну, это обычная камера среднего класса. В современной иерархии смартфонов она где-то посередине, если говорить о качестве в целом. Не хлам, как дешёвые смартфоны с 50 Мп (не путать с дорогими смартфонами, у которых тоже 50 Мп, но уже другая камера с оптической стабилизацией и качество снимков просто шик). Чуть лучше, чем 64 Мп камеры в смартфонах «переходного уровня» (всяких там Realme 9 Pro, Poco X4 GT, Realme GT Neo 3T и др.).
По правде говоря, ничего уникального для 2023 года тут нет. Даже широкоугольный модуль или оптический зум не подвезли. Из фич системного приложения камеры можно сказать про режим «Плёнки». В Инфиниксе переизобрели набор эффектов для создания коллажей под музыку и эффекты.
И раз ширика тут нет, то его подменяет режим «Широкое селфи», куда впихнули панораму для фронталки. А как вам забавляющее меня название ночного режима «Super night»? Если есть супер, то где тогда простой? Ох, любят же китайцы простые вещи нагружать лишней информацией...
Камера средняя. Бывает лучше (иногда), бывает хуже (тоже редко). Жаль, что ни зума, ни сверхширокоугольной камеры для съёмки в тесноте тут нет
Камера обычная, но среди подобных 108-мегапиксельных камер у Infinix она настроена не на «все деньги». Аналогичные 108 Мп в Xiaomi или Realme фотографируют и снимают видео чуть лучше. Разница в нюансах. Точнее, в диапазоне (способность не пересвечивать или недосвечивать кадр, а уметь его с помощью HDR и подобной радости сжирать полностью, без потери полутонов).
Например, на фотографиях ниже отражающая солнце крыша церкви превратилась просто в белое пятно в самом центре кадра. Такая же участь постигла часть облаков на солнечном небе... А в съемке мозаики под лучами солнца появляется ощущение, что цвета уехали куда-то не туда (слишком желтят), но на самом деле мне так даже больше нравится. Какой-то душевный плёночный кадр с летним вайбом из беззаботной подростковой жизни получился.
Но вот если деталей много и они не такие контрастные, то снимки при дневном свете фотографии получаются таки неплохие. Никаких «рисунков акварелью» и потерь чёткости на заднем плане.
Удивительно для меня, на закате камера передала картинку очень даже реалистично. Мало того, что цвета сохранились, так ещё и детализация не пострадала. На некоторых смартфонах при похожих условиях съемки все элементы декора аккуратно растворяются в неразличимый набор пикселей.
Хочется похвалить ночной режим, ведь он и правда зачастую спасает ситуацию (а ещё и работает плюс-минус шустро). Некоторые снимки получаются уж очень даже хорошими, несмотря на посредственное освещение в реальности.
Но вот на основную камеру снимать в темное время суток или в полумраке такая себе идея. Человеческие лица или мелкие детали начинают смазываться, а если где-то есть источник света, то он обязательно «выжжет» часть кадра. Поэтому если у вас есть возможность замереть с камерой и лишние пара секунд времени, то лучше фоткать с последующей склейкой нескольких кадров. Не прогадаете!
Что касается съёмки людей в помещениях, то правила примерно такие же. Разница между вариантами невелика, но ночной режим снимает реально лучше и детальней, что так-то неудивительно. Если очень нужен эффект боке (а он тут вроде даже как без серьезных косяков) — добро пожаловать к портретному режиму. Ну а если надо что-то быстренько сфоткать и отправить, то и базовой AI CAM воспользоваться не стыдно.
Фронтальная 16-мегапиксельная камера снимает тоже неплохо. Фотки лучше, конечно, не кропать, но для соцсетей селфи зайдут.
Больше всего меня снова порадовал ночной режим, который очень помогает сделать кадр контрастней и существенно «прокачивает» мелкие отдельные участки снимка вроде волос, очков или текстуры одежды. Относительно обычного режима съёмки разница прям заметна.
Дневное качество съёмки видео в 1080p/30fps получилось ну так себе... Нельзя сказать, что оно ужасное, но вот вся картинка отдаёт какой-то синевой. Из приятного — цифровой зум, через который реально можно что-то увидеть вдалеке. На Note 30 Pro получился базовый видеоролик для смартфона за 25 тысяч рублей без всяких завышенных ожиданий.
А вот ночной съемке я ставлю лайк. Из кромешной темноты смартфон выжал весь максимум возможностей модулей камеры. Во-первых, это не непонятный набор пикселей 360р, как это обычно бывает в условиях плохой освещенности. Во-вторых, всё ещё можно разобрать мелкие объекты вроде листьев на деревьях, детали лежачего полицейского или автомобильные знаки. В третьих, общая статичная картинка в конце видео выглядит вполне недурно. Если бы не небольшой лаг автофокуса, то вполне сойдет за кадр с проездом по шоссе из очередного фильма Линча.
Короче, как по мне, видео ночью смотрится очень даже неплохо.
Как оно в итоге за свои деньги? Ну, примерно на уровне Xiaomi Redmi Note 10 Pro (24 тысячи рублей в оф.рознице, 20 тысяч в сером импорте), Realme 10 Pro или Oppo Reno 8T (23 тысячи в оф.рознице). Немного лучше, чем в Honor X9a (25-27 тысяч рублей), но при этом хуже, чем в Samsung Galaxy A33 (25 тысяч рублей) и намного хуже, чем в Realme 9 Pro+ (если вы такой ещё найдёте в продаже).
Короче, не самый плохой результат, но с разницей в пару-тройку тысяч рублей можно найти смартфоны с камерой получше.
Оболочка системы
Признаюсь, что это первый телефон от Инфиникса, которым мне было ультраприятно пользоваться. Оказывается, он может не лагать через раз при открытии шторки уведомлений или скроллинга меню приложений.
Но заслуга эта не столько оболочки, сколько относительного нормального железа, минимум 8 ГБ ОЗУ и экрана в 120 Гц. А вот к недавно вышедшей XOS 13 есть вопросики.
Всё летает, функций море, перевод с китайского местами стрёмный — в общем, как обычно у Infinix
Да-да, сначала я снова напишу про огромное количество системных приложений, которые повторяют друг друга и в реальности нафиг не нужны. Одних только магазинов приложений из коробки аж целых четыре: Google Play, AHA Games, Palm Store и RuStore. Если с первым и последним ещё понятно, то зачем родной стор делить на два разных?
А добавьте к этому сомнительные неиспользуемые программы с оффлайн-играми или форумом владельцев Infinix и... вот этим реально все прям берут и пользуются после покупки? Зачем вы, ребята из Infinix, тратите силы и деньги на разработки этого приложения, а смартфон тратит на них встроенную память? Не понимаю.
С переводом всё ещё тоже есть проблемы. Ну неужели системную утилиту для перевода других приложений в спящий режим нельзя было назвать никак иначе кроме «Заморозка»? Почему бы просто эти функции вообще не запихнуть в настройки? При этом, в самих настройках отдельным пунктом в общем меню вынесен аж целый фирменный переводчик Folax. ЗАЧЕМ?
Или вот, казалось бы, сделали вы навороченный игровой режим с десятком различных функций. Через него можно даже запустить браузер во всплывающем окне, классно! Но что значит эта ваша «Обходная зарядка»? Чёрт его пойми. И таких косяков в системе уж очень много (ну или это я очень придирчивый к мелочам).
Вряд ли кого-то в 2023 году можно удивить быстрыми приложениями, которые можно вызвать прямо с заблокированного экрана. Но мне уж очень приглянулись эти клавиши-карточки! Выглядят красиво, при этом сдержанно и не аляписто. Было бы здорово увидеть возможность самостоятельно менять список приложений и добавлять сюда свои виджеты. Но, что-то мне подсказывает, тогда и весь дизайн посыпется.
А по итогу системой пользоваться приятно. Каких-то новых уникальных функций в сравнении с более дешевыми Инфиниксами я тут не заметил, но в этот раз получилось сделать этакую рабочую лошадку. И эта лошадка очень шустро справляется с отрисовкой оболочки. Думаю, по моей субъективной оценке четыре балла из пяти поставить можно!
Конкуренты и выводы
|Poco X5 Pro 5G
|Realme 9 Pro+
|Операционная система
|Andoid 12 + MIUI 14
|Android 12 + Realme UI 3.0
|Экран
|IPS 6.67", 1080x2400, 395 ppi, 120 Гц
|AMOLED 6.43", 1080x2400, 409 ppi, 90 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778 5G, 6 нм, 8 ядер (1xCortex-A78 2.4 ГГц + 3хCortex-A78 2.2 ГГц + 4xCortex-A55 1.8 ГГц)
|MediaTek Dimensity 920 5G, 6 нм, 8 ядер (2xCortex-A78 2.5 ГГц + 6xCortex-A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Adreno 642L
|Mali-G68 MC4
|Оперативная память
|6/8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|128/256 ГБ
|128 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основная: строенный модуль: 108 Мп, f/1.9 + 8 Мп, f/2.2 + 2 Мп, f/2.4
|строенный модуль: 50 Мп, f/1.8 + 8 Мп, f/2.3 + 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|4500 мАч
|Размеры
|162,9x76x7,9 мм
|160,2х73,3х8 мм
|Вес
|181 грамм
|182 грамм
|Цена
|около 25 тысяч рублей
|около 23 тысяч рублей
Poco X5 Pro 5G
Poco X5 Pro 5G это практически прямой конкурент Note 30 Pro, хоть и стоит на 8 тысяч рублей дороже (допустим, сравниваем по всё том же DNS) за аналогичные 256 ГБ.
Благодаря чипу Qualcomm Snapdragon 778G он намного мощнее (процентов на 30, а то и 40 иногда), но вот например фотки на фронталку получаются менее качественными (особенно в темное время суток). А тыльная камера плюс-минус такая же, в очень редких ситуациях снимает немного лучше Инфиникса.
Ещё из приятного у Poco X5 Pro — дизайн. Он такой весь квадратный и матовый, а блок камер не напоминает плиту для готовки, но это уже скорее вкусовщина и каждый руководствуется личными представлениям о прекрасном.
Realme 9 Pro+
Почти полтора года назад Денис в своем обзоре Realme 9 Pro+ обозвал его чуть ли не лучшим телефоном для тех, кто всю жизнь пользовался флагманами и решил
затянуть пояса потуже пересесть на среднебюджетные мобильники.
С колокольни сегодняшних реалий это не самый мощный и не самый автономный (аккумулятор волей маркетологов в нём срезали до 4500 мАч, чтобы быстрая зарядка до 100% казалась более быстрой) смартфон в стрёмном с виду корпусе с толстыми рамками.
Без беспроводной зарядки, без возможности вставить карту памяти. Зато качественный яркий дисплей и отличнейшая за эти деньги (20-23 тысячи рублей в DNS или на Ali, в других магазинах цены охреневшие вплоть до 33 тысяч) камера для съёмки фото. Для съёмки видео уже не отличнейшая, но тоже хорошая.
Жаль, что всего и сразу не бывает, но если вам не обломно чуть чаще заряжать смартфон в обмен на качество фото, как у Самсунгов вдвое дороже, Realme 9 Pro+ стоит покупать и сегодня.
Вывод
Когда я брал этот смартфон на обзор, я готовился писать «ну вот, хотели как лучше, а получилось как всегда». Потому что это частая для Инфиникса история — крутые характеристики «на бумаге», которые будут работать как надо только когда-нибудь потом.
Вроде бы ничего сенсационного. Просто все конкуренты дороже на 7-10 тысяч рублей
Но по итогу замеров получилось, что Note 30 Pro — это такой символ того, что Infinix эволюционирует. У нас тут впервые за долгое время тестов Инфиниксов нет претензий ни к яркости, ни к цветопередаче дисплея. Автономность тоже в порядке (у всяких Infinix Hot так получается далеко не всегда). Камера — с одной стороны, догнать Xiaomi Redmi Note 10 Pro двухлетней давности достижением не назовёшь. Но ведь Xiaomi и Realme при этом тоже не идут дальше и пинают балду с выпуском Redmi Note 12S с горячим Helio G96 и такой же камерой за 21 тысячу рублей. Или, вон, Realme 10 Pro — те же 108 Мп на самсунговском сенсоре HM6, только ещё и дисплей IPS (может кому-то это и плюс, но я более тусклый экран, ухудшающий цветопередачу, по такой цене не брал бы) за, внимание, 31 тысячу рублей в официальной рознице! И ни у кого из них нет беспроводной зарядки! Да и проводная намного хуже, если брать равную цену. А если вы хотите Helio G99 (или сопоставимый по мощности процессор) и 8/256 ГБ дешевле, то из вариантов у вас разве что Realme 10. Но у него хреновее камера.
Вот и набегает отовсюду понемногу преимуществ, с которыми оказывается, что альтернатив Инфиниксу Note 30 Pro за нынешние 22 тысячи рублей почти нет. Тот редкий случай, когда хочется докопаться, что «но всё равно часть функций реализована через задницу», но ничего на ум не приходит, кроме корявого местами перевода в оболочке XOS.
Короче, если вам не нужна лучшая камера любой ценой, по совокупности всех своих качеств этот Инфиникс достоин покупки. Всё при нём.
- Яркий экран с хорошей цветопередачей
- Заряжается с 0% до 100% за 45 минут
- Хорошая автономность
- 256 ГБ и слот microSD
- Только одна тыльная камера (ни зума, ни сверхширокоугольного модуля)
- Качество основной камеры — на четвёрку по пятибалльной. Иногда даже с минусом
- Перевод части пунктов в Android — в худших традициях пиратских игр