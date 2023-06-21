Этот малоизвестный смартфон — лучший вариант для покупки до 25 тысяч рублей

В любых смартфонах есть «золотая середина», выше которой вы получаете почти ту же скорость работы, автономность и чуть-чуть лучше камеру, но уже с неадекватной переплатой. Обозначить какую-то конкретную цену для официальной и серой розницы сразу — сложно. Тут, вон, сетевые магазины продают дешманский (по характеристикам) Samsung Galaxy A34 за тридцать тысяч рублей, оxpeнеть вообще... А на AliExpress, кто бы как его ни ругал, по такой цене можно респектабельный Realme GT Neo 3 с крутой камерой и флагманским процессором взять... но мы отвлеклись.

В общем, мы, обзорщики, говоря о цене «золотой середины», всегда будем оговариваться, мол, зависит от того, в России или в Китае покупаете, в крупных магазинах или у мелких лавочников за нал, и т.д. Но народ, по отчётам интернет-магазинов, чаще всего покупает смартфоны стоимостью от 18 до 22 тысяч рублей. То есть не самый дешман, который иной раз сам по себе тормозит, даже без установленных приложений, но и не «водозащиты, суперзум, беспроводные зарядки, изогнутые экраны» и вот это всё.

И на этом фоне, если не смотреть отдельные варианты «ИП Васечкин привёз десять штук Realme 10 8/256 ГБ на Озоне, налетай!», которые постят на Pepper.ru, а ориентироваться на более-менее постоянную цену и сетевые магазины (DNS, Ситилинк, Эльдовидео и прочие), у Инфиниксов за искомые 20 тысяч рублей очень крутые характеристики. Вот как вы объясните простому трудящемуся, почему Infinix Note 30 Pro с 8/256 ГБ, зарядкой 68 Вт, AMOLED 120 Гц и 108 Мп камерой стоит 22 тысячи рублей, а Xiaomi Poco X5 Pro с... 8/256 ГБ, зарядкой AMOLED 120 Гц и 108 Мп камерой стоит 31 тысячу рублей? В одном и том же DNS.

Но нюансы и подвохи, конечно, есть. И этот обзор выходит в том числе с целью о них рассказать.