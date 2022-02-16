Тот самый смартфон, на который можно перейти с дорогого Samsung или iPhone и не страдать

Тот самый смартфон, на который можно перейти с дорогого Samsung или iPhone и не страдатьRealme 9 Pro+
Прежде всего, давайте разберёмся с позиционированием. Итак, раньше “номерные” Realme поставлялись в трёх вариантах: обычная модель (просто с цифрой), Pro и “i”. На примере 9-го поколения: 9, 9 Pro, 9i. В этот раз к ним присоединится ещё и 9 Pro+, что, видимо, должно окончательно запутать покупателя, однако сейчас так все делают, даже Apple (осуждаю).
Главное, что тут нужно понять: Realme 9 Pro+ — это как бы новая категория, а не просто замена 8 Pro. Обзор я пишу задолго до официальной презентации (больше, чем за две недели — да, вот так заранее нам в редакцию привезли смартфон, я же с ним уже хожу дней 10), так что не удивляйтесь, что я не знаю наперёд, приедет ли в Россию весь зоопарк (Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+), либо только старшая модель.
Также нужно иметь ввиду, что всё-таки Realme 9 Pro+ — это не флагман. У Realme флагманские модели нынче имеют GT в названии, и это не тот случай.
Внешний вид
С лицевой стороны Realme 9 Pro+ выглядит… Как типичный китайский смартфон, и даже чрезмерно широкая нижняя грань (под экраном) здесь на месте.
С тыльной смартфон смотрится уже поинтереснее, но я — хоть убейте — не могу понять эту китайскую моду на всякие блёстки на спинке. Но в целом смотрится неплохо.
Блок камер сделан в форме “электроплитки” — выступает и общий блок, и отдельные камеры. Выступ довольно существенный, в том числе, и на чехле из комплекта.
Физические кнопки расположены по бокам: слева — увеличение и уменьшение громкости, справа — питание/блокировка. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном.
На нижнем торце — разъём USB-C и 3,5-мм для наушников (FM-радио не поддерживается).
Экран
У Realme 9 Pro+ 6,43-дюймовый AMOLED-экран, поддерживающий частоту обновления 60 или 90 Гц. Вообще, обычно я недолюбливаю смартфоны с частотой экрана 90 Гц — потому что обычно при такой частоте анимация смотрится не сильно-то плавнее 60 Гц. Разве что чуть-чуть. Но у Realme 9 Pro+ всё наоборот — я бы даже сказал, сложно заметить разницу между его 90 Гц и 120 Гц у Realme GT или Samsung Galaxy S21 (смартфоны, которыми я постоянно пользуюсь).
|Realme 9 Pro+
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|415/1,87 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,71-5,03
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
Т.е. всё очень плавно, да и в целом экран радует качеством цветопередачи, яркостью и т.п.
Но главное — здесь есть функция подавления мерцания (подавления ШИМ), DC Dimming. И она работает одновременно с режимом 90 Гц — т.е. не придётся выбирать либо одно, либо другое. Я записал на свой Samsung Galaxy S21 видео в 960 к/с, где показал экран Realme 9 Pro+ с включённой DC Dimming и без неё:
Ещё один момент — смартфон “из коробки” работает на Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Я пользуюсь смартфонами Realme с выхода Realme XT, но принципиальной разницы от предыдущих интерфейсов не заметил. В целом, интерфейс от Realme мне нравится — он удобный, при этом ненавязчивый. В плане фирменных интерфейсов, Realme и Samsung — определённо лучшие (из мира Android, по крайней мере).
Производительность и автономность
Пока не знаю, какие процессоры будут стоять в Realme 9/9 Pro, но Dimensity 920 в 9 Pro+ меня очень порадовал. Его производительность на уровне самых быстрых Snapdragon 600 и 700 серий, при этом есть поддержка 5G.
С другой стороны, автономность уже не так хороша, как была у Realme 8 Pro в прошлом году. Хотя и всё равно очень приличная для такой производительности и 90 Гц экрана. В комплекте поставляется зарядка 65 Вт, которая заряжает смартфон с нуля примерно за 40 минут.
Из аппаратного обеспечения не порадовало меня только отсутствие разъёма MicroSD. Не то чтобы встроенных 128 Гбайт будет сильно не хватать, но всё-таки — у среднебюджетных моделей всегда была поддержка карты памяти, а тут её нет. Обидно.
Зато оперативной памяти тут аж 8 Гбайт.
Камера
Тыльная камера Realme 9 Pro+ имеет три модуля, из которых реально нам интересны два: обычный ширик 50 Мп (Sony IMX766, такой же стоит в Xiaomi 12, OnePlus 9RT и Realme GT Pro) с редчайшей для смартфонов за 30 тысяч рублей оптической стабилизацией, и сверхширик 8 Мп. Сверхширик расстроил — снимки с него мыльные почти всегда. Ощущение, будто не протёр объектив (но я-то протёр!).
А вот снимки с основного 50 Мп модуля — отличные! Realme избавились от своей давней болезни с неестественной цветопередачей, и в итоге, в аналогичных условиях, Realme 9 Pro+ снимает даже лучше, чем Realme GT. Резкость, цветопередача — всё очень круто, даже ночью (вот что оптостаб животворящий делает!).
Селфи-камера у Realme всегда была хорошая, тут с неё тоже снимки очень крутые (используется сенсор Sony IMX471), разве что, иногда она перебарщивает с перешарпом. С другой стороны, даже ночью всё отлично видно, при том без какого-то неестественного высветления.
Короче говоря, если отбросить мыльный сверхширик, то в целом Realme 9 Pro+ получается очень крутым камерофоном.
Что касается съёмки видео, то тут есть пара нюансов. Realme 9 Pro+ умеет снимать в FHD 30 или 60 кадров в секунду, а также в 4K и 30 к/с. В последнем случае оптический стабилизатор, видимо, не задействуется совсем — картинка довольно сильно трясётся, даже если попытаться стоять и не двигаться. Зато изображение очень чёткое, детальное, и с отличной цветопередачей.
В FHD 60 стабилизация работает вовсю, но детализация очень слабая — скорее всего, как часто бывает у китайцев в таких случаях, внутренне разрешение съёмки в 60 к/с ниже, чем FHD.
Но по цветам, опять же, всё отлично.
Конкуренты
|Realme 9 Pro+
|Honor 50
|Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
|Операционная система
|Android 12 + Realme UI 3.0
|Android 11 + Magic UI 4.2
|Android 11 + MIUI 13
|Экран
|6,43’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409 ppi
|6,57’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 120 Гц, 392 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 920 5G, 2x Cortex-A78 2,5 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 778 5G, 4x Cortex-A77 2,4 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 4x Kryo 260 Gold 2,0 ГГц + 4x Kryo 260 Silver 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Adreno 642L
|Adreno 619
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт + MicroSD
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 4K@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 4K@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4500 мАч
|4300 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|160,2х73,3х7,99 vv
|160x73,8x7,8 мм
|164,2x76,1x8,1 мм
|Масса
|182 г
|175 г
|202 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|IP53
|Цена
|31/35 тысяч рублей
|36/40 тысяч рублей
|В "серой" рознице - 28 тысяч за 256 Гбайт
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Наиболее вероятный противник. Про этот смартфон пока известно мало, но из того, что есть — экран 120 Гц, аккумулятор 5000 мАч и поддержка MicroSD — всё это лучше, чем у Realme 9 Pro+. А вот с камерой Xiaomi в этом году схалтурили и просто переставили её (основную тыльную) из Redmi Note 10 Pro — то есть остался прежний сенсор Samsung S5KHM2 без оптической стабилизации. "В лоб" Redmi Note 11 Pro 5G и Realme 9 Pro+ пока никто не сравнивал, но судя по снимкам, которые получили другие обзорщики на новый Сяоми, Realme в этом году по качеству фото будет лучше. А процессоры... примерно одинаковые в обоих случаях, если не быть ультра-дотошным.
Honor 50
Я помню славные времена, когда Honor 20 и Honor 20 Pro были серьёзными флагманами, явно лучше всей этой шелухи из смартфонов среднего класса. Honor 50, в теории, тоже должен был таким стать, но... получился смартфон среднего класса на стероидах.
На процессор в своём первом смартфоне с возрождёнными Гугл-сервисами раскошелились — Snapdragon 778G конкурирует уже не с MediaTek Dimensity 900/920 и т.д., а с Dimensity 1000+ и, в приложениях более-менее равен, а в играх быстрее. Wi-Fi 6, если у вас сверхбыстрый интернет дома, тоже порадует. Сверхширокоугольная камера более качественная. Дисплей 120 Гц, а не 90 Гц, как у Realme.
Но основная камера хуже (вроде бы стандартные 108 Мп на сенсоре Samsung S5KHM2, как у Redmi Note 10 Pro, а алгоритмы туповаты), оптической стабилизации нет, стереодинамиков нет, автономность хуже, цена адекватна только за 6/128 ГБ (28-32 тысячи), а 8/128 ГБ стоит уже 36-40 тысяч, и это чересчур.
В целом, был бы нормальный смартфон, если бы он стоил 27-30 тысяч максимум за 8/256 ГБ. А со стоимостью под сорокет печально настроенную камеру (может уже довели до ума, а может и нет, на момент выхода всё было печально) терпеть нет смысла. Даже ради финансовой поддержки "осколка Huawei", которому американцы любезно разрешили пользоваться Гуглом.
Итого
Realme 9 Pro+ — это, наверное, первый среднебюджетник от Realme, которым мог бы спокойно пользоваться такой любитель флагманов, как я. Максимально возможный процессор мне не нужен (циферками в бенчмарках я хвастаться не люблю), просто всё должно работать с нормальной скоростью, а экран и камера не должны быть гoвном. Как блогеру мне вообще-то ещё и видеосъёмка нужна, но для этого у меня дома целый зоопарк самой разной техники — и не только смартфоны, но и всякие GoPro, беззеркалки и т.п.
У Realme 9 Pro+ — отличный экран с плавной анимацией и защитой от ШИМ (если у вас болят глаза от мерцания обычных экранов, тут оно сведено к минимуму), отличная основная камера, которая в своём ценовом сегменте вполне способна тягаться даже с знаменитым Samsung Galaxy A52 (ночью Samsung снимает даже хуже) и местами по качеству фото дотягивается до Galaxy S20 FE.
Недостатки же у смартфона не такие уж значительные — печалит отсутствие слота под MicroSD, а также всё-таки слишком широкая нижняя граница экрана. Но это можно пережить.
И ещё напрягает возросшая цена — если раньше смартфоны этого уровня болтались в районе 27-28 тысяч за 128 Гб и 30-31 тысяч рублей за 256 ГБ, теперь 128 ГБ (без возможности их расширить картой памяти) влетят вам в 31 тысячу. Да, дефицит полупроводников и прочие отмазки никто не отменял, просто получается примерно такая же хурма, как Kia Rio за 2 млн рублей. Все всё понимают, но не всегда хочется поддерживать эти цены кровно заработанными.
С другой стороны, слабо верится, что Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G будет дешевле — хитрые китайцы из Xiaomi/Realme срисовывают друг у друга цены зачастую вплоть до 100% сходства. Только в Сяоми вы, по традиции, получите рекламу в оболочке и, есть риск, что очередные проблемы с датчиком приближения, а в случае с Redmi Note 11 Pro 5G ещё и камеру от старого смартфона. Пока вся надежда, что конкуренцию разбавит Samsung Galaxy A53 — с новым процессором и 64 Мп камерой с оптостабом, но когда и по какой цене кореец приедет к нам, никто не знает.
А остальные конкуренты — вообще где-то вдали. Vivo выпустили смартфон V23 5G в России за, щас охренеете, 50 тысяч рублей! Хотя характеристики у него на уровне Realme за 35 тысяч. Oppo тоже яростно увиливает от возможности продавать смартфоны в России по адекватным ценам, Tecno, Infinix и даже ZTE, к сожалению, смартфоны такого уровня вообще не выпускают.
Кто знает, возможно, ничего более выгодного по соотношению цены и качества в 2022 году уже не выйдет. Поэтому, хоть мы в редакции и материмся из-за возросших цен, но считаем, что у остальных будет как минимум не дешевле, а это значит, что есть смысл поощрить Realme редакционной наградой. За храбрость и наконец-то оптическую стабилизацию в китайском смартфоне среднего уровня, которая превратила камеру в "конфетку".
Ну а сейчас предлагаем вам пованговать, что там будет с официальными ценами у Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Как только цены будут объявлены, опрос закроем и посмеёмся с того, какие все неудачливые нострадамусы. Либо восхитимся умением Xiaomi делать смартфоны дешевле всех конкурентов, как в старые добрые времена...
- Хороший экран с 90 Гц и защитой от ШИМ
- Отличная камера (основной модуль и селфи) с оптическим стабилизатором
- Более чем достаточная производительность
- NFC, USB-C, 3,5-мм
- Быстрая зарядка 65 Вт
- Мыльный сверхширик
- Нет поддержки MicroSD