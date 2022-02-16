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Тот самый смартфон, на который можно перейти с дорогого Samsung или iPhone и не страдать

Realme 9 Pro+
Забавно, что если для Samsung или там Apple самый главный смартфон — это какой-нибудь флагман под 100 тысяч рублей, Realme больше "воюет" в среднебюджетном сегменте — 30 тысяч рублей (когда-то столько стоили флагманы, но с тех пор уже восемь лет прошло, не будем о грустном). И воюет так, что и флагманам есть о чём побеспокоиться. Во всяком случае, Realme 9 Pro+ показал себя в тесте очень достойно.
Тот самый смартфон, на который можно перейти с дорогого Samsung или iPhone и не страдать
9
/10
Оценка по версии Ferra
Realme 9 Pro+

Прежде всего, давайте разберёмся с позиционированием. Итак, раньше “номерные” Realme поставлялись в трёх вариантах: обычная модель (просто с цифрой), Pro и “i”. На примере 9-го поколения: 9, 9 Pro, 9i. В этот раз к ним присоединится ещё и 9 Pro+, что, видимо, должно окончательно запутать покупателя, однако сейчас так все делают, даже Apple (осуждаю).

Главное, что тут нужно понять: Realme 9 Pro+ — это как бы новая категория, а не просто замена 8 Pro. Обзор я пишу задолго до официальной презентации (больше, чем за две недели — да, вот так заранее нам в редакцию привезли смартфон, я же с ним уже хожу дней 10), так что не удивляйтесь, что я не знаю наперёд, приедет ли в Россию весь зоопарк (Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+), либо только старшая модель.

Также нужно иметь ввиду, что всё-таки Realme 9 Pro+ — это не флагман. У Realme флагманские модели нынче имеют GT в названии, и это не тот случай.

Внешний вид

С лицевой стороны Realme 9 Pro+ выглядит… Как типичный китайский смартфон, и даже чрезмерно широкая нижняя грань (под экраном) здесь на месте.

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro+

С тыльной смартфон смотрится уже поинтереснее, но я — хоть убейте — не могу понять эту китайскую моду на всякие блёстки на спинке. Но в целом смотрится неплохо.

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro+

Блок камер сделан в форме “электроплитки” — выступает и общий блок, и отдельные камеры. Выступ довольно существенный, в том числе, и на чехле из комплекта.

Realme 9 Pro+

Realme 9 Pro+

Физические кнопки расположены по бокам: слева — увеличение и уменьшение громкости, справа — питание/блокировка. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном.

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Realme 9 Pro+

На нижнем торце — разъём USB-C и 3,5-мм для наушников (FM-радио не поддерживается).

Экран

У Realme 9 Pro+ 6,43-дюймовый AMOLED-экран, поддерживающий частоту обновления 60 или 90 Гц. Вообще, обычно я недолюбливаю смартфоны с частотой экрана 90 Гц — потому что обычно при такой частоте анимация смотрится не сильно-то плавнее 60 Гц. Разве что чуть-чуть. Но у Realme 9 Pro+ всё наоборот — я бы даже сказал, сложно заметить разницу между его 90 Гц и 120 Гц у Realme GT или Samsung Galaxy S21 (смартфоны, которыми я постоянно пользуюсь).

Realme 9 Pro+
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)415/1,87 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)100%
DeltaE (меньше = лучше)3,71-5,03
Гамма (идеальная — 2,2)2,1
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7000К

Т.е. всё очень плавно, да и в целом экран радует качеством цветопередачи, яркостью и т.п.

Но главное — здесь есть функция подавления мерцания (подавления ШИМ), DC Dimming. И она работает одновременно с режимом 90 Гц — т.е. не придётся выбирать либо одно, либо другое. Я записал на свой Samsung Galaxy S21 видео в 960 к/с, где показал экран Realme 9 Pro+ с включённой DC Dimming и без неё:

Ещё один момент — смартфон “из коробки” работает на Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Я пользуюсь смартфонами Realme с выхода Realme XT, но принципиальной разницы от предыдущих интерфейсов не заметил. В целом, интерфейс от Realme мне нравится — он удобный, при этом ненавязчивый. В плане фирменных интерфейсов, Realme и Samsung — определённо лучшие (из мира Android, по крайней мере).

Производительность и автономность

Пока не знаю, какие процессоры будут стоять в Realme 9/9 Pro, но Dimensity 920 в 9 Pro+ меня очень порадовал. Его производительность на уровне самых быстрых Snapdragon 600 и 700 серий, при этом есть поддержка 5G.

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Результаты тестирования производительности в бенчмарке AnTuTu Benchmark v9

С другой стороны, автономность уже не так хороша, как была у Realme 8 Pro в прошлом году. Хотя и всё равно очень приличная для такой производительности и 90 Гц экрана. В комплекте поставляется зарядка 65 Вт, которая заряжает смартфон с нуля примерно за 40 минут.

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Время полного разряда смартфонов в минутах: чтение, видео, игры

Из аппаратного обеспечения не порадовало меня только отсутствие разъёма MicroSD. Не то чтобы встроенных 128 Гбайт будет сильно не хватать, но всё-таки — у среднебюджетных моделей всегда была поддержка карты памяти, а тут её нет. Обидно.

Зато оперативной памяти тут аж 8 Гбайт.

Камера

Тыльная камера Realme 9 Pro+ имеет три модуля, из которых реально нам интересны два: обычный ширик 50 Мп (Sony IMX766, такой же стоит в Xiaomi 12, OnePlus 9RT и Realme GT Pro) с редчайшей для смартфонов за 30 тысяч рублей оптической стабилизацией, и сверхширик 8 Мп. Сверхширик расстроил — снимки с него мыльные почти всегда. Ощущение, будто не протёр объектив (но я-то протёр!).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Realme 9 Pro+

А вот снимки с основного 50 Мп модуля — отличные! Realme избавились от своей давней болезни с неестественной цветопередачей, и в итоге, в аналогичных условиях, Realme 9 Pro+ снимает даже лучше, чем Realme GT. Резкость, цветопередача — всё очень круто, даже ночью (вот что оптостаб животворящий делает!).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Realme 9 Pro+

Селфи-камера у Realme всегда была хорошая, тут с неё тоже снимки очень крутые (используется сенсор Sony IMX471), разве что, иногда она перебарщивает с перешарпом. С другой стороны, даже ночью всё отлично видно, при том без какого-то неестественного высветления.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селфи-камера Realme 9 Pro+

Короче говоря, если отбросить мыльный сверхширик, то в целом Realme 9 Pro+ получается очень крутым камерофоном.

Что касается съёмки видео, то тут есть пара нюансов. Realme 9 Pro+ умеет снимать в FHD 30 или 60 кадров в секунду, а также в 4K и 30 к/с. В последнем случае оптический стабилизатор, видимо, не задействуется совсем — картинка довольно сильно трясётся, даже если попытаться стоять и не двигаться. Зато изображение очень чёткое, детальное, и с отличной цветопередачей.

В FHD 60 стабилизация работает вовсю, но детализация очень слабая — скорее всего, как часто бывает у китайцев в таких случаях, внутренне разрешение съёмки в 60 к/с ниже, чем FHD.

Но по цветам, опять же, всё отлично.

Конкуренты

Realme 9 Pro+Honor 50Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
Операционная системаAndroid 12 + Realme UI 3.0Android 11 + Magic UI 4.2Android 11 + MIUI 13
Экран6,43’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409 ppi6,57’’, 1080x2340 пикс., 19,5:9, AMOLED, 120 Гц, 392 ppi6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
ПроцессорMediaTek Dimensity 920 5G, 2x Cortex-A78 2,5 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГцQualcomm Snapdragon 778 5G, 4x Cortex-A77 2,4 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 695 5G, 4x Kryo 260 Gold 2,0 ГГц + 4x Kryo 260 Silver 1,8 ГГц
ГрафикаMali-G68 MC4Adreno 642LAdreno 619
Оперативная память8 Гбайт8 Гбайт8 Гбайт
Накопитель128/256 Гбайт128/256 Гбайт128/256 Гбайт + MicroSD
Связь5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная тройная: 50 Мп f/1,8 + 8 Мп (сверхширик) f/2,3 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 4K@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,2Основная квадро: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 (макро) + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 4K@30 FPS Фронтальная: 32 Мп f/2,2
Аккумулятор4500 мАч4300 мАч5000 мАч
Размеры160,2х73,3х7,99 vv160x73,8x7,8 мм164,2x76,1x8,1 мм
Масса182 г175 г202 г
Класс защитынетнетIP53
Цена31/35 тысяч рублей36/40 тысяч рублейВ "серой" рознице - 28 тысяч за 256 Гбайт

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Наиболее вероятный противник. Про этот смартфон пока известно мало, но из того, что есть — экран 120 Гц, аккумулятор 5000 мАч и поддержка MicroSD — всё это лучше, чем у Realme 9 Pro+. А вот с камерой Xiaomi в этом году схалтурили и просто переставили её (основную тыльную) из Redmi Note 10 Pro — то есть остался прежний сенсор Samsung S5KHM2 без оптической стабилизации. "В лоб" Redmi Note 11 Pro 5G и Realme 9 Pro+ пока никто не сравнивал, но судя по снимкам, которые получили другие обзорщики на новый Сяоми, Realme в этом году по качеству фото будет лучше. А процессоры... примерно одинаковые в обоих случаях, если не быть ультра-дотошным.

Honor 50

Honor 50

Honor 50

Я помню славные времена, когда Honor 20 и Honor 20 Pro были серьёзными флагманами, явно лучше всей этой шелухи из смартфонов среднего класса. Honor 50, в теории, тоже должен был таким стать, но... получился смартфон среднего класса на стероидах.

На процессор в своём первом смартфоне с возрождёнными Гугл-сервисами раскошелились — Snapdragon 778G конкурирует уже не с MediaTek Dimensity 900/920 и т.д., а с Dimensity 1000+ и, в приложениях более-менее равен, а в играх быстрее. Wi-Fi 6, если у вас сверхбыстрый интернет дома, тоже порадует. Сверхширокоугольная камера более качественная. Дисплей 120 Гц, а не 90 Гц, как у Realme.

Но основная камера хуже (вроде бы стандартные 108 Мп на сенсоре Samsung S5KHM2, как у Redmi Note 10 Pro, а алгоритмы туповаты), оптической стабилизации нет, стереодинамиков нет, автономность хуже, цена адекватна только за 6/128 ГБ (28-32 тысячи), а 8/128 ГБ стоит уже 36-40 тысяч, и это чересчур.

В целом, был бы нормальный смартфон, если бы он стоил 27-30 тысяч максимум за 8/256 ГБ. А со стоимостью под сорокет печально настроенную камеру (может уже довели до ума, а может и нет, на момент выхода всё было печально) терпеть нет смысла. Даже ради финансовой поддержки "осколка Huawei", которому американцы любезно разрешили пользоваться Гуглом.

Итого

Realme 9 Pro+ — это, наверное, первый среднебюджетник от Realme, которым мог бы спокойно пользоваться такой любитель флагманов, как я. Максимально возможный процессор мне не нужен (циферками в бенчмарках я хвастаться не люблю), просто всё должно работать с нормальной скоростью, а экран и камера не должны быть гoвном. Как блогеру мне вообще-то ещё и видеосъёмка нужна, но для этого у меня дома целый зоопарк самой разной техники — и не только смартфоны, но и всякие GoPro, беззеркалки и т.п.

У Realme 9 Pro+ — отличный экран с плавной анимацией и защитой от ШИМ (если у вас болят глаза от мерцания обычных экранов, тут оно сведено к минимуму), отличная основная камера, которая в своём ценовом сегменте вполне способна тягаться даже с знаменитым Samsung Galaxy A52 (ночью Samsung снимает даже хуже) и местами по качеству фото дотягивается до Galaxy S20 FE.

Недостатки же у смартфона не такие уж значительные — печалит отсутствие слота под MicroSD, а также всё-таки слишком широкая нижняя граница экрана. Но это можно пережить.

И ещё напрягает возросшая цена — если раньше смартфоны этого уровня болтались в районе 27-28 тысяч за 128 Гб и 30-31 тысяч рублей за 256 ГБ, теперь 128 ГБ (без возможности их расширить картой памяти) влетят вам в 31 тысячу. Да, дефицит полупроводников и прочие отмазки никто не отменял, просто получается примерно такая же хурма, как Kia Rio за 2 млн рублей. Все всё понимают, но не всегда хочется поддерживать эти цены кровно заработанными.

С другой стороны, слабо верится, что Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G будет дешевле — хитрые китайцы из Xiaomi/Realme срисовывают друг у друга цены зачастую вплоть до 100% сходства. Только в Сяоми вы, по традиции, получите рекламу в оболочке и, есть риск, что очередные проблемы с датчиком приближения, а в случае с Redmi Note 11 Pro 5G ещё и камеру от старого смартфона. Пока вся надежда, что конкуренцию разбавит Samsung Galaxy A53 — с новым процессором и 64 Мп камерой с оптостабом, но когда и по какой цене кореец приедет к нам, никто не знает.

А остальные конкуренты — вообще где-то вдали. Vivo выпустили смартфон V23 5G в России за, щас охренеете, 50 тысяч рублей! Хотя характеристики у него на уровне Realme за 35 тысяч. Oppo тоже яростно увиливает от возможности продавать смартфоны в России по адекватным ценам, Tecno, Infinix и даже ZTE, к сожалению, смартфоны такого уровня вообще не выпускают.

Кто знает, возможно, ничего более выгодного по соотношению цены и качества в 2022 году уже не выйдет. Поэтому, хоть мы в редакции и материмся из-за возросших цен, но считаем, что у остальных будет как минимум не дешевле, а это значит, что есть смысл поощрить Realme редакционной наградой. За храбрость и наконец-то оптическую стабилизацию в китайском смартфоне среднего уровня, которая превратила камеру в "конфетку".

Цены выросли, зато это не копипаст прошлогодних технологий, как у конкурентов, а максимально тюнингованный смартфон среднего класса, с которым можно прекрасно жить вместо дорогущих флагманов

Цены выросли, зато это не копипаст прошлогодних технологий, как у конкурентов, а максимально тюнингованный смартфон среднего класса, с которым можно прекрасно жить вместо дорогущих флагманов

Ну а сейчас предлагаем вам пованговать, что там будет с официальными ценами у Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Как только цены будут объявлены, опрос закроем и посмеёмся с того, какие все неудачливые нострадамусы. Либо восхитимся умением Xiaomi делать смартфоны дешевле всех конкурентов, как в старые добрые времена...

9
/10
Оценка по версии Ferra
Realme 9 Pro+
Плюсы
  • Хороший экран с 90 Гц и защитой от ШИМ
  • Отличная камера (основной модуль и селфи) с оптическим стабилизатором
  • Более чем достаточная производительность
  • NFC, USB-C, 3,5-мм
  • Быстрая зарядка 65 Вт
Минусы
  • Мыльный сверхширик
  • Нет поддержки MicroSD
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