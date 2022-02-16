Тот самый смартфон, на который можно перейти с дорогого Samsung или iPhone и не страдать

Прежде всего, давайте разберёмся с позиционированием. Итак, раньше “номерные” Realme поставлялись в трёх вариантах: обычная модель (просто с цифрой), Pro и “i”. На примере 9-го поколения: 9, 9 Pro, 9i. В этот раз к ним присоединится ещё и 9 Pro+, что, видимо, должно окончательно запутать покупателя, однако сейчас так все делают, даже Apple (осуждаю).

Главное, что тут нужно понять: Realme 9 Pro+ — это как бы новая категория, а не просто замена 8 Pro. Обзор я пишу задолго до официальной презентации (больше, чем за две недели — да, вот так заранее нам в редакцию привезли смартфон, я же с ним уже хожу дней 10), так что не удивляйтесь, что я не знаю наперёд, приедет ли в Россию весь зоопарк (Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro+), либо только старшая модель.

Также нужно иметь ввиду, что всё-таки Realme 9 Pro+ — это не флагман. У Realme флагманские модели нынче имеют GT в названии, и это не тот случай.

Внешний вид

С лицевой стороны Realme 9 Pro+ выглядит… Как типичный китайский смартфон, и даже чрезмерно широкая нижняя грань (под экраном) здесь на месте.