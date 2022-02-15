Vivo привезла в Россию смартфон, который меняет цвет в зависимости от времени суток

Vivo привезла в Россию смартфон, который меняет цвет в зависимости от времени сутокТелефон-хамелеон
Смартфоны поступят в продажу 1 марта 2022 года. Покупатели, оформившие предзаказ на новые модели в период с 17 по 28 февраля, получат в подарок TWS-наушники vivo.
Интересно то, что цвет корпуса vivo V23 5G меняется под воздействием ультрафиолета. Можно на короткое время поместить смартфон под прямые солнечные лучи, и корпус модели временно поменяет свой цвет с золотого на зелёный. Это вариант устройства под названием «Солнечный спектр».
Vivo
Также смартфон оснащён селфи-камерой на 50 Мп, которую дополняет 8-Мп широкоугольный объектив. Благодаря последнему можно делать групповое селфи. В основной камере установлен 64-Мп модуль с системой электронной стабилизации изображения (EIS). Аккумулятор устройства поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 44 Вт.
Стоимость смартфона V23 5G с 256 ГБ составит 49 990 рублей, с 128 ГБ — 40 990 рублей. Модель V23e можно будет приобрести за 29 990 рублей.