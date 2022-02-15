Vivo привезла в Россию смартфон, который меняет цвет в зависимости от времени суток

Смартфоны поступят в продажу 1 марта 2022 года. Покупатели, оформившие предзаказ на новые модели в период с 17 по 28 февраля, получат в подарок TWS-наушники vivo.

Интересно то, что цвет корпуса vivo V23 5G меняется под воздействием ультрафиолета. Можно на короткое время поместить смартфон под прямые солнечные лучи, и корпус модели временно поменяет свой цвет с золотого на зелёный. Это вариант устройства под названием «Солнечный спектр».