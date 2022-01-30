Xiaomi может выпустить новые смартфоны Redmi со старым дефектом

СМИ сообщили, что в смартфоны серии Redmi Note 11 компания установила датчики приближения норвежского производителя Elliptic Labs. Эксперты ранее нашли дефекты в этих датчиках. В прошлом году Xiaomi объявила, что откажется от сенсоров Elliptic Labs в пользу датчиков приближения от Minhao Sensing. Почему этого не случилось, неясно.

Журналисты предполагают, что причины тому — дефицит и необходимость оптимизировать расходы. Остаётся надеяться, что датчики всё же будут работать исправно.