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Xiaomi может выпустить новые смартфоны Redmi со старым дефектом

С плохими датчиками
У смартфонов Xiaomi давно наблюдаются проблемы с корректностью работы датчиков приближения. В прошлом году компания объявила, что намерена избавиться от этого. Но есть вероятность, что глобальная серия Redmi Note 11 продолжит страдать от проблемы.
Xiaomi может выпустить новые смартфоны Redmi со старым дефектом

СМИ сообщили, что в смартфоны серии Redmi Note 11 компания установила датчики приближения норвежского производителя Elliptic Labs. Эксперты ранее нашли дефекты в этих датчиках. В прошлом году Xiaomi объявила, что откажется от сенсоров Elliptic Labs в пользу датчиков приближения от Minhao Sensing. Почему этого не случилось, неясно.

Журналисты предполагают, что причины тому — дефицит и необходимость оптимизировать расходы. Остаётся надеяться, что датчики всё же будут работать исправно.

Источник: Gizchina
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