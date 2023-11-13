А что, если вместо бюджетного Xiaomi или Samsung взять флагманский смартфон Blackview?

И, вроде как, 450 кд/м2 — не самый лучший показатель, если смотреть на то, что обычно нам обещают производители в рекламе. Но стоит отбросить все эти пиковые значение по тысяче канделл, как сразу выясняется, что на деле мало кто может предложить хотя бы 500 кд/м2. Realme 10 Pro+? Только если на 20 нит больше, чем A200 Pro. Лучше ситуация обстоит у флагманов. Вот в Huawei Mate 50 Pro можно обнаружить аж 489 кд/м2. Только стоит он все 80 тысяч рублей.

Ирония иронией, но ругать экран смартфона за то, что не выдает он эти маркетинговые 1300 нит в пике, все же не стоит. Он подкупает другим. Например, калибровкой и нормальной цветовой температурой, про которую в Infinix и Tecno вряд ли слышали. 7000 Кельвинов в смартфоне за 25 тысяч рублей!

В переводе на понятный человеческий язык это означает, что белый цвет на экране будет выглядеть нейтральным, почти без уклона в слишком теплые или слишком холодные оттенки. А вот цветовой охват мог быть и поменьше. В сочетании с нормальным балансом белого это не так критично для восприятия того же интерфейса системы и приложений, но вот фотографии на экране смартфона будут выглядеть все же не так, как на вашем мониторе или телевизоре. Вне категорий «лучше/хуже», просто немного иначе.

Оболочка

Пока вы все привыкали к MIUI, Magic OS и прочим китайским творениям в области разработки мобильных интерфейсов, где-то в недрах Blackview разрабатывали собственную Doke OS. Уже четвертого поколения. И нет, с компьютерной игрой, где надо «десять минут выпускать кишки», оболочка никак не связана.