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Умер эксперт, который назвал игру «Дока 2» причиной убийств в российском техникуме

Но память о нём живёт
Известный ненавистью к любителям компьютерных игр интернет-эксперт Филипп Гросс-Днепров ушёл из жизни. В конце 2018 года своим комментарием он спровоцировал крупный скандал, когда назвал компьютерные игры причиной массовых убийств в Керченском политехническом колледже.

Филипп Гросс-Днепров известен, прежде всего, как один из основателей REG.RU — крупнейшего регистратора доменных имён в РФ.

Максимально широкую известность на территории СНГ ему принёс скандальный комментарий в передаче «Вести FM» с Владимиром Соловьёвым. В ней эксперт говорил о психологическом портрете 18-летнего учащегося техникума, который накануне расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума.

Говоря о причинах трагедии, Гросс-Днепров обратил внимание на, что на странице студента в соцсети «В Контакте» было много агрессивной рок-музыки, но главную причину трагедии эксперт увидел в жестоких компьютерных играх. Одним из самых ярких примеров он назвал игру под названием «Дока 2 Трейд», которая «разрешена в России от 18 лет и старше, хотя видно, что он в эту игру играл в 13-14-15, и у нас многие дети в нее играют». Он также объяснил, что, судя по действиям учащегося-убийцы из колледжа, «видно, что в эту игру он играл», а ещё объяснил, в чём заключается игровой процесс:

Это игра, где ты убиваешь зомби или сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть там можно придумать свою определенную местность, может быть, ту же школу, то есть так же ее взорвать-убить, но там более изощренная ситуация. Там не изготавливаешь бомбу, но тебе дается различное оружие, ты можешь трейд делать. Почему оно называется «Дока-трейд»? Там ведется трейд различными оружиями убийства, уничтожения людей. Специальное оружие там — как вытаскивать кишки в течение десяти минут.
Филипп Гросс-Днепров

Это был не первый раз, когда игры называли причиной насилия среди молодёжи, но заявление спровоцировало скандал из-за того, что игры «Дока 2» не существовало в природе. Название игры было созвучно с Dota 2, соревновательной онлайн-игрой, в которой нет ни зомби, ни убийств людей, ни школ. А игровой процесс, о котором говорил Гросс-Днепрос, не встречался ни в одной игре за всю историю игропрома.

Когда любители компьютерных игр и игровые журналисты раскритиковали участников эфира «Вести FM» за дезинформацию, ведущие отказались давать оценку словам эксперта. После этого игровое сообщество нашло Гросс-Днепрова в соцсетях и призвало к ответственности за комментарий.

В ответ на это эксперт возмутился количеством «малолетних идиотов, играющих в игры с маньяками» и назвал игровых стримеров «кланом олигофренов, которые играют и цитируют ход игры на YouTube». А в программисте, который критиковал эксперта за некомпетентность, увидел человека, который «завлекает несовершеннолетних в свои нацистские игры» и отметил, что «для таких нужна кибер-полиция, спецтюрьма и небесные штрафы»

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Филипп Гросс-Днепров комментирует критику игрового сообщества в соцсети Twitter

После того, как СМИ растиражировали скандальное заявление Гросс-Днепрова, а по игровому сообществу прокатилась волна возмущения, «Дока 2» превратилась из выдуманной игры в мем и объект насмешек пользователей игровых консолей и компьютеров. Тематические сайты несколько недель подряд заполнялись насмешливыми картинками по теме, а программисты-любители начали выкладывать в сеть одноимённые сделанные на скорую руку шуточные игры, созданные по описанию игрового процесса, который эксперт упомянул в эфире «Вести FM».

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Как «Дока 2» навечно закрепилась в интернет-фольклоре

Как сообщили близкие к семье источники, Филипп Гросс-Днепров умер 7 июня. Причины смерти пока не озвучены.

Напомним, что 17 октября 2018 года 18-летний учащийся Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума, после чего покончил с собой. В результат погибли 20 человек, еще 50 получили травмы и ранения.

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