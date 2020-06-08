Умер эксперт, который назвал игру «Дока 2» причиной убийств в российском техникуме

Филипп Гросс-Днепров известен, прежде всего, как один из основателей REG.RU — крупнейшего регистратора доменных имён в РФ.

Максимально широкую известность на территории СНГ ему принёс скандальный комментарий в передаче «Вести FM» с Владимиром Соловьёвым. В ней эксперт говорил о психологическом портрете 18-летнего учащегося техникума, который накануне расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума.

Говоря о причинах трагедии, Гросс-Днепров обратил внимание на, что на странице студента в соцсети «В Контакте» было много агрессивной рок-музыки, но главную причину трагедии эксперт увидел в жестоких компьютерных играх. Одним из самых ярких примеров он назвал игру под названием «Дока 2 Трейд», которая «разрешена в России от 18 лет и старше, хотя видно, что он в эту игру играл в 13-14-15, и у нас многие дети в нее играют». Он также объяснил, что, судя по действиям учащегося-убийцы из колледжа, «видно, что в эту игру он играл», а ещё объяснил, в чём заключается игровой процесс: