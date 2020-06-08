Умер эксперт, который назвал игру «Дока 2» причиной убийств в российском техникуме
Филипп Гросс-Днепров известен, прежде всего, как один из основателей REG.RU — крупнейшего регистратора доменных имён в РФ.
Максимально широкую известность на территории СНГ ему принёс скандальный комментарий в передаче «Вести FM» с Владимиром Соловьёвым. В ней эксперт говорил о психологическом портрете 18-летнего учащегося техникума, который накануне расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума.
Говоря о причинах трагедии, Гросс-Днепров обратил внимание на, что на странице студента в соцсети «В Контакте» было много агрессивной рок-музыки, но главную причину трагедии эксперт увидел в жестоких компьютерных играх. Одним из самых ярких примеров он назвал игру под названием «Дока 2 Трейд», которая «разрешена в России от 18 лет и старше, хотя видно, что он в эту игру играл в 13-14-15, и у нас многие дети в нее играют». Он также объяснил, что, судя по действиям учащегося-убийцы из колледжа, «видно, что в эту игру он играл», а ещё объяснил, в чём заключается игровой процесс:
Это был не первый раз, когда игры называли причиной насилия среди молодёжи, но заявление спровоцировало скандал из-за того, что игры «Дока 2» не существовало в природе. Название игры было созвучно с Dota 2, соревновательной онлайн-игрой, в которой нет ни зомби, ни убийств людей, ни школ. А игровой процесс, о котором говорил Гросс-Днепрос, не встречался ни в одной игре за всю историю игропрома.
Когда любители компьютерных игр и игровые журналисты раскритиковали участников эфира «Вести FM» за дезинформацию, ведущие отказались давать оценку словам эксперта. После этого игровое сообщество нашло Гросс-Днепрова в соцсетях и призвало к ответственности за комментарий.
В ответ на это эксперт возмутился количеством «малолетних идиотов, играющих в игры с маньяками» и назвал игровых стримеров «кланом олигофренов, которые играют и цитируют ход игры на YouTube». А в программисте, который критиковал эксперта за некомпетентность, увидел человека, который «завлекает несовершеннолетних в свои нацистские игры» и отметил, что «для таких нужна кибер-полиция, спецтюрьма и небесные штрафы»
После того, как СМИ растиражировали скандальное заявление Гросс-Днепрова, а по игровому сообществу прокатилась волна возмущения, «Дока 2» превратилась из выдуманной игры в мем и объект насмешек пользователей игровых консолей и компьютеров. Тематические сайты несколько недель подряд заполнялись насмешливыми картинками по теме, а программисты-любители начали выкладывать в сеть одноимённые сделанные на скорую руку шуточные игры, созданные по описанию игрового процесса, который эксперт упомянул в эфире «Вести FM».
Как сообщили близкие к семье источники, Филипп Гросс-Днепров умер 7 июня. Причины смерти пока не озвучены.
Напомним, что 17 октября 2018 года 18-летний учащийся Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей Керченского технологического техникума, после чего покончил с собой. В результат погибли 20 человек, еще 50 получили травмы и ранения.