Xiaomi ответила на обвинения Украины в «спонсировании войны»

Xiaomi является глобальной корпорацией, которая поставляет высококачественные гражданские смартфоны и бытовую технику потребителям по всему миру. Мы твердо убеждены в том, что каждый потребитель во всём мире имеет право получать доступ к средствам связи и информации в интернете.