Xiaomi ответила на обвинения Украины в «спонсировании войны»Говорит, что желает мира во всём мире
Сегодня стало известно, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Xiaomi в список «спонсоров войны» из-за того, что компания продолжила продавать свои устройства в РФ. Китайская компания уже ответила на обвинения.
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«Мы категорически против включения Xiaomi в список "международных спонсоров войны" украинским национальным агентством по предотвращению коррупции», — заявила компания. Она также подчеркнула, что желает мира во всём мире, однако её миссия заключается в производстве хорошей продукции по разумным ценам.
Xiaomi является глобальной корпорацией, которая поставляет высококачественные гражданские смартфоны и бытовую технику потребителям по всему миру. Мы твердо убеждены в том, что каждый потребитель во всём мире имеет право получать доступ к средствам связи и информации в интернете.
Напомним, НАПК считает, что налоги с продажи смартфонов и других устройство Xiaomi в России идут на финансирование ВС РФ.