Для тех, кто хочет «улучшенный бюджетный смартфон» и хочет улучшения не в камере или процессоре...

Как я сказал в начале статьи, это бюджетный (ну или младший из среднего уровня) смартфон, в котором прокачали не процессор и не камеру (процессор и камера тут среднестатистические — бывает хуже, как у Самсунга, бывает лучше — у некоторых других конкурентов). Здесь прокачали комплектацию — даже просто смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки до 30 тысяч только нет (Инфиниксы вышеупомянутые, Google Pixel 7a древний, да и всё), а тут она ещё и в комплекте!

Рамки тонкие, дисплей яркий и безрамочный («водопад»). Автономность могла бы быть и получше, конечно, но она здесь не прям ужасная — так, на четыре, может с небольшим минусом.

Если вы хотите камеру получше без переплаты — как ни странно, берите «просто Camon 30 5G» за 15 тысяч рублей в WB/Ozon в оф.магазине Tecno. Или Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Или заказывайте из Китая за 30 тысяч HONOR 200/Realme 13 Pro+. Но явно не к Camon 30S Pro вам за камерой.

Процессор тут тоже обычный, бывает и повеселее.

Просто это смартфон для тех, кому хочется рамки дисплея поменьше, вместо втыкания кабеля класть смартфон на беспроводную зарядку, и чтобы корпус смартфона был потоньше. Вот такой мобильник для людей, равнодушным к «задротским» смартфонным ценностям (характеристикам камеры и процессора).

Вряд ли будет супер-популярен — народ у нас трудолюбивый и не ленится втыкать зарядку кабелем, лишь бы в остальном мобильник был навороченный. Но как модель для разнообразия — пусть будет, чо бы и нет?