Для тех, кто хочет «улучшенный бюджетный смартфон» и хочет улучшения не в камере или процессоре...Tecno Camon 30S Pro
Приходите в Tecno, у них есть:
- Camon 30 4G
- Camon 30 5G
- Camon 30S
- Camon 30 Pro
- Camon 30S Pro
- Camon 30 Premier
Нас подташнивает от такого количества моделей у китайских производителей (не только Tecno, у Realme и Xiaomi ситуация не лучше) и когда-нибудь соберёмся с духом и распишем, чем они отличаются, в одной статье. Просто пока нет идей, как сделать это без тонн текста и чтобы вам было понятно.
Ну а сегодня у нас на обзоре Camon 30S Pro. За 23 тысячи рублей в официальной рознице или за 20 тысяч в фирменных магазинах Tecno на Ozon/Wildberries вашему вниманию предлагается AMOLED-дисплей в 120 Гц, 50-мегапиксельная камера (сенсор Sony IMX896) с оптостабом и даже... беспроводная комплектная зарядка!
Щас разберёмся, как это работает в рельной жизни и нужно ли оно за эти деньги на фоне конкурентов.
|Tecno Camon 30S Pro
|Операционная система
|Android 14 + HiOS 14
|Экран
|6.78", AMOLED, 1080x2436, 120 Гц, 393 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G100, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A76 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MP2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт, нет поддержки microSD
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Sony IMX896), f/1.9, оптическая стабилизация, запись видео в 2К@30fps
|Модуль глубины: 2 Мп
|Фронтальная камера: 50 Мп (Samsung S5KJN1)
|Аккумулятор
|5000 мАч, адаптер питания на 45 Вт, беспроводная зарядка на 15 Вт в комплекте
|Размеры
|164.6x74.6x7.8 мм
|Вес
|180 грамм
|Цена
|от 23 тысяч рублей
Внешний вид
Начнём сразу с того, что обзорщику (мне) не сильно понравилось — дизайн задней панели. А точнее даже не всей панели (она в целом норм, хорошо собрана и ощущается приятно), а блока камер. В нём объективы не прикрыты фальшстеклом большего размера и выглядят... странно. Будто это стекло было, а потом из-за удара куда-то отлетело и потерялось. При этмо огромная круглая хромированная рамка выглядит сама по себе приятно.
И ведь у Tecno есть хороший пример в виде «базового» Camon 30, в котором дизайн смотрится современней, что ли. Ну или в нём меньше лишних деталей, за которые цепляется мой занудный взгляд. В любом случае это всё крайне субъективно, а в наших обзорах мы по возможности стараемся быть объективными, значит можно идти дальше.
В комплекте поставляется пластиковый чехол с экокожей и аналогом MagSafe для беспроводной зарядки. По моему опыту такие чехлы приятнее на вид и на ощупь, дороже в производстве, но «ходят» сильно меньше силиконовых, потому что спустя пару падений начинают трескаться в наиболее тонких местах.
Грани у Camon 30S Pro скруглённые. Телефон ощущается тонким, его даже немного страшновато держать в руках с непривычки. А вот уже упомянутый мною комплектный чехол спасает эту ситуацию, причём в первую очередь психологически. Но спустя пару дней использования руки привыкают и вы становитесь уверенным пользователем нового смартфона.
Качелька регулировки громкости и клавиша разблокировки экрана расположены справа. Причем для включения телефона нащупывать кнопки не надо, большой палец «падает» аккуратно на неё. И это радует!
Сверху разместился ИК-порт (нынче встречается не так часто), один из двух стереодинамиков и второй микрофон.
Согласно новой недоброй традиции китайского смартфоностроения, в отличие от более дешевых телефонов, microSD здесь уже не поддерживается. Как говорил Билл Гейтс
на самом деле не говорил, но всем пофиг: «256 ГБ хватит всем!». eSIM, само собой, в бюджетном смартфоне тоже не поддерживается — слот отформован под две nano-SIM и на этом всё.
А вот привычный для смартфонов Tecno атрибут на месте. И речь, конечно же, про фирменный красный светодиод рядом с блоком камер (который тут можно разглядеть поближе). Он включается во время зарядки, входящих вызовов или используется как таймер во время фото.
Прикольная небольшая деталь, которая кочует из модели в модель. И это не может не радовать.
Но что меня ещё очень воодушевляет — беспроводная зарядка на 15 Вт в комплекте. И это не просто какая-то дешманская зарядка, лишь бы была, а добротная алюминиевая «шайба» с фирменным логотипом бренда.
Ну и по стандарту для телефонов в такой цене в коробке будет лежать адаптер питания с быстрой зарядкой на 45 Вт.
Влагозащиты нет, её вообще в смартфонах до 30 тысяч рублей нет, если не считать Самсунги (ну или Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, но попробуйте найти его в РФ дешевле 30 тысяч рублей). В Tecno Camon 30S Pro, как и в прочих конкурентах на полке магазина, заявлен стандарт IP53. Плавать в море не получится, но после проливного дождя смартфон менять не придётся.
Дисплей
За потребление тонн контента отвечает сочный 120 Гц AMOLED-дисплей диагональю 6.78". И когда я говорю «сочный», то это буквально так — область покрытия sRGB сильно перекрывает стандартные 100%, а значит зачастую картинка будет очень уж перенасыщена.
И вроде бы ничего страшного, но стоит добавить ОЧЕНЬ яркий дисплей в 500 кд/м2 в ручном режиме (в авто обещают до 1300 нит, что вряд ли будет по факту, но 850-1000 нит выжмет). А ещё цветовая температура прямо из коробки тоже не нейтральная — 7700К. Но это ещё более-менее, дисплей не прям синюшный, просто и не нейтрально белый, а чууть-чуть холоднее по оттенкам, чем обычно. Если у вас болят глаза от ярких и «холодных» дисплеев, то придётся потратить время и порыться в настройках.
Но глобально помимо уже упомянутых настраиваемых значений я к дисплею придраться не могу. Да, на заводе не отрегулирован идеально, но исправить это можно без особой подготовки и загрузки специального софта. Углы обзора хорошие, а плотность пикселей достаточная, чтобы их нельзя было рассмотреть при использовании девайса.
Разве что «экран-водопад», но тут, как и с дизайном, всё очень субъективно. При этом главная претензия к такому форм-фактору обычно в том, что пальцы задевают дисплей сбоку и пользоваться этим всем неудобно. Но на тестируемом образце я лично с таким не столкнулся, пользоваться можно. Твёрдо и чётко!
Камера
В Camon 30S Pro установлена камера с основным 50-мегапиксельным модулем Sony IMX896 (он же LYT-700C) и модулем глубины на 2 мегапикселя. Поддерживается оптическая стабилизация и возможность записи видео в 2K@30fps. То ли это примерно тот же IMX890, который мы видели в OnePlus 11, Realme GT6 CN, Realme 12 Pro+/13 Pro+, Nothing Phone (2) и Realme GT Neo 5, но с чуть другой апертурой (оптикой; стёклами, ну вы поняли). То ли что-то отдельное и немного удешевлённое на базе того же IMX890 — Sony мутные и ничего не разъясняют, Tecno ещё более мутные и даже название сенсора камер в почти всех смартфонах не афишируют.
И всё это приклеено к дешёвому (по меркам конца 2024 — начала 2025 г.) процессору Helio G100, который в девичестве Helio G99.
Выглядит как Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, в котором к такому же дешёвому процессору Helio G99 нахлобучили 200 Мп камеру. В итоге эта Сяома фотографирует хорошо днём, средне ночью, снимает видео средне днём и очень плохо ночью. Tecno решили повторить подвиг соотечественников, только с другим (но настолько же качественным) сенсором камеры и переименованным в G100 процессором.
Всякие экстремистские запрещённые соцсети с фотографиями большой мощности процессора не требуют, а вот публиковать сторис и пополнять ленту фотографиями всё ещё хочется. И предположение это не просто так появилось, посмотрите сами.
В дневное время суток снимки получаются приятными. Нам не повезло с погодой и нет контрастного голубого неба, но вот белые тучи в большинстве сценариев смог «разобрать» на реалистичные оттенки. Не теряется и детализация — сохраняется структура кирпича, есть возможность разобрать мелкие буквы на стелле или разглядеть грязь и сосульки на грузовике.
В приложении камеры быстро зазумить кадр можно только двухкратно, ну и сам зум, как вы понимаете, здесь цифровой (нет отдельной камеры под зум, кадр вырезается и увеличивается из основного сенсора). При этом пожаловаться на итоговое качество снимков я тоже серьезно не могу как днём, так и ночью. При этом на снимке рисунок того же ковра на фото выше он стал явно разборчивее и контрастней (потому что фото с зумом полируются с помощью шумоподавления и т.д.).
В условиях недостаточной освещённости или вообще в тёмное время суток есть две проблемы — яркие источники света вроде фонарей и движущиеся объекты. Первые получаются с огромным ореолом вокруг себя или вообще в виде одного большого рыжего пятна, а вторые в большинстве случаев получаются размазанными. Хотя при этом людей на станции метро в час пик телефон «ловить» научился.
В смартфоне есть и портретный режим, который... не совсем логичен и понятен неподготовленному пользователю. Во-первых, в приложении камеры отображается фокусное расстояние 23/35/50 мм. Если вы никогда не пользовались профессиональным фотоаппаратом (или даже не открывали про-режим в телефоне), то он может хорошо так сбить вас с толку.
А во-вторых, когда пользователи смартфона открывают портретный режим, то по умолчанию ожидают включение режима боке (размытия фона). Этого тут нет, за то сразу настраиваются азиатские «улучшайзинги», убирающие прыщи и морщины. Придётся полазить по интерфейсу для настройки привычного всем размытия.
Ну а качество снимков перед вами. Алгоритмы отделения объекта (хотя в нашем случае это субъект) от заднего плана работают хорошо. Из заметных косяков разве что тёмная лямка рюкзака на таком же тёмном фоне. А вот само качество снимка заметно падает с увеличением фокусного расстояния (зумирования), но кроп он и в Африке кроп. Без оптического зума или хотя бы мощной нейросетки уровня Гугла это побороть почти нереально.
Фронтальная камера тут аж на 50 мегапикселей (модуль Samsung S5KJN1) и... это выглядит неплохо. Снимки в дневное время суток получаются чёткими с реалистичной цветопередачей. И чёткими в буквальном смысле, ведь не прищуриваясь можно посмотреть на мои волосы или усища. Хорошо работает и режим боке, который без проблем отделяет меня от фона.
А вот автопортреты в ночное время... не впечатлили. Нет, они нормальные, но какой-то глобальной разницы между автоматическим и ночным режимами я не заметил. Я обычно нахваливаю смартфоны, в которых бывает точно так же, но тут текстура лба смазалась на двух снимках (или точнее будет сказать получилась без деталей) и всё выглядит как-то усреднённо что-ли...
Что касается записи видео, конкретные примеры выше. Хочется сразу отметить то, что несмотря на заявленный оптостаб, видосы в 2К@30fps получаются дёрганными (для видео важнее программная стабилизация, чем оптическая, а она держится на процессоре, а процессор тут для таких задач дохловатый). Сказывается «болтанка» кадра во все стороны, при этом съёмка велась в светлое время суток.
А вот ночное видео, записанное на 1080p@60fps мне понравилось куда больше. Такое, в целом-то, не стыдно будет показать друзьям или родственникам. Всякие мелкие детали в тени не исчезают, надписи всё ещё можно разобрать, а стабилизация работает сильно лучше.
Да и мне как-то не совсем понятно для чего гоняться за всеми этими 2К/4К на смартфонах, когда вы отправляете всё через WhatsApp или Telegram, а они поганят качество съёмки до 1080p (да и то рыхлого) полным ходом. Понятное дело, что в более дорогих смартфонах видео даже в 1080p будет качественнее, чем в 30S Pro. Я вам о том, Что 1080p здесь снимает нормально, а в 2K видео лучше вообще не переключаться, если вы снимаете на ходу, а не с места.
Производительность и автономность
Внутри Camon 30S Pro установлен новый процессор MediaTek Helio G100. Правда новым его можно назвать только формально, и то только потому что он был представлен в августе этого года. Да и мы его уже видели в нашем недавнем обзоре Infinix HOT 50, в котором убедились, что это переименованный Helio G99 с поддержкой камеры на 200-мегапикселей (которой тут и нет, хе-хе, но маркетологам нужно изображать бурную деятельность, поэтому они и ради переименованию, чтобы преподносить старый процессор под видом нового).
В различных бенчмарках он обгоняет более старые чипы вроде Qualcomm Snapdragon 680, 685 и Unisoc 600-й серии. Этого вполне хватит для игр в шутеры вроде Call of Duty: Mobile в 30-40 FPS, но вот более тяжелые игры а-ля Genshin Impact будут «на тоненького»: с меньшим количеством кадров в секунду и более низкими настройками. Но телефон так-то никто и не позиционировал как игровой.
А вот что точно не понравилось, так это дёрганная работа анимаций в оболочке Android. То есть когда вы листаете список приложений вбок, он регулярно листается... с разной скоростью. Иной раз быстрее, иной раз медленнее. Запускаете приложения — какие-то запускаются быстро и плавно, а по каким-то прямо видно, как смартфону тяжело из включать — в процессе разворачивания их на весь экран мобильничек притормаживает. И если вы подумали, что из коробки в телефоне установлен какой-то экономичный режим и процессор «специально» душат, то нет. Даже отключение автоматического обновления частоты экрана это не исправляет.
Уж не знаю, починят ли этот косяк новыми патчами фирменной оболочки HiOS 14, Helio G99 себя отжил и, сколько ни переименовывай его в G100/G200/G100500, пора ему на покой. Но скорей всего, это просто кривые руки программистов Tecno в каком-то конкретном случае и с этим конкретным Camon 30S Pro, ведь, например, на смартфонах Infinix 2024 года с такими же процессорами мы подобных спецэффектов не наблюдали, а оболочка там отличается не сильно. В общем, верю, что поправят, а мы пока проверим автономность:
С ней у Tecno всё традиционно «терпимо», но не более. Camon 30 5G разряжается вообще быстро, будто там не AMOLED и 5000 мАч, а IPS и 4500 мАч. Camon 30S Pro — чуть лучше: как видите, близко к тому же Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Сойдёт, но не более.
На полную зарядку с 0% до 100% по проводу (напомню, у смартфона 5000 мАч и мощность зарядки 45 Вт) уходит 1 ч 15 минут. Нормально — не сенсационно быстро, но и не позорные 2 ч. 10 мин., как у Google Pixel 8a (при том, что у Пикселя ещё и аккум на 4500 мАч!).
Конкуренты
|Tecno Camon 30S Pro
|Samsung Galaxy A16
|Infinix Note 40 Pro
|Операционная система
|Android 14 + HiOS 14
|Android 14 + OneUI 6.1
|Android 14 + XOS 14
|Экран
|6.78", AMOLED, 1080x2436, 120 Гц, 393 ppi
|6.7", AMOLED, 1080x2340, 90 Гц, 385 ppi
|6.78", AMOLED, 1080x2436, 120 Гц, 393 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G100, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A76 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2 ГГц)
|MediaTek Helio G99, 6 нм, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.2 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц)
|MediaTek Helio G99 Ultimate, 6 нм, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.2 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G57 MP2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|4/8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт, нет поддержки microSD
|128/256 Гбайт, есть поддержка microSD
|256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (Sony IMX896), f/1.9, оптическая стабилизация, запись видео в 2К@30fps
|Основной модуль: 50 Мп, f/1.8, цифровая стабилизация, запись видео в 1080p@30fps
|Основная тройная: 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6), f/1.8, оптическая стабилизация, запись видео в 2K@30fps
|Модуль глубины: 2 Мп
|Ультраширик: 5 Мп, f/2.2
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 50 Мп (Samsung S5KJN1)
|Макро: 2 Мп, f/2.4
|ToF модуль: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 13 Мп, f/2.0
|Фронтальная камера: 32 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч, адаптер питания на 45 Вт, беспроводная зарядка на 15 Вт в комплекте
|5000 мАч, в комплекте нет адаптера питания
|5000 мАч, адаптер питания на 70 Вт
|Размеры
|164.6x74.6x7.8 мм
|164.4x77.9x7.9 мм
|164.3x74.5x8.1 мм
|Вес
|180 грамм
|200 грамм
|190 грамм
|Цена
|23 тысячи рублей
|4/128 Гбайт - 20 тысяч рублей, 8/256 Гбайт - 25 тысяч рублей
|23 тысячи рублей
Samsung Galaxy A16
За доплату в пару тысяч рублей можно второй снизу в линейке (есть ещё Galaxy A06, но он совсем безнадёжный), но недавно вышедший новый Самсунг. У него дисплей хуже по запасу яркости примерно на 20%, да и частота 90 Гц против 120 Гц у Tecno. Процессор такой же, скорость зарядки с 25 Вт... та же, как у Tecno с 45 Вт. А потому что у Samsung всегда почти эти же 25 Вт с 0% до 100%. А Tecno быстрее пополняет проценты за полчаса, но дольше мусолит оставшиеся.
Работает Samsung медленно (оболочка Ведроида у корейцев тоже тяжёлая), но долго — процентов на 20-25% дольше, чем Tecno. А ещё в Galaxy можно влепить microSD, что плюс.
Но ощущается он прям дешёвым-дешёвым: рамки большие, камера с наплывом-«каплей» (!) — позорники, вырез-капля под камеру были нормой во времена Xiaomi Redmi Note 8 Pro в 2019 г., но не на рубеже 2024-2025, блин!
Беспроводной зарядки, понятное дело, нет... да никакой зарядки нет в коробке, только кабель — если вы забыли, Samsung не вкладывает зарядные устройства в комплект со смартфонами, якобы для заботы об экологии (на самом деле — чтобы удешевить себе производство и навариться на вас при продаже зарядников отдельно).
Основная камера паршивая — сенсор Samsung JN1. Да, тот же самый, который в Tecno стоит на селфи-камере, у Самсунга используется в основной. И если по меркам фронтальной камеры сенсор в Tecno справляется норм (хотя тоже не идеально), то основноая камера JN1 в Самсунге... ну, из неё вытянули всё, что смогли, но ночью качество фото мыльное, рыхлое, в процессе съёмки смартфон тормозит, поэтому движущиеся объекты снимать противопоказано, а вам при фотографировании кого-то/чего-то ночью лучше задерживать дыхание и не двигать смартфоном в момент съёмки (она там медленная).
Зато у Самсунга есть сверхширокоугольная доп.камера — ну, чтобы фотографировать памятники вблизи или толпу людей в тесной комнате. Камера не особо качественная, ей нужен запас количества света, чтобы фотографии получались нормальными, но лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
Да, на Ozon можно найти A16 8/256 и за 19 тысяч, а не 25, как у сетевиков. Но всё равно — если у вас по итогам прочтения возникло много претензий к Tecno за то, что «смартфон как-то не будоражит», то вы просто не видели по-настоящему плохих смартфонов в этом бюджете.
Infinix Note 40 Pro
А вот буквально за те же деньги тех же маркетплейсах можно присмотреться к реальному аналогу в лице Infinix Note 40 Pro. Этим летом мы даже делали его полноценный обзор и базовую модель Note 40. И остались довольны!
Тут и нормальная комплектация с модным (по инфиниковским меркам) чехлом с поддержкой беспроводной зарядки (в комплекте её нет, надо докупать), полноценный AMOLED-дисплей без рамок и частотой обновления в 120 Гц, основная камера на 108 Мп с оптостабом, фронталка на 32 Мп и даже полноценный блок питания на 70 Вт.
Фотографирует чуть лучше, заряжается быстрее (с 0% до 100% за 50 минут), видео снимает примерно так же.
Огорчает разве что средненький процессор Helio G99.
В целом же этот девайс скорее для тех, кому не зашёл дизайн Camon 30S Pro и он ищет чего-то более «квадратного» и не такого экстравагантного. Если вам не нужна подарочная беспроводная зарядка, а внешний вид имеет значение, то это тоже вполне себе вариант.
Выводы
Как я сказал в начале статьи, это бюджетный (ну или младший из среднего уровня) смартфон, в котором прокачали не процессор и не камеру (процессор и камера тут среднестатистические — бывает хуже, как у Самсунга, бывает лучше — у некоторых других конкурентов). Здесь прокачали комплектацию — даже просто смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки до 30 тысяч только нет (Инфиниксы вышеупомянутые, Google Pixel 7a древний, да и всё), а тут она ещё и в комплекте!
Рамки тонкие, дисплей яркий и безрамочный («водопад»). Автономность могла бы быть и получше, конечно, но она здесь не прям ужасная — так, на четыре, может с небольшим минусом.
Если вы хотите камеру получше без переплаты — как ни странно, берите «просто Camon 30 5G» за 15 тысяч рублей в WB/Ozon в оф.магазине Tecno. Или Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Или заказывайте из Китая за 30 тысяч HONOR 200/Realme 13 Pro+. Но явно не к Camon 30S Pro вам за камерой.
Процессор тут тоже обычный, бывает и повеселее.
Просто это смартфон для тех, кому хочется рамки дисплея поменьше, вместо втыкания кабеля класть смартфон на беспроводную зарядку, и чтобы корпус смартфона был потоньше. Вот такой мобильник для людей, равнодушным к «задротским» смартфонным ценностям (характеристикам камеры и процессора).
Вряд ли будет супер-популярен — народ у нас трудолюбивый и не ленится втыкать зарядку кабелем, лишь бы в остальном мобильник был навороченный. Но как модель для разнообразия — пусть будет, чо бы и нет?
- Неплохо фотографирует днём
- Маленькие рамки вокруг дисплея
- Один из немногих бюджетных смартфонов с поддержкой беспроводной зарядкой (которая ещё и в комлпекте)
- Яркий дисплей с неплохой цветопередачей
- Система периодически «подлагивает»
- Быстро разряжается
- Так себе качество съёмки фото и видео ночью