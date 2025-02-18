realme C75 — первый смартфон с водозащитой по адекватной цене

Новые бюджетные процессоры MediaTek Helio (вот эти все Helio G91 и G92, либо Helio G100, если брать уровнем выше) по факту не такие уж и новые — именно процессорная часть в них не менялась уже несколько лет, это вариация на тему вышедших раньше G8x и G99. Но, с другой стороны, есть в них чуть-чуть новизны — скажем так, это новая ревизия, у которой выше минимальная планочка характеристик встроенного накопителя смартфона (постоянной внутренней памяти).

Ещё раз: «новинка» Helio G92 Max (как Илон Макс, только G92 Max) — это то же самое, что G91, G88 и G85. Те же процессорные ядра, те же частоты, та же графика для отображения картинки на дисплее и работы игр, тот же 4G/Bluetooth/Wi-Fi модуль, тот же техпроцесс (уровень нагрева и энергопотребления).

Отличия? Ну, они есть, в целом, только «молодой человек, это не для вас написано». В том плане, что отличия есть, но вы их не заметите. В сравнении с Helio G85, например, G92 Max поддерживает новые модели камер/частоты дисплеев. И, что гораздо важнее, смартфоны с G85/G88 могут комплектоваться медленной памятью eMMC 5.1, либо UFS 2.1/2.2, как того пожелает производитель. А вот в G92 Max (и, соответственно, в realme C75) постоянная память самая современная и быстрая, которая толко бывает в смартфонах до 20 тысяч рублей — UFS 2.2.

«Нуишто?», — скажете вы? Эта разница даёт чуть больше быстродействия. Ну, как если бы вы поменяли в настольном компьютере/ноутбуке дешёвый SSD на дорогой SSD. Да, отличия небольшие — это вам не с HDD на SSD переходить. Но всё-таки приложения будут запускаться и переключаться чуть быстрее, устанавливаться и удаляться — тоже быстрее. Смартфон при запуске будет быстрее стартовать свой Ведроид. Как шумоизоляция в машине — можно и с плохой шумоизоляцией до места назначения доехать, но с хорошей это чуть приятнее, даже если в целом машина недорогая.

Но в целом, будем откровенны — MediaTek Helio G85/G88 вышли 4-5 лет назад, поэтому по быстродействию этот realme G75 со своей ценой в 16 тысяч рублей находится примерно на уровне смартфонов за 9-11 тысяч рублей. Что не прям уж медленно или плохо, как Helio G36/G37 или Unisoc SC9863A. Нет, процессоры всё ещё достаточно бодренькие, по меркам недорогих смартфонов. Просто как бы и «запаса на будущее» по производительности, в отличие от даже чуть более дорогого, нет — скорости работы в них отмерено для здесь и сейчас.