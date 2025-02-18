realme C75 — первый смартфон с водозащитой по адекватной цене

realme C75 — первый смартфон с водозащитой по адекватной ценеИ с 5828 мАч
Я сейчас прозвучу как какой-то переигрывающий восторженный продажный блогер, но... так-то дешевле 20 тысяч рублей сейчас и ПРОСТО нормальный смартфон в России купить проблематично — обычно нормальные смартфоны дороже — а тут у нас довольно симпатичный внешне мобильник (на дорогие Самсунги похож, да) с водо-пылезащитой IP69 и большущим аккумулятором за шест-над-цать тысяч рублей! И это в официальных сетевых магазинах в России, с доставкой из Китая, небось, цена будет ещё ниже!
Либо realme демпингует, либо технологии уже дошли до того, что хорошие смартфоны можно выпускать по такой цене, либо... может, это не такой уж и хороший смартфон? Вот и будем сейчас разбираться.
Не знаю, как вас, а лично меня радует, что сейчас появилась утеплённая одежда, в которой ты не выглядишь, как колобок. Что появились игровые ноутбуки без аэродинамичного дизайна и светодиодов цирка шапито, и что защищённые смартфоны выглядят как обычные смартфоны, а не как всепогодные кирпичи в резиновом корпусе с большими рамками дисплея (не будем показывать пальцем на Samsung Galaxy Xcover 7)
Короче, внешний вид realme C75 достаточно типичен для современных моделей: «квадратненький» корпус с блоком тыльных камер а-ля варочная панель (Самсунг и Oppo Reno обычно так делают) и, что необычно для недорогих смартфонов, настоящей алюминиевой рамкой по периметру! Я сейчас даже не вспомню, в каком ещё китайском смартфоне стоимостью до 50 тысяч рублей рама была бы металлической, а не пластиковой с имитацией металла.
По расположению физических клавиш тут всё традиционно. На правой грани разместили кнопку разблокировки дисплея и качельку регулировки громокости. Как и положено по канонам смартфоностроения первая находится ниже, аккуратно там, куда «падает» ваш палец, если взять смартфон в правую руку.
Слева слот под две nano-SIM или карту памяти microSD (да, к встроенным 128 ГБ можете хоть 512 ГБ microSD добавить для музыки, фильмов, карт навигации и т.д.). Зарядка осуществляется через USB Type-C, а вот 3.5 мм разъёма для микрофона и наушников нет, извольте использовать Bluetooth-наушники.
И я понимаю, что городить водозащищённый 3.5 мм разъём для наушников = усложнять конструкцию смартфона. И понимаю, что освободившееся место в корпусе использовали, чтобы поставить аккумулятор побольше. Но... защищённые смартфоны зачастую берёт вахтовики, чтобы смотреть «Уральских пельменей» и какие-нибудь сериальчики у себя за Уралом. Чёт сомневаюсь, что блютузные TWS-наушники хорошо выживают в холодах.
В остальном же комплектацией не обделили. Как и принято у realme, в красивой жёлтой коробке есть прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания на 45 Вт, кабель для зарядки, скрепка для симок и прочая макулатура. Ну и на сам смартфон сразу нанесена защитная плёнка. По китайским меркам без излишеств, но вот вспоминая, что зарядные устройства не кладут ни в комплект с Самсунгами, ни с Айфонами (и даже некоторые модели Xiaomi уже продаются без зарядников и чехлов)... по факту тут неплохая комплектация.
Дисплей
В realme C75 установлен IPS-дисплей диагональю 6.72 дюйма и разрешением 1080х2400 пикселей. Дисплей, если одним словом, усреднённый — яркость не рекордная, но и не маленькая. Хотелось бы в идеале, конечно, OLED/AMOLED и 120 Гц, а не IPS 90 Гц, как здесь, но такие дисплеи до 17 тысяч рублей встречаются разве что в Infinix Hot 50 или Tecno Spark 30 Pro, а камеры в них всё-таки похуже, чем у realme, да и водозащиты никакой нет... короче, ничё удивительного, что где-то убыло, а где-то прибыло в смартфонах за эти деньги.
Вообще, realme обещают яркость вплоть до 690 нит, но мы при замерах такой не достигли. Наверное, в исключительных случаях, если в датчик яркости будет светить ЖЕСТОЧАЙШЕЕ солнце, и такое возможно. Но вы редко это будете наблюдать, да и прожорливость IPS-дисплея при таком уровне свечения вам не понравится. Но и стандартных 550-580 нит более чем достаточно, на максимум уровень яркости вам не захочется крутить никогда, кроме наиболее солнечных летних дней.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн.)
|580/410 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1680:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|8300К насыщенный режим (из коробки) / 7900К естественный режим
Контрастность тут, по меркам IPS, весьма внушительная — 1680:1, цвета чу-у-уть более насыщенные, чем должны быть в идеале (115% sRGB, но, опять же, не так как у бюджетных Infinix/Tecno/Blackview/Meizu и т.д..
Оттенок белого в дисплее незначительно смещён в холодные тона. В насыщенном режиме «из коробки» значения колеблются в районе 8300К. А вот если перевести дисплей в естественный режим, то значения упадут ниже 8000К. На глаз это не такая синева, как вам можете показаться при виде такой цифры — вы даже можете сказать «Да обычный белый цвет, что вы докопались, обзорщики?», но просто имейте в виду, что если прям фотографировать и хотеть видеть фотографию в её нейтральном цвете (как на экране дорогого ноутбука/дорогого монитора/телика), то такую цветопередачу надо искать в смартфонах за 30+ тысяч рублей. В менее дорогих мобильниках она будет совсем малость, но не точной.
Опять же, не критично — это не такая жесть, как у иных Infinix/Tecno с 10000K+ цветовой температуры, где ты даже при беглом взгляде видишь, что белый цвет на дисплее синеватый, как лампы в операционных в больницах или дешёвый китайский ксенон на автомобилях. Просто... дисплей realme C75 прям усреднённый хорошист — ни толком поругать, ни толком похвалить его не за что. Поэтому в этом параграфе и настолько много букв, чтобы вам это разъяснить.
Производительность и автономность
Новые бюджетные процессоры MediaTek Helio (вот эти все Helio G91 и G92, либо Helio G100, если брать уровнем выше) по факту не такие уж и новые — именно процессорная часть в них не менялась уже несколько лет, это вариация на тему вышедших раньше G8x и G99. Но, с другой стороны, есть в них чуть-чуть новизны — скажем так, это новая ревизия, у которой выше минимальная планочка характеристик встроенного накопителя смартфона (постоянной внутренней памяти).
Ещё раз: «новинка» Helio G92 Max (как Илон Макс, только G92 Max) — это то же самое, что G91, G88 и G85. Те же процессорные ядра, те же частоты, та же графика для отображения картинки на дисплее и работы игр, тот же 4G/Bluetooth/Wi-Fi модуль, тот же техпроцесс (уровень нагрева и энергопотребления).
Отличия? Ну, они есть, в целом, только «молодой человек, это не для вас написано». В том плане, что отличия есть, но вы их не заметите. В сравнении с Helio G85, например, G92 Max поддерживает новые модели камер/частоты дисплеев. И, что гораздо важнее, смартфоны с G85/G88 могут комплектоваться медленной памятью eMMC 5.1, либо UFS 2.1/2.2, как того пожелает производитель. А вот в G92 Max (и, соответственно, в realme C75) постоянная память самая современная и быстрая, которая толко бывает в смартфонах до 20 тысяч рублей — UFS 2.2.
«Нуишто?», — скажете вы? Эта разница даёт чуть больше быстродействия. Ну, как если бы вы поменяли в настольном компьютере/ноутбуке дешёвый SSD на дорогой SSD. Да, отличия небольшие — это вам не с HDD на SSD переходить. Но всё-таки приложения будут запускаться и переключаться чуть быстрее, устанавливаться и удаляться — тоже быстрее. Смартфон при запуске будет быстрее стартовать свой Ведроид. Как шумоизоляция в машине — можно и с плохой шумоизоляцией до места назначения доехать, но с хорошей это чуть приятнее, даже если в целом машина недорогая.
Но в целом, будем откровенны — MediaTek Helio G85/G88 вышли 4-5 лет назад, поэтому по быстродействию этот realme G75 со своей ценой в 16 тысяч рублей находится примерно на уровне смартфонов за 9-11 тысяч рублей. Что не прям уж медленно или плохо, как Helio G36/G37 или Unisoc SC9863A. Нет, процессоры всё ещё достаточно бодренькие, по меркам недорогих смартфонов. Просто как бы и «запаса на будущее» по производительности, в отличие от даже чуть более дорогого, нет — скорости работы в них отмерено для здесь и сейчас.
Играть... можно пытаться, но это будет превозмогание. Лучше не ставьте игры на такой смартфон вообще. Приложениями пользоваться — сойдёт. Не супер-быстро, но и не виснет-тормозит. Современный бюджетный уровень производительности.
Надо понимать, что в realme C75 упор был сделан на защиту от пыли, влаги и общую выносливость системы. Прохождение тестов и получение сертификата TÜV Rheinland стоит денег, поэтому процессор и камеры здесь попроще, а вот гарантия на IP69 вполне себе официальная. И при этом у конкурентов на полке магазина поголовно IP53/54, но не более того.
При этом, что любопытно, к смартфону прикрутили ИИ-функции как у «взрослых» смартфонов. В приложении камеры можно сканировать документы или улучшать чёткость лиц на фотографиях при помощи фирменного софта. Понятное дело, что нейросети, небось, частично лазят в интернет, чтобы ускорить работу. Но тем не менее, это позволяет смартфону с не то, чтобы мощным процессором, иной раз прыгать выше головы.
Автономность, честно говоря, гораздо лучше, чем вам может показаться при взгляде на диаграмму. Да, при всех своих 5828 мАч realme C75 — это не смартфон со временем работы в 2-3 суток. Но на сутки его хватает с запасом, а выше него, если вы не заметили, смартфоны с OLED-дисплеями поголовно.
Скажу иначе: если включить раздачу интернета по Wi-Fi со смартфона на ноутбук, автономности у вас будет на все 5828 мАч, как в лучших домах Парижу. Если включить в смартфоне GPS/ГЛОНАСС навигацию, смартфон тоже проработает супер-долго. А вот если гонять на нём фильмы или читать тексты, то из-за IPS-дисплея разряжаться он будет примерно как OLED-смартфоны с 5200 мАч (не рекордсмены с 5200 мАч и дефорсированным сверхсовременным процессором Snapdragon 8S Gen 3, как Honor 200, например, а среднестатистические смартфоны с 5200 мАч и OLED).
Так что Power Bank с собой носить не придётся, но и до рекордов выносливости realme C75 не дотягивается, как видите. Родным адаптером на 45 Вт смартфон полностью заряжается примерно за 1 час 20 минут.
Камеры
За съёмку фото и видео в смартфоне отвечает модуль OmniVision OV50D на 50 мегапикселей с апертурой f/1.8. В отличие от печально известного Samsung JN1 (тоже 50 Мп, тоже f/1.8), который устанавливают во многие смартфоны, этот сенсор умеет на удивление сносно снимать при достаточном освещении. Но вот кадры в тёмное время суток зачастую вывозит только встроенный ИИ (или не вывозит, зависит от конкретного смартфона и лени производителя).
Кстати, если вы видите три объектива в модуле камеры то вам кажется. На самом деле основной модуль тут верхний, посередине «фликер» и он должен подавлять мерцание ламп при съёмке и вообще немного улучшать общий вид картинки. А вот снизу обычная заглушка, которую многие современные производители добавляют ради поддержания последних трендов в смартфоностроении. Не верите? Взгляните на любой смартфон до 30 тысяч рублей с массивным блоком камер и... в большинстве случаев увидите там хитрый дизайнерский ход, а не несколько реальных отдельных модулей.
И к моему удивлению, фотографии днём получаются уж очень неплохими.
Во-первых, в момент когда вы фотографируете, изображение в телефоне кажется каким-то слишком резким и в очень плохом разрешении, что очень портит впечатление от процесса. Но потом в галерее их подтягивает искусственный интеллект (настраивает контрастность, высветлят тёмные участки кадра и т.д.) и получается «а ничо так». Но вот при просмотре на большом мониторе компьютера, вопреки моим ожиданиям, они не выглядят убого. Это добротные снимки, которые не стыдно показать друзьям и знакомым.
Во-вторых, телефон умеет фотографировать движущиеся объекты. Например, автобус на фотке выше. Многие смартфоны с распространённым в этом сегменте Samsung ISOCELL JN1 вообще не успевают понять, что происходит в кадре и практически всегда получается огромное смазанное нечто, а тут даже номер на капоте можно разобрать!
Теперь давайте пройдёмся по зуму. Он здесь цифровой, а точнее это обычный кроп с основного объектива. По моим ощущениям на качестве это сказывается примерно никак, а значит ставим большой плюс.
Но вот при увеличении масштаба больше чем в два раза будет всё сильно печальней. У вас не получится разглядывать мелкие детали или, например, номер автобуса за пару сотен метров от остановки. Для таких задач надо брать аппарат с оптическим зумом, а нормальные смартфоны с оптическим зумом 2x в российской оф.рознице начинаются с... эдак 35 тысяч рублей небось? И даже доставкой из Китая это тоже порядка 25 тысяч рублей минимум.
В тёмное время суток камера хорошо отрабатывает в половине случаев. Точно можно отметить то, что ИИ не справляется с обработкой наиболее ярких участков снимка (фонари, вывески, фары и т.д.), поэтому они либо смазываются, либо пытаются превратиться просто в белые пятна. Но стоит приблизить кадр в два раза, как количество деталей уменьшается, а снимок становится немного более чётким.
Но вот что касается сохранения информации (а точнее всяких разных букв и цифр) — тут проблем нет. Камера C75 позволяет разобрать однотонную табличку на заднем плане или светящийся контрастный лайтбокс с навигацией.
Селфи же снимаются на фронтальную 8-мегапиксельную камеру с апертурой f/2.0. В светлое время суток у меня нареканий к ней нет: все мои усища и волосища сохраняются, задний фон не «плывёт», чёткость не исчезает и цвета вполне себе реалистичные.
Но вот только света становится чуть меньше и... картинка теряет в резкости, как-то мутнеет и выглядит не очень. В общем, при недостатке освещения можно делать нормальные снимки, но нужно будет подзаморочиться с правильным освещением, съёмкой в несколько кадров подряд и не трясти руками. Короче, для крутой фотосъёмки каких-нибудь концертов в ночи копите на realme 12 Pro+/13 Pro+/14 Pro+ или на Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ хотя бы. Хотя, realme C75 в таких условиях камерой не блеснёт, но блеснёт ударопрочностью. А ещё даже пролитое на него пиво ему не страшно!
Запись видео возможна только в формате 1080p@30fps. Обычная ситуация в смартфонах за 16 тысяч рублей. Бывают конкуренты и со съёмкой в 1440p за эти же деньги, правда, картинка будет нещадно трястись как будто бы у вас тремор. Но это ладно, а вот что realme C75 не умеет снимать в 1080p при 60 кадрах в секунду, это уже жаль.
Что касается качества, то тут всё как и с фотографиями. Видос в светлое время суток получается на уровне «нууу, пойдёт», можно снять что-то не стыдное для сторис или нормально обозреть какой-нибудь прибор для объявления на Авито. Вашим зрителям точно не придётся разбирать происходящее на камере под лупой.
А вот ночью... качество видео здесь скорее из разряда «нууу, такое». Выкладывать на обозрение в соцсетях ваши ночные похождения с получившейся картинкой будет кринжово, потому что и деталей заметно меньше и цифровая стабилизация начинает трястись. Но для отправки коротких видео для родни в мессенджерах подойдет. Впрочем, смотрите сами.
Конкуренты
|realme C75
|Tecno SPARK 30 Pro
|POCO X7
|Операционная система
|Android 14 + realme UI 5.0
|Andoroid 14 + HiOS 14
|Andorid 14 + HyperOS
|Экран
|6.72", IPS, 1080x2400, 90 Гц, 392 ppi
|6.78", AMOLED, 1080х2436, 120 Гц, 393 ppi
|6.67", AMOLED, 1220х2712, 120 Гц, 446 ppi
|Процессор
|MediaTek Helio G92 Max, 12 нм, 8 ядер (2х Cortex-A75 2.0 ГГц + 6х Cortex-A55 1.8 ГГц)
|MediaTek Helio G100, 6 нм, 8 ядер (2х Cortex-A76 2.2 ГГц + 6х Cortex-A55 2 ГГц)
|MediaTek Dimensity 7200 Ultra, 4 нм, 8 ядер (4х Cortex-A78 2.5 ГГц + 4х Cortex-A55 2.0 ГГц)
|Графика
|Mali-G52 MС2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G615 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт, поддержка microSD карт
|128/256 Гбайт, поддержка microSD карт
|128/256/512 Гбайт, слот для microSD карты отсутствует
|Связь
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп (OmniVision OV50D), f/1.8, цифровая стабилизация, запись видео в 1080p@30fps
|Основной модуль: 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2), f/1.9, запись видео в 2К@30fps
|Основной модуль: 50 Мп, f/1.5, оптостаб, запись видео в 4К@30fps
|Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.0
|Фронтальная камера: 13 Мп, f/1.9
|Ультраширик: 8 Мп, f/2.2
|Макро объектив: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная камера: 20 Мп, f/2.2
|Аккумулятор
|5828 мАч, адаптер питания на 45 Вт
|5000 мАч, адаптер питания на 33 Вт
|5100 мАч, адаптер питания на 45 Вт
|Размеры
|165.7x76.2x8 мм
|166.6x77x7.4 мм
|162.3x74.4x8.4 мм
|Вес
|196 грамм
|188 грамм
|185.5 грамм
|Цена
|от 16 тысяч рублей
|от 16 тысяч рублей
|от 23 с половиной тысяч рублей на маркетплейсах
Смартфоны для сравнения в этот раз будет искать не так уж и просто. С одной стороны realme C75 не ставит рекорды по производительности или автономности, а с другой — ну не делает никто по такой цене смартфонов с защитой по стандарту IP69. Сейчас это буквально единственное предложение на рынке в этом ценовом сегменте.
Tecno SPARK 30 Pro
А ничего, в общем-то, с водозащитой и хоть какой-то ударопрочностью из приличных производителей за 16 тысяч рублей вы в РФ не купите! Соответственно, начинаются лавирования в стиле «что бы ещё можно купить за 16 тысяч рублей, пусть и без защищённого корпуса» и «а если всё-таки защищённый, то какова доплата?». И Tecno Spark 30 Pro относится к первой категории.
Из плюсов в нём вы получите AMOLED-дисплей. IPS в realme хорош, так что разницы по качеству картинки разительной вы не ощутите, но Tecno будет работать с 5000 мАч от розетки… ну, не столько же, сколько realme работает с 5828 мАч (потому что Tecno и Infinix почему-то разряжаются быстрее, чем realme и, например, Xiaomi с одной и той же ёмкостью аккумулятора). Но в целом будет незначительно отличаться в худшую сторону по автономности в сравнении с realme C75.
А вот процессор MediaTek Helio G100, даже несмотря на то, что это переименованный G99, всё равно ощутимо мощнее. Уже получится играть во всякие требовательные 3D-игрушки или набивать память бОльшим количество приложений без опаски, что смартфон из-за этого начнёт работать медленнее.
Как ни странно, по камере я бы не сказал, что Tecno сколь-либо ощутимо лучше. Да, 108-мегапиксельная основная камера (модуль Samsung ISOCELL HM2) вроде многообещающая, но это не тот смартфон, в котором она снимает на все деньги, поэтому по качеству съёмки фото будет паритет, а вот качество записи видео на Tecno будет чуть лучше. Мощность зарядки тут тоже составляет всего лишь 33 Вт против 45 Вт у realme. Но в целом с 0% до 100% заряд смартфоны будут пополнять за близкое количество времени, потому что у realme, хоть зарядка и быстрее, но и аккумулятор более ёмкий!
И, как я и предупреждал — отсутствие полноценной влаго и пылезащиты. Как и у большинства конкурентов Tecno ограничились стандартом IP54, а это значит, что случайная погрузка телефона в ту же воду будет для него смертельной. Ну и вообще такой смартфон гарантированно останется в безопасности только под небольшим дождём или при удачном падении в песок на пляже.
POCO X7
А вот если вам нужен именно смартфон для всепогодных условий, но при этом по характеристикам превосходящий realme C75, то доплачиваете… да, тысяч 10-15 (в зависимости от того, берёте ли у официалов, либо заказываете на мелких магазинах в маркетплейсах) и покупаете Poco X7 со степенью защиты IP68. С IP69 точно не найдёте вариантов, да и IP68 можно удовлетвориться.
Тут, правда, уже предстоит дилемма другого порядка: вот этот Poco за 23-30 тысяч рублей, с учётом водозащиты, вроде и хорош, но с учётом камер… ни рыба, ни мясо. Такая же по качеству камера и практически такой же процессор стоит в realme 13+ (18-20 тысяч рублей), а есть ещё realme 13 Pro+, который покупаете за 25-26 тысяч рублей и в нём камеры НА ГОЛОВУ выше остальных смартфонов (они там примерно уровня Samsung S25, например).
Короче, не бывает всего и сразу, просто имейте в виду, что следующая после realme C75 (15-16 тысяч рублей) ступень «такого же, но чуть выше характеристики» смартфона — это уже доплата в 10 тысяч рублей примерно. Poco X7 — это тоже смартфон «для всего понемногу», а не с упором на качество камеры. Так что сами решайте, доплачивать ли.
Ну а в российской сетевой (официальной) рознице цены неадекватны — у сетевиков цена за конфигурацию 8/256 Гбайт стартует от 29 тысяч рублей. Сомнительная цена за смартфон, который и не игровой, и камерой, в целом, не блещет, а просто «сойдёт». Короче, если уж рассматривать POCO X7 как альтернативу, то по ценам на Али и Ozon Global только. Даже с учётом того, что там он вам достанется без гарантии (в большинстве случаев).
Выводы
Если вы осиливаете этот текст по порядку, то уже не только у вас, но и у меня, автора, «мозги поплыли» от попыток сформулировать мысль этого текста вкратце. Но я попробую:
-
Смотрите, главная и единственная суть смартфона realme C75: других смартфонов с водозащитой и ценой IP68/IP69 до 20 тысяч рублей не существует в природе. Ни в российских магазинах, ни на AliExpress/Ozon Global, ни с доставкой из-за рубежа. Даже если заказывать из Китая этот же C75, он там (пока что, на конец февраля 2025 г.) будет стоить примерно столько же. Если у вас из-за работы или повседневной возни смартфон постоянно пачкается или покрывается водой — это лучший вариант по вменяемой цене, как ни крути. Потому что (владельцы Radeon RX 580 не дадут соврать, хе-хе) окисляющаяся и ржавеющая микросхема из-за влаги — медленный путь в гроб для любой электроники. И то, что «я намочил свой смартфон, у которого нет водозащиты, а он выжил!» — это не значит, что внутри он останется так же жив, как и снаружи.
-
realme C75 стоит 16 тысяч рублей. Смартфон с водозащитой. Чем-то пожертвовали? Нельзя сказать, чтобы что-то конкретное уронили на уровень плинтуса по качеству исполнения. Просто в целом это смартфон уровня моделей 12-14 тысяч рублей по процессору, камерам и т.д. Примерно в 2 тысячи вам обошлась доплата за водозащиту, если сравнивать характеристики C75 с «просто смартфонами» по такой же цене в оф.рознице. Если вам «лишь бы камеру покруче да подешевле, а водозащите не особо и нужна», берите realme 13+ из Китая или Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. А если водозащита важна — альтернативы пока ободятся в 26-30 тысяч рублей, то есть как бы и не в счёт.
- И мы не очень-то любим рекламировать операторов связи, но при покупке C75 в Билайне есть возможность немного сэкономить. Например, если вы покупаете телефон на сайте, то можно воспользоваться акцией «3 в 1» и получить дополнительные 4000 рублей на счёт мобильного телефона и чехол в подарок. Насколько мы поняли, бонусные рубли начисляются даже на старые сотовые номера и их можно использовать для оплаты связи. Вряд ли вас, билайновцев, осталось много (всех постепенно сжирает государственный Т2, он же Ростелеком, со своими бесконечными деньгами-дотациями государства на связь), но если вдруг вы на Билайне — вам смартфон, считайте, достанется за 11 тысяч рублей. И по такой цене стоит брать 100%.
В общем и в целом — это не «гурманский» мобильник, а «всё сделано по уму, но не люкс, а для работяг», пусть даже и с приятной наружностью. Спасибо realme, что хотя бы пробуют делать в смартфонах что-то новое, чего конкуренты до сих пор не делали, и ждём водозащиту в… не знаю, каких-нибудь смартфонах с камерой среднего уровня в ближайшем будущем? Вот тогда самсунговским A35 и сяомишным «14 Pro+» с урезанным аккумулятором (с 6200 для китайцев до 5100 для РФ и Европы) придётся несладко. А realme C75 — это уже смартфон-памятник, как первый по такой цене с водозащитой и усиленным корпусом. Если вы не особо фотограф или игрун в игры — покупайте, за эти деньги весьма и весьма.
- Яркий чёткий дисплей
- Компактность, приятные материалы корпуса
- На удивление неплохо (по меркам смартфонов за 16 тысяч рублей) фотографирует
- Первый среди недорогих смартфонов с водозащитой IP69 и усиленным корпусом MIL-STD-810H
- Процессор «на тоненького», хватает впритык
- 5800 мАч на IPS-дисплее примерно равны 5200 мАч на OLED