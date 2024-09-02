Redmi Note 13 Pro+ вот-вот уйдёт в прошлое и начнёт дорожать. Стоит ли его покупать, пока не началось?

Я тут подумал, что мы с вами как-то наивно оптимистичны в ожиданиях, что Redmi Note 14/14 Pro/14 Pro+ будут прям радикально новыми — с нынешними тенденциями они запросто могут быть «теми же яйцами, но в профиль с AI». Вон, в марте 2024 года выше Samsung Galaxy A55 и в сравнении с Galaxy A54 в нём не изменилось, как говорит Олег Тиньков, почти ни-че-го.

Или, например, недавно вышел Realme 13 Pro+. И вы, наверное, думали, что Realme сделали из смартфона с крутой камерой в среднем уровне смартфон с ещё более крутой камерой в среднем уровне? Тем более, что в старом Realme была Sony IMX890, а в новом — Sony LYT-701! Но это новая уловка Sony — они просто поменяли имена в своих старых камерах, чтобы вам казалось, что они всё новые технологии выпускают, а не продолжают штамповать одну и ту же камеру с ноября 2022 года.

И если вы думаете, что Xiaomi-то не такие и двигают прогресс вперёд, у меня для вас тоже плохие новости: