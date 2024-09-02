Redmi Note 13 Pro+ вот-вот уйдёт в прошлое и начнёт дорожать. Стоит ли его покупать, пока не началось?Прощаемся со сверхпопулярным Xiaomi среднего уровня
Я тут подумал, что мы с вами как-то наивно оптимистичны в ожиданиях, что Redmi Note 14/14 Pro/14 Pro+ будут прям радикально новыми — с нынешними тенденциями они запросто могут быть «теми же яйцами, но
в профиль с AI». Вон, в марте 2024 года выше Samsung Galaxy A55 и в сравнении с Galaxy A54 в нём не изменилось, как говорит Олег Тиньков, почти ни-че-го.
Или, например, недавно вышел Realme 13 Pro+. И вы, наверное, думали, что Realme сделали из смартфона с крутой камерой в среднем уровне смартфон с ещё более крутой камерой в среднем уровне? Тем более, что в старом Realme была Sony IMX890, а в новом — Sony LYT-701! Но это новая уловка Sony — они просто поменяли имена в своих старых камерах, чтобы вам казалось, что они всё новые технологии выпускают, а не продолжают штамповать одну и ту же камеру с ноября 2022 года.
И если вы думаете, что Xiaomi-то не такие и двигают прогресс вперёд, у меня для вас тоже плохие новости:
|Смартфон
|Redmi Note 12 Pro+
|Redmi Note 13 Pro+
|Анонсирован
|Октябрь 2022 г.
|Сентябрь 2023 г.
|Дисплей
|6.67”, OLED, 2400x1080, 120 Гц
|6.67”, OLED, 2712x1220, 120 Гц
|Основная камера
|200 Мп, f/1.7, размер сенсора 1/4.0”, оптическая стабилизация, Samsung HPX
|200 Мп, f/1.7, размер сенсора 1/4.0”, оптическая стабилизация, Samsung HP3
|Сверхширокоугольная камера
|8 Мп, f/2.2, Sony IMX355
|8 Мп, f/2.2, Sony IMX355
|Селфи-камера
|16 Мп, f/2.4
|16 Мп, f/2.4
|Ёмкость аккумулятора
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 ВТ
|120 Вт
|Процессор
|Dimensity 1080
|Dimensity 7200 Ultra
|Водозащита
|Нет
|IP68
В общем, с 2022 года Xiaomi выпускает примерно один и тот же смартфон. Просто в последнем поколении у него процессор стал чуть мощнее и прибавилась водозащита. Не будет ли Redmi Note 14 Pro+ таким же незначительным обновлением?
Но именно из-за того, что Xiaomi два года почти ничего нового не показывала, есть надежда, что на этот-то раз прогресс будет ощутимым. Скорей всего, смартфон и подорожает соответствующе, в то время как Redmi Note 13 Pro+, за который на момент дебюта просили совершенно наглые 52 тысячи рублей в российской оф.рознице и 35+ тысяч на AliExpress. Но в сентябре 2024 года Redmi Note 13 Pro+ с 8/256 ГБ памяти можно без проблем купить в пределах 25 тысяч рублей даже с учётом таможенных пошлин (которых на момент анонса этой модели не было, а цены всё равно были заоблачными).
Можно-то можно, а нужно ли? Вот сегодня и будем разбираться. Ну и, из-за того, что мы не обозревали этот смартфон в полной мере, а только сравнивали по качеству камер с вышедшим позже Realme 12 Pro+ (он же Realme 13 Pro+), начнём описание по порядку и с самого начала.
Если вам интересно только сравнение с конкурентами и целесообразность покупки, а не какие-то там замеры-доказательства, листайте сразу в конец статьи — там будут готовые рекомендации.
Технические характеристики
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|Операционная система
|Android 13 + MIUI 14
|Экран
|6,67’’, 1220x2712 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 446 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 7200 Ultra, 2x Cortex-A715 2,8 ГГц + 6x Cortex-A510 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G610 MC4
|Оперативная память
|8/12/16 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп ("макро") f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Размеры
|161,4х74,2х8,9 мм
|Масса
|204,5 г
|Класс защиты
|IP68
Внешний вид
После того, как в интернет утекли изображения Redmi 14 Pro, можно с уверенностью сказать, что Redmi 13 Pro+ - это последний оплот дизайна с соразмерными «блинчиками» камер среди всех остальных Xiaomi.
Так сложилось, что этот дизайн несет за собой еще и определенный вид рамок по бокам — тут они узкие, а фронтальная и задняя панели аккуратно сводятся к ним. Пользы от них много, серьезно. С ними и телефон кажется не таким толстым, и хват комфортнее. Хотя габариты и вес тут — моё почтение. В руках приходится держать почти 205 грамм в виде вытянутого стеклянного бруска. Торцы сверху и снизу одинаково плоские, смартфон может запросто стоять на них.
Над дисплеем — стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое должно защитить телефон даже в случае падения на что-то твердое. С царапинами проблем нет — за время теста не появилось ни одной, при том, что смартфон то и дело путешествовал по рюкзаку вместе с объективами, камерой и прочей мелкой утварью. Под этим стеклом — AMOLED-экран с небольшим вырезом по центру и едва заметным подбородком. Не осуждаем, потому что Galaxy S24 FE скоро появится с подбородком не меньше.
Кнопки в привычных местах, без авторского взгляда на их компоновку: где-то в районе центра правой боковой рамки расположена кнопка питания, чуть выше находится качелька регулировки громкости. Кнопки не болтаются, даже если смартфоном сильно потрясти.
Несмотря на приличный вес (Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ всего на 16 грамм легче здоровенного iPhone 15 Pro Max), места для 3,5-джека не нашлось. Не досталось места и карте памяти — разъем под нее не предусмотрен (благо, что спасает объем встроенной памяти). Зато на верхнем торце оказался инфракрасный датчик для управления техникой. Удобно, если не вся техника в доме обладает статусом «умной». За это заслуженный плюс.
Дисплей
Еще один плюс в копилку Redmi Note 13 Pro+ уходит за экран-водопад. В Xiaomi выбрали хорошую OLED-матрицу с диагональю 6.67″, которая в идеальных условиях в авто-яркости (под лучами египетского солнца летом, например) способна выдать 1250 кд/м2. Однако в полевых тестах она выдает 490−600 кд/м2, в зависимости от активности авторегулировки подсветки.
В Samsung Galaxy A55, Tecno Premier 30, Samsung Galaxy S23 FE, Nothing Phone 2 и Realme 12 Pro+ дисплеи менее яркие, в Realme 13 Pro+, и Xiaomi 13T примерно такие же. Радикально более качественного смартфона по качеству дисплея за эти деньги до сих пор не появилось.
Поддержка Dolby Vision и HDR10+ заявлена (про Widevine L1 DRM не забыли, можно даже контент с Netflix смотреть с HDR), есть и возможность переключить экран из режима 60 Гц в режим 120 Гц, однако работать ускорение частоты будет только в системе и приложениях, а не играх, потому что местного Dimensity 7200 на такие подвиги не хватает, несмотря на солидные числа в названии процессора.
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|Максимальный уровень яркости
|490/1,5 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|97%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2.0
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6670
Экран тут не нагружает зрение слишком холодными оттенками, а от настройки частоты мерцания не начинает болеть голова. С отображением цветов все хорошо, каких-то критических отклонений от эталонных значений нет. Не дотягивает до уровня свежих флагманов, но как для представителя стыка бюджетного и среднего сегментов — очень даже неплохо.
И пусть вас не пугает то, что это экран-водопад. Если для флагманов подобное панели стоят как половина крыла от самолета, то в случае с недорогими «китайцами» все очень даже демократично. На AliExpress за дисплейный модуль в сборке от вас попросят 5−7 тысяч рублей.
Интерфейс
Xiaomi одной из первых показала, что Android-оболочки для массовых устройств можно делать нормальными. А еще эта замечательная компания продемонстрировала, что можно быть довольно наглым в проектировании этих самых оболочек. И даже копирование элементов дизайна у Apple тут ни при чем. Все дело в рекламе.
Не хватает денег на зарплаты программистов-разработчиков оболочки? Заставь дизайнеров впихивать рекламные баннеры в систему
И если баннеры уже не так часто встречаются в меню каких-то стандартных приложений MIUI, то количество тех приложений, которые вам впаривают на момент первого запуска прямо с рабочего стола — какое-то феноменальное. Мало того, что из-за визуального мусора с избытком, так еще и от кучи встроенного софта страдает количество свободного места на устройстве. Покупаете версию на 512 ГБ? Будьте готовы к тому, что в настройках вы увидите лишь 473 ГБ памяти. После такого особенно смешно выглядят некоторые графики с официального сайта оболочки. Например, вот:
В остальном нареканий к работе MIUI нет (ещё бы они были при 8/12 ГБ оперативной памяти). В мелочах система приятнее, чем у Tecno и Infinix, но она уже не дотягивает до Realme UI. У Realme и анимации интереснее, и отрисована система в духе времени, и рекламы нет.
Производительность и автономность
Redmi Note 13 Pro+ работает на чипе Dimensity 7200 Ultra от MediaTek. Это восьмиядерный процессор, построенный на 4 нм техпроцессе с использованием технологии big. LITTLE: у него есть две ведущих ядра Cortex-A715 (2,8 ГГц) и шесть энергоэффективных Cortex-A510 (2 ГГц). Всё это приправлено видеочипом Mali-G610 MC4, который отвечает за работу «геншинов» и прочих аниме-казино.
Несмотря на «здоровенный» индекс, который намекает на серьезные изменения в производительности, в сравнении с предшественниками,на деле чип «ушел» вперед недалеко от старичка Dimensity 1080: в одноядерных тестах он ощутимо быстрее, а вот в многоядерных разница между ними заметна не так сильно. А вот с Dimensity 6020 и всяческими Snapdragon 695 или Exynos 1280 разница колоссальная.
Dimensity 7200 «рвет» переименованный Helio G99 по всем фронтам. Тут и производительность на голову выше, и здоровенные сенсоры камер поддерживаются. С оперативной памятью дела тоже обстоят лучше у 7200-го. Вместо LPDDR4X-модуля здесь используется память типа LPDDR5. На результатах в синтетических тестах это сказалось очень хорошо. Но, строго говоря, среди смартфонов с водозащитой Samsung Galaxy A55 нагревается меньше.
Еще одна сильная сторона процессора — автономность. Не такая, как у Realme 12 Pro+ на Snapdragon 7s Gen 2, который прошиб наш рейтинг "долгожителей", но емкости аккумулятора Redmi запросто хватит на день-полтора работы без подходов к розетке.
Если нужно зарядить телефон действительно быстро, то тут список конкурентов стремительно редеет. Тот же Realme 12 Pro+ может предложить лишь 67 Вт по проводу. Прилично, и даже больше, чем у современных флагманов от А-брендов. Но тут появляется Redmi Note 13 Pro+ со своими 120 Вт в зарядном устройстве.
Можно ли этим компенсировать среднюю автономность? Вполне. 15 минут около розетки конвертируются в заряженный на две три аккумулятор. Для полной зарядки понадобится 25−30 минут. Беспроводной и реверсивной зарядки нет, так что зарядить где-то в пути наушники от телефона не получится — за это минус. Даже Infinix уже научились добавлять эти функции в смартфоны среднего класса, а Xiaomi и Realme — всё ещё нет.
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность зарядки
|Время зарядки с 0% до 100%
|Толщина корпуса
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|5000 мАч
|120 Вт
|25 мин.
|8.9 мм
|Realme 12 Pro+
|5000 мАч
|67 Вт
|43 мин.
|8.8 мм
|Realme 13 Pro+
|5200 мАч
|80 Вт
|47 мин.
|8.4 мм
|Tecno Camon 30 Premier
|5000 мАч
|70 Вт
|44 мин.
|7.9 мм
|Samsung Galaxy A55
|5000 мАч
|25 Вт
|1 ч 03 мин.
|8.2 мм
|Nothing Phone 2a Plus
|5000 мАч
|50 Вт
|1 ч 01 мин.
|8.5 мм
|Google Pixel 8a
|4492 мАч
|18 Вт
|2 ч 09 мин.
|8.9 мм
Камера
В 2024 году непривычно писать о системе камер, состоящей, фактически, из одного пригодного для съемки модуля. В списке характеристик, конечно, есть и основная камера, и широкоугольная, и даже макромодуль завезли. Только у первого сенсора разрешение 200 Мп, а у «ширика» — 8 Мп. Почувствуйте разницу, как говорится. Ну и когда-нибудь мы доживём до времён, когда китайские производители перестанут заниматься клоунством ради большего количества камер на задней крышке и перестанут лепить туда бесполезные бутафорские 2 Мп камеры. Когда-нибудь, но не сегодня.
Основной сенсор ISOCELL HP3, который вы могли видеть в Realme 11 Pro+ и в Honor 90/90 Pro, отрабатывает в этом Redmi на все деньги. Нет, серьезно. Я ожидал тут и кривую работу алгоритмов объединения информации с соседних пикселей, и не самую удачную «подкрутку» резкости и четкости, но этого «добра» замечено не было. Это в некоторой степени удивительно.
Почему удивительно? Производителям уже некуда городить серьезную оптику — дизайн и желание сделать смартфон самым тонким в своем классе заставляют их смотреть в сторону нейросетей, натянутых на отдельный. Главный минус такого подхода заключается в том, что нейросети на пустом месте пытаются дорисовать то, чего нет. Вот чем занимаются при сильном зуме iPhone 15 Pro Max и Huawei Pura 70:
Днём у Redmi Note 13 Pro+ ровные линии не превращаются в кривые, мелкий текст остается разборчивым. Ни в характере снимка, ни в характере шумов нет неестественности. Хорошие снимки, которые не стыдно покрутить в том же Snapseed.
Вечером камере сложнее справляться с детализацией. Падает чёткость, контуры предметов становятся размытыми. И вот тут зум уже лучше не использовать (потому что оптического зума тут нет, никакого). Максимум — двукратный.
Похожая ситуация и с фронтальной камерой. Она тут просто есть, несмотря на разрешение 16 Мп. Разрешение-то есть, а вот качественные снимки получить с её помощью… тяжело.
Что с видео? В Redmi Note 13 Pro+ не Helio G99 (и даже не Dimensity 6020), а нормальный процессор, поэтому смартфон умеет снимать 4K-видео, но с фиксированной частотой 30 к/c. Оптическая стабилизация есть, со своей задачей справляется хорошо: на видео почти отсутствует "шевелёнка". Тряску рук при ходьбе компенсирует неплохо.
Конкуренты
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
|Realme 12 Pro+
|OnePlus Nord 3 5G
|Операционная система
|Android 13 + MIUI 14
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 13 + OxygenOS 13.1
|Экран
|6,67’’, 1220x2712 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 446 ppi
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|6,74’’, 1240x2772 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 451 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 7200 Ultra, 2x Cortex-A715 2,8 ГГц + 6x Cortex-A510 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4х Cortex-A78 2,4 ГГц + 4х Cortex-A55 1,95 ГГц
|MediaTek Dimensity 9000, 1x Cortex-X2 3,05 ГГц + 3x Cortex-A710 2,85 ГГц + 4x Cortex-A510 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G610 MC4
|Adreno 710
|Mali-G710 MC10
|Оперативная память
|8/12/16 Гбайт
|8/12 Гбайт
|8/16 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп ("макро") f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 64 Мп f/2,8 (зум 3х) OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,4
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп f/2,4 ("макро"), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|67 Вт
|80 Вт
|Размеры
|161,4х74,2х8,9 мм
|161,7x73,9x8,8 мм
|162х75,1х8,2 мм
|Масса
|204,5 г
|196 г
|193,5 г
|Класс защиты
|IP68
|IP65
|IP54
|Цена в российской официальной рознице
|от 48 тысяч рублей (да, я сам в шоке)
|от 42 тысяч рублей
|от 48 тысяч рублей
Realme 12 Pro+
После стольких упоминаний этого смартфона было бы странно не обнаружить его в списке конкурентов. В отличие от героя обзора, у этого Realme есть полноценный телеобъектив с оптической стабилизацией. Ультимативное преимущество, если вы много снимаете на камеру и потом разглядываете результат на большом экране.
У него лучше автономность, но медленнее зарядка. И стоит он дороже, если брать официальную розницу. У магазинов поменьше цены привлекательнее. Есть необходимость сэкономить? Можно поискать у представителей «серой» розницы. Оба устройства стоят там стоят по 34−35 тысяч рублей.
Правда, вместе с крутой автономностью вы получаете менее мощный процессор, медленную зарядку и корпус с отделкой из экокожи. Субъективно странное решение по соображениям практичности, но кому-то нравится и такое. Вас не осуждаем, а дизайнеров — немного да.
OnePlus Nord 3
Тут запросто мог оказаться Galaxy A55, который хорош по качеству камер и чуть слабее по процессору, но незначительно. Но помещать его к смартфонам с быстрыми зарядными устройствами как-то неправильно. 25 Вт против 60+ или 120 Вт в 2024 году? Избиение младенцев какое-то. А вот у Nord 3 с этим никаких проблем нет: 80 Вт по проводу он принимает. Но, как и конкурентов, никакими беспроводными и реверсивными зарядками тут и не пахнет.
Зато процессор — зверски мощный, с огромным запасом мощности на будущее. Mediatek Dimensity 9000 может запросто составить конкуренцию Snapdragon 8 Gen 2, поэтому Nord 3 будет предпочтительнее для игр, чем все упомянутые смартфоны выше. И, в общем-то, быстрее, чем новые «почти флагманы» на процессорах Snapdragon 8s Gen 3.
Будем считать, что это приправленная патриотизмом версия GT-линейки от Realme, которая поставляется на чипах от Qualcomm.
Итого
Итак, Redmi Note 13 Pro+ даже накануне ухода на пенсию — это смартфон с хорошей камерой (Realme 12 Pro+ или 13 Pro+ немного лучше в фото, но периодически хуже в качестве съёмки видео), средней — не выдающейся и не плохой — автономностью и почти уникальной в смартфонах до 30 тысяч рублей, не считая Самсунгов, водозащитой.
Прямо сейчас, на 2 сентября 2024 г. по алиэкспрессовской цене в 25-27 тысяч рублей это отличный вариант. Если вам не нужна водозащита, то можете взять и Realme 12 Pro+, либо Realme 13 Pro+ (один и тот же смартфон, просто у второго 5200 мАч вместо 5000 мАч и чуть другая прошивка). А если нужна — Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, хоть и чуть медленнее и иной раз ночью менее качественно фоткает, разница не столько большая, чтобы прям горевать из-за выбора одного вместо второго. Примерно равноценные мобильники.
По официальной цене в 43-51 тысячу рублей, которые за него ломят сегодня в DNS и у других сетевиков, это бестолковый вариант абсолютно. Более дешёвый Xiaomi 13T (потому что не на хайпе) и фотографирует/снимает видео лучше, и процессор в нём мощнее процентов на 40, и водозащита тоже есть, и вообще он по иерархии стоит выше, чем Redmi Note (качественнее материалы, есть оптический зум в камере, лучше снимает в 4K, лучше селфи-камера). Разве что заряжается немного медленнее.
И набивший уже вам оскомину HONOR 200 стоит примерно столько же. При этом он тоже радикально быстрее и несравнимо дольше работает от аккумулятора, у него есть 2.5x оптический зум, а основная камера плюс-минус такая же (видео у Xiaomi по качеству всё-таки чуть лучше). Да, в нём нет водозащиты, но в остальном альтернатива повеселее.
Я уж не говорю, что в Huawei P60 за те же 50 тысяч рублей во всё той же официальной рознице камеры несравнимо, вот радикально лучше. И основная, и сверхширокоугольная, и оптический зум 5x в наличии.. Правда, придётся возиться с установкой Google-сервисов...
В общем, с AliExpress покупать его за свои деньги определённо стоит, в российской сетевой рознице — нет. Потому что цены на Redmi Note в России перехайпленные и неадекватно высокие даже в сравнении с другими, более крутыми по той же цене (!) моделями Xiaomi.
Ждать ли Redmi Note 14 Pro+?
О Redmi Note 14 Pro+ пока мало что известно, но известно о Redmi Note 14 Pro, а он с проплюсом будет отличаться слабо. Итак:
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Процессор будет Snapdragon 7s Gen 3. Заткнёт за пояс по мощности Realme 12 Pro+/13 Pro+ и Samsung Galaxy A55 с ощутимым отрывом и будет немного быстрее, чем HONOR 200 или Tecno Camon 30 Premier.
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По ёмкости аккумулятора пока никакой ясности, но вряд ли это будет 5500 мАч: маркетологи Xiaomi не станут стрелять себе в ногу и уменьшать мощность быстрой зарядки (которая 120 Вт). А с ней + с 5500 мАч смартфон станет очень толстым. Так что будет 5200-5300 мАч, скорей всего.
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Появится камера с оптическим зумом, которой обделили Redmi Note 13 Pro+. Будет ли это 2x-зум, как у Realme 12 Pro+/13 Pro+ или 3x, как у Tecno Camon 30 Premier, пока никаких деталей. Как и не понятно, будет ли зум только у Redmi Note 14 Pro+, либо и для Redmi Note 14 Pro завезут такую щедрость.
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Новая основная камера. Пока не понятно, более качественная, либо просто обновление ради обновления.
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Новый дизайн. Варочная плита в центре корпуса. Чем-то напоминает одновременно Xiaomi 14 и Xiaomi Redmi Note 9 5G.
С учётом прироста мощности и перетряхивания камер + добавления зума будет совсем новый смартфон: быстрее и лучше по качеству съёмки. По автономности уже не факт — есть вероятность, что разницу в 200 мАч съест более мощный процессор.
Но это будет определённо более дорогая на старте модель (ну чё, вот мы и доживём до времени, когда Redmi Note в российской рознице начнут продавать по 55-60 тысяч рублей?). И главное — хоть её и покажут в сентябре-ноябре (по разным слухам), глобальные версии с нормальной поддержкиой российского LTE, без иероглифов и глюков уведомлений в системе появятся не раньше января 2025-го, одновременно со стартом продаж в Индии. И кто его знает, что будет с рублём и прочими обстоятельствами к тому времени...
Если у вас заначка ограничивается 30 тысячами рублей, лучше ждите распродаж на Ali и покупайте уже сейчас. Если хотите чуть более крутой Xiaomi по адекватной цене, берите Xiaomi 13T тоже сейчас (его тоже снимают с производства). А Redmi Note 14 Pro+ по адекватным ценам ждите не раньше зимы 2025 года, потому что сила бренда Xiaomi уже такова, что смартфоны очень долгое время после их дебюта продают по завышенным ценам, как это было и есть у каких-нибудь iPhone.
- Яркий и хорошо откалиброванный экран
- Время автономной работы
- Хорошее (в сравнении с конкурентами) качество съёмки видео в 4K
- Ночью фотографии получаются так себе
- Нет оптического зума
- Нет реверсивной и беспроводной зарядок
- Фронтальная камера отстаёт от конкурентов
- Цена в официальной рознице РФ очень завышена