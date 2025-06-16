Названы лучшие бюджетные смартфоны в сетевых магазинах РФ

Названы лучшие бюджетные смартфоны в сетевых магазинах РФВыбираем недорогие и качественные модели
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При этом смартфоны дешевле 7 тысяч рублей в таких магазинах лучше не рассматривать — это устаревшие устройства с минимальной памятью и слабыми процессорами, которые быстро разочаруют владельца.
В категории до 10 тысяч рублей внимания заслуживают Realme Note 60 и Xiaomi Poco C75. Эти смартфоны стоят в среднем от 6,5 до 8 тысяч рублей и предлагают базовый набор функций для повседневного использования. Realme Note 60 доступен в версиях 4/128 ГБ и 6/128 ГБ, причём модель с 6 ГБ оперативной памяти работает чуть стабильнее. Xiaomi Poco C75 в конфигурации 6/128 ГБ обойдётся примерно в 7,8−8 тысяч рублей. Он оснащён NFC для бесконтактных платежей и заряжается быстрее, чем конкурент от Realme. Оба устройства не блещут камерами или скоростью, но для звонков, мессенджеров и простых приложений их возможностей достаточно.
Ещё один вариант в этой категории — Vivo Y04. Его сложнее найти в продаже, и официальный магазин Vivo просит за него до 12 тысяч рублей, что явно завышено. Однако в некоторых магазинах, например DNS, модель с 4/128 ГБ можно найти за 9 тысяч. Главное преимущество Vivo Y04 — аккумулятор на 5500 мАч, обеспечивающий долгую работу. Устройство также имеет громкий динамик с режимом повышенной громкости и дополнительную вспышку для фонарика. По скорости работы оно сравнимо с Xiaomi Poco C75, но уступает в оперативной памяти.
В ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей выбор становится интереснее. Здесь выделяется Infinix Hot 50 (4G) с конфигурацией 8/256 ГБ за 12,5 тысяч рублей. Благодаря процессору Helio G100 этот смартфон заметно быстрее конкурентов, таких как Poco C75 или Redmi 14C. Он подойдёт для тех, кому важна плавная работа приложений. Экран у Infinix Hot 50 яркий, а автономность на хорошем уровне. Однако камера снимает посредственно в тёмное время суток, а зарядка занимает около двух часов.
Для тех, кто хочет сэкономить и готов смириться с менее стабильным качеством сборки, можно рассмотреть Itel RS4. Он по сути представляет собой удешевлённую версию Infinix, но может быть выгодным решением, если купить его по акции и тщательно протестировать в первые две недели использования.
Альтернативой может стать Poco M6 от Xiaomi. Цены на него варьируются: версия 6/128 ГБ стоит около 10,5 тысяч, а 8/256 ГБ — до 14 тысяч рублей. Смартфон оснащён ярким дисплеем, камерой на 108 Мп и быстрой зарядкой на 33 Вт. Однако процессор здесь слабоват, из-за чего камера не раскрывает свой потенциал, а ночные фото и видео получаются среднего качества. Если сравнивать с Infinix Hot 50, то Poco M6 проигрывает по скорости, но выигрывает по скорости зарядки.
От 15 тысяч рублей стоит обратить внимание на Tecno Camon 30 4G и Infinix Zero 30 4G. Эти смартфоны стоят до 18 тысяч рублей и предлагают хорошие камеры, быструю зарядку и достойную производительность. Однако их аккумуляторы на 5000 мАч разряжаются быстрее, чем у конкурентов с аналогичной ёмкостью. Если камера для вас в приоритете, эти модели могут стать хорошим выбором, но для длительной автономности лучше присмотреться к другим вариантам.
Также Xiaomi предлагает сразу два смартфона: Poco M7 Pro и Redmi Note 14S. Poco M7 Pro выделяется быстрым процессором, который позволяет комфортно играть и работать с приложениями. Это самый производительный смартфон в своём ценовом сегменте. Однако его камера уступает конкурентам, особенно в условиях плохого освещения. Redmi Note 14S, напротив, делает акцент на камеру, которая снимает лучше, чем у большинства устройств до 20 тысяч рублей. По скорости он уступает Poco M7 Pro, но превосходит по времени работы от аккумулятора.
В сегменте от 20 тысяч рублей выделяется CMF Phone 1. За 20 тысяч рублей (128 ГБ) или 23 тысячи (256 ГБ) вы получаете стильный смартфон с качественным экраном, хорошей автономностью и камерой, которая снимает лучше многих конкурентов, включая видео. Устройство оснащено сканером отпечатков в экране и съёмной задней крышкой для смены дизайна. Главный недостаток — отсутствие NFC, что может быть неудобно для пользователей в России. Тем не менее, по совокупности характеристик CMF Phone 1 конкурирует даже с более дорогими моделями, например Samsung Galaxy A35.
Если же вам нужен смартфон от Samsung, обратите внимание на Galaxy A25 (6/128 ГБ) за 19−20 тысяч рублей или Galaxy A34 (6/128 ГБ) за 22 тысячи. Galaxy A25 предлагает качественный экран и хорошую съёмку видео, но его камера слаба при плохом освещении. Galaxy A34 более сбалансирован, но встречается в продаже реже. Оба смартфона уступают китайским конкурентам по характеристикам, но подойдут тем, кто доверяет бренду.