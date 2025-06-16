Названы лучшие бюджетные смартфоны в сетевых магазинах РФ

При этом смартфоны дешевле 7 тысяч рублей в таких магазинах лучше не рассматривать — это устаревшие устройства с минимальной памятью и слабыми процессорами, которые быстро разочаруют владельца.

В категории до 10 тысяч рублей внимания заслуживают Realme Note 60 и Xiaomi Poco C75. Эти смартфоны стоят в среднем от 6,5 до 8 тысяч рублей и предлагают базовый набор функций для повседневного использования. Realme Note 60 доступен в версиях 4/128 ГБ и 6/128 ГБ, причём модель с 6 ГБ оперативной памяти работает чуть стабильнее. Xiaomi Poco C75 в конфигурации 6/128 ГБ обойдётся примерно в 7,8−8 тысяч рублей. Он оснащён NFC для бесконтактных платежей и заряжается быстрее, чем конкурент от Realme. Оба устройства не блещут камерами или скоростью, но для звонков, мессенджеров и простых приложений их возможностей достаточно.