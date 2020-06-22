Названы лучшие карты microSD для смартфонов

Первой в списке журналисты назвали Samsung Evo Select. Эти карты доступны в различных вариантах, максимальный объём тут — 512 ГБ. Если не удастся купить у российских ретейлеров, можно заказать в интернете. Вариант на 128 ГБ может обойтись в $25.

Далее в списке идёт SanDisk Extreme 1 ТБ. Это, конечно, не просто карта для любого пользователя. Её продажи стартовали в прошлом году по цене в $450. Больше, чем на 1 ТБ вы карты microSD не найдёте (да может оно и не надо).

Также журналисты упоминают Kingston Endurance. Эти карты авторы материала называют лучшими для любителей видеосъёмки.

Завершают список SanDisk Extreme Pro. Эти карты отличаются скоростью чтения и записи (до 170/90 МБ/с), что делает их одними из самых быстрых на рынке.