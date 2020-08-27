Названы лучшие компактные смартфоны для покупки в 2020 году

Сначала авторы материала упомянули iPhone 11 Pro. Нельзя сказать, что экран у него очень маленький — 5,85 дюйма, но всё же меньше, чем у многих флагманов на Android.

За ним следует, конечно, iPhone SE, который вышел в 2020 году. Диагональ его дисплея действительно небольшая — всего 4,7 дюйма. Это самый маленький смартфон в списке.

Также авторы PhoneArena написали о Google Pixel 4 и Google Pixel 4a. Первый назвали, пожалуй, лучшим компактным Android-смартфонов на сегодня. Экран у него 5,7-дюймовый. Модель 4a, скорее, конкурирует с iPhone SE 2020.

Как ни странно, авторы PhoneArena разместили в рейтинге Samsung Galaxy S20, диагональ экрана которого составляет 6,2 дюйма. Впрочем, такой смартфон в нынешних условиях тоже можно назвать компактным. Также из «самсунгов» в список включили Galaxy S10e с дисплеем диагональю 5,8 дюйма.

Завершает список Sony Xperia 10 II с 6-дюймовым экраном.