Названы лучшие по соотношению цены и скорости работы смартфоны

Рейтинг составлен по итогам октября 2019 года. И отражает, конечно, ситуацию на китайском рынке.

Если быть точнее, то специалисты AnTuTu представили четыре рейтинга. В первом находятся смартфоны в ценовой категории до $207 (13 220 рублей). Во втором — в категории $214-$285 (от 13 666 до 18 200 рублей), в третьем — $286-$429 (от 18 264 до 27 396 рублей), в четвёртом — от $429.

В первом рейтинге лидером стал Meizu 16th на основе процессора Snapdragon 845. На втором месте расположился Meizu X8, а на третьем — Honor 9X.