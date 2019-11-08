Телефоны
Сегодня 18:13
Названы лучшие по соотношению цены и скорости работы смартфоны
В различных ценовых категориях
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов с наилучшим соотношением цена/производительность.
Рейтинг составлен по итогам октября 2019 года. И отражает, конечно, ситуацию на китайском рынке.
Если быть точнее, то специалисты AnTuTu представили четыре рейтинга. В первом находятся смартфоны в ценовой категории до $207 (13 220 рублей). Во втором — в категории $214-$285 (от 13 666 до 18 200 рублей), в третьем — $286-$429 (от 18 264 до 27 396 рублей), в четвёртом — от $429.
В первом рейтинге лидером стал Meizu 16th на основе процессора Snapdragon 845. На втором месте расположился Meizu X8, а на третьем — Honor 9X.
AnTuTu
Второй рейтинг возглавил Lenovo Z6 Pro (Snapdragon 855).
AnTuTu
В третьем — Redmi K20 Pro (Snapdragon 855).
AnTuTu
В четвёртом рейтинге — OnePlus 7T (Snapdragon 855 Plus).
AnTuTu