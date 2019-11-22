Названы лучшие смартфоны для игр

Итак первое место занял флагман от Huawei. Китайцы присвоили ему пять звёзд за испытания. Причём ему единственному. Второе место отдали Nubia Red Devil 3S (четыре звезды), а третье — iPhone 11 Pro Max (тоже четыре звезды). За ними следуют Oppo Reno Ace, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, OnePlus 7T Pro, Vivo IQOO Pro, Black Shark 2 Pro, Asus ROG Phone 2 и Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

Эксперты учитывали не только производительность устройств и FPS в играх, но и плавность картинки, скорость загрузки, время отклика, уровень нагрева, время работы аккумулятора, а также качество звука и картинки.