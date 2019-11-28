Названы лучшие смартфоны для селфи 2019 года

С января этого года эксперты DxOMark успели протестировать селфи-камеры 25 смартфонов от бюджетных до флагманских.

Первым среди лучших был назван Samsung Galaxy Note10+ 5G. Оценка его камеры равна 99 баллам. Специалисты отметили, что устройство способно делать хорошие снимки при большинстве условий освещения.

Наиболее подходящим смартфоном для путешествий эксперты назвали Google Pixel 4. Он также хорош в записи видео и для групповых фотографий.

Лучшим аппаратом для портретной съёмки крупным планом DxOMark признал Asus ZenFone 6. По правде говоря, данный смартфон не имеет отдельной фронтальной камеры. Он оснащён поворотным модулем с основными датчиками.

В целом, топ лучших устройств таков: