Названы лучшие смартфоны для установки любительских версий Android

LineageOS — это бесплатная операционная система с открытым исходным кодом, основанным на Android. В материале Android Police автор приводит только те смартфоны, которые официально поддерживают Lineage и сборки на базе Android 10.

Обзор начинается с бюджетных смартфонов стоимостью менее $300. Первым в списке упоминается Motorola Moto G7. Он построен на процессоре Snapdragon 632, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Далее автор называет Xiaomi Mi A2. Этот смартфон назвали лучшим вариантом для тех, кто живёт за пределами США. У него подобные характеристики, что и у Moto G7, но смартфон Xiaomi предлагает больше памяти.

Среди более дорогих устройств автор приводит Asus Zenfone 6. Он уже работает на процессоре помощнее — Snapdragon 855, имеет 6-8 ГБ оперативной памяти. Также автор рекомендует OnePlus 7 Pro. Разблокировка загрузчика у этого производителя происходит проще, чем у конкурентов.