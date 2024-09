Названы лучшие смартфоны на «чистом» Android на осень 2024 г.

Pixel 8a. Он понравится большинству, несмотря на его простой пластиковый корпус. Этот смартфон очень компактен (диагональ — 6,1 дюйма). Вам его хватит для игр в течение всего дня, но заряжается он медленно. Камера у Pixel 8a так же хороша, как и у 9-й линейки этих смартфонов. Благодаря Tensor G3 вы сможете запускать Genshin Impact на самых высоких настройках.

Pixel 9, 9 Pro & 9 Pro XL. Обычный Pixel 9 имеет экран 6,3 дюйма и тонкие рамки. Для тех, кто любит большие телефоны, подойдёт Pixel 9 Pro XL. При этом автономность у 9-й серии лучше, чем у Pixel 8а. Если для вас важна камера, то имеет смысл купить 9 Pro или Pro XL.

Pixel 9 Pro Fold. Это новый гибкий смартфон от Google. Он предлагает производительность Tensor G4, возможности ИИ, как и обычные телефоны Pixel 9. Однако технологии LTPO (автоматическая герцовка экрана) у него нет. Камера у этой модели тоже похуже, чем у стандартных Pixel 9.

Asus Zenfone 10. Ещё один компактный телефон, который подойдёт тем, кто не любит Pixel. Диагональ у него менее 6 дюймов. Благодаря этому вы сможете им пользоваться одной рукой. Работает Zenfone 10 на Snadragon 8 Gen 2. А ещё у него невероятная автономность. Правда, вы получите всего два года обновления операционной системы после покупки и три года обновлений безопасности. Камера у этого смартфона самая обычная.

Asus Zenfone 11 Ultra. По сравнению с Zenfone 10 это очень большой смартфон. Брать его стоит разве что со значительной скидкой.

Nothing Phone 2. Работает он на Snapdragon 8+ Gen 1. Автономность у телефона тоже довольно приличная. Что касается камеры, то её хватит для обычной повседневной съёмки. Но имейте в виду, то экран у Nothing Phone 2 — 6,7 дюйма.

Nothing Phone 2a & Plus. Более дешёвый вариант Nothing Phone 2 — это 2а. У него тоже дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма, но процессор Dimensity 7200 Pro. Plus-версия — это примерно то же самое, что и 2а, но чуть мощнее.