Названы лучшие смартфоны на «чистом» Android на осень 2024 г.И это не только Pixel
Pixel 8a. Он понравится большинству, несмотря на его простой пластиковый корпус. Этот смартфон очень компактен (диагональ — 6,1 дюйма). Вам его хватит для игр в течение всего дня, но заряжается он медленно. Камера у Pixel 8a так же хороша, как и у 9-й линейки этих смартфонов. Благодаря Tensor G3 вы сможете запускать Genshin Impact на самых высоких настройках.
Pixel 9, 9 Pro & 9 Pro XL. Обычный Pixel 9 имеет экран 6,3 дюйма и тонкие рамки. Для тех, кто любит большие телефоны, подойдёт Pixel 9 Pro XL. При этом автономность у 9-й серии лучше, чем у Pixel 8а. Если для вас важна камера, то имеет смысл купить 9 Pro или Pro XL.
Pixel 9 Pro Fold. Это новый гибкий смартфон от Google. Он предлагает производительность Tensor G4, возможности ИИ, как и обычные телефоны Pixel 9. Однако технологии LTPO (автоматическая герцовка экрана) у него нет. Камера у этой модели тоже похуже, чем у стандартных Pixel 9.
Asus Zenfone 10. Ещё один компактный телефон, который подойдёт тем, кто не любит Pixel. Диагональ у него менее 6 дюймов. Благодаря этому вы сможете им пользоваться одной рукой. Работает Zenfone 10 на Snadragon 8 Gen 2. А ещё у него невероятная автономность. Правда, вы получите всего два года обновления операционной системы после покупки и три года обновлений безопасности. Камера у этого смартфона самая обычная.
Asus Zenfone 11 Ultra. По сравнению с Zenfone 10 это очень большой смартфон. Брать его стоит разве что со значительной скидкой.
Nothing Phone 2. Работает он на Snapdragon 8+ Gen 1. Автономность у телефона тоже довольно приличная. Что касается камеры, то её хватит для обычной повседневной съёмки. Но имейте в виду, то экран у Nothing Phone 2 — 6,7 дюйма.
Nothing Phone 2a & Plus. Более дешёвый вариант Nothing Phone 2 — это 2а. У него тоже дисплей имеет диагональ 6,7 дюйма, но процессор Dimensity 7200 Pro. Plus-версия — это примерно то же самое, что и 2а, но чуть мощнее.
Motorola Edge 50 Ultra. Ещё одна модель с 6,7-дюймовым экраном, только уже изогнутым. У Edge 50 Ultra необычный дизайн, OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор на 4500 мА*ч. При этом есть поддержка проводной зарядки на 125 Вт и беспроводной на 50 Вт. Телефотообъектив у смартфона приличный. Что касается процессора, то это Snapdragon 8s Gen 3. Вы получите также 3 года обновлений ОС.
Motorola Edge 50 Fusion. Это значительно более доступный телефон. Дизайн у него примерно такой же, как у Edge 50 Ultra, дисплей тоже на 6,7 дюйма. Батарея здесь на 5000 мА*ч. Камера тоже довольно приличная за свою цену.
Motorola Edge 50 Neo. Он чуть дороже Edge 50 Fusion. При этом он более тонкий, компактный (экран — 6,4 дюйма), оснащён телевиком, работает на процессоре Dimensity 7300.
Motorola RAZR 50 & Ultra. Это компактные складные смартфоны, которые являются конкурентами Samsung Fold. На внешнем экране у них вы можете воспроизводить видео, переписываться, не открывая полностью устройство. Внутренний дисплей имеет диагональ 6,9 дюйма. Работают обе модели на Snapdragon 8s Gen 3. Камеры у них довольно приличные для гибкого телефона.
Motorola Moto G85. Бюджетная версия смартфона от Motorola. Частота обновления экрана у него 120 Гц, есть также стерео. Аккумулятор здесь на 5000 мА*ч, но заряжается аппарат медленно. Кроме того, на Moto G85 стоит процессор Snapdragon 6s Gen 3, поэтому для игр он не подходит.
HMD Global. Доступные по цене смартфоны. Подойдут тем, кто хочет «чистый» Android, но имеет очень ограниченный бюджет.