Названы лучшие смартфоны в продаже в России

Эксперты оценили, в том числе, новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra. Специалисты признали, что данная модель по всем техническим параметрам является самой совершенной у Samsung. Однако у неё есть слабое место — аккумулятор.

В Роскачестве также упомянули смартфон Xiaomi Mi 10 Lite 5G на 128 ГБ. Это устройство назвали хорошей альтернативой новому Samsung при ограниченном бюджете, но при условии, что владелец не планирует использовать смартфон для видеосъёмок и ему не слишком важно качество фото.

В целом рейтинг из десяти лучших смартфонов сентября по версии Роскачества выглядит так: