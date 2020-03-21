Названы минусы русской версии последнего флагмана Samsung в сравнении с американской

Дело в том, что в США Samsung выпускают смартфоны линейки Galaxy не на фирменных процессорах, а на аналогах от Qualcomm. Также произошло и с Galaxy S20 Ultra: на американском сайте компании вы обнаружите, что данная модель предлагается на Snapdragon 865. В России продают версию с платформой Exynos 990.

Автор обзора добыл две версии. Он обратил особое внимание на то, что фирменный процессор Samsung греется сильнее, чем Snapdragon 865 (66 градусов против 42 градусов по Цельсию). Такой нагрев может в конечном итоге повлиять на производительность. Так за два прогона в AnTuTu версия со Snapdragon 865 потеряла примерно 1%, а версия с Exynos 990 — 13%.

Кроме того, у Galaxy S20 Ultra с фирменным процессором страдает автономность.