Телефоны
Сегодня в 10:39
Названы модели Honor, которые не получат обновление до Android 10
Зато сразу обновятся до HarmonyOS
10 сентября Huawei представила оболочку EMUI 11 на базе Android 10. Журналисты опубликовали список моделей Huawei и Honor, которые, вероятно, не получат это обновление.
Последняя EMUI 11 предлагает множество новых функций, в том числе Always on Display, улучшенный многооконный режим и многое другое.
После запуска прошивки Huawei запустила программу бета-тестирования EMUI 11 для своих флагманских устройств. Первыми обновление получили линейки Huawei P40, Mate 30 и MatePad Pro.
Huawei так и не начала развёртывание EMUI 11 для некоторых своих смартфонов, получивших версии EMUI 10.x. Ниже представлен список моделей, которые, возможно, не получат EMUI 11.
- Huawei P40 Lite
- Huawei P30 Lite New Edition
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei Nova 6 SE/7i
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Nova 5i Pro
- Huawei Enjoy 20 Pro
- Huawei Enjoy Z 5G
- Huawei Enjoy 10e
- Huawei Enjoy 10 Plus
- Huawei Enjoy 10S
- Honor 20 Youth Edition
- Honor 20 Lite
- Honor 20S
- Honor X10
- Honor X10 Max
- Honor Play 4
- Honor Play 4 Pro
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
Ранее СМИ писали, что некоторые устройства, которые не получили EMUI 11, обновятся сразу до фирменной операционной системы Huawei — HarmonyOS.