Названы модели Honor, которые не получат обновление до Android 10

Последняя EMUI 11 предлагает множество новых функций, в том числе Always on Display, улучшенный многооконный режим и многое другое.

После запуска прошивки Huawei запустила программу бета-тестирования EMUI 11 для своих флагманских устройств. Первыми обновление получили линейки Huawei P40, Mate 30 и MatePad Pro.

Huawei так и не начала развёртывание EMUI 11 для некоторых своих смартфонов, получивших версии EMUI 10.x. Ниже представлен список моделей, которые, возможно, не получат EMUI 11.

Huawei P40 Lite

Huawei P30 Lite New Edition

Huawei Nova 7 SE

Huawei Nova 6 SE/7i

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 20 Pro

Huawei Enjoy Z 5G

Huawei Enjoy 10e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 10S

Honor 20 Youth Edition

Honor 20 Lite

Honor 20S

Honor X10

Honor X10 Max

Honor Play 4

Honor Play 4 Pro

Honor 9X

Honor 9X Pro

Ранее СМИ писали, что некоторые устройства, которые не получили EMUI 11, обновятся сразу до фирменной операционной системы Huawei — HarmonyOS.