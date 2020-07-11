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Названы модели смартфонов с возможностью установить новейшую Android 11
В бета-версии
В начале июня Google выпустила бета-версию Android 11. Финальный релиз операционной системы запланирован на сентябрь. Однако уже сейчас некоторые пользователи, помимо владельцев Google Pixel, могут опробовать новую ОС. Названы модели смартфонов с возможностью установить новейшую Android 11.
Именно пользователи устройств Pixel первыми получили доступ к Android 11. Теперь же тестовые прошивки на основе бета-версии новой операционки доступны для 13 моделей смартфонов:
- iQOO 3 4G и iQOO 3 5G;
- OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro;
- Oppo Find X2 и Find X2 Pro;
- Realme X50 Pro и Realme X50 Pro Player Edition;
- Sharp Aquos Zero 2;
- Vivo Nex 3S;
- Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, Poco F2 Pro.