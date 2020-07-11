В начале июня Google выпустила бета-версию Android 11. Финальный релиз операционной системы запланирован на сентябрь. Однако уже сейчас некоторые пользователи, помимо владельцев Google Pixel, могут опробовать новую ОС. Названы модели смартфонов с возможностью установить новейшую Android 11.