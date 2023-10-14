Названы мощнейшие Android-смартфоны 2023 года

Названы мощнейшие Android-смартфоны 2023 годаОкончательный вердикт за Вами
В быстро развивающемся мире смартфонов производители постоянно стремятся превзойти друг друга, будь то миллиметр рабочей поверхности экрана или несколько дополнительных мегагерц. Этот год не стал исключением. В 2023 году на арене смартфонов было представлено множество вариантов на любой вкус.
© Huawei / Xiaomi / Google / Samsung
Google Pixel 7 Pro: этот телефон с впечатляющими камерами и чипсетом Tensor G2 выделяется своими фотовозможностями и программной поддержкой.
Samsung Galaxy Z Fold 5: складные смартфоны потихоньку меняют игру, и данная модель является лучшей из них, предлагая оптимальное сочетание цены, дизайна, производительности и функциональности.
Xiaomi 13 Pro: этот смартфон, оснащенный неплохим процессором, камерами Leica и отличным временем автономной работы, является привлекательным выбором.
Xiaomi 13T Pro: мощный процессор Dimension 9200+ от MediaTek, дисплей с частотой обновления 144 Гц и превосходные камеры - это устройство точно станет серьезным соперником любому флагману.
Huawei P60 Pro: сочетание Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с впечатляющими камерами явно не оставит никого равнодушным.
Смартфон Xiaomi 13 Ultra 12: этот флагман отличается инновационными технологиями, великолепной оптикой, надежным аппаратным обеспечением (производительность обеспечивается Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой ядра 3,2 ГГц) и незабываемым дизайном.
Huawei Mate X3: благодаря двойному экрану, процессору Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G и складному форм-фактору это устройство нельзя оставлять в стороне.
Samsung Galaxy S23+: здесь соблюден отличный баланс между качеством дисплея, временем автономной работы и производительностью, и он идеально подходит для тех, кто ищет компактное устройство.
Nubia Red Magic 8 Pro+: как игровой смартфон, он занимает лидирующие позиции благодаря высокой вычислительной мощности, чипу Snapdragon 8 Gen 2 и эффективной системе охлаждения.
OnePlus 11: смартфон премиум-класса с мощными камерами и не менее мощной производительностью по конкурентоспособной цене (от 69 990 руб).