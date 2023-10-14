Названы мощнейшие Android-смартфоны 2023 года

Google Pixel 7 Pro: этот телефон с впечатляющими камерами и чипсетом Tensor G2 выделяется своими фотовозможностями и программной поддержкой.

Samsung Galaxy Z Fold 5: складные смартфоны потихоньку меняют игру, и данная модель является лучшей из них, предлагая оптимальное сочетание цены, дизайна, производительности и функциональности.

Xiaomi 13 Pro: этот смартфон, оснащенный неплохим процессором, камерами Leica и отличным временем автономной работы, является привлекательным выбором.

Xiaomi 13T Pro: мощный процессор Dimension 9200+ от MediaTek, дисплей с частотой обновления 144 Гц и превосходные камеры - это устройство точно станет серьезным соперником любому флагману.

Huawei P60 Pro: сочетание Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с впечатляющими камерами явно не оставит никого равнодушным.

Смартфон Xiaomi 13 Ultra 12: этот флагман отличается инновационными технологиями, великолепной оптикой, надежным аппаратным обеспечением (производительность обеспечивается Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой ядра 3,2 ГГц) и незабываемым дизайном.

Huawei Mate X3: благодаря двойному экрану, процессору Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G и складному форм-фактору это устройство нельзя оставлять в стороне.

Samsung Galaxy S23+: здесь соблюден отличный баланс между качеством дисплея, временем автономной работы и производительностью, и он идеально подходит для тех, кто ищет компактное устройство.

Nubia Red Magic 8 Pro+: как игровой смартфон, он занимает лидирующие позиции благодаря высокой вычислительной мощности, чипу Snapdragon 8 Gen 2 и эффективной системе охлаждения.