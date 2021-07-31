Названы недостатки и преимущества подэкранных камер разных смартфонов

Как утверждает блогер Ice Universe, есть два аспекта технологии подэкранных камер. Важную роль играют и качество экрана, и качество самой камеры. По части того, как сделан экран, по крайней мере в том месте, где находится датчик изображения, лучше будет смартфон Xiaomi. За ним будет следовать ZTE, а только потом Samsung. Это значит, что у Xiaomi Mi MIX 4 подэкранная камера будет наименее заметной.

А вот по качеству фото лучшим будет напротив Galaxy Z Fold3. На втором месте окажется Xiaomi Mi MIX 4, а на третьем — ZTE Axon 30.