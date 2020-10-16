Названы недостатки камеры нового iPhone в сравнении со смартфонами Huawei и Xiaomi

Специалисты DxOMark написали, что хоть фокусное расстояние телеобъектива iPhone 12 Pro Max и увеличилось до 65 мм (с 52 мм у iPhone 11 Pro Max), обеспечив поддержку пятикратного оптического зума, смартфон всё ещё уступает конкурентам с фокусным расстоянием объективов 100+ мм. Скорее всего, имелись в виду Huawei P40 Pro с показателем в 125 мм и Xiaomi Mi 10 Ultra со 120 мм.

Стоит отметить, что в актуальном рейтинге DxOMark по качеству камер iPhone 11 Pro Max находится лишь на 16 месте. Будем ждать полный обзор ресурса на iPhone 12 Pro Max.