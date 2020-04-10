Названы некоторые особенности будущих флагманских смартфонов Huawei

Минг-Чи Куо, в основном, известен своими прогнозами о технике Apple. Тем не менее, он располагает информацией и о китайском производителе.

Итак во-первых, Куо утверждает, что смартфоны Mate 40 получат новую платформу Kirin 1020 разработки Huawei. При этом, по сведениям Куо, процессор будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. Это увеличит производительность и энергоэффективность платформы. Новый процессор Huawei может представить в августе.

Что касается камеры смартфона, то Куо пророчит ей объективы с новой технологией free-form. Она позволит улучшить ультраширокоугольную камеру Mate 40, минимизировать искажения и аберрации.