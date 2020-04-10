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Названы некоторые особенности будущих флагманских смартфонов Huawei
Речь о процессоре и камере
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сделал несколько прогнозов о линейке Mate 40, запуск которой ожидается осенью этого года. В частности, названы некоторые особенности будущих флагманских смартфонов Huawei.
Минг-Чи Куо, в основном, известен своими прогнозами о технике Apple. Тем не менее, он располагает информацией и о китайском производителе.
Итак во-первых, Куо утверждает, что смартфоны Mate 40 получат новую платформу Kirin 1020 разработки Huawei. При этом, по сведениям Куо, процессор будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. Это увеличит производительность и энергоэффективность платформы. Новый процессор Huawei может представить в августе.
Что касается камеры смартфона, то Куо пророчит ей объективы с новой технологией free-form. Она позволит улучшить ультраширокоугольную камеру Mate 40, минимизировать искажения и аберрации.