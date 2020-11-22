Названы основные характеристики нового Xiaomi Poco M3

Анонс Xiaomi Poco M3 намечен на 24 ноября. На тизерах смартфона написано: «Poco M3 — больше, чем ты ожидаешь». Из рекламы стало понятно, что устройство получит процессор Snapdragon 662 и экран диагональю 6,53 дюйма. В дисплее также будет вырез под фронтальную камеру.

Основную камеру же показали в рекламном ролике. Из него понятно не очень многое. Ясно только то, что система камера будет содержать три модуля. Ещё из тизера можно сделать представление о внешнем виде новинки.