Названы основные характеристики удешевлённой версии Samsung Galaxy S10

Судя по скриншоту с бенчмарка, Galaxy S10 Lite выйдет под управлением Android 10, получит 6,7-дюймовый экран разрешением 2400 x 1080. Работать он будет на восьмиядерном процессоре Qualcomm, скорее всего Snapdragon 855. Оперативной памяти у аппарата будет 8 ГБ.

Многие считают, что Galaxy S10 Lite выйдет на некоторых рынках под названием Galaxy A91. И ранние утечки относительно модели с таким названием имеют сходства со сведениями GFXbench. Вероятнее всего, новинки представят в начале 2020 года.