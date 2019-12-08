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Названы основные характеристики удешевлённой версии Samsung Galaxy S10
Она выйдет в начале 2020
В сети ждут анонса недорогих смартфонов Samsung — Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite. Когда он точно состоится, сказать сложно. Да и в целом достоверных сведений о моделях мало. Теперь же бенчмарк GFXbench опубликовал характеристики предполагаемого Galaxy S10 Lite. Так что можно получить представление о готовящейся новинке.
Судя по скриншоту с бенчмарка, Galaxy S10 Lite выйдет под управлением Android 10, получит 6,7-дюймовый экран разрешением 2400 x 1080. Работать он будет на восьмиядерном процессоре Qualcomm, скорее всего Snapdragon 855. Оперативной памяти у аппарата будет 8 ГБ.
Многие считают, что Galaxy S10 Lite выйдет на некоторых рынках под названием Galaxy A91. И ранние утечки относительно модели с таким названием имеют сходства со сведениями GFXbench. Вероятнее всего, новинки представят в начале 2020 года.
GFXbench