Названы особенности iPhone 2021 года

Источники сообщают, что смартфон под условным названием iPhone 13 будет оснащён OLED-дисплеем с технологией LTPO. Это будет не первое устройство Apple с таким экраном. Дисплей с LTPO уже используется в «умных» часах Watch Series 5. Главная его «фишка», собственно, в низком энергопотреблении. Он способен снижать частоту обновления до 1 Гц. Apple, предположительно, может использовать это, чтобы выпустить iPhone на iOS 15 с опцией постоянно активного экрана.

Стоит отметить, что, по слухам, такой же дисплей получит Samsung Galaxy Note 20. Причём максимальная частота обновления у него будет равна 120 Гц.