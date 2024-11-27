Названы отличия равных по цене смартфонов Realme и Xiaomi среднего уровня

Realme 13+ 5G оснащен более современным процессором MediaTek Dimensity 7300 Energy, который обеспечивает высокую производительность и хорошую энергоэффективность. В то же время Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G работает на устаревшем MediaTek Helio G99 Ultra, который заметно проигрывает по скорости и энергопотреблению.

По автономности Realme 13+ 5G выигрывает благодаря более энергоэффективному процессору, что позволяет устройству показывать отличные результаты при длительном использовании. Xiaomi же с его процессором Helio G99 продержится в среднем на уровне других смартфонов с аккумулятором 5000 мАч, но не покажет лучших результатов среди конкурентов.

Основная камера у Xiaomi заметно лучше: с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HM6, она дает отличные снимки и поддерживает цифровой зум. В то время как у Realme камера менее мощная, но при этом фотографии получаются более качественными благодаря лучшим алгоритмам обработки. В видео Realme также выигрывает за счет возможности снимать в 4K, в то время как Xiaomi ограничен Full HD.