Названы отличия равных по цене смартфонов Realme и Xiaomi среднего уровня

Названы отличия равных по цене смартфонов Realme и Xiaomi среднего уровняНа примере Realme 13+ 5G и Redmi Note 13 Pro 4G
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Внешне оба устройства схожи по размеру, но Realme 13+ 5G немного тоньше и уже. Тем не менее, это разница незначительна. Realme привлекает более интересной текстурой на спинке и ярким выбором цветов. Xiaomi же радует более качественным фирменным чехлом в комплекте, в отличие от простого силиконового чехла у Realme.
Оба устройства оснащены экранами с одинаковым разрешением и частотой обновления, но пиковая яркость у Realme немного выше. Цветопередача у обоих смартфонов хорошая, но интерфейс Realme оказался более лаконичным и чистым. Xiaomi же добавил несколько рекламных экранов и лишних приложений, что может раздражать пользователей.
Realme 13+ 5G оснащен более современным процессором MediaTek Dimensity 7300 Energy, который обеспечивает высокую производительность и хорошую энергоэффективность. В то же время Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G работает на устаревшем MediaTek Helio G99 Ultra, который заметно проигрывает по скорости и энергопотреблению.
По автономности Realme 13+ 5G выигрывает благодаря более энергоэффективному процессору, что позволяет устройству показывать отличные результаты при длительном использовании. Xiaomi же с его процессором Helio G99 продержится в среднем на уровне других смартфонов с аккумулятором 5000 мАч, но не покажет лучших результатов среди конкурентов.
Основная камера у Xiaomi заметно лучше: с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HM6, она дает отличные снимки и поддерживает цифровой зум. В то время как у Realme камера менее мощная, но при этом фотографии получаются более качественными благодаря лучшим алгоритмам обработки. В видео Realme также выигрывает за счет возможности снимать в 4K, в то время как Xiaomi ограничен Full HD.
Если вы планируете покупку в российских магазинах, Xiaomi по цене в 30 тыс. руб. теряет свою привлекательность, в отличие от Realme, который предлагает лучшее соотношение цены и качества. Однако при покупке через китайские онлайн-платформы, оба устройства могут оказаться выгодными в зависимости от стоимости. Важно помнить, что ценовая политика в России заметно завышена, и лучше проверять актуальные предложения за рубежом.