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Опубликовано 27 ноября 2024, 18:24
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Названы отличия равных по цене смартфонов Realme и Xiaomi среднего уровня

На примере Realme 13+ 5G и Redmi Note 13 Pro 4G
На рынке смартфонов, несмотря на схожие характеристики, каждый модель имеет свои особенности, которые могут стать решающим фактором при выборе. Поэтому наш коллега Денис Русаков сравнил два устройства среднего уровня: Realme 13+ 5G и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Оба смартфона стоят примерно одинаково, но их отличия становятся очевидными в использовании.
Названы отличия равных по цене смартфонов Realme и Xiaomi среднего уровня

© Ferra.ru

Внешне оба устройства схожи по размеру, но Realme 13+ 5G немного тоньше и уже. Тем не менее, это разница незначительна. Realme привлекает более интересной текстурой на спинке и ярким выбором цветов. Xiaomi же радует более качественным фирменным чехлом в комплекте, в отличие от простого силиконового чехла у Realme.

Оба устройства оснащены экранами с одинаковым разрешением и частотой обновления, но пиковая яркость у Realme немного выше. Цветопередача у обоих смартфонов хорошая, но интерфейс Realme оказался более лаконичным и чистым. Xiaomi же добавил несколько рекламных экранов и лишних приложений, что может раздражать пользователей.

Названы отличия равных по цене смартфонов Realme и Xiaomi среднего уровня

© Ferra.ru

Realme 13+ 5G оснащен более современным процессором MediaTek Dimensity 7300 Energy, который обеспечивает высокую производительность и хорошую энергоэффективность. В то же время Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G работает на устаревшем MediaTek Helio G99 Ultra, который заметно проигрывает по скорости и энергопотреблению.

По автономности Realme 13+ 5G выигрывает благодаря более энергоэффективному процессору, что позволяет устройству показывать отличные результаты при длительном использовании. Xiaomi же с его процессором Helio G99 продержится в среднем на уровне других смартфонов с аккумулятором 5000 мАч, но не покажет лучших результатов среди конкурентов.

Основная камера у Xiaomi заметно лучше: с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HM6, она дает отличные снимки и поддерживает цифровой зум. В то время как у Realme камера менее мощная, но при этом фотографии получаются более качественными благодаря лучшим алгоритмам обработки. В видео Realme также выигрывает за счет возможности снимать в 4K, в то время как Xiaomi ограничен Full HD.

Realme 13+ 5G: основная камера

© Ferra.ru

Если вы планируете покупку в российских магазинах, Xiaomi по цене в 30 тыс. руб. теряет свою привлекательность, в отличие от Realme, который предлагает лучшее соотношение цены и качества. Однако при покупке через китайские онлайн-платформы, оба устройства могут оказаться выгодными в зависимости от стоимости. Важно помнить, что ценовая политика в России заметно завышена, и лучше проверять актуальные предложения за рубежом.

Источник:Ferra.ru
Автор:Булат Кармак
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